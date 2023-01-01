TimelinesAI — решение для управления WhatsApp для нескольких номеров TimelinesAI помогает компаниям с несколькими отдельными номерами получить обзор на 360° и повысить производительность в WhatsApp. Управление — WhatsApp в один клик <> Интеграция CRM Видимость — общий почтовый ящик с несколькими номерами Производительность — Zapier, Webhooks и массовая рассылка

Веб-сайт: timelines.ai

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