Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Patreon
patreon.com
Patreon - это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают зарплату на Patreon. Благодаря продолжающемуся финансированию они могут проводить больше времени на участие в своей базе фанатов интерактивно и продолжать заполнять Интернет прекрасными вещами, которыми нравятся миллионы людей.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-это канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название его проприетарной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничной торговли. Shopify предлагает интернет -ритейлерам набор услуг «включая платежи, маркетинг, доставку и инструменты взаимодействия с клиентами для упрощения процесса управления интернет -магазином для небольших торговцев». По состоянию на июнь 2019 года, общий объем валового товара, превышающий 41,1 млрд. Долл. США для календаря 2018 года.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Wix
wix.com
Создайте и масштабируйте свой бизнес онлайн с уверенностью с помощью Wix. Благодаря молниеносной производительности веб-сайта, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуры, вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет запущен и запущен. А с Wix вы получаете гораздо больше, чем застройщик веб -сайтов - от онлайн -планирования до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции, вы можете взять свой сайт в любом направлении, в котором вы хотите. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, он никогда не был более интуитивно понятным, с ведущими инструментами SEO и маркетинга, передовой аналитикой и даже мобильным приложением, вы можете оставаться в курсе всего, из любого места. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн -целей. Каковы основные особенности WIX? * Умный редактор перетаскивания, чтобы интуитивно создать свой сайт * 900+ стратегически разработанные шаблоны веб -сайтов * Усовершенствованные функции SEO для оптимизации для поисковых систем * Мощные решения электронной коммерции для управления вашим магазином и продажи онлайн * Программное обеспечение для онлайн -планирования, которое обеспечивает беспрепятственный опыт бронирования для ваших клиентов * Встроенные маркетинговые инструменты, чтобы помочь управлять и развивать свой бизнес в Интернете * Полные возможности для ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент * Инструменты с полным стеком веб-разработчиков для пользовательских функций
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - это видеохова, обмен и платформа для обслуживания, со штаб -квартирой в Нью -Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки для производителей видеоконтента и предлагая программное обеспечение в качестве услуги (SAAS) с помощью создания видео, редактирования и вещания, корпоративных программных решений, а также для средств для средств для средств для средств для средств для Профессионалы видео для общения с клиентами и другими специалистами. Vimeo фокусируется на доставке видео высокой четкости по ряду устройств. Сайт был первоначально построен Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году в качестве побочного продукта колледжа, чтобы поделиться видео с юмором среди коллег, хотя они ставят в сторону, чтобы поддержать растущую популярность колледжа. IAC приобрел CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, и после того, как Google приобрел YouTube более 1,65 млрд. Долл. США, IAC направил больше усилий в Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточившись на предоставлении кураторского контента и видео с высоким разрешением, чтобы отличить себя от других сайтов обмена видео. Лодвик и Кляйн в конечном итоге ушли к 2009 году, и IAC внедрил более ориентированную на корпоративную структуру для создания услуг Vimeo, причем нынешний генеральный директор Анджали Суд был на месте с июля 2017 года.
Stripe
stripe.com
Stripe - это американская финансовая услуга и программное обеспечение в качестве компании Service (SAAS) со штаб -квартирой в Сан -Франциско, штат Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы программирования приложений (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентные платежи. В Интернете или в магазине это легко с приложением Klarna.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторов связи, сколько вам нужно. С ShipStation вы получаете эксклюзивные скидки перевозчиков до: 82 % на UPS International, 78 % на UPS Ground, 89 % на розничные цены USPS и 81 % на DHL Express. Предотвратите ошибки и сократите время доставки вдвое, начав бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от LightSpeed - самый простой способ добавить интернет -магазин на любую веб -страницу или профиль в социальных сетях. Используемый сотнями тысяч продавцов в 175 странах, Ecwid от LightSpeed имеет все необходимое для достижения ваших клиентов, где бы они ни находились: лично, через ваш сайт, Instagram, Facebook, Amazon или Google Shopping. А с интеграциями ECWID, интеграции с точками продаж, интеграциями по маркетингу электронной почты и выделенным мобильным приложением, вы можете управлять своим маркетингом, мерчендайзингом и продажами в любое время.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Veeqo
veeqo.com
Бесплатное программное обеспечение для доставки, которое не только печатает этикетки. Сократите стоимость и скорость выполнения заказов с помощью низких тарифов на доставку, автоматизации и мощных инструментов выполнения заказов с помощью совершенно БЕСПЛАТНОГО программного обеспечения Veeqo для управления доставкой. Мгновенные скидки от USPS, UPS, DHL и FedEx. Немедленно получите доступ к сниженным тарифам USPS, UPS, DHL и FedEx. Нет необходимости вести переговоры и не требуется установленный объем поставки. Вы всегда можете подключить свою собственную учетную запись оператора связи, если она у вас есть. Автоматический выбор тарифа. Экономьте время с помощью выбора тарифа, который автоматически выбирает метку с наилучшей стоимостью для каждого заказа, который вы получаете по любому каналу. Быстрая оптовая доставка: Veeqo может выбрать лучшие цены и отправить до 100 заказов одновременно. Таким образом, вы экономите время, клики и деньги. Автоматизированные правила доставки: заранее укажите вес, стоимость, варианты доставки и другие характеристики. Veeqo следует вашим заранее установленным рекомендациям, чтобы предлагать лучшие этикетки. Veeqo также оснащен ПОЛНЫМИ мощными функциями, которые позволят вам попрощаться с электронными таблицами с несколькими инструментами, объединенными в один. Контроль запасов: ваш запас автоматически обновляется во всех ваших магазинах. Прощай, таблица! Здравствуйте, спокойно. Выбирайте с помощью мобильного устройства. Используйте наш сканер или мобильное устройство, чтобы быстрее выбирать, упаковывать и отправлять нужные товары — с гораздо меньшим риском отправки неправильных товаров. Отчеты и прогнозирование: Veeqo отслеживает и систематизирует все ваши данные о продажах, чтобы упростить планирование, покупки и развитие вашего бизнеса. Простота Veeqo. Амазонка доверие. Являясь частью семейства Amazon, Veeqo обеспечивает надежную безопасность данных и защиту учетной записи Amazon от задержек поставок и негативных отзывов, если вы отправляете товар вовремя. Veeqo — сертифицированное приложение Shopify Plus. Программа сертифицированных приложений Shopify Plus поддерживает крупнейших продавцов Shopify, помогая им найти приложения и решения, необходимые для построения и масштабирования их бизнеса. Программа доступна специально для партнеров Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about), которые обеспечивают уровень качества продукции, обслуживания, производительности, конфиденциальности и поддержки, соответствующий расширенным требованиям продавцов Shopify Plus. .
Braintree
braintreepayments.com
Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional является ведущим глобальным поставщиком юридической, регулирующей и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, повысить принятие решений и результаты, а также продвигать верховенство закона по всему миру. LexisNexis помогает адвокатам выигрывать дела, более эффективно управлять своей работой, лучше обслуживать своих клиентов и развивать свои практики. Lexisnexis помогает корпорациям лучше понять свои рынки, мониторировать их бренды и конкуренцию, а также смягчать бизнес -риск. Lexisnexiss сотрудничает с университетами для обучения студентов, а Lexisnexis поддерживает национальное строительство с правительствами и судами, делая законы доступными и укрепляя юридические инфраструктуры. Lexisnexis сотрудничает с ведущими глобальными ассоциациями и клиентами для сбора доказательств против военных преступников и предоставления инструментов для борьбы с торговлей людьми. LexisNexis Legal & Professional, которая обслуживает клиентов в более чем 130 странах с 10 000 сотрудников по всему миру, является частью Group Relx Group, глобального поставщика информации и аналитики для профессиональных и бизнес -клиентов в разных отраслях.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности в более чем 30 странах Zoho Commerce предлагает универсальное решение для торговцев, предоставляя интегрированную экосистему, которая упрощает операции электронной коммерции и устраняет необходимость в знаниях в области кодирования.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 является ведущей программной платформой All-In-One, доверяющей более чем 2 000 000 предпринимателей электронной коммерции, агентств и основных глобальных брендов для роста своего бизнеса на Amazon путем предоставления точных, управляемых данными решений. Штаб-квартира в Ирвине, штат Калифорния, гелий 10 дает предпринимателям предприниматели во всем мире с силой данных, постоянного образования и поддержки сообщества, необходимых для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до солопренеров, продавцов, предприятий, агентств и всех, кто между ними, на всех этапах, на всех этапах с помощью книги для создания, выращивания и масштабирования в предпринимательстве чемпионов Гелия 10. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизируйте свой бизнес и просто продайте больше - посетите нас по адресу: www.helium10.com.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам магазинов/брендам/создателям/партнерам TikTok принимать более эффективные и основанные на данных решения для увеличения своих продаж и доходов, поскольку а также повысить эффективность повседневной деятельности.
Triple Whale
triplewhale.com
Мы помогаем вам получать более точные данные, объединяя все ваши каналы в одном месте, чтобы вы могли принимать более эффективные и быстрые решения для своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Triple Whale — первая в мире универсальная операционная система для электронной коммерции. Благодаря мощному агрегированию данных, визуализации и улучшенному отслеживанию атрибуции Triple Whale дает компаниям электронной коммерции четкое, быстрое и прозрачное представление о важных показателях. Мы говорим о таких показателях, как маржа вклада (в разбивке по продуктам, кампаниям, как вам угодно), истинный AOV, возврат, цена за конверсию для новых клиентов и многое другое. Настройте свои показатели так, чтобы они точно рассчитывали то, что вам нужно, и добавьте их на панель мониторинга, где вы сможете отслеживать их в режиме реального времени. Поделитесь этим со всей командой, чтобы наконец у вас появился единый источник правды для всей компании — от медиабайеров до генерального директора. Благодаря полной интеграции с ведущими приложениями и сетями, такими как Shopify, Klaviyo и Facebook, Triple Whale обеспечивает целостное представление об эффективности вашего бизнеса, обобщая все ваши маркетинговые данные на одной настраиваемой информационной панели. Triple Whale также является единственным программным решением, предлагающим полнофункциональные мобильные приложения для iOS и Android, позволяющие клиентам получать доступ к данным о производительности в реальном времени из любого места и в любое время. В отличие от других инструментов, которые для атрибуции полагаются на смоделированные данные и догадки, Triple Whale использует свои собственные данные для непосредственного отслеживания данных о покупках клиентов вплоть до уровня рекламы и по различным каналам. Кроме того, Triple Whale предлагает неограниченное количество пользователей и интеграцию магазинов, автоматические отчеты по электронной почте и Slack, данные о среднем, медианном и режиме AOV, LTV и когортный анализ, путешествие продукта и набор других мощных функций, предназначенных для обеспечения большей прозрачности компаний электронной коммерции. их данные. Благодаря Triple Whale маркетологи наконец могут: - Получать доступ к данным о производительности в режиме реального времени, где бы они ни находились - Тратьте меньше времени на обработку данных и больше времени на их использование для развития своего бизнеса - Будьте спокойны и тратьте деньги с уверенностью, зная, что атрибуция включена Point - Предоставьте своим командам точную и простую в использовании автоматизированную отчетность.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
CafePress
cafepress.com
Подчеркните уникальную индивидуальность и увлечения каждого человека с помощью футболок, наклеек, плакатов, кофейных кружек и многого другого. Приветствуем всех.
Big Cartel
bigcartel.com
С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченная команда, цель которой — сделать Big Cartel расширяющим возможности и простым в использовании.
AfterShip
aftership.com
Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от IDG Capital Partners (IDG-ACCEL) в мае 2014 года.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функции отслеживания, Keepa также можно использовать для просмотра полного ассортимента товаров Amazon, используя понятный и хорошо продуманный интерфейс Keepa, а также отличные функции поиска, позволяющие экономить деньги, такие как Daily Drops.
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах запускать и масштабировать свои интернет-магазины с упором на товары из США и ЕС. Тщательно проверяя поставщиков, продавцы и клиенты могут быть уверены в быстрой доставке, качестве и стабильной продукции, фирменном выставлении счетов и команде поддержки клиентов мирового класса. Станьте частью революционного видения Spocket по удалению запасов из онлайн- и физической розничной торговли, используя модель прямой поставки и решая проблему стоимостью 1,1 триллиона долларов, называемую искажением запасов.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное обеспечение и команду по соблюдению требований, чтобы сообщать и удалять с платформы отзывы, которые нарушают правила содержания Trustpilot. Trustpilot имеет офисы в Нью-Йорке, Денвере, Лондоне, Копенгагене, Вильнюсе, Берлине и Мельбурне, а штат сотрудников превышает 700 человек. Существуют независимые расследования, которые предполагают, что на сайтах с обзорами, таких как Trustpilot, могут быть фальшивые отзывы.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 500 000 клиентам, и это число продолжает расти. С помощью Jungle Scout вы можете: * Проводить исследования рынка и ключевых слов * Создавать и оптимизировать списки продуктов * Просматривать популярные категории продуктов и бренды * Оценивать новые тенденции поиска * Прогнозировать продажи и потребности в товарных запасах * Определить своих конкурентов на Amazon * И многое другое!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные данные используются для создания пользовательских отчетов и измерения вовлеченности и удержания пользователей. Mixpanel работает с веб-приложениями, в частности SaaS, но также поддерживает мобильные приложения.
Yoti
yoti.com
Yoti Age Verification использует комбинацию технологии искусственного интеллекта, анти-спотанистых проверок и документирования проверки подлинности, чтобы вы могли быть уверены в возрасте своих клиентов.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых инструментов, таких как настраиваемые параметры оформления заказа, управление напоминаниями, восстановление корзины, инструменты конверсии и многое другое. Получите полную гибкость и возможности для управления своим бизнесом благодаря множеству сторонних интеграций, надежному API и мобильному приложению.
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ и всего, что между ними.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет вам использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественного языка и сопоставление ключевых слов в одном API. Algolia обрабатывает 1,75 триллиона поисковых запросов в год или более 30 миллиардов в неделю, позволяя более чем 17 000 клиентам в более чем 150 странах создавать молниеносно быстрый и релевантный поиск и возможности для своих пользователей в приложениях и/или онлайн-посетителей (используя любой веб-сайт, мобильное или голосовое устройство) — мгновенно и в большом масштабе отображая желаемый контент. Чтобы узнать больше, посетите www.algolia.com.
SellerLegend
sellerlegend.com
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FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно разработать следующее лучшее действие: от улучшения обнаружения мошенничества и прогнозирования до создания персонализации, которая действительно находит отклик. Предоставляя более глубокую и полезную информацию, выходящую за рамки традиционной веб-аналитики и аналитики продуктов, которая может только выявить то, что происходит, но не понять, почему, Fullstory является единственной платформой поведенческих данных, которая предоставляет контекст, необходимый для создания мгновенного опыта, который увеличивает доход. Благодаря автоматически собранным, индексированным и семантически структурированным собственным данным, которые передаются в вашу экосистему данных или через нашу продуктовую аналитику с воспроизведением сеанса, поведенческие данные Fullstory готовы к использованию ИИ. Предприятия больше не тратят бесчисленные часы и ресурсы на анализ происхождения данных, обновление неполных или неверных данных, определение наборов данных между командами и переформатирование данных для интеграции в существующие технологические стеки. Команды тратят меньше времени на анализ и больше времени на увеличение доходов благодаря мгновенному персонализированному опыту и точным прогнозам, основанным на действиях и данных в реальном времени.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
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