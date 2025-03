Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Veeqo

veeqo.com

Бесплатное программное обеспечение для доставки, которое не только печатает этикетки. Сократите стоимость и скорость выполнения заказов с помощью низких тарифов на доставку, автоматизации и мощных инструментов выполнения заказов с помощью совершенно БЕСПЛАТНОГО программного обеспечения Veeqo для управления доставкой. Мгновенные скидки от USPS, UPS, DHL и FedEx. Немедленно получите доступ к сниженным тарифам USPS, UPS, DHL и FedEx. Нет необходимости вести переговоры и не требуется установленный объем поставки. Вы всегда можете подключить свою собственную учетную запись оператора связи, если она у вас есть. Автоматический выбор тарифа. Экономьте время с помощью выбора тарифа, который автоматически выбирает метку с наилучшей стоимостью для каждого заказа, который вы получаете по любому каналу. Быстрая оптовая доставка: Veeqo может выбрать лучшие цены и отправить до 100 заказов одновременно. Таким образом, вы экономите время, клики и деньги. Автоматизированные правила доставки: заранее укажите вес, стоимость, варианты доставки и другие характеристики. Veeqo следует вашим заранее установленным рекомендациям, чтобы предлагать лучшие этикетки. Veeqo также оснащен ПОЛНЫМИ мощными функциями, которые позволят вам попрощаться с электронными таблицами с несколькими инструментами, объединенными в один. Контроль запасов: ваш запас автоматически обновляется во всех ваших магазинах. Прощай, таблица! Здравствуйте, спокойно. Выбирайте с помощью мобильного устройства. Используйте наш сканер или мобильное устройство, чтобы быстрее выбирать, упаковывать и отправлять нужные товары — с гораздо меньшим риском отправки неправильных товаров. Отчеты и прогнозирование: Veeqo отслеживает и систематизирует все ваши данные о продажах, чтобы упростить планирование, покупки и развитие вашего бизнеса. Простота Veeqo. Амазонка доверие. Являясь частью семейства Amazon, Veeqo обеспечивает надежную безопасность данных и защиту учетной записи Amazon от задержек поставок и негативных отзывов, если вы отправляете товар вовремя. Veeqo — сертифицированное приложение Shopify Plus. Программа сертифицированных приложений Shopify Plus поддерживает крупнейших продавцов Shopify, помогая им найти приложения и решения, необходимые для построения и масштабирования их бизнеса. Программа доступна специально для партнеров Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about), которые обеспечивают уровень качества продукции, обслуживания, производительности, конфиденциальности и поддержки, соответствующий расширенным требованиям продавцов Shopify Plus. .