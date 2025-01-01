Альтернативы - Umso

Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
GoDaddy
godaddy.com
Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.
WordPress.com
wordpress.com
Приложение WordPress.com позволяет пользователям создавать и управлять веб-сайтами и блогами с помощью настраиваемых тем и инструментов для оптимизации контента.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Squarespace
squarespace.com
Squarespace - приложение для создания и управления веб-сайтами, предоставляющее шаблоны и инструменты для редактирования, продаж и SEO.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - это приложение для выбора веб-хостинга, включая общие, VPS и домены, с простым управлением и эффективной производительностью.
Tilda
tilda.cc
Tilda — это конструктор сайтов, позволяющий без программирования создавать веб-сайты, интернет-магазины и целевые страницы с помощью готовых шаблонов.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
Bubble
bubble.io
Bubble - это платформа для визуального программирования, позволяющая пользователям без технических навыков создавать веб-приложения с помощью интерфейса перетаскивания.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
WebWave
webwave.me
WebWave — конструктор сайтов с функцией перетаскивания, позволяющий создавать уникальные сайты и управлять интернет-магазинами без специальных технических знаний.
Elementor
elementor.com
Elementor - это платформа для создания сайтов WordPress с функцией перетаскивания, позволяющая без кодирования настраивать и разрабатывать веб-сайты.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
10Web
10web.io
10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.
Weebly
weebly.com
Weebly — это конструктор сайтов, который позволяет пользователям создавать веб-сайты, блоги и интернет-магазины с помощью шаблонов и инструментов перетаскивания.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
Carrd
carrd.co
Carrd — бесплатная платформа для создания простых и отзывчивых одностраничных веб-сайтов без необходимости в программировании.
Nicepage
nicepage.com
Nicepage - это инструмент для создания адаптивных веб-сайтов с возможностью свободного позиционирования и простым редактированием без нужды в кодировании.
CodeDesign.ai
codedesign.ai
Codedesign.ai - AI-платформа для создания веб-сайтов без кода, позволяющая генерировать чистый HTML и использовать шаблоны с функциями перетаскивания.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
Glitch
glitch.com
Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.
Webador
webador.com
Webador - это бесплатный конструктор сайтов с искусственным интеллектом, позволяющий быстро создавать профессиональные веб-сайты и интернет-магазины без технических знаний.
© 2025 WebCatalog, Inc.