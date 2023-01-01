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The Bump

The Bump

thebump.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Получите информацию о беременности, советы для детей и советы по воспитанию детей на сайте TheBump.com для детей. Создайте реестр детей и используйте наши инструменты для беременных.

Веб-сайт: thebump.com

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