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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
Wrike
wrike.com
Wrike - самая мощная платформа для управления работой. Построенный для команд и организаций, стремящихся сотрудничать, создавать и превышать каждый день, Wrike приносит всех и все работает в одном месте, чтобы убрать сложность, повысить производительность и свободных людей, чтобы сосредоточиться на их самой целенаправленной работе. Благодаря непревзойденной мощности, универсальности и интуитивности, Wrike является единственным решением для управления работой, которое организации когда -либо потребуется для масштабирования, оптимизации и быстрого движения в конкурентном мире. Более 20 000 счастливых клиентов поддерживают свое будущее и собираются вместе в Wrike, в том числе Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите www.wrike.com.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упрощает бронирование и планирование мероприятий любого масштаба: - Всесторонняя информация о вашем бизнесе с помощью настраиваемых отчетов - Лучше общайтесь с гостями - Принимайте депозиты и платежи быстрее, чем когда-либо - Держите всю свою команду в курсе событий
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнать что угодно, где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых тестах, заданиях и презентациях - у человека и удаленно. Quizizz используется более чем 20 миллионами человек в месяц в школах, домах и офисах по всему миру.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
EventLive
eventlive.pro
EventLive-это живое потоковое приложение и платформа для событий. Это позволяет пользователям жить со своими смартфонами или профессиональным оборудованием и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Он работает в любой стране. Там нет ограничений на количество зрителей, и видео может быть доступно по требованию в течение года. Приложение имеет ряд функций, в том числе возможность приостановить и возобновить поток, загрузить и резервное копирование видео, а также настроить страницу события с помощью логотипа, приветственного сообщения и обложки изображения или видео. EventLive имеет цены на предмет, с скидками, доступными для покупки нескольких мероприятий. Там нет подписки. Он предлагает гарантию возврата денег и настоящую человеческую поддержку.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
Goosechase
goosechase.com
С GooseChase опыт - это все! Первоначально вдохновленный мусорными охотами, GooseChase - это интерактивная платформа опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам привлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданный в Интернете, но играл в реальном мире, GooseChase оживляет сообщества с увлекательными, интерактивными проблемами, предназначенными для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко сделать повторяющееся, веселое и позитивное влияние на любое сообщество. С момента вывода в Канаде в 2011 году GooseChase оснал сотни тысяч мировых зданий команд, обучения, сбора средств, образования, туристов и развлечений.
Prosple
prosple.com
Prosple’s помогает более чем 4 миллионам студентов и недавних выпускников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы работаем с более чем 180 командами по вопросам карьеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы предоставить их студентам тысячи местных и международных возможностей и помочь предоставить высококачественные материалы по подготовке к карьере, которые помогут студентам найти свою первую работу.
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого как Sora OpenAI.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это первое в мире событие Event Experience Cloud (EXC), созданный для того, чтобы помочь людям объединиться из любого места. Более 6500+ предприятий используют Airmeet для увеличения своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимой связи. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, ратуши, ярмарки карьеры, выставки и многое другое. Такие бренды, как Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Университет Торонто, каждый месяц проводятся на Airmeet по всему миру. Вот что некоторые из наших клиентов говорят о нас: «С Airmeet мы можем создавать и проводить увлекательные и потрясающие события, которые любят наши клиенты. В результате наши мероприятия видят почти в 2 раза уровень посещаемости по сравнению со средним показателем в отрасли, и это помогло увеличить конверсии продаж на 600% », - сказал Дэррил Прайл, директор по директору AgorApulse.
Remo
remo.co
Remo — это платформа цифрового опыта, которая позволяет проводить интерактивные встречи и мероприятия, конкурирующие с живыми личными мероприятиями. С помощью различных столов, этажей и зданий Ремо предоставляет виртуальное пространство, которое позволяет людям свободно передвигаться и вызывать спонтанные «разговоры в коридоре», выстраивая подлинные, значимые отношения, которые не ограничиваются событиями. Remo поддерживает несколько вариантов использования, и каждый раз обнаруживается больше вариантов использования! Если вы занимаетесь подключением и созданием сетей, Remo можно использовать для проведения сетевых мероприятий, виртуальных конференций, ярмарок вакансий, выставок и многого другого! Remo — это полностью безопасная платформа, поддерживающая GDPR, которая теперь также сертифицирована SOC2 типа 1. С помощью Remo вы можете: 1. С легкостью создавать потрясающие виртуальные мероприятия. Организуйте мероприятия, которые будут в восторге от гостей, менее чем за 15 минут. 2. Преодолейте технологический барьер для докладчиков и гостей. Объедините докладчиков и гостей таким образом, чтобы каждый чувствовал себя услышанным, полным энергии и вдохновения. 3. Настройте и брендируйте пространство для вашего мероприятия. Вы создаете среду и впечатления, которые хотите для своих гостей. 4. Продемонстрируйте спонсоров для усиления вашего мероприятия. Получите доверие и доход, создавая интерактивные возможности для спонсоров для связи с вашими гостями. Испытайте волшебство Ремо! Возьмите Remo на тест-драйв с безопасной 14-дневной бесплатной пробной версией здесь: https://remo.co/start-free-trial/.
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты Brella, охватывающие актуальные темы, намерения покупателей, потребление контента, налаживание связей и взаимодействие, позволяют организаторам мероприятий обеспечивать измеримое воздействие и прозрачную окупаемость инвестиций (ROI) для экспонентов, спонсоров и партнеров — последовательно и легко. В рамках нашей миссии по объединению участников для незабываемых, актуальных и увлекательных встреч, Brella способствовала налаживанию связей между миллионами участников личных, виртуальных и гибридных мероприятий.
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означает, что вы можете за считанные минуты выполнить задачи, которые обычно занимают часы. Создавайте и делитесь своей программой или повесткой дня, создавайте красивые веб-сайты и приложения для мероприятий, управляйте задачами, планируйте все свои действия на сайте и с легкостью сотрудничайте. И все это по цене, которая означает, что вы будете зарабатывать деньги, используя Joi.
ON24
on24.com
Миссия ON24 — помочь компаниям внедрить свою стратегию выхода на рынок в эпоху искусственного интеллекта и обеспечить экономически эффективный рост доходов. Благодаря своей ведущей платформе интеллектуального взаимодействия ON24 позволяет клиентам сочетать лучший в своем классе опыт с персонализацией и контентом, собирать и действовать на основе связанной информации в масштабе.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - это некоммерческая технологическая компания, занимающаяся оказанием помощи художественным и культурным организациям процветать. CRM лежит в основе нашей миссии и нашей технологической платформы. Билеты работают рука об руку с сбором средств, членством, маркетингом, образованием и фронтом дома. Интуитивные инструменты помогают раскрыть понимание бизнеса и превратить данные в действие. И такие функции, как приеме времени, интегрированное потоковое и бесконтактное сканирование, помогают построить устойчивое будущее. Сообщество Tessitura включает в себя более 750 художественных организаций и культурные достопримечательности в 10 странах. Наши сотрудники предоставляют 24/7 поддержку и предлагают руководство по увеличению доходов и пожизненному взаимодействию. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.tessituranetwork.com или свяжитесь с [email protected].
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим глубокое общение и сотрудничество, Virbela воплощает в жизнь бизнес и личный опыт в Интернете, одновременно позволяя удаленным командам быть более связанными и продуктивными. Virbela принадлежит eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Чтобы осмотреть наши виртуальные офисы, классы, помещения для проведения мероприятий и многое другое, посетите Virbela.com и подпишитесь на нас в Twitter и LinkedIn.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или сложных уровней доступа. Получите полный доступ ко всей нашей системе с помощью единой, простой для понимания и честной структуры сборов за бронирование. Что отличает TicketSource от остальных, так это наша приверженность обеспечению первоклассной поддержки клиентов. Мы дружелюбны и готовы оказать поддержку, и когда вы поговорите с нами, вы не обнаружите, что мы читают сценарий. Независимо от того, разбираетесь ли вы в технологиях или технофоб, мы будем говорить с вами как с личностью, потому что мы тоже личности.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет возможности связи, сотрудничества и общения. Удаленность не обязательно означает удаленность: создайте мир, частью которого люди захотят стать. Передовая платформа Metaverse от Breakroom наполнена мощными функциями и возможностями, которые делают невозможное возможным. С его помощью вы сможете мгновенно создать и настроить свой собственный фирменный виртуальный мир, подходящий для всех типов взаимодействия с аудиторией. От цифровых рабочих пространств, конференций и виртуальных классов до кинофестивалей, презентаций книг и общественных мероприятий — Breakroom дает вам гибкость, позволяющую делать все это. Вы даже можете за считанные минуты создать магазин электронной коммерции, связанный со встроенной торговой площадкой, где у вас будет доступ к тысячам 3D-ресурсов, или вы можете монетизировать свои собственные. Полностью настраиваемая 3D-среда Breakroom предоставляет безграничный творческий потенциал для создания вашего мира именно таким, каким вы его видите. А наш Unity SDK предоставляет вам неограниченные возможности настройки, упрощая загрузку пользовательских регионов, контента, игр или любых других 3D-ресурсов, разработанных вашей командой. РЕШЕНИЯ ЗАГРУЖАЮЩИЙ ОПЫТ: от кинофестивалей и показов мод до презентаций книг и сетевых мероприятий — с Breakroom возможно все. Привлекайте людей к работе в цифровой сфере с помощью захватывающего бренда, который вдохновляет аудиторию на взаимодействие. У вас есть чистый холст, на котором вы можете создавать все, что захотите: виртуальный мир — ваша устрица. DIGITAL HQ Переосмыслите удаленную работу с помощью полностью настраиваемого виртуального рабочего места. В число удобств входят конференц-залы, офисы, аудитории и общественные пространства, где сотрудники могут общаться и общаться вместе. Благодаря совместному использованию экрана и веб-камеры, интерактивным доскам и инструментам обмена сообщениями ваш цифровой штаб-квартира станет центром совместной деятельности. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Платформа виртуальных мероприятий, которая позволяет вам общаться с аудиторией совершенно новым способом. Преодолейте разрыв между физическими и онлайн-мероприятиями с помощью решения для виртуальных 3D-мероприятий для конференций, сетевых мероприятий, выставок и многого другого, создавая уникальный и захватывающий цифровой опыт для привлечения вашей аудитории. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС Оживите дистанционное обучение с помощью захватывающего и настраиваемого виртуального класса Breakroom. 3D-класс, где учащиеся могут сотрудничать и заниматься в режиме реального времени, независимо от местоположения. Создайте по-настоящему интерактивный процесс обучения с помощью встроенных инструментов для совместной работы и оценки, чтобы поддерживать мотивацию и вовлеченность учащихся.
Brandlive
brandlive.com
Принесите магию телевидения на ваши вебинары, мероприятия и встречи с Brandlive, вашей платформой для создания повышенных видеороликов. Будь то ежемесячные вебинары, запуск продуктов, встречи инвесторов или самое большое событие года, мы помогаем компаниям использовать проекты любого масштаба и сложности от скучного до Bingeworthy. Brandlive предлагает уникальное сочетание программного обеспечения и услуг, которое позволяет нашим клиентам создавать невероятный контент, внимательный поставщик и сокращать расходы - все это приведет к действию своей самой важной аудитории.
Eventify
eventify.io
Eventify — это облачный инструмент управления событиями, который помогает компаниям управлять виртуальными конференциями, а также создавать индивидуальные условия для их участников. Независимо от того, какую конференцию или мероприятие вы проводите — большую или маленькую — у нас есть инструменты, чтобы это произошло. Мы предлагаем обширный список функций, которые легко настроить за считанные минуты! Создайте свое мероприятие и управляйте всем этим в одном месте. Не нужно беспокоиться о планировании, продвижении или управлении вашим мероприятием от начала до конца. У нас есть решение, которое даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на наиболее важных частях вашего мероприятия, например, на создании незабываемых впечатлений для ваших посетителей.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - самая настраиваемая платформа в мире для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Он сочетает в себе мощные видео технологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями опыта для создания единственных в своем роде фирменных мероприятиях. Компании по всему миру используют платформу Bigmarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных и вебинарных событий. Bigmarker также предоставляет интеграции, API и белые этикетки, которые позволяют компаниям интегрировать мощные интерактивные видео -опыт в свои маркетинговые, продажи и обучающие стеки. Давайте вместе построим онлайн -мероприятие своей мечты. Основанная в 2010 году, Bigmarker находится в штаб -квартире в Чикаго и власти виртуальными мероприятиями для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ организуйте собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе DIY. Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования сеансов до отчетов о данных после мероприятия. Swoogo помогает маркетологам мероприятий интуитивно создавать веб-сайт со встроенной регистрацией, автоматизацией электронной почты, спонсорским порталом и ресурсами для докладчиков. Растущая сила на рынке, Swoogo — это следующая большая вещь в событиях.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркетинг, управление проектами, управление обучением, опросы, финансы и другие инструменты повышения производительности. Облачные решения Glue Up поставляются с двумя мобильными приложениями — одним для организаций и одним для их сообществ. Решения идеально подходят для ассоциаций, торговых палат, организаторов мероприятий и всех членских организаций, желающих лучше обслуживать свои сообщества, даже если личные встречи не всегда возможны. С момента пандемии 2020 года Glue Up также оснащен расширенными функциями взаимодействия, такими как Speed Networking, Решение для взаимодействия с сообществом или Решение для взаимодействия с вебинарами.
Watchity
watchity.com
Watchity-это самая полная предприятия для создания профессионального аудиовизуального контента и онлайн-событий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться из остальных, максимизировать вовлечение аудитории и улучшить результаты ваших стратегий контента. Конкурентное преимущество Watchity-его уникальная и всесторонняя комбинация возможностей для управления данными и управления контентом, профессионального живого и производства видео по требованию, многоканального веб-сайта, интрасети и распространения социальных сетей, а также вовлечения аудитории и интерактивности. Watchity предлагает конкретные решения для вебинаров и интерактивных мероприятий, потоковая передача в социальные сети, а также видеозапись и редактирование видео, которые повышают уровень контента и превращают их в запоминающиеся впечатления, чтобы пробудить больше эмоций в аудитории и усилить позиционирование бренда. ** Социальное видео - создайте контент и события для социальных сетей: - Простота и скорость в производстве и распространении живых событий и аудиовизуального содержимого. - Телевизионное видео, адаптированное к каждой социальной сети, с графиками, сценами, переходами и многом другом. - Multistream во всех учетных записях в социальных сетях с адаптированными форматами и неограниченными возможностями. - Создайте клипы от живой трансляции и легко поделитесь ими, не дожидаясь завершения вещания. ** Вебинары и события - Создайте интерактивные и профессиональные вебинары и события: -сквозное управление событиями с целевыми страницами, регистрациями, автоматизацией электронной почты, взаимодействием и отчетностью. - Динамичное телевизионное видео с графиками, сценами, переходами и многое другое. - Безопасная, удобная и интерактивная комната для событий с потоковой передачей FullHD и управления ViewNG. - Встроен код для интеграции комнаты для мероприятий на свой собственный веб -сайт или портал и настраивать его с вашим брендом. ** Контент -концентратор - запишите, редактируйте и делитесь видео для вашего корпоративного портала: - Загрузите свои видео, добавьте теги, классифицируйте коллекции, защитите их и опубликуйте их для своей аудитории. - Запишите видео с вашей веб -камерой и отредактируйте их, чтобы добавить вступления, подписи, фоновую музыку и многое другое. - Встроенный видеоплеер на основе браузера, с адаптивной многобитратной потоковой передачей и усовершенствованным просмотром. - Видеоаналитика для обнаружения и анализа всей информации о потреблении контента аудитории.
Events Wallet
eventswallet.com
Eventswallet-это инновационная платформа для событий SaaS для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Платформа позволяет организаторам проводить розовые торговые выставки и конференции, поддерживая аудиторию с простыми в использовании инструментов управления событиями и коммуникации и приложений. Создайте неограниченные живые потоки, сессии, залы выставки, виртуальные стенды экспонентов и профили спонсоров. Держите участников захватываемыми с помощью веб -и приложений Push -уведомлений, видео и текстовых дискуссий, чатов, онлайн и живых встреч. Предоставить спонсорам и экспонентам мощные рекламные и коммуникационные инструменты, помогающие им привлекать больше клиентов. Отслеживайте деятельность пользователей на мероприятии и получайте подробные отчеты в режиме реального времени.
RegFox
regfox.com
Простые онлайн-формы регистрации на конференции, лагеря, курсы и многое другое! RegFox прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен по цене всего 0,99 доллара США + 1% за каждого регистранта (ограничение — 4,99 доллара США за каждого регистранта). С регистрационным программным обеспечением RegFox вы сэкономите тысячи, предлагая своим клиентам удобный и простой процесс регистрации. RegFox является гибким и многофункциональным решением, предлагающим полный контроль над брендингом, конструктор страниц мероприятий, приложение для регистрации участников, CRM для зарегистрированных лиц, мгновенное финансирование и многое другое. Посетите наш сайт RegFox.com/features, чтобы просмотреть все функции. Если вас расстраивают дорогие и неуклюжие системы регистрации, вам понравится, как RegFox позволяет вам контролировать весь процесс регистрации. RegFox предлагает одну платформу со всем необходимым для увеличения количества регистраций, управления регистрантами и сбора данных. Нас любят более 60 000 специалистов по организации мероприятий и мы обладаем пятнадцатилетним опытом, и мы проведем вас к самым успешным и прибыльным мероприятиям, которые вы когда-либо проводили.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — это инструмент планирования выставок, управления проектами и совместной работы для менеджеров выставок, экспонентов и команд мероприятий.
POSH
posh.vip
Маркетинг мероприятий стал проще. POSH предоставляет организаторам мероприятий набор инструментов для управления любым живым опытом.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — это виртуальная платформа для мероприятий, которая позволяет организаторам мероприятий легко и просто объединять свою аудиторию, создавать сети и строить значимые отношения. Meetaway помогает вашим посетителям познакомиться с людьми, с которыми они хотят встретиться. При настройке мероприятия организаторы могут установить критерии соответствия, отражающие цели вашего мероприятия и аудиторию, а участники также могут сообщить Meetaway, с кем конкретно они хотят встретиться (или чего хотят избегать). Meetaway берет эту информацию, находит лучшие совпадения и автоматически меняет участников для серии бесед один на один. Пользовательский интерфейс является линейным и плавным, а процесс настройки интуитивно понятен и прост. С помощью Meetaway вы можете проводить отдельные сетевые мероприятия или включать их в состав более крупного виртуального мероприятия или конференции. Участники предпочитают общение на Meetaway личному общению — узнайте, почему!
Perfect Venue
perfectvenue.com
Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. Perfect Venue позволяет нашим клиентам беспрепятственно собирать потенциальных клиентов, отправлять предложения, управлять доступностью, создавать BEO и принимать платежи — все в одном месте.
streamGo
streamgo.events
Streamgo является ведущим поставщиком онлайн -мероприятий, специализирующихся на вебинарах, виртуальных мероприятиях, гибридных мероприятиях и подкастах по всей Великобритании, Европе и по всему миру. Он работал с целым рядом клиентов, от ведущих финансовых учреждений до международных издателей, помогая предприятиям всех размеров улучшить взаимодействие и рентабельность их мероприятий с его функциональной и безопасной платформой.
Grupio
grupio.com
Grupio позволяет специалистам по организации мероприятий мобилизовать свои мероприятия и конференции, улучшая впечатления участников и повышая осведомленность в социальных сетях.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl является предпочтительной платформой управления событиями для маркетологов событий B2B и организаторов конференций для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Zuddl был построен с нуля, чтобы идеально удовлетворить каждый вариант использования. Вместо того, чтобы использовать 8-10 различных инструментов и платформ для запуска одного события, используйте ZUDDL для управления своими личными, виртуальными и гибридными программами событий и вебинарами с одной платформы. Почему Zuddl: * Сосредоточьтесь на гибкости Возьмите свое мероприятие в жизнь с бесконечным контролем над брендингом, настраиваемостью и рабочими процессами - от регистрации и билетов до мобильного приложения для посетителей. Нет ничего, что вы не можете настроить на свои потребности. * Больше партнера, меньше поставщика Правильное для получения вашего мероприятия требуется больше, чем просто подписка на платформу событий. Мы получаем это. И это отражается в нашей дорожной карте цены, поддержки и продукции. * Ориентирован на результат Подготовленные к употреблению панели доходов, настраиваемые оповещения и интеграции с Marketo, Hubspot, SFDC и т. Д., Которые делают отчетность супер простой. Zuddl доверяют такие компании, как Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, лидеры партнерства, Организация Объединенных Наций, NAMIC, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, среди других, чтобы помочь им объединить их стек мероприятий, Google, Microsoft, Kellogg
Eventene
eventene.com
Eventene-это система управления событиями в одном для создания, организации и запуска всех ваших событий на одной платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия лично, виртуально или гибрид, Eventene предоставляет ... покажите больше он наиболее современное, гибкое и масштабируемое решение.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
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