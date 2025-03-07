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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs является компанией AI Audio Research and Deployment. Наша исследовательская группа разрабатывает аудио-модели искусственного интеллекта, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстные речевые и звуковые эффекты. Наша команда продуктов делает эти модели доступными для повседневных пользователей, пробу и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для голосования аудиокниг и новостных статей, анимированных персонажей видеоигр, помощи в предварительном производстве фильмов, автоматизации процессов локализации в развлечениях, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы и обучения медицинских работников. Это также вернуло голоса тем, кто их потерял и помог людям с потребностями в своей повседневной жизни.
Speechify
speechify.com
Speeringify-это приложение для текста в речь, которое позволяет миру получить доступ к информации. 20+ миллионов человек используют наше приложение Google Chrome, веб -приложение, приложение для iOS и Android. Наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что чтение никогда не является препятствием для обучения. Наши удивительные пользователи - это студенты, профессионалы и любители производительности. Многие из них имеют различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, в то время как многие просто хотят читать быстрее и слушать в пути. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб -сайт в аудио, и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, ходите по собаке, готовите ужин, тренируются, прыгаете с парашютом - какова ваша повседневная рутина! Speeringify также способствует Medium, Star Tribune, The Direct и многое другое. Легко добавить текст в речь на ваш сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Shipifific в 2017 году в комнате в общежитии в Университете Брауна, чтобы он мог поделиться с другими невероятным программным обеспечением для текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и он был разочарован тем, сколько времени и энергии потребовалось для его чтения. Advanced TTS Technology была полным игроком, это позволило ему закончить свои чтения в 3 раза быстрее, чем обычный читатель и лучше понять и сохранить информацию. В речи, наша цель состоит в том, чтобы чтение никогда не стало препятствием для обучения для кого -либо. Ничто не должно удерживать вас от обучения информации быстро и эффективно. Shipify выросла, чтобы нанять более 100 членов команды, разбросанных по всему миру всего за несколько коротких лет. Мы гордимся невероятной командой с членами, которые ранее были лидерами и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Мы все любим и расставляем приоритеты в собственности, обеспечивая ценность со скоростью, обучаясь как можно больше, и заставляя наших пользователей чувствовать себя уполномоченными.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Playground AI
playground.com
Playground AI-это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений, работающий на искусственном интеллекте. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание искусства, сообщений в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он обеспечивает удобный способ редактирования изображений, как профессионал, благодаря своим функциональным возможностям, поддерживаемым AI. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистические изображения и экспериментировать с слиянием реальных и синтетических изображений, чтобы генерировать потрясающие визуальные эффекты. Эта платформа также предлагает «редактирование смешанных изображений», динамичный способ смешивания различных изображений с убедительными композициями, что предлагает огромную творческую гибкость. Предложение AI Playground Ai выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы своих исходных границ, плавно интегрировать объекты в разнообразные сцены и материализировать свои творческие концепции в визуальную реальность. Это дополнительно расширяет потенциал совместной работы, предоставляя особенности, чтобы объединить идеи с другими, расширяя сферу охвата творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI поддерживает приверженность удобству пользователя, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, которые начинают создавать изображение.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получаете следующие преимущества: * Вы платите только за то, что используете (вместо ежемесячной подписки, как ChatGPT Plus). * Ваш разговор в чате НЕ будет использоваться для обучения OpenAI/Claude/и т. д. * Удобно общаться с несколькими моделями в едином интерфейсе. * Наслаждайтесь профессиональным расширенным пользовательским интерфейсом чата с множеством функций. * Typing Mind по умолчанию работает в автономном режиме и является конфиденциальным. Все ваши данные, сообщения и ключи API хранятся локально на вашем устройстве, и никто, кроме вас, не может их увидеть.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать в 10 раз быстрее и преодолеть писательский тупик. Используйте HyperWrite, чтобы создавать более качественные публикации в блогах, электронные письма, тексты и многое другое. Попробуйте наш редактор документов на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные шаблоны или загрузите расширение HyperWrite Chrome, чтобы воспользоваться преимуществами написания с помощью искусственного интеллекта на ваших любимых сайтах.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
OpusClip
opus.pro
OpusClip-это генеративная платформа для редактирования видео с искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в готовые к вирусу шорты одним щелчком. OpusClip построен с миссией по демократизации создания видеоконтента, что делает его доступным для любого, кто рассказывает историю или страсть, а не только с опытом в создании контента или редактировании видео.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Fotor
fotor.com
Генератор изображений Fotor AI - это онлайн -инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Это позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая искусство и изображения, создавая ИИ на основе ввода. В дополнение к функции генерации изображений с AI, Fotor также предлагает комплексный набор инструментов редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, заточка и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционных изменений, пользователи могут преобразовать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, слияние изображений и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для манипулирования функциями лица, высококлассными изображениями и даже генерации файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, листовок и плакатов для маркетинга, а также активов в социальных сетях, таких как миниатюры YouTube или проекты Post Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскраска фотографий и удаление объектов или фона из изображений. В дополнение к редактированию фотографий Fotor предлагает аналогичные инструменты для искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF -файлов, также позволяя пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (ранее Poly.ai)-это инновационная платформа чат-ботов, предназначенная для облегчения более глубоких и более осторожных разговоров с использованием искусственного интеллекта следующего поколения. Он предлагает пользователям возможность участвовать в бесплатных и динамичных чатах с более чем 10 миллионами уникальных персонажей, улучшая опыт ролевой игры и случайные разговоры.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов для записи и редактирования аудио и видео, а также создания подкастов на основе удаленных интервью с участием до 10 участников. Записи студийного качества, редактирование с помощью искусственного интеллекта и плавный экспорт могут быть достигнуты на единой веб-платформе. Инструменты включают в себя многодорожечную запись, транскрипцию звука, интуитивное редактирование, преобразование текста в речь, Magic Dust, Revoice и удаление тишины, а также набор инструментов на базе искусственного интеллекта, таких как удаление фонового шума, обнаружение слов-вставок, преобразование звука в текст. , запись подкастов, преобразование MP3 в текст и преобразование формата. Podcastle также предлагает приложения для iOS и Android, обеспечивающие возможность записи на ходу. Платформа предназначена для того, чтобы пользователи могли легко создавать подкасты, делиться историями и общаться со своей аудиторией, независимо от уровня опыта.
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai — идеальное решение для тех, кто хочет использовать текст, сгенерированный искусственным интеллектом, без риска быть помеченным как искусственный детекторами искусственного интеллекта, такими как GPTzero. С Undetectable.ai вы можете быть уверены, что каждый детектор искусственного интеллекта на рынке воспримет ваше письмо как человеческое. Используя передовую технологию искусственного интеллекта, Undetectable.ai берет ваш контент, созданный искусственным интеллектом, и дополняет его тонкими вариациями, нюансами и несоответствиями, имитирующими образцы человеческого письма. В результате получается окончательный результат, неотличимый от текста, написанного человеком.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию видео. FakeYou использует передовые модели глубокого обучения, обученные на многочасовых речевых данных, для создания реалистичных и естественно звучащих голосов. Пользователи могут вводить текст или аудио и выбирать один из множества поддерживаемых вариантов голоса, таких как знаменитости, мультфильмы, игровые персонажи и многое другое. Механизм преобразования текста в речь проанализирует входной текст и сгенерирует человеческий голос, читающий текст вслух. Механизм преобразования голоса может преобразовать запись голоса в другой голос, например, Гомера Симпсона или Барака Обамы.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании, адаптированные к отдельным получателям, увеличивая шансы на бронирование большего количества встреч. Clay предлагает ряд функций и возможностей для поддержки эффективных исходящих кампаний. Пользователи могут получить доступ к обширной сети поставщиков данных для сбора актуальной информации о потенциальных клиентах, такой как списки вакансий, подробности технического стека и последние новости. Clay также позволяет пользователям определять конкретные характеристики компаний, такие как политика удаленного доступа или соответствие требованиям SOC II, и выполнять поиск по ключевым словам на их веб-сайтах. Инструмент обеспечивает доступ к обширной базе данных контактов, что позволяет пользователям находить электронные письма и номера телефонов от различные источники, включая профили LinkedIn, профили Twitter и списки местных компаний. Clay интегрируется с популярными платформами CRM, позволяя пользователям расширить свои возможности CRM за счет автоматического поиска. Пользователи также могут использовать возможности искусственного интеллекта в Clay для создания персонализированных электронных писем, написания сообщений и автоматизации исследований компании. Инструмент предлагает функции для расширения потенциальных клиентов, поиска изменений в работе и оценки потенциальных клиентов на основе ключевых слов и других критериев. Clay пользуется доверием более 50 000 ведущих команд и предлагает пользователям 14-дневную пробную версию, чтобы пользователи могли лично оценить ее возможности. Благодаря своей универсальности и широкому набору функций Clay позволяет пользователям оптимизировать исходящие кампании и оптимизировать процессы привлечения потенциальных клиентов.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видео ИИ можно сделать, просто набрав, щелкнув, перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичные аватары AI от Heygen могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 40+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированное предложение продаж, электронную обучение, обучение и развитие, объясните. Видео. Нет более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоагентств или актеров/актрисы. Теперь у вас есть личная видео -студия в руке! * Продукт представляет собой инструмент создания видео, который позволяет пользователям генерировать видео с помощью AI-аватаров и функциональности текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ и скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы с обслуживанием клиентов, скрытыми ограничениями на предварительные просмотра, дорогостоящая кредитная система и проблемы с функцией перевода видео.
Fliki
fliki.ai
Fliki помогает вам создавать аудио- и видеоконтент в любом масштабе с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Fliki — это инструмент для создания видео, который использует технологию искусственного интеллекта для создания видео на основе идей, предоставленных пользователями, или ссылок на продукты Amazon. * Рецензенты высоко оценивают удобный интерфейс Fliki, его способность экономить время при создании видео и высокое визуальное качество создаваемых видеороликов. * Пользователи упомянули такие проблемы, как сбои в озвучке, отсутствие ясности в использовании «минут», периодические ошибки в бесплатной версии и ограничения в настройке и редактировании видео.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
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