Программное обеспечение для электронной подписи - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для электронной подписи позволяет пользователям собирать электронные подписи на документах, устраняя необходимость в физической документации. Это программное обеспечение упрощает процесс распространения юридически важных документов, требующих электронной подписи. Организации используют программное обеспечение для электронной подписи для безопасного шифрования документов, таких как договоры купли-продажи или документы о приеме на работу, которые требуют подписей клиентов, сотрудников или партнеров. Программное обеспечение для электронной подписи часто интегрируется с различными сторонними приложениями, включая программное обеспечение CRM, ERP-системы, пакеты управления персоналом и инструменты бухгалтерского учета. Такая интеграция упрощает управление ценовыми предложениями, контрактами и взаимодействием с поставщиками. Кроме того, программное обеспечение для электронной подписи соответствует встроенным стандартам безопасности, которые соответствуют требованиям как местного, так и федерального законодательства. Это обеспечивает беспрепятственный обмен юридическими документами и гарантирует легитимность и юридическую силу подписей, полученных с помощью программного обеспечения.
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DocuSign
docusign.com
Docusign Esignature - это мир для предприятий и отдельных лиц надежно отправлять и подписывать соглашения практически в любом месте, в любое время, практически с любого устройства. Приложение Docusign легко использовать, включает неограниченное бесплатное подписание для всех сторон и доверяет миллионам людей во всем мире. В то время как Esignature изменила способ, которым многие организации выполняют контракт, жизненный цикл до и после подписи часто управляется с помощью ручных процессов, электронных таблиц и электронных писем, что составляет темпы ведения бизнеса, повышения риска и разочарования клиентов и сотрудников. Docusign CLM (управление жизненным циклом контракта) позволяет организациям оптимизировать жизненный цикл соглашения, превращая аналоговые ручные процессы в цифровой автоматизированный рабочий процесс. Конечным результатом являются ускоренные темпы ведения бизнеса, увеличения соответствия и более эффективных сотрудников. Ключевые функции: Центральный репозиторий, расширенный поиск и поиск, управление версиями, библиотека предложений, сотрудничество с внутренними и внешними сторонами, Redlining, простые и передовые рабочие процессы, тегинг, мобильный доступ, интеграции с несколькими платформой (включая жесткую интеграцию с Salesforce).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Получите подписанные документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно Одно место для всех ваших PDF и E-Sign Work. Акробат есть. Преобразовать и ускорить ваши рабочие процессы с помощью знака Acrobat-решение Microsoft предпочтительного электронного сигнатуры и единственный инструмент электронного знака, который также включает в себя мощность Adobe Acrobat в одном пакете.
DocHub
dochub.com
Dochub дает всем возможность оптимизировать редактирование, подписание, распределение, распределение, а также заполнение форм. Dochub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно из приложений Google. Запущенный в 2014 году, Dochub доверилось более 83,3 миллионами пользователей. Сохранение облаков в реальном времени и безопасных рабочих процессов обеспечивает более 500 миллионов документов и безопасных в рамках одного, простого в использовании решения. Докуб - как мир управляет документами. Инструменты редактора: * Вставьте текст * Нарисуйте (без потерь, на основе вектора) * Выделять * Комментарий * Стереть * Знак * Вставьте изображение * Штамп * Отмену/повторно Управление страницы: * Слияние документов * Порядок страниц * Добавить страницы * Поверните страницы * Удалить страницы Функции PDF: * Оптимизированный дисплей сетчатки * Редактирование без потерь (сохраняет оригинальное качество документа после подписания или редактирования) * Заполнить формы Шаблоны документов: * Загрузите шаблон, тогда ... ... легко заполнять его уникальную копию столько раз, сколько вам нужно. ... Отправьте копии этого нескольким людям для подписания или заполнения. Обмен документами: * Электронная почта документов * Сотрудничайте с документом с отдельными лицами или организациями * Выберите, чтобы сделать ваш документ «публичным» или «частным» * Поделитесь «публичными» документами на Facebook, Twitter или где -либо еще. Подписание: * Легко подписать и сохранить любой документ * Создать и импортировать подписи с телефона * Отправьте документы другим, чтобы быть подписанными Безопасность: * Аутентификация OAuth 2.0 обеспечивает доступ только к вашей учетной записи * Данные передаются с использованием состояния ART 128 на 256 -битный EV SCSL шифрование * Сохраненные документы хранятся и резко заканчиваются с использованием расширенного стандарта шифрования (AES) 256-битные симметричные клавиши Совместимость: * Работает со всеми PDFS, Open Office и Microsoft Office Documents: (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX и многие другие ...) * Экспорт документов как PDF или DOC Открыть/импортные документы непосредственно из: * Ваш компьютер * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * Любой URL -адрес веб -страницы
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг электронной подписи, который позволяет вам ставить свою подпись на телефоне, одновременно просматривая документ для подписи на компьютере (путем сканирования QR-кода). Запросите электронные подписи с усиленной защитой, включая коды доступа на основе текстовых сообщений и параметры входа в систему. Продемонстрируйте свой бренд на своей странице загрузки. Повысьте свою заметность среди клиентов, позволив им использовать свою бесплатную учетную запись Encyro для безопасного общения с другими. Обеспечьте безопасность данных клиентов и соблюдайте HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR и другие нормативные требования в отношении конфиденциальности данных клиентов. Используйте Encyro из браузера или из Microsoft Outlook (с бесплатной надстройкой Encyro Outlook).
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms и другими сторонними приложениями, такими как Office 365, G Suite и Microsoft Teams.
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Mail, Gmail или Outlook, предлагая интеллектуальные функции. Он предлагает помощника по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который может писать для вас сообщения, облачную доставку, позволяющую отправлять запланированное электронное письмо, даже если ваш компьютер не в сети, расширенное отслеживание электронной почты, не требующее одобрения получателя, а также мощную функцию контактов. которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, а также многие другие интеллектуальные функции, расширяющие возможности почтового ящика. К ним относятся: • Smart Assistant: помощник по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который пишет, обобщает и улучшает сообщения, находит задачи и контакты и отвечает за вас. • Интеллектуальная отправка позже: функция интеллектуального планирования, которая поможет вам оптимизировать время доставки электронной почты. • Оптимизированное расписание для получателей: предлагает лучшее время для отправки электронного письма, чтобы максимизировать ваши шансы на его открытие. • Отслеживание электронной почты: узнайте, когда, где и как часто открывалось ваше электронное письмо или ссылка. Для тех, кто использует адреса электронной почты iCloud или IMAP, вы можете точно узнать, кто открыл ваше письмо, когда вы отправляете сообщение нескольким получателям. Также отправляйте отслеживаемые электронные письма со своего мобильного телефона. • Отложить: временно отложите менее важные сообщения электронной почты, и они появятся снова в выбранное вами время. • Контакты: получите важную информацию о своих контактах, чтобы поддерживать максимальную связь с клиентами. • Подписи: красивые и профессиональные подписи электронной почты с широкими возможностями творческого контроля. • Шаблоны: создавайте шаблоны сообщений для повышения производительности и эффективности. •
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это интуитивно понятный способ безопасного подписания и запроса подписей в Интернете. Добавляйте юридически действительные подписи к любому соглашению — от писем с предложениями о приеме на работу до займов, договоров купли-продажи и соглашений о неразглашении. Отмеченный наградами пользовательский интерфейс, надежные средства администрирования, отслеживание документов и безопасность корпоративного уровня, которая более безопасна, чем методы с ручкой и бумагой, — все это поставляется по умолчанию из коробки. Подпишите быстрее. Dropbox Sign помогает предприятиям подписывать контракты в среднем на 80 % быстрее, чем традиционные бумажные контракты, подписание и возврат которых занимает в среднем 15 дней. Увеличение количества завершенных документов. Благодаря таким функциям, как отслеживание, автоматические напоминания и подпись на мобильных устройствах, Dropbox Sign улучшил показатели заполнения документов до 96%. Отправляйте соглашения быстро. Отмеченный наградами интуитивно понятный интерфейс в сочетании с такими функциями, как шаблоны и проверка данных, означает, что Dropbox позволяет любому быстро и легко отправлять соглашения на подпись. Работайте с инструментами, которые вам нравятся. Dropbox Sign легко интегрируется с такими приложениями, как Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, поэтому вы можете отправлять документы на подпись прямо из ваших любимых инструментов. Автоматически архивируйте и сохраняйте соглашения. Автоматически сохраняйте подписанные документы и находите их в любое время в предпочитаемом вами облачном хранилище, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive или SharePoint. Сделайте каждое соглашение приемлемым для суда. К каждому соглашению Dropbox Sign добавляется допустимый для суда контрольный журнал, который защищает все стороны и снижает затраты на исправление ситуации и юридические проблемы. Держите все в безопасности. Все ваши документы хранятся в секрете с использованием шифрования как при передаче, так и при хранении. Добавьте более глубокий функционал. Dropbox Sign API встраивает надежную функциональность электронной подписи непосредственно в ваше приложение, рабочий процесс или веб-сайт. Такие функции, как встроенная подпись, индивидуальный брендинг и встроенные шаблоны, создают по-настоящему удобный процесс подписания в продукте. Исключительный опыт разработчиков и специальная группа поддержки API означают, что вы получаете безопасную, надежную и многофункциональную систему подписи со средним временем внедрения, которое более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по отрасли.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, клиентов и команду в одну интегрированную и простую в использовании платформу. От контрактов, предложений и управления проектами до выставления счетов клиентам, отслеживания доходов и управления ресурсами. Управление проектами Назначайте проекты и задачи своей команде, расставляйте приоритеты на неделю и наблюдайте, как именно продвигаются ваши проекты. Устанавливайте бюджеты проектов и избегайте непредвиденных расходов. Представление Канбан, встроенный таймер для удобного выставления счетов и сотрудничество с внешними партнерами для эффективной работы. Учет рабочего времени команды Получите мгновенный отчет об отслеживаемых часах вашей команды с точными расписаниями и сразу же узнайте, кто превышает возможности. Контролируйте загрузку вашего бизнеса и получите ясность в отношении эффективности и прибыльности вашей команды. Планируйте свои ресурсы заранее, чтобы ваши проекты соответствовали графику и бюджету. CRM Управляйте своими клиентами и их проектами в одном месте. Создавайте уникальные профили клиентов со всеми вашими заметками, контактами, тарифами и тегами. Пригласите своих клиентов на свой фирменный клиентский портал, где они смогут получить доступ к проектам, документам и ссылкам, которыми вы с ними поделились.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей и аналитику форм. Formstack Forms, разработанный для предприятий любого размера, позволяет пользователям сотрудничать с командами, чтобы утверждать, отклонять и комментировать данные, отправленные через формы. Благодаря конструктору форм с возможностью перетаскивания Formstack Forms позволяет пользователям разных организаций создавать фирменные формы, опросы и рабочие процессы без необходимости знания кода. Для более технических пользователей Formstack Forms предлагает открытый API, который позволяет пользователям и сторонним приложениям программно получать доступ к ресурсам Formstack. Formstack обеспечивает интеграцию с различными сторонними приложениями, такими как Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate и другими. Formstack доступен по ежемесячной подписке, а поддержка расширяется за счет документации и других онлайн-мер.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизирует бизнес-процессы на основе соглашений с помощью решений для электронной подписи и проверки личности. Основанная в 2010 году в Стокгольме, компания Scrive быстро стала лидером рынка электронных вывесок в Скандинавии и продолжает расширяться в Европе. Простота использования и надежные меры безопасности — ключевые причины, по которым организации любого размера, включая предприятия в строго регулируемых отраслях, полагаются на решения Scrive для повышения внутренней эффективности, соответствия требованиям и удовлетворенности клиентов. eSign, платформа для подписания соглашений Scrive, доступна «из коробки» с тарифными планами и пакетами функций, подходящим для любого бизнеса, или в виде интеграции API. Ключевые преимущества включают в себя: - Вход на любом устройстве - Устранение дорогостоящих ручных задач - Сокращение времени выполнения - Аутентификация подписывающих лиц с помощью eID - Созданы для обеспечения безопасности и соответствия требованиям - Отслеживание и мониторинг состояния ваших соглашений - Подробный журнал аудита/юридические доказательства - Целостность документов, обеспечиваемая блокчейн
WiseStamp
wisestamp.com
Создавайте красивые индивидуальные подписи для электронных писем с помощью нашего отмеченного наградами генератора подписей. Легко создавайте и редактируйте свою подпись электронной почты — это БЕСПЛАТНО
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее подписывать документы онлайн. Работайте умнее и быстрее, перейдя в эпоху цифровых технологий с помощью подписей. Подписывать документы вручную, сканировать их и отправлять по электронной почте — это головная боль, вы согласны? Signature устраняет головную боль и переносит вас в эпоху цифровых технологий.
MySignature
mysignature.io
MySignature — это онлайн-генератор подписей электронной почты, который помогает создавать профессиональные и визуально привлекательные подписи электронной почты для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365, а также управлять подписями электронной почты для Google Workspace. Никакого технического образования не требуется. Кроме того, наслаждайтесь отслеживанием открытий и кликов по электронной почте без ограничений с помощью расширения MySignature для Gmail.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — это бесплатное, современное и простое решение для электронной подписи. Помимо бесплатного плана, мы предлагаем пожизненное предложение, которое отличает нас от более чем 90% других приложений для электронной подписи. Вместо того, чтобы платить ежемесячную плату за устаревшее приложение, такое как DocuSign, вы можете заплатить только один раз навсегда за SignHouse и присоединиться к сообществу таких же людей, как вы.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — это современное приложение для электронной подписи, которое позволяет быстро, просто, безопасно и экономично отправлять документы на юридически обязательные подписи. Для тех, кто хочет интегрировать цифровые подписи в свои собственные приложения, создан простой в использовании API. Опираясь на 20-летний опыт Syncfusion в предоставлении мощных API-интерфейсов для разработчиков, BoldSign использует глубокий опыт компании в этой области, чтобы предложить интуитивно понятный пользовательский интерфейс, широкий спектр возможностей настройки, а также приверженность технической поддержке и постоянному развитию продуктов, что является вторым после никто. 5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ БИЗНЕСЫ ВЫБИРАЮТ BoldSign: * Прозрачные, масштабируемые цены с щедрыми лимитами плана. Полная информация на https://www.boldsign.com/pricing/. * Внимание к дизайну пользовательского интерфейса, обеспечивающему удобство взаимодействия с пользователем. * Быстрое время ответа при работе с большими документами. * Разработано с нуля для полноценного внедрения в приложения — в отличие от других решений в этой области. * Созданный Syncfusion, он использует наш многолетний опыт в предоставлении API корпоративного уровня, которые помогают разработчикам создавать элегантные и мощные приложения. BoldSign ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ: * Быстро и беспрепятственно заключайте сделки, получая документы для юридически обязательных подписей за считанные минуты. * Тратьте больше времени на важные дела, поскольку пользователи тратят меньше времени на поиск и проверку. * Своевременно подписывайте документы благодаря эффективному отслеживанию и упрощению последующих действий. * Позволяйте командам работать лучше, предоставляя менеджерам возможность видеть статусы процессов. * Поддержание существующих рабочих процессов. * Максимизируйте производительность, устраняя необходимость переключения между приложениями. * Повысьте согласованность и точность с помощью пользовательских шаблонов. * Повысьте уверенность и комфорт подписантов с помощью индивидуального брендинга и личных сообщений. * Обеспечить соблюдение законов и правил. * Будьте готовы к тому, что будет дальше, благодаря удобной для масштабирования модели ценообразования BoldSign. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ * Создано для сложных рабочих процессов. * Полезные рекомендации на каждом этапе, обеспечивающие удобство подписания. * Автоматические напоминания для эффективного и беспроблемного отслеживания. * Юридически соответствует законам США (ESIGN) и международным законам (eIDAS) об электронной подписи. * Безопасность корпоративного уровня — 256-битные стандарты шифрования AES. * Предварительно настроенные шаблоны. * Возможности пользовательского шаблона. * Настройте пользовательские разрешения, чтобы указать, кто может видеть данный документ/класс документов. * Возможность продемонстрировать пользовательские разрешения. * Специальное представление позволяет администратору группы контролировать документы команды. * Массовые ссылки позволяют нескольким людям подписывать один и тот же документ отдельно в течение определенного периода времени. * Управляйте несколькими брендами из одной учетной записи и выбирайте бренд на уровне документа. * Некоторые пользователи могут при необходимости распечатать и подписать. * Отслеживание статусов документов с помощью личного кабинета.
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрасли продукт для бизнес-аналитики и аналитики измеряет рентабельность инвестиций и количественно оценивает усилия по устойчивому развитию, и все это поддерживается лучшей в своем классе командой поддержки клиентов и управления изменениями. Имея более 3 миллионов лицензированных пользователей и более 13 000 бизнес-клиентов в 157 странах, Nitro гордится тем, что обслуживает 68% компаний из списка Fortune 500.
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранения, кадрового обеспечения, некоммерческой деятельности и образования Северной Америки. Благодаря функциям экономии времени, таким как шаблоны, массовое и пакетное подписание, вы можете провести свой день, сосредоточившись на том, что вам нужно сделать. Наша ведущая в отрасли поддержка ориентирована на людей, а не на ботов. Таким образом, вы можете поговорить с живым человеком, когда вам срочно понадобится помощь. А поскольку Signority очень проста в использовании, регистрация проста и может быть осуществлена в течение дня. Кроме того, если вашей команде требуется обучение, его обычно можно запланировать в течение 10 рабочих дней.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая глобальными предприятиями, расположенными в более чем 200 странах мира. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная для подготовки и сбора важных подписанных документов. Он предоставляет комплексное решение для электронной подписи — загрузите документ, создайте шаблон, добавьте получателей и отправьте. Foxit eSign автоматизирует рабочий процесс, обеспечивая бесперебойный процесс, позволяющий пользователю отправлять, подписывать, отслеживать процессы подписи и управлять ими с помощью браузера. После завершения у вас есть защищенный от несанкционированного доступа архив официально подписанного документа. С помощью Интернета или мобильного устройства создавать соглашения и отправлять их на электронную подпись можно быстро и легко. Вот лишь некоторые из полезных функций, доступных в программном обеспечении Foxit eSign: • Шаблоны многократного использования для экономии времени • Массовая подпись и отправка • Контрольные журналы и сертификаты об окончании • Прикрепление фотографий, водительских прав и т. д. непосредственно к документам • Личная подпись • Создавайте ссылки на документы в электронной почте для быстрого доступа и подписи. • Доступна онлайн-форма/код для внедрения для интеграции электронных подписей непосредственно на веб-сайты. • Используйте API-интерфейсы REST eSign Genie для интеграции с вашим веб-сайтом или приложением. • Простая интеграция с Google Drive, Dropbox и т. д. • Excel отчеты • Уведомления об отказе по электронной почте • Вход в систему на 11 разных языках.
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимайте платежи и автоматизируйте бизнес-процессы.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.
Signer HQ
signerhq.com
Упростите процесс подписания контракта с помощью Signer HQ и тратьте меньше времени на поиск подписей.es
Sigsync
sigsync.com
Службу подписи электронной почты Sigsync лучше всего описать всего тремя словами. Это централизованная общекорпоративная веб-служба подписи для Office 365. Под централизованным подразумевается, что она позволяет вам создавать и управлять всеми подписями электронной почты для вашей компании в одном месте. Подпись в масштабе всей компании позволяет внедрить изменения или обновления подписи за считанные минуты. Поскольку это веб-сервис, он не зависит от платформы и работает на всех устройствах без каких-либо сложных установок.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign — это облачное решение для электронной подписи, которое оптимизирует и оцифровывает рабочий процесс подписи. Благодаря разнообразным функциям Glosign — от массовой рассылки и отправки ссылок до внутреннего утверждения и индивидуального брендинга. Благодаря Glosign более 200 000 частных лиц и 10 000 организаций по всему миру легче заключают соглашения и экономят время и деньги.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Concord
concordnow.com
Concord — единственный инструмент, который вам понадобится для всех ваших контрактов. Тратьте меньше времени на переключение между приложениями, редакторами и инструментами электронной подписи и экономьте деньги. Более 500 000+ компаний доверяют Concord свои контракты. С Конкордом вы можете: * Составляйте, согласовывайте, подписывайте и управляйте каждым контрактом в вашей организации — все в одном месте. * Работайте так, как хотите — в Concord, Word или Google Docs. — Сотрудничайте со всеми — с вашими командами, клиентами и поставщиками. * Начните работу за считанные минуты, а не месяцы Ключевые особенности, которые предлагает Concord: * Рабочие процессы условного утверждения, позволяющие проверять каждый контракт нужным человеком (и только этим человеком). * Частные комментарии и управление версиями для более эффективных переговоров по контракту. * Библиотека статей для всех предварительно утвержденных статей, которые можно добавлять в контракты по мере необходимости. * Шаблоны для оптимизации процесса составления контрактов. * Неограниченное количество бесплатных электронных подписей * Неограниченное количество контрактов
Workiro
workiro.com
Приложение следующего поколения, которое уникально сочетает в себе возможности задач, коммуникации и управления документами, включая электронную подпись,-помогает вам выполнить любую работу, с любым, в лучшем виде. Держите свою команду сотрудничать, общаться и работать без компромисса, предоставляя интуитивно понятную, безопасную платформу для разблокировки плавных производительности. Никогда не теряйте от трека. Workiro интегрируется с Netsuite, чтобы команды могли сотрудничать, утверждать и записывать работу быстрее, чем когда -либо прежде.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocsafe помогает обеспечить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмену документами и улучшать соответствие. Мы защищаем документы и автоматизируют потоки документов. От мощной электронного сигнатуры, через гибкий двигатель электронных форм, до настройки клиентских порталов, мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, которые включают личные данные, контракты, деньги и личность, сэкономив до 90% случаев. Отделы HR используют нас для бортовых сотрудников и распространяют платежные линии. Отдел продаж использует нас для бортовых клиентов. Фирмы профессиональных услуг используют нас для подписи контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — это создание контрактов, переговоры, электронная подпись и хранилище контрактов. Используйте Advocat AI для ускорения заключения контрактов и снижения рисков.
GoodSign
goodsign.io
Платите по мере использования. Электронные подписи. Никакой подписки не требуется. Первое решение для цифровой подписи, в котором вы платите только за то, что используете. Никаких ограничений на документы, функции или пользователей. Мы также ставим перед собой задачу посадить 1 миллион деревьев по всему миру, чтобы помочь обуздать глобальное потепление. Это финансируется за счет продаж GoodSign. 20% от каждой продажи идет на посадку деревьев!
SignFree
signfree.io
SignFree — это универсальное решение для электронной подписи, предназначенное для быстрого и безопасного подписания документов. С SignFree вы можете подписывать неограниченное количество документов менее чем за 30 секунд, и все это бесплатно. Попрощайтесь с бумажными отходами и воспользуйтесь более быстрым и экологичным способом управления своими соглашениями. Присоединяйтесь к нам, чтобы упростить подписи и внести свой вклад в более устойчивое будущее. Зарегистрируйтесь сегодня и испытайте удобные электронные подписи SignFree.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — это простой способ управлять вашими бизнес-формами и документами на одной простой безопасной онлайн-платформе. DocuFirst — это гораздо больше, чем просто решение для электронной подписи! Мы позволяем предприятиям собирать и хранить данные, необходимые для заполнения форм, а также предоставляем надежные возможности управления документами.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
eSignly
esignly.com
Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными подписями Esignly.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за счет устранения необходимости в принтере и предоставления им возможности подписывать документы из любого места и, что не менее важно, облегчения бремени утомительной бумажной работы для многострадального персонала во всем мире. Клиентами Legalesign являются юридические фирмы, страховые компании, фирмы по недвижимости, рекрутеры, бухгалтеры и многие другие. Legalesign создан с нуля, чтобы обеспечить максимальную ценность для наших клиентов. Тарифная цена программного обеспечения для бизнеса часто намного превышает затраты на его использование – стоимость внедрения, обучения, время повседневного использования и стоимость изменений. Legalesign спроектирован таким образом, чтобы минимизировать эти затраты, чтобы наши клиенты получали максимальную отдачу от прибыли: от устранения ненужных кликов в повседневных действиях, чтобы вы не тратили время на рассылку контрактов, до полного архитектура системы, позволяющая легко и просто масштабировать по горизонтали и вертикали. Мы вкладываем значительные средства в скрытые системы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и надежность, предоставляя услуги там, где это важно.
DottedSign
dottedsign.com
Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!
GoFormz
goformz.com
GoFormz — это платформа для создания цифровых форм и сбора данных, используемая командами любой отрасли и размера. Используя онлайн-конструктор форм GoFormz, команды могут либо оцифровывать существующие формы, либо создавать новые с нуля — код не требуется. GoFormz — единственное решение для цифровых форм, которое позволяет пользователям создавать цифровую версию существующей формы, позволяя любому пользователю (независимо от его технических навыков) легко создавать цифровые и онлайн-формы, отвечающие его уникальным бизнес-потребностям. Формы можно легко оборудовать множеством мощных полей и функций, включая электронные подписи, вложения файлов, таблицы, контрольные списки, мгновенные расчеты, обязательные поля и многие другие. Ваши цифровые формы можно заполнять на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты, а также онлайн с компьютера. Мобильные приложения GoFormz полностью функциональны в автономном режиме, что позволяет пользователям непрерывно продолжать свою работу, независимо от того, насколько удаленно они находятся. Вы можете делиться формами с людьми за пределами вашей организации, позволяя им заполнять их и заполнять формы даже без входа в систему GoFormz. GoFormz также может автоматизировать рутинные задачи и рабочие процессы, такие как отправка заполненных форм назначенным контактам, обновление подключенных баз данных и информационных панелей, а также загрузка форм в интегрированные системы. Автоматизируя эти задачи, предприятия могут быстро и эффективно внедрить оптимизированные процессы утверждения документов, авторизации, расчета заработной платы, обеспечения качества и многих других действий. Ваши цифровые формы также могут быть напрямую интегрированы с другими вашими бизнес-приложениями, такими как Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box и многими другими. Заполненные цифровые формы и собранные данные можно мгновенно загрузить в соответствующие инструменты и записи в подключенных системах, а данные можно даже вернуть обратно в ваши цифровые формы, что приведет к улучшению коммуникации, повышению операционной эффективности и повышению прозрачности. Отмеченная наградами команда поддержки клиентов GoFormz всегда готова помочь, когда вам это нужно. GoFormz также предлагает бесплатный курс сертификации, который позволяет пользователям быстро освоить основы платформы и получить сертификат GoFormz.
CINCEL
cincel.digital
CINCEL — это универсальная доверительная платформа, которая позволила более чем 300 000 человек ускорить соглашения и процессы с помощью таких услуг, как цифровая подпись (подпись с автографом + расширенная подпись), сертификация (временные метки NOM-151 + нотариальное заверение блокчейна + аудиторский след), личность (биометрическая проверка + проверка биографических данных) и управление документами (CLM). CINCEL оптимизирует рабочие процессы и адаптацию, ориентированные на клиента, обеспечивая соответствие законодательству и юридическую определенность. Это позволяет сократить мошенничество и бюрократию, заменить дорогие, сложные и рискованные инструменты, не соответствующие законодательству Мексики и Латинской Америки (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA).
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйте работу за считанные минуты, а не за часы, с помощью нашего интеллектуального рабочего пространства, которое автоматически определяет приоритетность ваших документов и собирает для вас необходимые разрешения и электронные подписи. Выбирайте из более чем 500 встроенных и юридически проверенных шаблонов соглашений, форм, контрактов, политик и многого другого. (Стоимость более 50 тысяч долларов США, доступна во всех платных планах без дополнительной оплаты.) DocuX по умолчанию предлагает всем пользователям безопасность банковского уровня. Вы можете интегрировать свои текущие инструменты и платформы с DocuX всего за несколько кликов. Команды, использующие DocuX, сообщают о повышении производительности до 80 %, сокращении затрат на 70 % и ускорении закрытия сделок в 10 раз. Закажите демо-версию, чтобы узнать, как вы можете вернуть контроль над своими документами и контрактами, максимально повысить эффективность и минимизировать затраты на подписку.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Кроме того, это инструмент продаж, коммуникации и маркетинга. Он позволяет добавлять в подписи динамический контент, автоматически развертывая различные баннеры для перенаправления трафика на лендинг, торговую площадку или электронную коммерцию. Кроме того, он измеряет влияние кампаний в режиме реального времени.
Xodo Sign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн. Ранее Eversign.
RSign
rsign.com
RSign® — это платформа электронной подписи от RPost®, мирового лидера на протяжении более десяти лет. RSign® сочетает в себе богатство функций, элегантность и простоту использования, а также доступность при любом масштабе. Уникальной особенностью RSign является ее способность сделать обычную электронную подпись простой и автоматизированной, при этом отвечая всем сценариям вашего документа, формы или рабочего процесса. RSign специализируется на: Электронные подписи — это просто. Упрощение процесса электронной подписи как для отправителя, так и для подписывающего лица. • RSign упрощает процесс подписания и позволяет подписывающим сторонам заполнять и подписывать документы с помощью любого настольного или мобильного веб-браузера в рамках управляемого процесса подписания. RSign имеет более простой пользовательский дизайн, настраиваемый пользовательский интерфейс, шаблоны для совместного использования, отчеты в реальном времени и многое другое. Сертификат подписи со следом судебно-медицинской экспертизы. Записи с проверяемым контрольным журналом. • Патенты RSign® обеспечивают наиболее надежный, проверяемый контрольный журнал, встроенный в запись электронной подписи. RSign предоставляет сертификат подписи, который может служить в качестве криминалистической записи и может выполнять самоаутентификацию, обеспечивая все отслеживание передачи, контент и временные метки независимо от систем-получателей. Сертификат подписи, формат доказательства, признанный во всем мире, может быть добавлен к подписываемому соглашению или отдельно, а также может быть импортирован в системы с помощью API-интерфейсов RSign. Конфиденциальность с шифрованием и RSign Inbox.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, организациям по всему миру. VeriDoc Sign предлагает решения для электронной подписи и оформления документов некоторым ведущим компаниям как в государственном, так и в частном секторах. Наша технология проверки блокчейна запатентована в более чем 90 странах мира, помогая организациям найти лучшее решение для электронной подписи по разумной цене. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие услуги, в том числе: организации могут сэкономить драгоценное время, исключив ненужные часы ожидания. Благодаря VeriDoc Sign ваша организация повысит эффективность и производительность. Преимущества решений электронной подписи VeriDoc позволяют бесконечным пользователям иметь доступ для проверки важных документов и отправки их нужным людям. Вы не ошибетесь, выбрав инструменты VeriDoc Sign, которые дают вам возможность проверять временные метки и хэши для документов с электронной подписью в блокчейне. Просто отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном, и вы увидите оригинал документа на странице проверки. Другие особенности VeriDoc Sign, которые вы просто не можете пропустить: Контроль доступа Юридически допустимая Защита блокчейна от несанкционированного доступа Доступная цена
FuseSign
fusesign.com
Доступный, безопасный и простой в использовании инструмент цифровой подписи. FuseSign специально разработан для сферы профессиональных услуг. Отправляйте документы на подпись и получайте их обратно через несколько минут, а не дней. Он имеет юридическую силу и может использоваться для широкого спектра документов. Попробуйте FuseSign бесплатно в течение 14 дней и узнайте, почему FuseSign — единственный инструмент цифровой подписи, который вам когда-либо понадобится.
Crossware
crossware365.com
Ищете мощный инструмент, который позволит вам добавлять согласованные и соответствующие требованиям подписи, заявления об отказе от ответственности и фирменный стиль в каждое электронное письмо, отправляемое из вашей компании? Наш отмеченный наградами инструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange и HCL Domino) — это решение для вас. К каждому электронному письму автоматически добавляются элегантные, соответствующие требованиям и персонализированные подписи, независимо от того, с какого устройства вы отправляете. Создать идеальную подпись легко с помощью простого визуального редактора с возможностью перетаскивания или углубитесь в технические вопросы и переключитесь на создание своей подписи в HTML с помощью нашего редактора исходного кода. Наш инструмент для подписи постоянно совершенствуется с целью обеспечения динамичности и интеллектуальности подписей. Это означает контекстно-зависимую и адаптированную к уникальным требованиям вашей компании. Вы можете создавать и применять правила, которые контролируют, когда, где и как применяются ваши подписи, с помощью нашего простого конструктора правил. Быстро создавайте правила применения подписей или блоков подписей (меньшая часть вашей подписи) на основе полей Active Directory, адресов получателей, дат и многого другого. Если вам нужно индивидуальное или сложное правило, вы также можете написать правила на C#. Crossware Mail Signature позволяет вам контролировать, кто может редактировать каждую подпись или блок подписи, например. вы можете разрешить только отделу маркетинга редактировать раздел рекламного баннера, а юридическому отделу — редактировать заявление об отказе от ответственности, защищая вашу подпись от нежелательных изменений. Crossware Mail Signature изначально создан для обеспечения высокой безопасности. Мы не храним и не копируем ваши электронные письма и не обрабатываем их безопасно в центрах обработки данных Microsoft Azure. Для дополнительной безопасности вы также можете указать выбранный вами центр обработки данных Microsoft при настройке подписи Crossware Mail. Возможности: - Добавляйте логотипы, графику, рекламные баннеры, значки социальных сетей, поля Active Directory, заявления об отказе от ответственности и текст в верхние и нижние колонтитулы электронной почты. - Применяйте свои подписи, когда, где и как вы хотите, с помощью мощных правил. - Подписи на каждом устройстве и почтовом клиенте. - Контролируйте каждую часть своей подписи с помощью отдельно управляемых блоков. - Редактор визуального/HTML-кода. - Предварительный просмотр подписей в реальном времени в зависимости от получателей и отправителей. - Просматривайте подписи в Outlook и свои подписи в «Отправленных». - Интеллектуальное и динамическое приложение для подписи. - Выберите свой центр обработки данных Microsoft для развертывания. - Редактируйте где угодно и когда угодно с помощью нашего браузерного редактора. Узнайте, что делает нас ведущим в мире решением для подписи — начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Mekorma
mekorma.com
Вы устали от огромной стопки чеков, которые каждую неделю ждут, пока вы их просмотрите и подпишете? Экономьте время и силы с помощью электронных подписей Mekorma. Просматривайте платежи и оцифрованные изображения счетов в вашей ERP-системе Acumatica Cloud. Одним нажатием кнопки вы можете утвердить то, что готово к отправке: чеки будут распечатаны с соответствующей подписью, ручка не потребуется.
OKdokument
okdokument.com
Самая быстрая электронная подпись для бизнеса и фрилансеров Подписывайте документы онлайн, интегрируйте электронные подписи, оцифровывайте свою бумажную повестку дня и удаленно запрашивайте подписи у своих клиентов и партнеров.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Виртуальный кабинет является полностью интегрированной системой управления документами с полным контролем версий и аудиторским следом, чтобы обеспечить душевное спокойствие для тех, кто хочет уничтожить свои документы и создать безбумажный офис, придерживаясь стандартов для юридической приемлемости. Виртуальный шкаф предоставляет безопасное хранилище документов со многими дополнительными поисковыми средствами, позволяющими более легко найти ваш документ. Он полностью интегрируется с системами бэк -офиса и имеет возможность просто связывать все формы электронных файлов обратно с клиентской записи. Он предоставляет средства маршрутизации для отсканированных документов через пользователя в лотках, что позволяет распределить отсканированные данные вокруг вашей организации и имеет эксклюзивные средства удаленного сканирования для тех, кто желает сканировать, используя размещенные или тонкие клиентские решения. Виртуальный кабинет позволяет вашей компании контролировать все документы, обмениваться информацией, повысить производительность и надежно архив с мгновенной отдачей от инвестиций
GreenSign
greensign.io
Электронные подписи позволяют безопасно подписывать и отправлять документы из любого места и в любое время. Это избавляет от необходимости распечатывать, сканировать и пересылать физические документы, экономя ваше время и нервы. GreenSign предлагает различные способы интеграции, которые помогают отделам вести бизнес быстрее, с меньшими рисками, меньшими затратами и более удобным обслуживанием для клиентов и сотрудников. Решение GreenSign включает в себя динамические мощные веб-формы без кода, интеграцию API и интеграцию с приложениями и CRM.
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через приложение — установка не требуется. Другие популярные функции inSign: - Редактор форм - Надстройка Word - Индивидуальная настройка - Шаблоны документов - Отчет об аудите - REST-API - И многое другое...
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — это ведущее программное обеспечение для электронной подписи, которое оптимизирует процессы подписания документов благодаря быстрому, безопасному и удобному для пользователя решению. Ощутите удобство KONSIGN, подписавшись на бесплатную пробную версию сегодня. Помимо электронных подписей, KONSIGN предлагает расширенные возможности управления документами и бесшовную интеграцию с популярными облачными сервисами хранения, такими как Google Drive. Это позволяет вам легко систематизировать документы, получать к ним доступ и обмениваться ими с любого устройства, обеспечивая бесперебойность рабочих процессов. Инновационный подход Konsign экономит время, деньги и ресурсы, одновременно способствуя созданию безбумажной среды. Эта передовая платформа позволяет оформлять документы всего за несколько кликов, позволяя сосредоточиться на более важных задачах. Konsign не только упрощает подписание документов, но и демонстрирует приверженность устойчивому развитию, сокращая потребление бумаги и продвигая экологически чистые методы. Выбирайте KONSIGN для эффективных бизнес-операций и более экологичного будущего.
BlueInk
blueink.com
Электронная подпись с Blueink: качество и экономическая эффективность. Попрощайтесь с высокими расходами на электронную подпись. Выбирайте безопасные, доступные и удобные для подписания решения Blueink для электронной подписи.
Signulu
signulu.com
Signulu — это программное обеспечение для электронной подписи, которое упрощает подписание документов для предприятий любого размера. Легко, безопасно и законно.
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Exclaimer
exclaimer.com
Создавайте профессиональные подписи электронной почты и управляйте ими. Наш ассортимент решений для управления подписями электронной почты упрощает разработку и контроль подписей электронной почты вашей организации.
EZsign
ezsign.ca
Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.
Signwell
signwell.com
SignWell (ранее Docsketch). Упростите процесс подписания документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.
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