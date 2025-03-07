Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM, используемый более чем 13 000 брендов и 75% Fortune 500, является наиболее надежной, интеллектуальной и масштабируемой платформой All-In-One для управления опытом. Qualtrics CoreXM является основополагающим инструментом для построения, запуска и анализа исследований. С помощью CoreXM вы можете привлечь клифицированные или аутсорсинговые операции в целостную, сквозную платформу для всех пониманий, которые вы хотите собрать и действовать. Получив возможности и решения для каждого отдела, CoreXM помогает вам добраться до вашей аудитории, где бы они ни находились, гарантируя, что вы получаете информацию быстрее, чем когда -либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics - для бренда, информации о клиентах, исследования продуктов или опыта сотрудников - чтобы вы могли предпринять меры там, где это требуется больше всего. С помощью Qualtrics Corexm вы позволяете каждому захватывать, анализировать и обмениваться действенными идеями и использовать их для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность вашего опыта с помощью наиболее гибкого решения в мире для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах расширить возможности каждого решения с предсказательными пониманиями и рекомендациями с AI, чтобы предпринять правильные действия и улучшить опыт. Это включает в себя AI-аналитическую аналитику для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетности для каждого заинтересованного лица и многое другое. 2) Сложные исследования сделали простое создание, настраивание и изменение любого исследовательского проекта в минутах с помощью пользовательского интерфейса «Point and Click», методологий, поддерживаемых доктором, и надежной библиотеки из более чем 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-опросами. Все готовы к использованию, без кодирования, никогда. 3) Доступ к скорости и масштабе ловкости для опыта работы в организации с специально разработанными решениями, рабочими процессами и легким сотрудничеством. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденными интеграциями в системы, которую уже использует ваша организация. 4) Сэкономьте время и деньги, стандартизируйте свое исследование на одной платформе, чтобы создать комплексную систему записи для всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом по исследованию ИИ, который делает для вас тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости обследования. 5) Консолидируйте и оптимизируйте исследования через одну унифицированную систему, которая связывает и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать в отношении обратной связи и испытать возможности, углубляться в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повысить эффективность исследования. 6) Уменьшение воздействия риска с использованием непревзойденной безопасности, соблюдения и управления корпоративным классом, Qualtrics CoreXM-GDPR, Hitrust, ISO 27001, сертифицированный и соответствующий Fedramp. 7) Разверните свою полосу пропускной способности с экспертами по требованию, которые заставляют ваши данные усерднее для вас. Заручитесь нашими исследовательскими услугами и сетью партнеров для поддержки с помощью дизайна, аналитики, отчетности и респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые функции продукта Qualtrics CoreXM - Экспертные шаблоны, разработанные -Строитель съемки перетаскивания - Автоматические решения XM - Настраиваемые темы обследования - Полные инструменты сотрудничества - передовая логика обследования - Управление квотой -Встроенная, методология ИИ и анализ качества вопросов (Expertreview) - Аналитика и интеллект, основанная на AI (Stats IQ и Text IQ) - кроссовки - Доступ API REST для интеграции системной интеграции - SMS -распределение - соответствие WCAG 2.0 - поддержка по электронной почте и чату