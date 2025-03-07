Программное обеспечение Insight Engines - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Механизмы аналитики позволяют пользователям исследовать, обнаруживать и анализировать как организованные, так и неорганизованные данные. Эти инструменты одинаково полезны как сотрудникам, так и клиентам, способствуя быстрому и легкому поиску информации по контенту, документам или необработанным данным. Используя обработку естественного языка (NLP) и машинное обучение, эти системы оптимизируют поисковые запросы для получения точных результатов. Вместо того чтобы создавать SQL-запросы или использовать другие языки баз данных, пользователи могут формулировать поиск на естественном языке, получая сопоставимые результаты. Постоянно обучаясь на основе взаимодействия с пользователем, эти решения повышают точность поиска. Кроме того, механизмы анализа легко интегрируются с различными источниками данных, включая системы управления корпоративным контентом (ECM), платформы обработки и распространения больших данных, а также базы данных, объединяя все данные компании в централизованное хранилище.
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Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
OpenText
opentext.com
Corporation Opentext Corporation (также письменная информация) - это канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления информацией Enterprise (EIM). Opentext, со штаб -квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей компанией по программному обеспечению в Канаде на 2014 год и признается в качестве одного из лучших работников 2016 г., а также программные приложения для Professional Compormences для MediaCorp Canada Incopentext. фирмы. OpenText нацелен на свои продукты на решение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн -опытом. В Opentext работает более 14 000 человек по всему миру и является общедоступной компанией, перечисленной на NASDAQ (OTEX) и фондовой бирже Toronto (OTEX).
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг с другом. Он одинаково объединяет людей и команды, поэтому они могут быть синхронизированы, даже когда находятся в разных местах. Это новый способ работы.
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту мы автоматизируем утомительные части исследований, чтобы вы могли свободно организовывать, анализировать, раскрывать и делиться ценными сведениями о пользователях. Посетите heyMarvin.com, чтобы заказать демо-версию и увидеть новые функции, которые наши клиенты называют «супер-впечатляющими — ОГРОМНЫМ сдвигом в области UX-исследований».
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодействовать с клиентами в любой точке цифрового мира. Технология искусственного интеллекта и машинного обучения Yext обеспечивает знания, лежащие в основе каждого взаимодействия с клиентами, автоматизирует рабочие процессы в масштабе и предоставляет действенную межканальную информацию, которая позволяет принимать решения на основе данных. От SEO и веб-сайтов до социальных сетей и управления репутацией, Yext позволяет брендам превратить свое цифровое присутствие в отличительную черту.
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — это безопасная платформа для обмена знаниями, которая позволяет командам быстро находить информацию. Избавьтесь от постукиваний по плечам, неистовых запросов Slack и повторяющихся вопросов, предоставив своей команде необходимые знания, когда и где они им нужны. Пользователи могут загружать контент в любом формате (включая текстовые документы, PDF-файлы, видео, аудиозаписи и слайды) или создавать новый контент непосредственно на облачной платформе. Bloomfire глубоко индексирует каждое слово в каждом файле, включая слова, произнесенные в видеороликах, чтобы пользователи могли быстро найти то, что ищут. Независимо от того, хотите ли вы поделиться знаниями со всей компанией или между ее подразделениями, Bloomfire помогает разрушить разрозненность и сделать информацию доступной для всех, кто в ней нуждается. В настоящее время Bloomfire поддерживает усилия по обмену знаниями ведущих компаний, включая FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet и King's Hawaiian. Результаты, которых клиенты достигли с помощью Bloomfire, включают: - Экономия сотрудников в среднем 30 минут в день на поиск информации - Уменьшение количества вызовов службы поддержки клиентов, поставленных на удержание, на 50%. - Повышение удовлетворенности клиентов на 30% - Сокращение внутренних электронных писем до одной трети - Демократизация идей и исследований по всем направлениям бизнеса.
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com был привержен предоставлению онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием мирового класса, помогая компаниям и профессионалам улучшить их присутствие в Интернете, а также вовлечение клиентов и сотрудников. В связи с совместной миссией, чтобы помочь миллионам организаций развиваться и улучшить, интегрированную платформу SaaS от SaaS. Продолжает возглавлять отрасль в авангарде инноваций в цифровом маркетинге. Experience.com обслуживает широкий целевой рынок, включая местных специалистов и многоцелевых брендов, стремящихся укрепить свою онлайн-репутацию благодаря силе ИИ и отзывов клиентов. Платформа предназначена для того, чтобы помочь предприятиям и профессионалам повысить их опыт работы в опыте, использовать информацию от отзывов клиентов и установить непоколебимое доверие среди своей аудитории. Это дает им возможность не только поддерживать исключительную онлайн -репутацию, но и использовать ее как инструмент для приобретения нового бизнеса. Универсальные решения, предлагаемые резонируют с предприятиями всех размеров, предоставляя средства для пребывания в области обслуживания клиентов (CX), опыта сотрудников (EX) и управления репутацией в различных отраслях. Платформа Range Search также позволяет профессионалам и организациям взять под контроль все свое присутствие в Интернете с одной платформы и подниматься на рейтинг поисковых рядов с помощью индивидуальных инструментов.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки данных. Клиенты получают непрерывный поток наиболее актуальной и действенной информации о своей организации. Они используют эту информацию для проверки и оптимизации стратегий, получения конкурентного преимущества, а также защиты и увеличения доходов.
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том числе поиск по веб-сайтам, поиск на рабочем месте и поиск в приложениях, позволяют компаниям легко организовывать и оптимизировать существующий контент. С помощью Raffle Search вы можете упростить процесс поиска и максимально эффективно использовать свои данные. Мы используем искусственный интеллект для улучшения понимания клиентов и сотрудников компаний посредством отслеживания взаимодействия и использования поведенческой аналитики для анализа данных, таких как актуальные вопросы, пробелы в знаниях и скорость решения, тем самым улучшая общение и поддержку.
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