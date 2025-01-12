Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Польша

Webgility

webgility.com

Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходимости использования ИТ-специалистов. Автоматизация синхронизирует данные электронной торговли (доставка, покупки, запасы, цены и т. д.) по вашим каналам продаж и автоматически и безопасно загружает учетные данные (налоги, данные о клиентах и ​​заказах) в ваши QuickBooks. Этот процесс практически исключает трудоемкий ввод данных вручную, что снижает количество дорогостоящих ошибок. Никогда не беспокойтесь о точности бухгалтерского учета, внедряйте новые каналы и стратегии продаж, находите новых клиентов и продавайте больше с уверенностью, зная, что вы можете автоматически сортировать налоговые поступления по юрисдикциям и вам не придется тратить больше времени на управление заказами. Кроме того, Webgility собирает все данные о вашем магазине, заказах, себестоимости и производительности в одном месте. Легко читаемые аналитические панели дают вам более глубокое представление о прибыльности, продажах, расчетах и ​​эффективности продуктов. Со временем вы сможете анализировать сезонные тенденции и прогнозировать продажи и запасы. Просматривайте показатели продаж, тенденции продаж, а также самые и самые продаваемые продукты по каналам и многое другое. Webgility был запущен в 2007 году. Сегодня это интеграция № 1 для пользователей QuickBooks, обслуживающая более 5000 предприятий и обрабатывающая более 100 миллионов транзакций ежегодно. Все планы включают бесплатную пятизвездочную поддержку и регистрацию. >>Экономия времени и денег<< Автоматизация снижает накладные расходы и трудозатраты, поэтому вы можете быстрее адаптироваться и сосредоточиться на своем росте. >>Подключите свои системы электронной коммерции<< Webgility интегрируется с более чем 50 платформами электронной коммерции, включая Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy и Wix. >>Анализируйте и прогнозируйте эффективность. Погрузитесь глубже в показатели прибыльности, расчетов и продаж, чтобы получить полное представление о своем бизнесе. >>Откажитесь от ручного ввода данных<< Webgility автоматически записывает ваши онлайн-доходы, транзакции, налоги с продаж и сборы на вашей учетной платформе. >>Поддерживайте актуальность своих бухгалтерских книг<< Транзакции и выплаты регистрируются в режиме реального времени, поэтому ваши бухгалтерские книги никогда не отстают. >>Быстро закройте бухгалтерские книги<< Счета аккуратно соответствуют банковским депозитам, поэтому вы или ваш бухгалтер можете быстро закрывать бухгалтерские книги каждый месяц. >>Автоматическая организация налоговых поступлений<< Webgility собирает и учитывает налог с продаж со всех продаж и упорядочивает его по юрисдикциям на вашей учетной платформе для упрощения регистрации. >>Никогда не перепродавайте запасы<< Автоматически управляйте ценами и запасами по каналам продаж и с помощью бухгалтерского программного обеспечения. >>Повысьте операционную эффективность<< Автоматизируйте закупки, выполнение заказов, возвраты и другие рабочие процессы для повышения операционной эффективности. >>Управляйте своим бизнесом электронной коммерции из одного места<< Улучшите организацию и больше никогда не переключайтесь между платформами продаж, оплаты и доставки. >>Соблюдение требований<< Все учетные записи соответствуют требованиям и помечены тегами, поэтому вы можете легко проверять и откатывать изменения. >>Удобная совместная работа<< Легко делитесь своей учетной записью со своим бухгалтером, бухгалтером или сторонней бухгалтерской фирмой. >>Точно отслеживайте расходы<< Получите более подробную информацию о рынке, оплате и стоимости доставки, а также найдите больше способов сэкономить. >>Настройте в соответствии со своими потребностями<< Персонализируйте настройки Webgility по каналам продаж с помощью управления сопоставлением на уровне поля.