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Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Pipedrive
pipedrive.com
Каждой компании нужны правильные инструменты для расцвета. Чтобы масштабировать ваш бизнес, вам нужно программное обеспечение, которое доступно, предлагает правильную функциональность, быстро освоить и выделять ключевые возможности. Pipedrive-это инструмент CRM, ориентированный на продажи (управление взаимоотношениями с клиентами), который используют команды всех размеров. Благодаря более 100 000 клиентов, охватывающих 179 стран, продажи втягиваются простым, но мощным дизайном нашего CRM, который приоритет для юзабилити. При использовании Pipedrive ничто не пропадает трещины, позволяя вашей команде тратить меньше времени на подачу времени и больше времени на продажу, с помощью программного обеспечения CRM, которое является как гибким и мощным. Pipedrive разработан, чтобы помочь малым предприятиям расти. Более десяти лет мы были привержены созданию лучшего CRM - CRM от продавцов. Результатом является простой в использовании, эффективный инструмент продаж, который централизует ваши данные, помогая вам визуализировать весь процесс продаж и выиграть больше сделок.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для маркетинга по электронной почте, которое стимулирует продажи. Создать, отправлять и отслеживать кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. Кампания Zoho имеет от прекрасных шаблонов электронной почты до простого в использовании редактора и инструментов автоматизации до аналитики в реальном времени.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Kit
kit.com
Kit (ранее Convertkit) является первой операционной системой по электронной почте для создателей, создающих ценный бизнес.
SendFox
sendfox.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и поддерживать подлинные отношения со своими клиентами. Платформа Levitate позволяет пользователям отправлять личные электронные письма в больших масштабах, поддерживать связь с клиентами с помощью текстовых сообщений, отправлять опросы, планировать встречи, запоминать ключевые факты о своих контактах и достигать бизнес-целей с помощью персонализированного подхода — и все это под руководством специального тренера по маркетингу у вас. сторона.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутренних заметок, помогают уменьшить рабочую нагрузку на электронную почту и облегчить нагрузку на электронную почту вашей команды. Кроме того, Helpmonks имеет опцию Live-Chat, включенную в каждый план, а также мощную платформу электронного маркетинга для кампаний по электронной почте и автоматических триггеров электронной почты. Более того, Helpmonks — единственный инструмент для общего доступа к почтовым ящикам, который предлагает несколько моделей развертывания — SaaS (хостинг), выделенные облачные серверы и локальные (автономное размещение) варианты, и цена указана за почтовый ящик, а НЕ за пользователя. Helpmonks — это программное обеспечение для общего почтового ящика, которое позволяет вашей команде совместно работать над переписками по электронной почте. Helpmonks делает все ваши общие почтовые ящики доступными в центральном месте, поэтому ваша организация получает прозрачность и понимание всех электронных писем вашей команды. Для каждого члена команды. В офисе, дома или для удаленных команд. Кроме того, Helpmonks работает со всеми поставщиками услуг электронной почты, поэтому вы можете продолжать использовать инструменты, которые вы уже знаете и используете.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Systeme
systeme.io
В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — это инструмент для автоматизации вашей личной электронной почты для продаж и маркетинга. Если вы или ваша команда хотите построить предсказуемую воронку продаж и обращаться к потенциальным клиентам по электронной почте с целью привлечения новых потенциальных клиентов, вам понравится QuickMail. Независимо от того, находитесь ли вы на встрече, разговариваете по телефону или даже спите, QuickMail будет всегда в курсе вашей работы, каждый день связываясь с нужным количеством потенциальных клиентов и отслеживая тех, кто не ответил. Таким образом, вы и ваша команда сможете сосредоточиться на более важных вещах, таких как продвижение заинтересованных потенциальных клиентов дальше по пути клиента. С помощью QuickMail вы можете отправлять высоко персонализированные электронные письма прямо из своего почтового ящика, используя новейшие технологии для максимизации доставляемости электронной почты.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail упростил маркетинг по электронной почте: вы разрабатываете электронные письма и кампании с учетом ваших потребностей, достигаете важных для вас людей и извлекаете уроки из правильных результатов. Смотрите более широкую картину для каждого человека в вашем списке, объединяйте информацию с помощью форм и целевых страниц, настраивайте индивидуальные сообщения и выполняйте автоматизацию. Flexmail полностью поддерживает многоязычное общение и обеспечивает наилучшую доставку.
INBOX
useinbox.com
Создайте свою собственную маркетинговую стратегию. Отправляйте за считанные секунды. Отправляйте и анализируйте маркетинговые кампании по электронной почте. Начните свой бесплатный план с неограниченным кредитом. Бесплатно на всю жизнь! Зарегистрируйтесь бесплатно Посмотреть цены INBOX — это инструмент электронного маркетинга с более мощными функциями и гибкостью, чем любой другой. Простота в использовании. Создайте кампанию в | Создайте email-маркетинг, который понравится вашим подписчикам INBOX
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конструктор форм, конструктор опросов, онлайн-планирование, автоматизацию рабочих процессов, аналитику, веб-перехватчики и многое другое! Ваше решение. Отсутствие кода, простота перетаскивания и набор инструментов преобразования гарантируют денежную окупаемость инвестиций. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания, инструменты сегментации для адаптации ваших сообщений к пользователям и создание различных форм захвата намерений. В качестве интеллектуального набора инструментов для электронной почты компании могут использовать Kasplo, чтобы максимально эффективно использовать эту экономически эффективную и рентабельную маркетинговую платформу.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркетинг, управление проектами, управление обучением, опросы, финансы и другие инструменты повышения производительности. Облачные решения Glue Up поставляются с двумя мобильными приложениями — одним для организаций и одним для их сообществ. Решения идеально подходят для ассоциаций, торговых палат, организаторов мероприятий и всех членских организаций, желающих лучше обслуживать свои сообщества, даже если личные встречи не всегда возможны. С момента пандемии 2020 года Glue Up также оснащен расширенными функциями взаимодействия, такими как Speed Networking, Решение для взаимодействия с сообществом или Решение для взаимодействия с вебинарами.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — это многоканальная платформа холодного общения, которая помогает компаниям превращать своих потенциальных клиентов в покупателей. SendBuzz предоставляет настраиваемые последовательности потоков, с помощью которых владельцы бизнеса и маркетологи могут автоматизировать свой маркетинг и продажи по электронной почте, WhatsApp, социальным сетям, текстовым сообщениям и т. д.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые работают в Австралии, на Филиппинах, в Англии, Америке, Вьетнаме и за их пределами. Инструменты ClickSend используются некоторыми из самых надежных брендов, организаций и разработчиков по всему миру. Потому что они просты в использовании, автоматизации и интеграции. ClickSend предлагает круглосуточную поддержку и молниеносную доставку через безопасную и надежную платформу. Клиенты ClickSend отправляют сообщения через панель управления ClickSend, мобильное приложение, гибкий API или интеграции. От малого бизнеса до предприятия, ClickSend обеспечивает передачу миллиардов сообщений по всему миру с помощью более чем 232 прямых операторов связи. Кроме того, ClickSend всегда оплачивается по мере использования. Вот почему ClickSend — это решение бизнес-коммуникаций. ClickSend является частью Sinch, облака для общения с клиентами.
MadMail
madmail.allapps.io
Мастерский электронный маркетинг стал проще. Измените свои маркетинговые кампании по электронной почте с помощью MadMail от allapps.io. Беспрепятственно общайтесь со своей аудиторией, будь то покупатели, клиенты или потенциальные клиенты, и выводите взаимодействие на новый уровень. Создавайте привлекательные электронные письма, очаровывайте получателей и добивайтесь замечательных результатов. Особенности: 👉 Легкое создание кампаний: создавайте привлекательные электронные письма с помощью удобных шаблонов и возможностей настройки. 👉 Сегментация и таргетинг. Точно охватывайте нужную аудиторию благодаря расширенной сегментации. 👉 Автоматизация. Настройте автоматизированные рабочие процессы для привлечения потенциальных клиентов, привлечения пользователей и многого другого. 👉 Привлекательный контент: вставляйте изображения, видео и интерактивные элементы, чтобы привлечь внимание. 👉 Аналитика и аналитика. Получите ценную информацию с помощью подробных показателей эффективности электронной почты. 👉 Адаптивный дизайн: ваши электронные письма будут отлично выглядеть на любом устройстве, что повысит удобство использования. 👉 Персонализация. Создавайте персонализированные сообщения, чтобы каждый получатель чувствовал себя ценным. 👉 Управление списками: эффективно организуйте свои контакты и управляйте ими для достижения максимальной эффективности. 👉 A/B-тестирование: оптимизируйте свои кампании, тестируя различные элементы для повышения коэффициента конверсии. С MadMail вы не просто отправляете электронные письма — вы устанавливаете значимые связи. Улучшите свою маркетинговую стратегию и наблюдайте за процветанием своего бизнеса. Попробуйте MadMail сегодня и испытайте силу эффективного электронного маркетинга.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell-это все в одном CRM и маркетинговую платформу по электронной почте, которая помогает организациям B2B работать вместе, чтобы выиграть больше сделок. Достаточно просто для любого пользователя и достаточно сложного для любого бизнеса, Nutshell создан для команд, которые устали от совпадения отдельных инструментов продаж и маркетинга и не хотят платить администратору на полный рабочий день за управление своим программным обеспечением. Каждая подписка Nutshell включает в себя неограниченные контакты CRM и хранение данных, полностью настраиваемые инструменты отчетности, бесплатную помощь в миграции данных и живую поддержку мирового класса, все по крайне доступной цене. Nutshell интегрируется с уже используемым Software Small Business, включая Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom и Slack. Nutshell также предлагает собственные приложения для iPhone и Android, позволяя торговым представителям создавать, поиск и редактировать контактную информацию, находясь в поле. Запущенный в 2010 году, Nutshell обслуживает тысячи предприятий по всему миру и был назван лучшим CRM как для удобства для пользователя, так и доступности.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут оставить ручные процессы позади, инициировать любую коммуникацию и автоматизировать определение «кто, что, когда и где» для каждого электронного письма, мобильного телефона, сайта и платных СМИ. сообщение для каждого отдельного покупателя. Более 400 брендов доверяют Bluecore быстрое увеличение удержания клиентов и получение прогнозируемого дохода, включая Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga и Lulu & Georgia.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus — это инструмент электронного маркетинга, предлагающий богатый набор шаблонов электронного маркетинга, позволяющий пользователям создавать кампании, адаптированные к любому устройству, за считанные минуты. Пользователи имеют возможность создавать последовательности электронных писем, импортировать контакты, интегрироваться с формами и создавать настраиваемые отчеты. С помощью сегментации пользователи могут создавать узконаправленные кампании по электронной почте на основе данных о клиентах, которые наиболее важны для их бизнеса. Инструменты автоматизации EmailOctopus позволяют пользователям создавать временные последовательности регистрации и капельной электронной почты. Делясь самым читаемым контентом с новыми подписчиками, организации могут поддерживать интерес своей аудитории к своему блогу или создать приветственную серию, чтобы познакомить новых клиентов с заманчивой скидкой и увеличить доходы магазинов электронной коммерции. Решение включает в себя обширный набор шаблонов электронного маркетинга, которые позволяют пользователям создавать адаптивные кампании, такие как красиво оформленные информационные бюллетени или простые персонализированные текстовые электронные письма. EmailOctopus предоставляет пользователям подробные данные об эффективности кампании в режиме реального времени, при этом каждый клик и открытие отслеживаются, а также отказы и отписки. Целевые страницы, встроенные и всплывающие формы, а также плагин Wordpress помогают организациям расширять свою контактную базу для сбора адресов электронной почты без кода или сложной интеграции. Инструменты для обработки возвратов помогают брендам поддерживать свою репутацию отправителя, автоматически удаляя отписки, отказы и жалобы из списков. API-интерфейс разработчика EmailOctopus обеспечивает глубокую интеграцию с существующими бизнес-сайтами и возможность поддерживать текущие списки подписчиков. EmailOctopus может подключаться к более чем 2000 платформам и сервисам через Zapier, включая MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor и другие.
Nureply
nureply.com
Nureply — это программное обеспечение для холодной электронной почты, которое использует передовые технологии искусственного интеллекта для персонализации электронных писем, переписывания контента и отправки электронных писем с максимальной эффективностью. Он предназначен для того, чтобы помочь выездным командам увеличивать продажи и доходы с помощью набора инструментов на основе искусственного интеллекта. Модель искусственного интеллекта Nureply была обучена на более чем 1 миллиарде параметров, чтобы гарантировать, что электронные письма пишутся с использованием человеческого и искусственного интеллекта. Он также способен автоматически создавать кампании по электронной почте и планировать последующие действия на несколько месяцев вперед. Кроме того, модель искусственного интеллекта может оптимизировать кампании по ключевым показателям эффективности (KPI), таким как процент открытий, процент ответов и рейтинг кликов. Nureply также предлагает такие функции, как отмена одним щелчком мыши, отсутствие контракта и нулевая вероятность того, что электронные письма попадут в систему. папка спам. Он также предлагает проверку ключевых слов на спам, чтобы гарантировать, что электронные письма будут доставлены в нужный почтовый ящик. Кроме того, Nureply может генерировать персонализированные первые строки за секунды и работает в 3 раза быстрее, чем любой другой инструмент искусственного интеллекта. С Nureply пользователи могут сэкономить до 200 минут в день и увеличить скорость ответа до 240%. Наконец, Nureply предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию с 30 бесплатными кредитами, чтобы опробовать все ее функции.
EcoSend
ecosend.io
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Mailpro
mailpro.com
Улучшите свои маркетинговые кампании по электронной почте с помощью Mailpro: комплексное решение, интуитивно понятный дизайн, отслеживание в реальном времени. Попробуйте прямо сейчас!
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинстве случаев нет необходимости платить тысячи долларов за эти расширенные функции, но их работа на самом деле не так уж и дорога. Наши цены формируются аналогичным образом. Если вы новичок, используйте
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это новый инструмент электронного маркетинга, который помогает вам создавать и отправлять интерактивные электронные письма в стиле приложений, чтобы помочь вам получить более высокие конверсии и рентабельность инвестиций. Он оснащен всеми функциями, которые вы видите в различных ESP, а также интерактивными электронными письмами AMP, чтобы обеспечить вам более высокую рентабельность инвестиций, чем когда-либо. С Mailmodo вы можете - - Создавать потрясающие электронные письма без кода - Интегрироваться с более чем 1000 инструментами - Сегментировать свою аудиторию за считанные минуты - Запускать путешествия и автоматизировать - Улучшать доставляемость и открываемость И многое другое.
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые программы успеха клиентов, основанные на лучших отраслевых практиках, позволяют быстро и легко начать работу, адаптироваться к вашему бизнесу и достичь важных бизнес-результатов на каждом этапе пути клиента. Крупнейшие в мире команды по работе с клиентами, в том числе SAP, Github, Schneider Electric и Aircall, используют Totango для интеграции данных о клиентах для всестороннего обзора состояния их здоровья, совместного управления своим портфелем клиентов и активного и разумного взаимодействия со своими клиентами. .
VerticalResponse
verticalresponse.com
Вертикальный ответ®, компания класса Deluxe, помогает компаниям общаться со своими клиентами по электронной почте, в социальных сетях и т. д. Создавайте, управляйте и оптимизируйте маркетинговые кампании по электронной почте всего за несколько кликов, без необходимости опыта проектирования или программирования. Выбирайте из множества привлекательных шаблонов, адаптированных для мобильных устройств, или создавайте сообщения с нуля с помощью нашего простого редактора электронной почты. Экономьте время с помощью автоматических приветственных сообщений и других автоответчиков, которые обеспечат удобство вашим подписчикам электронной почты. Еще больше привлекайте свою аудиторию с помощью публикаций в социальных сетях, целевых страниц и опросов клиентов, которые вы можете создать и опубликовать за считанные минуты. Кроме того, Вертикальный ответ интегрируется с Salesforce и десятками других онлайн-платформ, что позволяет легко собирать данные о клиентах, которые попадают прямо в ваши списки контактов. Более 1 400 000 компаний всех размеров доверили платформе Вертикальный ответ свои потребности в маркетинге по электронной почте.
Emercury
emercury.net
Emercury помогает маркетологам, предпринимателям и владельцам бизнеса привлекать потенциальных клиентов, увеличивать продажи существующим клиентам и обучать ваших клиентов увеличению удержания с помощью нашей простой в использовании платформы автоматизации электронного маркетинга. Наш подход к электронному маркетингу основан на обучении маркетологов лучшим практикам электронного маркетинга. Мы станем вашими специалистами по расширенному электронному маркетингу, будь то оптимизация автоматизации, улучшение доставки или улучшение взаимодействия. Мы полностью прозрачны и всегда верим в открытое общение.
OpenMoves
openmoves.com
Платформа OpenMoves OM3 — это платформа электронного маркетинга уровня предприятия, которая чрезвычайно проста в использовании и поставляется с нашими услугами I-do™ и We-do™, поэтому вы можете выбрать, как вы хотите работать с нами (самообслуживание или полный сервис). . Воспользуйтесь простейшей функцией перетаскивания для создания адаптивных шаблонов электронной почты для мобильных устройств, автоматических капельных кампаний, оценки потенциальных клиентов, сегментации пользователей на основе поведения и многого другого. Расширенные функции включают отказ от корзины и просмотра, интеграцию PipeDrive, Salesforce и MS Dynamics, а также Magento, Shopify и многие другие. Узнайте больше на: www.openmoves.com/om3-signup.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позволяет отправителям большого объема консолидировать всю свою электронную почту. деятельность на единой платформе. Встроенное управление брендом позволяет оптимизировать рабочие процессы для агентств, больших команд, предприятий с несколькими продуктами и производителей с несколькими проектами. Приглашайте неограниченное количество пользователей или клиентов с соответствующим уровнем разрешений и меняйте доступ в любое время. Опция White Label доступна в планах агентства и предприятия. Отказы, отписки и жалобы обрабатываются автоматически. Возможность самообслуживания для экспорта или удаления списков в любое время без обращения в службу поддержки. Гибкие возможности управления шаблонами электронной почты: создавайте красивые шаблоны, оптимизированные для мобильных устройств, с помощью нашего редактора перетаскивания или используйте наш классический редактор для управления существующими фирменными шаблонами и редактирования их в виде форматированного текста или кода. Размещайте неограниченное количество изображений для использования в ваших шаблонах. Делитесь выбранными шаблонами между брендами. Все учетные записи начинаются с бесплатного уровня, CC не требуется.
Robly
robly.com
Robly — это поставщик услуг электронной почты, предназначенный для предприятий любого размера и специализирующийся на поддержке благотворительных, некоммерческих, образовательных и религиозных организаций. Используя запатентованную автоматизацию и технологию искусственного интеллекта, он помогает новичкам и экспертам повысить открываемость писем до 50 % и увеличить списки адресов электронной почты до четырех раз быстрее. Инструменты Robly динамически доставляют электронные письма, когда подписчики с наибольшей вероятностью откроют их, автоматически перенацеливают тех, кто не открывает письма, и защищают статус отправителя, сегментируя и подавляя отправку незаинтересованным пользователям. Компания основана в 2013 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — это платформа для написания электронных писем на базе искусственного интеллекта, разработанная специально для маркетологов. Ориентируясь на экономию времени и усилий пользователя, он оказывает помощь в создании эффективного контента для широкого спектра маркетинговых кампаний по электронной почте, включая капельницы и информационные бюллетени. В нем есть копирайтер с искусственным интеллектом для создания привлекательных электронных писем, создатель последовательности электронных писем для написания последовательностей из нескольких электронных писем и создатель информационных бюллетеней для создания информационных бюллетеней с большим количеством изображений. Инструмент также включает функцию публикации электронной почты, которая помогает пользователям рассылать красиво оформленные электронные письма. Кроме того, Hoppy Copy позволяет пользователям отслеживать электронную почту своих конкурентов, предлагая важную информацию для улучшения их собственных стратегий. Инструмент AI Chat, имитирующий такую систему, как ChatGPT, помогает в маркетинге. Он расширяет свои инструменты, включая такие функции, как AI Image Creator, AI Copy Editor и AI Content Converter, которые помогают в проектировании, редактировании и перепрофилировании соответственно. Дополнительные ресурсы предоставляются в виде шаблонов дизайна и написания. Также доступна проверка на спам, чтобы гарантировать, что созданный контент не попадет в папки со спамом. Помимо создания электронной почты, пользователи могут использовать Hoppy Copy и для других типов маркетингового контента, от описаний продуктов до рекламы в Facebook и Google.
SendX
sendx.io
SendX — это интуитивно понятное, доступное и многофункциональное программное обеспечение для электронного маркетинга для маркетологов и владельцев бизнеса. SendX гордится тем, что предоставляет маркетологам один из самых простых пользовательских интерфейсов в отрасли. SendX обеспечивает неограниченную отправку электронной почты для каждого плана, мощные возможности автоматизации, круглосуточную поддержку в режиме реального времени, лучшую в своем классе доставляемость электронной почты. Более 3000 компаний по всему миру доверяют SendX в своем электронном маркетинге. **Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии (кредитная карта не требуется). **Цена начинается от 7,49 долларов США в месяц. Ключевые особенности и преимущества: - Отправляйте неограниченное количество рассылок по электронной почте - Создайте свой список адресов электронной почты с помощью форм и всплывающих окон - Мощные инструменты автоматизации - Дизайн с помощью редактора электронной почты с помощью перетаскивания (кодирование не требуется) - Лучший в своем классе Доставляемость электронной почты (доставка электронных писем в основной почтовый ящик) - Бесплатная служба миграции (мы бесплатно перенесем вашу учетную запись электронного маркетинга из любого ESP) - Нам доверяют более 3000 компаний по всему миру - 14 дней бесплатной пробной версии (кредитная карта не требуется, мгновенная настройка)
Rasa.io
rasa.io
Наши информационные бюллетени привлекают ваших клиентов посредством специально подобранного контента и помогают строить отношения. Мы даем компаниям возможность регулярно приносить реальную пользу всем, кто находится в их списке адресов электронной почты. И не просто регулярно, а актуально. Благодаря автоматизации предприятия могут взаимодействовать с новым уровнем частоты, не тратя больше времени, усилий или денег. Наша платформа каждый раз отправляет индивидуальный и полностью персонализированный информационный бюллетень каждому из ваших подписчиков. Вы выбираете источники и тему, а Rasa.io делает все остальное. Наш ИИ собирает и анализирует статьи, публикуемые вашими источниками, чтобы извлечь только наиболее актуальные для вашего информационного бюллетеня. Затем статьи фильтруются и назначаются для отправки каждому отдельному подписчику с учетом его уникальных интересов.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
Sendy
sendy.co
Sendy — это самостоятельное приложение для рассылки новостей по электронной почте, которое позволяет отправлять отслеживаемые электронные письма через Amazon Simple Email Service (SES). Это позволяет вам отправлять аутентифицированные массовые электронные письма по безумно низкой цене, не жертвуя при этом доставляемостью.
AdRoll
adroll.com
С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, управляемого искусственным интеллектом, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше посетителей в клиентов и повысьте лояльность клиентов с помощью платформы роста AdRoll.
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