Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr является онлайн -рынком для внештатных услуг. Компания предоставляет фрилансерам платформу, чтобы предлагать услуги клиентам по всему миру. Fiverr здесь, чтобы помочь. Благодаря ведущему онлайн -рынке для цифровых внештатных услуг, Fiverr предоставляет мгновенный доступ к глобальной сети удаленных фрилансеров. Fiverr соединяет предпринимателей с экспертами, чтобы помочь им получить все замечательные идеи. Если вам нужны различные услуги, чтобы построить свой бизнес с нуля или одного эксперта, чтобы выполнить одну идеальную работу, Fiverr предлагает мир творческих фрилансеров. Это качественная работа по требованию, прямо у вас под рукой. Добро пожаловать в самые доступные и эффективные цифровые фрилансеры в мире. Поиск, фильтр и выберите из тысяч фрилансеров по 400+ различных категориям обслуживания: * Программирование и технологии: услуги по программированию, создатель веб -сайтов, разработчики мобильных приложений * Графика и дизайн: дизайнер приложений, графический дизайнер, создатель логотипа, иллюстратор, листовка и дизайн баннеров * Цифровой маркетинг: маркетинг в социальных сетях, SEO, виртуальные помощники, которые ускоряют ваш бизнес * Написание и перевод: переводы, написание блога и статьи, корректура и редактирование * Видео и анимация: видео с дизайном анимации, 3D -анимация, видео редактор, Voice Over * Музыка и аудио написание песен, музыкальные клипы, производство * Бизнес -операции: продвижение и планирование бизнеса, финансовые стратегии, пользовательские данные, брендинг Что бы вам нужно - найдите правильный фрилансера на Fiverr! Для предпринимателей и предприятий: * Получите свои проекты в течение вашего времени и в рамках вашего бюджета * Мгновенно найдите фрилансера и нанимайте, когда готово * Читайте рейтинги продавцов Fiverr и отзывы клиентов, чтобы выбрать идеальное совпадение для вашего проекта * Наслаждайтесь открытым общением на всех фронтах, всегда Для фрилансеров: * Получите доступ к постоянно растущему пулу предпринимателей и глобальных предприятий, жаждущих свежих талантов * Познакомьтесь с увеличением вашей экспозиции на цифровом рынке * Получите больше заказов с мобильной доступностью при улучшении качества обслуживания, рейтингов и ответов Функции: Поиск фрилансера никогда не был более простым. * Выберите из 400+ категорий обслуживания * Найти тысячи дальновидных фрилансеров по всему миру * Получите уведомления о толчке и входящих ящиках, чтобы остаться на мяче, пока вы на ходу * Нажмите на связь между покупателями и продавцами 24/7/365 * Сделайте легкие платежи через нашу безопасную, эффективную систему * Доступно на нескольких языках: итальянский, голландский, французский, немецкий, испанский
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-Odesk, является американской американской фриланс-платформой, где предприятия и частные лица подключаются, чтобы вести бизнес. В 2015 году слияние Elance-Odesk было переименовано в Upwork, а полное название компании теперь является Upwork Global Inc. Upwork в настоящее время находится в Санта-Кларе и Сан-Франциско, штат Калифорния, хотя обслуживает клиентов по всему миру. Upwork имеет более двенадцати миллионов зарегистрированных фрилансеров и пять миллионов зарегистрированных клиентов. Три миллиона рабочих мест стоимостью более 1 млрд долларов США размещаются ежегодно, что составляет крупнейший рынок фрилансеров в мире.
Freelancer
freelancer.com
Найдите и найдите лучших фрилансеров, веб -разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок 50 м. Получить цитаты за секунды. Разместите свою работу в Интернете сейчас.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.
Malt
malt.com
Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (español) - ФР: www.malt.fr Франция (français) - FR: en.malt.fr Франция (английский) - Нидерланды: www.malt.nl Нидерланды (Нидерланды)
Bark.com
bark.com
Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.
Alura Market
alura.io
Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
Toptal
toptal.com
Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольких недель. Разработчики проходят экспертную проверку, что делает их надежным выбором для критически важных проектов. Прежде чем приступить к сотрудничеству, компании могут провести испытание без риска и платить только в случае удовлетворения. В Toptal работают профессионалы широкого спектра специальностей, способные разрабатывать индивидуальные приложения, создавать рабочие процессы автоматизации, интегрировать сторонние API и оптимизировать производительность баз данных. Они также предлагают опыт работы на многочисленных платформах, включая Adalo, AirDev Canvas, Airtable, Appgyver, Appian, AppSheet, Backendless, Bubble, FlutterFlow, Glide и других. Платформа предлагает возможность настроить вашу команду в соответствии с потребностями конкретного проекта.
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зарабатывать на жизнь на своих собственных условиях.
Proxify
proxify.io
Миссия Proxify — предоставить ведущим разработчикам по всему миру возможности, которых они заслуживают. С момента запуска разработчики Proxify успешно работали с более чем 1200 довольными клиентами над созданием своих продуктов и функций роста. Более 3500 талантливых разработчиков доверяют Proxify и его сети в реализации своих мечтаний и целей. Proxify формируется глобальной сетью талантливых разработчиков, заинтересованных в удаленной работе с полной занятостью.
Arc
arc.dev
Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!
Codementor
codementor.io
Совершенствуйте свои навыки программирования, работая над реальными проектами. Присоединяйтесь к нашему бесплатному сообществу, чтобы обсуждать проекты, просматривать код и учиться у коллег и наставников.
WorkGenius
workgenius.com
Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специалистам по лучшим в отрасли ценам, с меньшими проблемами с оплатой и соблюдением требований.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый и средний бизнес и фрилансеров по всему миру в доверительной среде, где они покупают и продают услуги.
Andela
andela.com
Наше сообщество талантов включает более 77 тысяч программного обеспечения и более 100 навыков в более чем 60 странах. Мы находим, оцениваем, подбираем и нанимаем инженеров для вас.
Truelancer
truelancer.com
В Truelancer.com мы стремимся создать глобальное сообщество доверенных фрилансеров. Truelancer.com — это онлайн-платформа, позволяющая работодателям нанимать специалистов для выполнения своей работы, а фрилансеры и специалисты могут искать работу и зарабатывать деньги, работая с реальными клиентами по всему миру. Клиенты могут найти разработчиков, дизайнеров, авторов контента, виртуальных помощников, разработчиков мобильных приложений и многих других специалистов. Проекты в различных категориях, таких как ИТ и программирование, графический дизайн, написание контента, ввод данных, финансы, продажи, маркетинг и многие другие, можно разместить и найти на Truelancer.com. Создание учетной записи, поиск работы или публикация проекта на Truelancer.com бесплатны.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и получения дохода. С момента запуска в 2012 году Airtasker предоставил возможности для работы на сумму более 2 миллиардов долларов и обслужил более 1,3 миллиона уникальных платежеспособных клиентов по всему миру.
Contently
contently.com
Contently помогает брендам рассказывать замечательные истории. Наша мощная платформа корпоративного контент-маркетинга, стратегические услуги на основе данных и сеть фрилансеров мирового класса предоставляют ведущим мировым брендам все необходимое для создания контента, который радует их аудиторию и приводит к результатам. В среднем контент, который наши клиенты создают с помощью Contently, приносит их бизнесу более 13 миллионов долларов в год — это шестикратная рентабельность инвестиций. Создавать отличный контент сложно, но Contently делает это намного проще. Наша мощная технология подскажет вам, какие истории создавать, и соединит вас с командой отмеченных наградами креативщиков, которые воплотят эти истории в жизнь. Интеллектуальные рабочие процессы и рекомендации на основе искусственного интеллекта экономят время и усилия вашей команды, а наш аналитический пакет мирового класса показывает, какой контент работает лучше всего, и подсказывает, что делать дальше. Мы даже сообщаем вам, какую ценность ваш контент для вашего бренда.
Crowdspring
crowdspring.com
Самый надежный в мире рынок графического дизайна, включая дизайн логотипов, дизайн веб-сайтов, дизайн продуктов и название вашего бизнеса. 100% гарантия возврата денег!
Revelo
revelo.com
За каждым успешным продуктом стоит команда разработчиков мирового уровня. Находите, нанимайте и управляйте удаленными разработчиками мирового класса в часовых поясах США, прошедшими предварительную проверку технических и социальных навыков. Revelo — крупнейшая онлайн-платформа, позволяющая американским компаниям нанимать удаленных разработчиков программного обеспечения из Латинской Америки. Мы обеспечиваем расчет заработной платы, льготы для кандидатов, налоги и соблюдение местных требований, обеспечивая тем самым комплексное решение для найма разработчиков программного обеспечения.
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как постоянную, так и внештатную работу, как на месте, так и удаленно, и уже помогли более чем 6000 кандидатам найти работу, которую они заслуживают.
Codeable
codeable.io
Codeable — единственная платформа WordPress для фрилансеров. Мы подбираем клиентов к лучшим экспертам WordPress. Мы помогаем клиентам решить любую проблему WordPress.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — это глобальная торговая площадка для фрилансеров, которая использует платежную технологию на основе блокчейна от Electroneum Ltd., чтобы исключить необходимость для фрилансеров иметь банковский счет, а также обещает нулевую комиссию продавца, что позволяет сэкономить до 20% комиссий по сравнению с другими фрилансерами. рынки. А с точки зрения покупателя, это обычное дело. Фрилансеры со всего мира предлагают помочь вам и вашему бизнесу сэкономить время и деньги, передав вашу работу на аутсорсинг. На AnyTask.com вы можете найти все, что вам нужно, от дизайнерских и маркетинговых услуг до написания текстов и личной помощи.
notch
notch.financial
Notch — это программное обеспечение для автоматизации дебиторской задолженности, разработанное, чтобы помочь вам быстрее получать оплату, улучшить денежный поток и повысить операционную эффективность. С Notch вы можете: 1) Управлять всеми задачами AR — счетами, платежами и сверками — на одной платформе. 2) Устраните ручную работу за счет автоматизации повторяющихся задач AR, экономя время и уменьшая количество ошибок. 3) Обеспечьте бесперебойную работу с минимальным вмешательством, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на важных задачах. 4) Сократите затраты за счет гибких сезонных цен, устраняющих необходимость в дополнительной численности персонала. 5) Получайте информацию о статусах платежей и непогашенных счетах в режиме реального времени. Платформа Notch предлагает набор продуктов, предназначенных для оптимизации всего процесса AR, включая сбор, обработку и сверку платежей, управление счетами, портал платежей клиентов и сканирование счетов с помощью оптического распознавания символов, что упрощает процесс обработки дебиторской задолженности, чтобы они могли сосредоточиться о росте и эффективности. Узнайте больше о том, как Notch может помочь вам получать выплаты в 3 раза быстрее.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Comeup
comeup.com
100% онлайн-платформа доставки услуг, созданная в 2013 году. Просмотрите сайт, выберите подходящую вам услугу и оформите заказ в несколько кликов.
WriterAccess
writeraccess.com
Нанимайте лучших фрилансеров и оптимизируйте свой рабочий процесс. Наша платформа для создания контента предоставляет вам таланты, инструменты и обучение, необходимые для масштабирования контент-маркетинга, развития вашего бизнеса или агентства, а также овладения контент-маркетингом для победы в Интернете.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen — это платформа, которая помогает частным лицам, стартапам и предприятиям получать контент от заслуживающих доверия авторов в своей отрасли.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — это технологическое решение для найма, оплаты труда и управления прибрежными разработчиками из Латинской Америки. Компании могут найти специалистов из нашей сети, состоящей из более чем 5000 удаленных разработчиков, свободно владеющих английским языком и работающих на условиях полной занятости. Наши клиенты обычно сокращают время и расходы на подбор персонала более чем на 60 %, одновременно пополняя свои команды талантами, которые хорошо подходят к культуре, соответствуют часовому поясу США и обладают опытом в специализированных технологиях.
Toogit
toogit.com
Toogit.com — это онлайн-платформа, позволяющая фрилансерам и работодателям сотрудничать и работать разумно.
Ithire
ithire.com
Кто мы? ITHIRE — это торговая площадка и платформа для найма, объединяющая клиентов и разработчиков в технологическом секторе. Наша система обмена сообщениями и видеосвязи в приложении, а также система отслеживания и мониторинга работы обеспечивают бесперебойный рабочий процесс с высококачественными результатами. Наши ключевые услуги включают в себя: Универсальную платформу для клиентов и фрилансеров; Контроль рабочего процесса с помощью интеллектуального таймтрекера IThire; Возможность быть менеджером проекта, сертифицированная и контролируемая Ithire; Безопасные платежи; Почасовая политика защиты/эскроу; Удобный интерфейс для эффективного сотрудничества. Узнайте больше на ithire.com
Useme
useme.com
Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, есть ли у вашего фрилансера собственный бизнес или нет. И лучшая часть? Мы берем на себя все административные задачи, связанные с заключением сделок, позволяя владельцам бизнеса и фрилансерам сосредоточиться на своей основной деятельности. Эта услуга доступна во всех странах и позволяет как фрилансеру, так и клиентам легко наладить международное сотрудничество.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному подходу лидеры маркетинга получают возможность создавать уникальный и согласованный клиентский опыт, который дифференцирует их бренды и приводит к измеримым результатам. Skyword360 предоставляет инструменты для всех основных элементов работы с контентом: стратегии, планирования, создания, сбора, активации, персонализации и оптимизации. Благодаря международному сообществу фрилансеров из более чем 46 стран и способности переводить платформу на 14 языков операции с контентом могут беспрепятственно выполняться в любом масштабе.
Cad Crowd
cadcrowd.com
Кэд Толпа | наймите дизайнера для 3D-моделирования, проектирования САПР и промышленного дизайна по запросу. Услуги: дизайн продукта, прототипы и 3D-анимация.
QwidPro
qwidpro.com
Получите доступ к гибкому подбору персонала и создавайте удаленные команды QwidPro — это гибкий рынок талантов, который позволяет вашему бизнесу мгновенно нанимать таланты и создавать удаленные команды для ваших краткосрочных или важных проектов, чтобы вы могли увеличивать или уменьшать свою рабочую силу по мере необходимости. Круглосуточный доступ к талантам: доступ к более чем 3000 квалифицированным специалистам в любое время. Разнообразные таланты: веб-разработчики, креативщики, маркетологи или финансовые эксперты. Быстрый и экономичный талант: находите таланты быстро и по доступной цене. Безопасные платежи: защитите свои финансовые транзакции. Мгновенные совпадения экспертов: находите экспертов за считанные минуты. Непревзойденная ценность талантов: доступ к высококлассным и экономически эффективным талантам. Снижение накладных расходов: сокращение эксплуатационных расходов. Легкое размещение вакансий: легко публикуйте вакансии. Кастомизация: создавайте команды, адаптированные к конкретным требованиям вашего проекта. Получите талант, который вам нужен, когда он вам нужен!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.
Fastwork
fastwork.id
Получите профессиональных фрилансеров, чтобы помочь вашей работе или бизнесу или найти работу в Интернете в качестве вашей стороны на сайте Freelance Indonesia!
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays — это универсальная платформа для маркетинга влияния и создания визуального контента для брендов любого размера. Popular Pays, созданный для того, чтобы сделать совместную работу простой и интуитивно понятной, позволяет вам масштабировать усилия по созданию контента и запускать маркетинговые кампании, которые оказывают влияние на бизнес, не манипулируя несколькими платформами или точками взаимодействия с создателями. Наша торговая площадка для авторов позволяет вам легко находить влиятельных лиц и авторов, которые соответствуют ценностям вашего бренда и аудитории. Popular Pays является официальным партнером Meta, TikTok, Amazon и Pinterest и работает с такими брендами, как Kelloggs, Kraft, Delta и Lyft.
Designhill
designhill.com
Designhill.com — это онлайн-рынок дизайна, который помогает владельцам бизнеса найти высококачественные индивидуальные проекты по доступным ценам. Компании, у которых есть особые потребности в дизайне, такие как дизайн логотипов, веб-дизайн, дизайн канцелярских товаров, дизайн упаковки (более 35+ категорий дизайна) и т. д., могут проводить конкурсы дизайна и выбирать из десятков дизайнов, представленных дизайнерами со всего мира. Веб-сайт представляет собой сочетание краудсорсингового рынка индивидуального дизайна и творческой платформы, где дизайнеры могут учиться и демонстрировать свои творческие работы.
Pangea.app
about.pangea.app
Лучший способ узнать, подходит ли человек, — поработать с ним над проектом, прежде чем нанимать его на полный рабочий день. В Pangea мы делаем процесс найма простым и безболезненным — без наценок и комиссий за конвертацию, если вы нанимаете кого-то на полный рабочий день. Просмотрите список наших талантливых специалистов по должностям, опыту работы в отрасли и прошлым проектам. Наши специалисты имеют в среднем более 2–5 лет опыта работы в области проектирования, роста, эксплуатации, производства продуктов и проектирования и в основном базируются в США.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другого.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристов в одном месте. Наша платформа помогает ведущим мировым компаниям сократить расходы, сократить время найма и защититься от неправильной классификации в более чем 150 странах: от поиска талантов до проверок соответствия требованиям, документов, платежей и аналитики. Изучите платформу бесплатно или закажите демо-версию сегодня — узнайте, как PepsiCo, Depop и более 12 000 ведущих компаний мира используют YunoJuno для легкой работы с подрядчиками.
Turing
turing.com
Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.
Worksible
worksible.com
Стартап, который хочет изменить традиционный способ работы и обучения. Доступ ко всем необходимым инструментам для личного и профессионального роста. Зарегистрируйтесь в Worksible и загрузите свои услуги в качестве фрилансера, чтобы клиенты или компании могли найти вас и нанять. Вы также можете общаться и общаться с другими пользователями, чтобы учиться у них, вместе выполнять проекты и т. д. Компании смогут публиковать свои проекты, на которые фрилансеры должны подать заявку и отправить предложение.
Lemon.io
lemon.io
Lemon.io — это платформа для фрилансеров, позволяющая нанимать проверенных разработчиков по требованию. Мы тестируем каждого разработчика, подающего заявку на вступление в нашу сеть. Это означает, что вместо того, чтобы просматривать десятки резюме и учетных записей GitHub, пытаясь понять, подойдут ли они вашей команде, вы сосредоточитесь на том, что действительно важно — на вашем бизнесе. Каждый из наших кандидатов должен пройти 5 этапов процесса проверки: 1. Проверка анкетных данных 2. Тест на знание английского языка 3. Оценка навыков программирования 4. Тестовое задание из реальной жизни 5. Собеседование в режиме реального времени. Вы получите возможность работать с кем-то из нас. познакомился лично. И именно поэтому мы можем предложить подходящих кандидатов быстрее, чем кто-либо другой на рынке. Мы помогли более чем 500 стартапам и цифровым агентствам разработать свои инновационные продукты, масштабировать их и справляться с растущими рабочими нагрузками. Вам нужно быстрое решение, вы хотите занять постоянную вакансию или вам нужен инженер по контролю качества? Мы вас прикроем! Запросите бесплатную расценку и заставьте разработчика работать над вашим проектом уже сегодня.
Zerys
zerys.com
Zerys — это простая, мощная и отмеченная наградами платформа для планирования и производства контента. Он позволяет вам планировать свой контент, находить лучших писателей и создавать индивидуальные оптимизированные блоги, официальные документы и электронные книги, которые ваши читатели захотят нажать, прочитать и поделиться!
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote-это профессиональная сеть профессиональной совместной работы с AI, которая соединяет фрилансеров для создания команд, сотрудничать над сложными проектами, субподрядные ресурсы, обмениваться ресурсами и зарабатывать больше денег, управляя всем в одном месте со встроенными инструментами управления проектами. Наша кураторская внештатная сеть в сочетании со встроенными инструментами управления проектами борется с экономической изоляцией и повышает производительность и потенциал доходов для наших пользователей. Мы выполняем миссию по расширению возможностей 1,5 миллиардов фрилансеров по всему миру, чтобы процветать и развивать свой бизнес вместе. Мы изменяем внештатную работу, централизуя инструменты производительности и обеспечивая беспрепятственное сотрудничество с силой сообщества.
LaborX
laborx.com
LaborX — это глобальная платформа по подбору персонала, которая предоставляет людям возможности трудоустройства и позволяет им получать оплату в криптовалюте. Смарт-контракты лежат в основе систем репутации и разрешения споров, обеспечивая соблюдение обязательств обеих сторон.
SolveCube
solvecube.com
Передовая площадка для поиска специалистов в области искусственного интеллекта, предназначенная для поиска экспертов компаний на неполный рабочий день, краткосрочные или постоянные должности в более чем 14 областях по всему миру.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — это платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать профессиональных фрилансеров, таких как писатели, дизайнеры, разработчики, маркетологи и многие другие, и получать мили вперед. Это новый веб-сайт для фрилансеров с комиссией за транзакцию 0%, без каких-либо комиссий за обслуживание или других скрытых комиссий. Также у них есть привлекательная система возврата денег. Клиенты получат возврат 2% от любой суммы, которую они потратят на платформе. У фрилансеров также есть много преимуществ по сравнению с другими конкурирующими платформами. Perfectlancer предлагает своим фрилансерам 20 бесплатных предложений в месяц. Это в дополнение к 50 приветственным предложениям для новых фрилансеров. Кроме того, комиссия составляет всего 14%, что значительно ниже, чем у основных конкурирующих платформ.
Zoopup
zoopup.com
Принятие нас в Zoop Plaza - где навыки имеют значение Zoopup - это виртуальная площадь, где кто -то идет в один магазин, чтобы сделать ставку на проекты, назвав цену для их обслуживания. Фрилансеры открывают свой собственный магазин, чтобы продавать свои продукты или услуги по цене, которую они могут посетить, просматривать и покупать. Тогда есть аркада, где проводятся конкурсы, где все могут участвовать, и клиент выбирает лучший проект и награждает им приз. Как и любой процветающий рынок, который уважает свободный рынок и торговлю, Zoopup Plaza приветствует трейдеров из всех профессий, которые обладают навыками торговли и клиентов, которые ищут специальные товары (то есть навыки), которые трейдер может предложить. Zoopup был создан в ответ на растущую потребность на рынке создать структуру рынка, основанная на прозрачности и стабильности для внештатной занятости. Цель платформы - создать возможности для подключения талантов со значимыми и прибыльными возможностями. Мы приносим стабильность, разнообразие и возможности для клиентов и фрилансеров, чтобы помочь им ориентироваться в модели независимой взаимодействия экономики. В Zoopup Plaza есть возможности, где фрилансеры могут предложить курсы навыков тем, кто ищет официальное руководство. Вся система принадлежит бесконечному потоку отношений и взаимодействий, которые увеличат жизнеспособные перспективы для всех. Вы росли, и мы выращиваем вместе с вами, фрилансерский рынок создал множество возможностей для крупных MNC, стартапов и малых малого цвета, чтобы работать с лучшими талантами на рынке и создавать премиум-опыт и опыт услуг. Будь то долгосрочный проект разработки, краткосрочное назначение или быстрое одноразовое требование к дизайну, мы собираем талантов и клиентов, чтобы сотрудничать над союзом их видения. Платформа Zoopup была разработана для содействия сотрудничеству - будь то участие в конкурсах, создании собственной команды, просматривая портфели и поиск правильного сочетания людей для проекта, путем публикации программ обучения и подписки на них или просто продавать и покупать работу. Мы преодолеваем границы, созданные географиями, отраслями, опытом и опытом, чтобы переписать правила взаимодействия, которые являются полностью правительственными талантами и потребностями. Zoopup a надежная платформа для взаимодействия, которую можно постоянно исследовать, чтобы найти новые возможности для бизнеса и возможности для развития навыков. Zoopup Your Workforce. Если у вас есть один проект, ограниченное время, вам нужна консультация по экспертизам, прежде чем отправиться на новые рынки или вам нужны временные решения для кадров, вы можете изучить водохранилище Zoopup для независимого таланта и быстро и плавно выполнить ваши требования. Наши предварительно разработанные модели взаимодействия облегчают более быстрый процесс найма, чтобы обеспечить вам административное препятствие и приступить к Business Presto. На пути к динамическим взаимодействию, что способствует динамическим взаимодействиям? Динамическое применение наборов навыков в разных отраслях и предприятиях, использующих каждый навык, который обладает одним навыком, который, как он обладает, независимо от того, насколько разнообразны они могут изучать новые возможности для построения навыков, навыки обмена навыками, создающие альянсы для взаимной выгоды, оставаясь в курсе последних событий Zoopup, - это платформа, где можно испытать динамичные взаимодействия и пользу от неограниченных возможностей для совершенства.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — это сеть, состоящая из 1% лучших разработчиков-фрилансеров и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов США.
OpenTalent
opentalent.co
Вы устали от ограничений традиционных решений по объединению талантов? OpenTalent предлагает инновационный и простой в использовании способ сбора и поддержания пула потенциальных кандидатов на будущие должности.
OpenTrain
opentrain.ai
Рынок маркировки данных ИИ: находите, нанимайте и безопасно платите проверенным инструкторам по ИИ/специалистам по маркировке данных в более чем 110 странах и в любой области. Ключевые особенности глобальной сети OpenTrain AI: доступ к открытой сети №1 инструкторов по искусственному интеллекту и специалистов по маркировке данных из более чем 110 стран, обладающих разнообразным опытом в многочисленных областях, языках и дисциплинах аннотирования данных. -Комплексные решения для талантов: найдите как внештатных тренеров по искусственному интеллекту, так и внешних поставщиков маркировки данных, чтобы найти подходящее решение для проекта любого масштаба и сложности. -Безопасные глобальные платежи: используйте нашу систему поэтапных платежей для оплаты вашим тренерам по искусственному интеллекту по всему миру. Клиенты могут осуществлять платежи с помощью всех основных кредитных карт, при этом средства надежно хранятся на условном депонировании до тех пор, пока основные этапы проекта не будут успешно завершены и утверждены. -Эффективная платежная система: наша система поддерживает автоматические выплаты в более чем 110 странах, что позволяет легко нанимать разнообразные и глобальные таланты с единой платформы для любых требований по обучению искусственному интеллекту. OpenTrain AI: где создатели ИИ и инструкторы по ИИ объединяются, чтобы строить будущее
Laksie
laskie.com
Присоединяйтесь к тысячам компаний и соискателей работы, чтобы быстрее и эффективнее получать высококачественные совпадения. Для талантов: попросите хорошие компании обратиться к вам. Бесплатные инструменты Laskie созданы для того, чтобы сделать ваш поиск работы более быстрым, эффективным и менее напряженным. Для компаний: быстрее находите качественных кандидатов. Получите немедленный доступ к тысячам кандидатов с большим количеством данных, чем просто резюме. Чтобы начать работу, потребуется несколько минут. Зарегистрируйтесь сегодня на laskie.com!
Vicoland
vicoland.com
Vicoland позволяет клиентам SAP Fieldglass повысить стоимость, качество и скорость профессиональных услуг по проектам SOW с помощью нового типа поставщика: виртуальных компаний, также известных как «Vicos». Vicos — это команды фрилансеров, действующие как настоящие компании, но с нулевыми накладными расходами и 100% гибкостью в подборе лучших специалистов. Это решение было разработано и/или профинансировано SAP.iO, стратегическим бизнес-подразделением SAP, которое инвестирует и ускоряет инновации в стартапах.
Wripple
wripple.com
Wripple — это платформа талантов по запросу для современных маркетологов, предлагающая частный рынок проверенных талантов и программного обеспечения для управления отношениями с фрилансерами в одном месте. Рынок платформы объединяет бренды и рекламные агентства с высококвалифицированными специалистами по запросу для большей скорости, эффективности и гибкости. Клиенты могут находить и нанимать отдельных фрилансеров на более чем 45 должностей и готовые команды для более чем 25 типов проектов — от стратегии до дизайна, медиа и технологий. Wripple была основана в 2018 году руководителями цифровой компании Razorfish. Будучи ветеранами традиционных агентств и цифровых фирм, соучредители осознали, что технологический прорыв может изменить цифровые услуги навсегда, и к лучшему. Благодаря Wripple клиенты быстро и с минимальными затратами получают элитных специалистов агентств. Талантливые люди могут лучше работать в открытой и гибкой среде.
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