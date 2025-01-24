Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - это видеохова, обмен и платформа для обслуживания, со штаб -квартирой в Нью -Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки для производителей видеоконтента и предлагая программное обеспечение в качестве услуги (SAAS) с помощью создания видео, редактирования и вещания, корпоративных программных решений, а также для средств для средств для средств для средств для средств для Профессионалы видео для общения с клиентами и другими специалистами. Vimeo фокусируется на доставке видео высокой четкости по ряду устройств. Сайт был первоначально построен Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году в качестве побочного продукта колледжа, чтобы поделиться видео с юмором среди коллег, хотя они ставят в сторону, чтобы поддержать растущую популярность колледжа. IAC приобрел CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, и после того, как Google приобрел YouTube более 1,65 млрд. Долл. США, IAC направил больше усилий в Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточившись на предоставлении кураторского контента и видео с высоким разрешением, чтобы отличить себя от других сайтов обмена видео. Лодвик и Кляйн в конечном итоге ушли к 2009 году, и IAC внедрил более ориентированную на корпоративную структуру для создания услуг Vimeo, причем нынешний генеральный директор Анджали Суд был на месте с июля 2017 года.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с функцией перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 500 000 клиентам, и это число продолжает расти. С помощью Jungle Scout вы можете: * Проводить исследования рынка и ключевых слов * Создавать и оптимизировать списки продуктов * Просматривать популярные категории продуктов и бренды * Оценивать новые тенденции поиска * Прогнозировать продажи и потребности в товарных запасах * Определить своих конкурентов на Amazon * И многое другое!
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — это центральный центр ваших онлайн-продаж. Подключите свои каналы и управляйте своими запасами, заказами, отгрузочными этикетками и финансовыми отчетами Stockpilot предлагает полный набор функций для оптимизации процессов электронной коммерции с помощью единой панели. Мы предлагаем широкий спектр интеграций со всеми важными торговыми площадками и CMS интернет-магазинов, а также со многими транспортными компаниями. Предотвратите перекрестные продажи, поддерживайте здоровый запас и сосредоточьтесь на развитии своего бизнеса!
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью официального API WhatsApp и увеличивайте свои продажи. Автоматизируйте восстановление брошенных корзин, отправляйте уведомления о заказах и проверяйте заказы с наложенным платежом с помощью WhatsApp.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debutify, разработанный для простоты, не содержит кода, но обладает множеством надежных функций. Это означает, что любой, даже без технических знаний, может использовать Debutify для улучшения своего бизнеса. Независимо от того, выходит ли бренд только на онлайн-рынок или является ветераном электронной коммерции, Debutify является надежным партнером. И независимо от размера или стадии, бренды могут найти в Debutify план, соответствующий их потребностям. Более того, благодаря специальной команде поддержки клиентов Debutify бренды могут быть уверены, что любые проблемы будут решены быстро и эффективно. Выбрав Debutify, владельцы брендов смогут: Запускать и масштабировать с уверенностью и легкостью. Решайте технические проблемы с помощью удобных инструментов. Зависите от команды, стремящейся к успеху на каждом этапе.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 миллиона долларов от IDG Capital Partners (IDG-Accel).
Chosify
chosify.com
В Chosify мы помогаем брендам электронной коммерции добиться наилучшего качества обслуживания клиентов. Мы помогаем им решить трудные решения, с которыми сталкиваются их клиенты, когда им приходится выбирать из множества похожих продуктов. Chosify связывает вопросы с продуктами с помощью управляемого решения для продаж и дает лучшие рекомендации, основанные на ответах и потребностях клиентов, в рамках хорошо продуманного пути клиента. Chosify — это простое решение SAAS, которое маркетинговые команды могут использовать, чтобы упростить выбор сложных продуктов. Мы добились роста конверсии более чем на 30% после внедрения наших потоков в нескольких интернет-магазинах. С помощью нашего инструмента мы облегчаем жизнь потребителей и освобождаем их от выбора, который им необходимо сделать, а также делаем трудный выбор менее трудоемким. Chosify — стартап из Нидерландов, основанный в начале 2022 года. Мы стремимся в ближайшем будущем стать ведущим в мире алгоритмом принятия решений на основе машинного обучения.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Helium 10 со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, предоставляет предпринимателям по всему миру возможности данных, непрерывное образование и поддержку сообщества, необходимые для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до индивидуальных предпринимателей, продавцов, работающих полный рабочий день, предприятий, агентств и всех, кто между ними, Helium 10 поддерживает предпринимательство на всех этапах с помощью руководства по построению, развитию и масштабированию значимого и устойчивого бизнеса в области электронной коммерции. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизировать свой бизнес и просто продавать больше, посетите нас по адресу: www.helium10.com.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте один из готовых шаблонов. Вы имеете полный контроль над тем, как ваше приложение выглядит и работает, в то время как работа по внутренней разработке выполняется за вас. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда разработчиков. Благодаря более чем 10 000 приложений, созданных с помощью BuildFire, платформа является достаточно мощной и гибкой, чтобы масштабироваться вместе с вами по мере роста вашего бизнеса. Ни один другой конструктор приложений не предлагает такой уровень функциональности по такой доступной цене.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, предназначенная для роста и взаимодействия с клиентами, с легкостью собирая и демонстрируя контент от довольных клиентов. EmbedSocial разработан, чтобы позволить агентствам, предприятиям, влиятельным лицам, создателям контента и маркетологам повысить уровень своей стратегии контент-маркетинга, генерируя весь свой социальный контент, сохраняя, модерируя, анализируя и публикуя виджеты пользовательского контента в режиме реального времени на любом веб-сайте. Это передовая, простая в использовании платформа для сбора, управления, управления и показа пользовательского контента (UGC) на веб-сайтах в виде отзывов клиентов, рекламных объявлений, кампаний с хэштегами, социального контента и т. д. Чтобы помочь вам в создании незабываемой стратегии пользовательского контента, EmbedSocial интегрировалась с самыми популярными платформами миллениалов, такими как Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp и YouTube, и постоянно добавляет интеграции. с другими социальными сетями. Основные преимущества: * Повышает узнаваемость бренда * Экономит ваше время и энергию * Повышает уровень ваших маркетинговых кампаний свежим и запоминающимся способом. * Продвигает ваши новые продукты инновационным способом. * Улучшает коэффициент конверсии на страницах вашего продукта. * Помогает вам достичь ваших рекламных целей * Увеличивает ваши усилия по SEO * Улучшает ваш магазин электронной коммерции и стимулирует принятие решений о покупке. * Привлеките больше трафика на свои учетные записи в социальных сетях. * Расширяет показатели социальных сетей. * Показывает отзывы реальных людей, использующих ваши продукты, и делится пользовательским опытом. * Помогает вам завоевать авторитет в качестве идейного лидера в онлайн-сообществе. * Оптимизирует привлечение потенциальных клиентов и обмен сообщениями о бренде. * Дает вашей аудитории почувствовать, что ее видят и ценят, когда вы делитесь созданным ими контентом. * Более доступный, чем традиционный маркетинг EmbedSocial включает в себя набор из 5 инструментов: * EmbedAlbum: усиливает маркетинг пользовательского контента за счет создания пользовательского контента, такого как фотографии в социальных сетях, и показывает его на вашем веб-сайте в виде привлекательного виджета. Добавьте кнопки покупки, чтобы создать альбом для покупок. * EmbedReviews: поощряет сарафанное радио и социальные доказательства, собирая обзоры продуктов от Google и Yelp и встраивая ваши онлайн-отзывы клиентов на любой веб-сайт. * EmbedFeed: улучшает ваши кампании UGC, показывая всю стену бренда в социальных сетях на любом веб-сайте. * EmbedForms: облегчает работу вашей команды по цифровому маркетингу, предоставляя вам возможность создавать и отправлять клиентам опросы об удовлетворенности. * EmbedStories: собирает ваши истории Instagram в виде привлекательного виджета, который автоматически синхронизируется каждый раз, когда вы добавляете фотографию в свою активную историю. EmbedSocial одобрен основными платформами социальных сетей для использования пользовательского контента, а также для создания и отображения следующего типа контента: обзоры, фотографии, ленты, истории, формы обратной связи. Это включает в себя интеграцию с Instagram, страницами Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp и YouTube, а также с другими социальными каналами, которые появятся в ближайшее время.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для управления данными и решениями для управления опытом. Благодаря Pimcore тысячи клиентов по всему миру, в том числе Burger King, Audi, Peugeot и IKEA, предоставляют цифровые возможности, которые создают значительную ценность для их бизнеса. Pimcore позволяет быстро и легко создавать высококонверсионные, последовательные, контекстуальные цифровые возможности и внедрять инновации на сверхскоростной скорости, сотрудничая на единой платформе во всей цифровой организации. Это обеспечивает превосходное время выхода на рынок и непревзойденные возможности подключения. Лицензия с открытым исходным кодом позволяет организациям любого размера и отрасли сохранять полный контроль над технологиями. Pimcore используется более чем 110 000 компаний в 65 странах и признан Gartner Peer Insights «Выбором клиентов» 2022/23.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — это простая платформа электронной коммерции для авторов, желающих продавать цифровые, физические продукты, продукты по подписке и продукты для печати по требованию в красивом интернет-магазине. Sellfy позаботится о технической части вашего бизнеса, чтобы у вас было больше времени, чтобы сосредоточиться на расширении аудитории.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запущенный в 2013 году, он позволяет более чем 60 000 мобильных приложений, таких как Azur Games, METRO, Burger King, Brave Stars по всему миру, находить полезную информацию и максимизировать доход от своих приложений. AppMetrica используется командами по привлечению пользователей, менеджерами по продуктам, менеджерами по доходам и экспертами по аналитике в различных отраслях. Зачем переходить на AppMetrica: - Вам нужно больше функциональности от вашего текущего инструмента аналитики продуктов, т. е. воронки, сегментация и данные на уровне пользователя. – Вы расширяете свои кампании по привлечению пользователей за пределы Google Рекламы и нуждаетесь в MMP. - Ваша текущая продуктовая аналитика или MMP слишком дорога. – Вы перегружены данными и хотите получить простой способ получить информацию для развития вашего приложения. - Вы цените качественную поддержку 24/7. Ведь не нужно переключаться, можно использовать AppMetrica как альтернативный источник истины. Просто создайте бесплатную учетную запись. Для получения дополнительной информации посетите: https://appmetrica.com
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные каталоги цифровым клиентам, выбрав более устойчивый и экономически эффективный путь для своего бизнеса. Мощные функции, такие как кнопки покупок, видео, GIF-файлы, привлекательные слайд-шоу из фотографий, настраиваемые формы для потенциальных клиентов, встраивания и многое другое, помогут вам выделиться среди конкурентов. Также доступны расширенная статистика и параметры брендинга, которые помогут вам предложить своим читателям незабываемые впечатления. Создавайте рабочие пространства, управляйте различными проектами, приглашайте товарищей по команде и назначайте разные роли. Обеспечьте единообразие бренда и сотрудничайте со своей командой для создания потрясающих публикаций. Все в Flipsnack. Публикация через Flipsnack позволяет добавлять в каталоги мультимедийные материалы: видео, аудио, онлайн-формы, виджеты покупок, подписи и многое другое. Ваш каталог будет работать на всех типах устройств, включая смартфоны и планшеты, и его можно легко встроить в любой веб-сайт.
IP Moat
ipmoat.ai
Найдите и удалите поддельные, нарушающие авторские права и скопированные объявления с онлайн-торговых площадок. Сталкиваетесь ли вы с конкурентами, использующими ваш бренд для получения несправедливого преимущества; преступники, продающие контрафактную продукцию; или что-то среднее между ними. IP Moat — это недорогое решение, дающее немедленный эффект. Это дает вам душевное спокойствие и безопасность бренда, позволяя вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Никаких дорогостоящих и затяжных судебных процессов, которые отвлекают ваше внимание. Просто введите свои товарные знаки и регистрационные номера патентов и образцов. Затем получайте уведомления при обнаружении новых объявлений. Удалите нарушающие авторские права списки одним нажатием кнопки. Защититесь от поддельных объявлений.
Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговых услуг (талантов), предоставляемых через одну мощную платформу. Здесь есть все, что нужно малому бизнесу для роста: от дизайна до маркетинга, CRM и платежей. Платформа позволяет компаниям получать доступ к наиболее важным маркетинговым каналам и оптимизировать их из одного интерфейса, одновременно привлекая талантливых специалистов в облаке, таких как маркетологи, дизайнеры, разработчики, создатели контента и специалисты по видео, для реализации своего маркетинга по требованию. Платформа предоставляет полный спектр услуг и пилотируется сертифицированным руководителем цифрового маркетинга, что помогает достичь целей и задач маркетинга бренда.
OnWhatsApp
onwhats.app
Самый быстрый инструмент для коммерции, позволяющий запустить интернет-магазин, удобный для мобильных устройств, и принимать заказы в WhatsApp. Думайте об этом как о Shopify для масс всего за доллар в месяц!
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Tradly
tradly.app
Запустите свой продукт, не создавая его с нуля. Простой конструктор без кода, наборы инструментов для разработки, интеграция со сторонними организациями. Разработчики и предприниматели запускают торговые площадки и коммерческие приложения с помощью Tradly. Как это работает? 1. Выберите бизнес-модель 2. Настройте дизайн внешнего интерфейса 3. Введите основную информацию о компании/приложении 4. Запуск веб-приложений одним щелчком мыши. 6. Необязательно: сервис «Белые перчатки» для сборок приложений (iOS, Android).
Arcadier
arcadier.com
Arcadier — самый быстрорастущий в мире разработчик онлайн-торговых площадок: более 16 000 торговых площадок построены с использованием технологий Arcadier. Наши решения поддерживают рынки B2B, B2C, P2P и закупок для пользователей в более чем 180 странах. Являясь удостоенным множества наград рыночным SaaS-провайдером, наши шаблонные решения DIY и корпоративные решения с самообслуживанием объединили предпринимателей и предприятия независимо от их опыта, отрасли или модели электронной коммерции, чтобы удовлетворить их технологические и рыночные потребности, не беспокоясь о скорости исполнение и бюджет.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации задач в области финансов, продаж, поддержки, управления персоналом и операций. 1. Автоматизация финансов и выставления счетов (AR, AP, счета-фактуры, подписки, платежи). Полностью автоматизированные сборы AR значительно сокращают время оплаты (DSO). Наш усовершенствованный механизм правил автоматически доставляет нужное сообщение в нужное время, обеспечивая максимальную вероятность оплаты и одновременно обеспечивая быстрое и эффективное общение с клиентами. Никогда не оставляйте без учета еще один платеж поставщику, назначайте счета поставщикам на рассмотрение и утверждение. Воспользуйтесь нашей системой автоматизации рабочих процессов и утверждения, чтобы направлять все ваши счета для оптимизации платежей. Включите подписку/периодическое выставление счетов, выставление счетов за прогресс, создание счетов, автоматические платежи, планы платежей, пени за просрочку платежа, купоны, онлайн-выставление счетов и интерактивные клиентские порталы - все это интегрировано и синхронизировано с вашими текущими системами учета и CRM. Токенизация платежей и автоматическое восстановление неудачных платежей гарантируют, что ни один платеж не будет пропущен, а все данные будут в безопасности. 2. Автоматизация продаж и успеха (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизируйте расценки для потенциальных клиентов, контролируйте свои цены и быстрее заключайте сделки с помощью наших функций QTC и CPQ. Все, от создания предложения до сбора наличных от клиентов. Предоставьте своей команде по продажам и успеху возможность управлять процессом контроля качества и устранять узкие места в подразделениях. Больше никаких сомнений: пусть ваш отдел продаж возьмет на себя все аспекты создания нового контракта в четко определенных рамках — от предложения до электронной подписи и оплаты. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, счетами и контрактами со всей командой через менеджера по работе с клиентами. Используйте встроенный контакт-центр Armatic для общения со своими клиентами. Используйте систему Armatic Net Promoter Score, чтобы присоединиться к компаниям, которые выросли в 2 раза быстрее конкурентов. Предоставьте своим командам возможность принимать более эффективные решения на основе отзывов клиентов. 3. Автоматизация человеческого капитала (eNPS, защита интересов сотрудников, контракты, электронные записи). Измеряйте и повышайте удовлетворенность ваших сотрудников с помощью NPS сотрудников Armatic. Создайте циклы обратной связи со своими сотрудниками, чтобы повысить лояльность и вовлеченность сотрудников. Расширьте социальный охват вашей компании с помощью защиты интересов сотрудников. Используйте социальные сети своих сотрудников, предоставив им простой способ делиться утвержденной информацией о компании. Публикации вашей компании в социальных сетях охватывают огромное количество потенциальных клиентов и потенциальных новых сотрудников. Предоставьте своему отделу кадров и менеджерам вашей организации решение для электронной подписи, хранения и безопасного управления всеми контрактами сотрудников. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, контрактами сотрудников и соглашениями о неразглашении для всей вашей команды. Менеджер контактов с сотрудниками Armatic предоставляет вашей команде мгновенный и легкий доступ ко всей важной информации о сотрудниках, включая данные связи, контракты и заметки, связанные с персоналом.
Braintree
braintreepayments.com
Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тестирования и таргетинга на рынке. С тех пор платформа росла в геометрической прогрессии, и еще быстрее после приобретения Webtrends Optimize в августе 2018 года британской компанией Accelerate Group Ltd. Все, что мы делаем, сосредоточено на обеспечении возврата инвестиций клиента. Это измеряется и сообщается в каждом проводимом нами тесте. У нас есть полный набор инструментов и функций для тестирования, анализа и персонализации. Включает AB, ABN, MVT и сплит-тестирование, механизмы социального доказательства и рекомендаций по продуктам, наложения намерений выхода и множество других инструментов. Доступно тестирование на стороне клиента или сервера, а также набор SDK для оптимизации мобильных приложений.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, экспериментирования с функциями и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной платформы, удовлетворяющей экспериментальные потребности всех команд. Разработанный для поддержки менеджеров по продуктам, маркетологов и разработчиков с их различными потребностями в экспериментировании и управлении функциями, Kameleoon вписывается в любой технологический стек, имеет более 50 интеграций и имеет возможность реализовать любую индивидуальную интеграцию. Будучи единой платформой, Kameleoon дает командам возможность проводить эксперименты, позволяя им использовать веб-данные для таргетинга, аналитики и активации в серверных тестах, и все это без необходимости участия разработчика. Kameleoon соответствует требованиям HIPAA, GDPR и CCPA и хорошо подходит для жестко регулируемых отраслей, таких как здравоохранение, банковское дело и страхование. Более 1000 компаний среднего и корпоративного размера уже используют многофункциональную и безопасную платформу Kameleoon, полагаясь на высокоточные экспериментальные данные. Команды компаний Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw и Cerebral используют Kameleoon. Посетите www.kameleoon.com, чтобы узнать больше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
Jebbit
jebbit.com
Платформа корпоративного опыта Jebbit позволяет брендам создавать красивые интерактивные возможности, которые собирают данные нулевых сторон в любом масштабе по каждому каналу. От рекомендаций по продуктам и личностных опросов до викторин, каталогов товаров для покупок, более качественных опросов, опросов, форм и многого другого — опыт Jebbit способствует повышению вовлеченности, поскольку он превосходит ожидания потребителей и предлагает реальную ценность в обмен на соответствующую информацию об их предпочтениях, интересах, образе жизни и т. д. намерения. Эти данные, задекларированные потребителем и независимые от сторон, являются абсолютным конкурентным преимуществом для брендов и обеспечивают ощутимую рентабельность инвестиций на каждом этапе жизненного цикла клиента. Клиенты Jebbit, в том числе: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, НФЛ, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide и другие, используют программную платформу Jebbit для создания лучшего потребительского опыта, который стимулирует индустрию. -увеличение вовлеченности, сбор большого объема сторонних данных, привлечение потенциальных клиентов, увеличение количества онлайн-конверсий, повышение лояльности и LTV.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai предоставляет набор инструментов на основе искусственного интеллекта, предназначенных для улучшения качества электронной коммерции. Интерпретируя и используя различные потребительские характеристики и поведение, Rosetta.ai адаптирует интерфейс веб-сайта к индивидуальным предпочтениям клиентов, улучшая их опыт покупок в Интернете. В пакет входит Rosetta AdMatch, который представляет модель целевой рекламы, предназначенную для привлечения потребителей с высокими расходами посредством персонализированного онлайн-покупок. Rosetta Engage использует точные алгоритмы рекомендаций для оптимизации точек взаимодействия с покупателями. «Rosetta Analytics» объединяет данные о этикетках продуктов и анализ потребительских предпочтений для получения более подробной информации о потребителях, превосходящей ту, которую предоставляет Google Analytics. Наконец, Rosetta Automation расширяет взаимодействие с потребителями за счет автоматизации маркетинговых сообщений по нескольким каналам, принимая во внимание предыдущие взаимодействия с клиентом, чтобы избежать повторения. В целом, Rosetta.ai стремится повысить персонализацию онлайн-покупок, повысить коэффициент конверсии и стимулировать рост бизнеса электронной коммерции.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
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