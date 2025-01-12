Магазин приложений для веб-приложений
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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивно понятным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с возможностью перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и трансляции видео, корпоративные программные решения, а также средства для профессионалы в области видео для связи с клиентами и другими специалистами. Vimeo специализируется на доставке видео высокой четкости на различные устройства. Первоначально сайт был создан Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году как ответвление CollegeHumor для обмена юмористическими видеороликами среди коллег, но был отложен в сторону, чтобы поддержать растущую популярность CollegeHumor. IAC приобрела CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, а после того, как Google приобрела YouTube за более чем 1,65 миллиарда долларов США, IAC направила больше усилий на Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточив внимание на предоставлении тщательно подобранного контента и видео высокой четкости, чтобы отличаться от других сайтов для обмена видео. В конце концов Лодвик и Кляйн ушли к 2009 году, а IAC внедрила более корпоративную структуру для развития услуг Vimeo, а нынешний генеральный директор Анджали Суд занимала эту должность с июля 2017 года.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Helium 10 со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, предоставляет предпринимателям по всему миру возможности данных, непрерывное образование и поддержку сообщества, необходимые для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до индивидуальных предпринимателей, продавцов, работающих полный рабочий день, предприятий, агентств и всех, кто между ними, Helium 10 поддерживает предпринимательство на всех этапах с помощью руководства по построению, развитию и масштабированию значимого и устойчивого бизнеса в области электронной коммерции. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизировать свой бизнес и просто продавать больше, посетите нас по адресу: www.helium10.com.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные каталоги цифровым клиентам, выбрав более устойчивый и экономически эффективный путь для своего бизнеса. Мощные функции, такие как кнопки покупок, видео, GIF-файлы, привлекательные слайд-шоу из фотографий, настраиваемые формы для потенциальных клиентов, встраивания и многое другое, помогут вам выделиться среди конкурентов. Также доступны расширенная статистика и параметры брендинга, которые помогут вам предложить своим читателям незабываемые впечатления. Создавайте рабочие пространства, управляйте различными проектами, приглашайте товарищей по команде и назначайте разные роли. Обеспечьте единообразие бренда и сотрудничайте со своей командой для создания потрясающих публикаций. Все в Flipsnack.
SAP
sap.com
SAP — ведущая компания по производству корпоративных приложений и бизнес-ИИ. Они находятся на стыке бизнеса и технологий, где их инновации призваны напрямую решать реальные бизнес-задачи и оказывать реальное влияние. Их решения являются основой для самых сложных и требовательных процессов в мире. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций — от рабочей силы и финансов до клиентов и цепочек поставок — в единую экосистему, способствующую прогрессу.
Coohom
coohom.com
Coohom — это ведущая платформа 3D-визуализации и дизайна интерьера, которая позволяет компаниям и дизайнерам легко создавать 3D-планы этажей за считанные минуты и визуализировать дизайн-проекты с потрясающей детализацией и разрешением до 16K за секунды. Coohom предлагает специальный инструмент для 3D-проектирования кухонь и ванных комнат, который упрощает задачу и способствует масштабируемому росту бизнеса производителей и торговых посредников. Благодаря таким инструментам, как 3D Viewer и AR, он может сократить материальные затраты и повысить конверсию продаж. Функция Inspiration Spaces оптимизирует взаимодействие с продуктом и привлечение потенциальных клиентов. Более 8 миллионов дизайнеров и 35 000 предприятий по всему миру ежедневно доверяют Coohom, что делает его сообществом, которому доверяют. Coohom предлагает профессиональные услуги как частным лицам, так и предприятиям. Ее решения для 3D-визуализации были представлены в престижных изданиях, включая Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business и Fame+. Coohom также является гордым отраслевым партнером Американского общества дизайнеров интерьера (ASID).
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
OpenCart
opencart.com
Opencart — это простая в использовании, мощная программа управления интернет-магазином с открытым исходным кодом, которая может управлять несколькими интернет-магазинами из единого серверного интерфейса. Административную область, просто заполнив формы и нажав «Сохранить». Существует множество профессионально написанных расширений, позволяющих настроить магазин в соответствии с вашими потребностями. Магазин OpenCart может быть готов принимать заказы вскоре после установки. Все, что вам нужно сделать, это установить его для вас (любой веб-хостинг делает это бесплатно), выбрать шаблон на множестве бесплатных или недорогих сайтов шаблонов, а также описания и фотографии вашего продукта, нажать несколько настроек, и вы готовы начать прием заказов. В наших бесплатных главах по установке и быстрому запуску показано, как это сделать. Публичная часть или «Витрина» OpenCart выглядит очень профессионально и готова к продаже практически сразу после установки.
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам ваши цены и пакеты на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать модернизированное торговое предложение или вам нужна альтернатива CPQ, IQ поможет вам.
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee позволяет компаниям, работающим по подписке, улавливать, сохранять и максимизировать возможности получения дохода за счет автоматического регулярного выставления счетов, управления подписками и анализа доходов. Благодаря полной интеграции с вашим технологическим стеком Chargebee становится сердцем вашей коммерческой деятельности. Оптимизируйте эффективность продаж, успеха и финансовых операций, чтобы ускорить рост доходов от подписки. Chargebee — ведущая платформа управления ростом доходов (RGM) для компаний, работающих по подписке. Миссия Chargebee — помочь предприятиям любого размера увеличить свои доходы, предоставляя комплексный набор решений, включая управление подписками и регулярное выставление счетов, оптимизацию цен и платежей, признание доходов, сбор средств и удержание клиентов.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукции: Shoopy.in предлагает разнообразный выбор товаров, включая электронику, модную одежду, предметы первой необходимости для дома, косметические товары и многое другое. Удобный интерфейс: веб-сайт имеет понятный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко просматривать, искать и покупать товары. Безопасный процесс оформления заказа: Shoopy.in обеспечивает безопасный процесс оформления заказа, позволяя пользователям делать покупки с уверенностью и спокойствием. Персонализированные рекомендации: Платформа предоставляет персональные рекомендации по продуктам на основе предпочтений пользователя и истории просмотров, улучшая качество покупок. Адаптивный дизайн: Shoopy.in оптимизирован для различных устройств, включая настольные компьютеры, планшеты и смартфоны, что обеспечивает удобство работы на экранах разных размеров. Примечательные аспекты: Акции и скидки: Shoopy.in часто предлагает акции, скидки и специальные предложения для привлечения клиентов и поощрения покупок. Отзывы и рейтинги клиентов: пользователи могут получать доступ к обзорам продуктов и рейтингам других покупателей, что помогает им принимать обоснованные решения о покупке. Быстрая и надежная доставка: Shoopy.in предлагает быстрые и надежные услуги доставки, гарантируя своевременную доставку заказов клиентам.
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходимости использования ИТ-специалистов. Автоматизация синхронизирует данные электронной торговли (доставка, покупки, запасы, цены и т. д.) по вашим каналам продаж и автоматически и безопасно загружает учетные данные (налоги, данные о клиентах и заказах) в ваши QuickBooks. Этот процесс практически исключает трудоемкий ввод данных вручную, что снижает количество дорогостоящих ошибок. Никогда не беспокойтесь о точности бухгалтерского учета, внедряйте новые каналы и стратегии продаж, находите новых клиентов и продавайте больше с уверенностью, зная, что вы можете автоматически сортировать налоговые поступления по юрисдикциям и вам не придется тратить больше времени на управление заказами. Кроме того, Webgility собирает все данные о вашем магазине, заказах, себестоимости и производительности в одном месте. Легко читаемые аналитические панели дают вам более глубокое представление о прибыльности, продажах, расчетах и эффективности продуктов. Со временем вы сможете анализировать сезонные тенденции и прогнозировать продажи и запасы. Просматривайте показатели продаж, тенденции продаж, а также самые и самые продаваемые продукты по каналам и многое другое. Webgility был запущен в 2007 году. Сегодня это интеграция № 1 для пользователей QuickBooks, обслуживающая более 5000 предприятий и обрабатывающая более 100 миллионов транзакций ежегодно. Все планы включают бесплатную пятизвездочную поддержку и регистрацию. >>Экономия времени и денег<< Автоматизация снижает накладные расходы и трудозатраты, поэтому вы можете быстрее адаптироваться и сосредоточиться на своем росте. >>Подключите свои системы электронной коммерции<< Webgility интегрируется с более чем 50 платформами электронной коммерции, включая Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy и Wix. >>Анализируйте и прогнозируйте эффективность. Погрузитесь глубже в показатели прибыльности, расчетов и продаж, чтобы получить полное представление о своем бизнесе. >>Откажитесь от ручного ввода данных<< Webgility автоматически записывает ваши онлайн-доходы, транзакции, налоги с продаж и сборы на вашей учетной платформе. >>Поддерживайте актуальность своих бухгалтерских книг<< Транзакции и выплаты регистрируются в режиме реального времени, поэтому ваши бухгалтерские книги никогда не отстают. >>Быстро закройте бухгалтерские книги<< Счета аккуратно соответствуют банковским депозитам, поэтому вы или ваш бухгалтер можете быстро закрывать бухгалтерские книги каждый месяц. >>Автоматическая организация налоговых поступлений<< Webgility собирает и учитывает налог с продаж со всех продаж и упорядочивает его по юрисдикциям на вашей учетной платформе для упрощения регистрации. >>Никогда не перепродавайте запасы<< Автоматически управляйте ценами и запасами по каналам продаж и с помощью бухгалтерского программного обеспечения. >>Повысьте операционную эффективность<< Автоматизируйте закупки, выполнение заказов, возвраты и другие рабочие процессы для повышения операционной эффективности. >>Управляйте своим бизнесом электронной коммерции из одного места<< Улучшите организацию и больше никогда не переключайтесь между платформами продаж, оплаты и доставки. >>Соблюдение требований<< Все учетные записи соответствуют требованиям и помечены тегами, поэтому вы можете легко проверять и откатывать изменения. >>Удобная совместная работа<< Легко делитесь своей учетной записью со своим бухгалтером, бухгалтером или сторонней бухгалтерской фирмой. >>Точно отслеживайте расходы<< Получите более подробную информацию о рынке, оплате и стоимости доставки, а также найдите больше способов сэкономить. >>Настройте в соответствии со своими потребностями<< Персонализируйте настройки Webgility по каналам продаж с помощью управления сопоставлением на уровне поля.
Channable
channable.com
Channable — это многоканальная платформа электронной коммерции, которая позволяет брендам, розничным торговцам и агентствам ускорять рост электронной коммерции за счет оптимизации оптимизации данных о продуктах по всем каналам, облегчения многоканальных продаж и повышения коэффициентов конверсии за счет таргетированного поиска и рекламы продуктов. С Channable каждый член команды может совместно составлять список продуктов, управлять ими и рекламировать их по разным каналам — и все это с одной платформы.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности и даже становятся мобильными благодаря мобильному приложению RetailOps.
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать заказы до 10 раз быстрее, сводя к минимуму ошибки с помощью нашего уникального помощника по упаковке и функций автоматических действий, которые решают такие задачи, как создание отгрузки, электронная почта клиентов, формирование счетов и печать этикеток. - Имея более 23 000 активных пользователей в Европе, США и Бразилии, мы предоставляем экспертную поддержку продавцам, стремящимся к международной экспансии.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые функции MarketSyncer включают в себя: Комплексная информационная панель: обеспечивает консолидированное представление ключевых бизнес-показателей, включая информацию о долях рынка, производительности продуктов, статусах поставок и уровнях запасов. Интеграция: легко подключается к основным онлайн-торговым площадкам, таким как Amazon, Shopify, eBay, Walmart и другим. Он также интегрируется с ведущими перевозчиками для оптимизации логистики. Управление заказами: предлагает подробную информацию о статусах заказов, позволяя компаниям отслеживать, управлять и оптимизировать процессы выполнения. Управление продуктами: центр для управления всем портфелем продуктов, анализа наиболее эффективных брендов и понимания тенденций продаж. Управление запасами: позволяет предприятиям отслеживать историю запасов, понимать устаревание продукции, оценивать ведущие бренды и принимать обоснованные решения по запасам. Ограничения брендов: уникальная функция, которая позволяет компаниям ограничивать продажу определенных брендов на определенных торговых площадках, обеспечивая соответствие бренда и стратегическое соответствие. Настройка и масштабируемость. Предоставляет цены на подписку на основе модулей, что позволяет компаниям выбирать инструменты и интеграции, соответствующие их потребностям. Взаимодействие и поддержка: предлагает специальное управление учетными записями, раздел сообщества для обсуждений пользователей, механизмы обратной связи и надежную систему поддержки. Подводя итог, можно сказать, что MarketSyncer — это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и оптимизации операций электронной коммерции, обеспечивающее эффективность, масштабируемость и прибыльность бизнеса на рынке Северной Америки.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Paddle
paddle.com
Paddle предлагает комплексное решение для платежей, налогов и подписок для SaaS. Вместо того, чтобы собирать вместе и поддерживать фрагментированный стек платежей, мы «делаем это за вас» на одной платформе, предоставляя вам единый источник данных и достоверную информацию о доходах. Мы занимаемся всем: от оформления заказов, платежей, управления подписками, выставления счетов и продления до напоминаний, соблюдения глобального налогового законодательства, защиты от мошенничества и отчетности. Как нам это сделать? Как ваш зарегистрированный торговец, Paddle управляет для вас следующим: Интеграцией с несколькими поставщиками платежных услуг. Ответственность за взимание и уплату налога с продаж по всему миру. Защита от мошенничества и обработка возвратных платежей. Согласование данных о доходах при выставлении счетов и платежах по подписке. Снижение оттока и восстановление несостоявшихся платежей. Запросы в службу поддержки, связанные с выставлением счетов. Позвольте нам сосредоточиться на оптимизации каждой части вашего процесса платежей и выставления счетов, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса.
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами KYC/AML, боритесь с мошенничеством и автоматизируйте операции — все в одном месте. Интеграция за полдня, с разработкой или без нее и с использованием менее 10 строк кода. - Наша команда состоит из бывших инженеров и дизайнеров Square, Uber, Coursera, Dropbox и Slack. Мы гордимся тем, что нас финансируют одни из лучших фирм венчурного капитала, включая First Round Capital и Coatue. В число наших ангелов-инвесторов входят Перрет и Уильям Хоккей (соучредители Plaid), Тони Сюй (Doordash) и Дилан Филд (основатель и генеральный директор Figma).
Yoti
yoti.com
Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологии искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в месяц с 1-месячной бесплатной пробной версией. Компания Sellboard, основанная в Германии в 2017 году, быстро увеличила свою пользовательскую базу до более чем 14 000 довольных клиентов по всему миру.
Apviz
apviz.io
Превратите свою CAD-модель в инструмент продаж. Облачная платформа для создания онлайн-3D-конфигураторов для электронной коммерции. Простой в использовании и управлении, настраиваемый, эффективный и безопасный 3D-конфигуратор SaaS (программное обеспечение как услуга). 1. Импортируйте модели 3D CAD. 2.Создайте конфигурацию и бизнес-правила, а затем экспортируйте 3D-конфигуратор. 3. Вставьте свой конфигуратор в свой сайт электронной коммерции CMS и подключите его (WooCommerce, Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento и т. д.). 4.Привлекайте своих клиентов с помощью 3D-конфигуратора продуктов. Apviz, подходящий для любой отрасли, предлагает специальные инструменты, библиотеку материалов и виртуальную примерку ювелирных изделий и часов.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и управлением производственным производством. Программное обеспечение Epicor доступно локально и в виде облачной ERP SaaS (планирование ресурсов предприятия). Epicor предлагает платформы управления бизнесом в качестве отраслевых ERP-решений. Корпорация Epicor Software внедряет инновации, внедряя новые технологии в ERP-систему. Например, Epicor использует промышленный Интернет вещей (IIoT) для подключения машин с датчиками и ПЛК (программируемые логические контроллеры) в цехах в своем Advanced MES (программном обеспечении для управления производством), которое легко интегрируется с системой Epicor ERP (и MRP). . Epicor предоставляет расширенное омниканальное программное обеспечение, включая электронную коммерцию, для розничных торговцев.
Emersya
emersya.com
Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. - Имитировать. и опробуйте функции продукта в интерактивном режиме. Откройте для себя технологию продукта и внутренние компоненты с помощью покомпонентного изображения. Предварительный просмотр и сравнение всех цветовых решений в ассортименте продуктов.
VNTANA
vntana.com
VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого количества ручной работы, а это отнимает много времени и средств. Запатентованные алгоритмы интеллектуальной оптимизации VNTANA уменьшают размер 3D-модели до 99 %, сохраняя при этом высокую визуальную точность, поэтому вы можете публиковать результаты где угодно. Мы управляем API, поэтому можем интегрироваться с существующими DAM, PLM, цифровыми выставочными залами и практически любой другой платформой, позволяя командам добавлять 3D-возможности в существующие рабочие процессы. Наше программное обеспечение помогло таким клиентам, как Adidas, с помощью нашего программного обеспечения выполнить за 1 час то, что раньше занимало 6 недель.
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные ресурсы, которые они могут использовать в различных точках взаимодействия. От увеличения на 360 градусов и 4K на странице продукта до ресурсов AR, настраиваемых изображений образа жизни и визуальных изображений продуктов для миниатюр корзин, лент покупок, электронной почты, социальных сетей, каталогов, сторонних торговых площадок и киосков в магазинах. Cylindo обеспечивает четыре квинтиллиона вариаций продуктов и 10 миллионов уникальных пользователей в месяц. Это катализатор, который обеспечивает восхитительный опыт покупок, помогая ритейлерам и брендам показывать больше и продавать больше. Используя платформу Cylindo, компании увеличили коэффициент конверсии более чем на 36% и среднюю стоимость заказа на 88%, одновременно снизив затраты на визуализацию в среднем на 58%.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автоматические регулярные платежи. И используйте наши надстройки для автоматического восстановления неудачных платежей (в среднем 70 %) и борьбы с мошенничеством, не ставя под угрозу качество платежей ваших клиентов. С GoCardless вы экономите время и деньги, привлекаете и удерживаете больше клиентов, получаете оплату вовремя и снижаете стресс. Более 75 000 компаний по всему миру доверяют нам проведение своих платежей, включая такие международные компании, как DocuSign, Carrefour, Норвежский совет по делам беженцев, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey и УВКБ ООН. Мы даем им возможность собирать платежи из более чем 30 стран, обрабатывая более 30 миллиардов долларов США каждый год. Наши продукты можно гибко использовать в зависимости от того, хотите ли вы использовать их самостоятельно с помощью нашей простой в использовании онлайн-панели, подключиться к одной из более чем 350 систем, которые вы, возможно, уже используете для ведения своего бизнеса, или создать ваша собственная интеграция с нашим API. Мы выполняем эту миссию с 2011 года, и теперь у нас есть невероятная команда, состоящая из более чем 700 экспертов по платежам в Великобритании, США, Франции и Австралии. На самом деле, вы, возможно, слышали о нас раньше: о нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review и сотни других. Хотите узнать больше? Зайдите на сайт gocardless.com.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и выигрывать больше коробок Buy Box.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Doofinder
doofinder.com
15% клиентов уходят, не найдя того, что им нужно. Doofinder поможет вам это исправить. Doofinder — это интеллектуальная поисковая система по сайтам для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая улучшает результаты поиска и видимость продуктов. Наше приложение предоставляет персонализированные результаты поиска на основе индивидуальных предпочтений в режиме реального времени менее чем за 25 миллисекунд без увеличения скорости загрузки. - Предоставьте своим клиентам возможность находить именно то, что они ищут, с помощью передовой технологии поиска Doofinder, снижая показатели отказов и увеличивая шансы на продажу. - Получите более глубокое понимание поведения и потребностей ваших клиентов, анализируя результаты поиска. - Преобразуйте свой опыт поиска в электронной коммерции с помощью точных результатов, даже если поиск беспорядочен. - Принимайте обоснованные решения и предугадывайте потребительский спрос и новые тенденции с помощью нашего мощного анализа результатов поиска. +20 % конверсий, просто улучшив поиск. Это так просто. Более 10 000 довольных клиентов не могут ошибаться. Наше решение просто в использовании, поскольку его можно быстро и легко интегрировать с любым решением для Интернета или электронной коммерции, а также с сайтами, созданными по индивидуальному заказу, что дает вам необходимую гибкость. Программирование не требуется, легко установить и начать использовать.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER предлагает комплексное решение для электронной коммерции B2B со всеми инструментами, необходимыми брендам и покупателям для покупки, продажи и сотрудничества в Интернете. Наши виртуальные выставочные залы, цифровые каталоги и линейные таблицы позволяют брендам воплощать свои продукты в жизнь в Интернете и обеспечивать захватывающий опыт покупок, используя 360-градусные изображения, видео и точки доступа для покупок. Ведущие мировые бренды доверяют нашему программному обеспечению корпоративного уровня, обеспечивающему бесперебойную и более совместную оптовую работу. Мы объединяем более 3000 брендов и 500 000 розничных продавцов, ежегодно поддерживаем тысячи встреч на рынке и обрабатываем заказы на сумму более 38 миллиардов долларов по всему миру. Виртуальные демонстрационные залы: продемонстрируйте свою продукцию и обеспечьте захватывающий опыт онлайн-покупок, который будет таким же уникальным, как и ваш бренд, используя горячие точки для покупок, 360-градусные изображения и динамические видеоролики. NuORDER Payments: Представляем первое платежное решение, созданное специально для оптовых продаж. Благодаря гибкости, предлагающей возможность покупки по клику и оплаты позже, бренды могут управлять платежами как за немедленные, так и за предварительные заказы, не рискуя задержками или отменой заказов, связанных с традиционным процессом выставления счетов. Эксклюзивное партнерство с розничной торговлей: в настоящее время мы сотрудничаем с Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave и Grassroots Outdoor Alliance, чтобы обеспечить визуальное планирование ассортимента и процесс покупки. Результатом является более мощный и эффективный рыночный процесс. Цифровые выставки: от волшебства до Недели моды в Нью-Йорке, NuORDER — это онлайн-торговая площадка, на которой проводятся крупнейшие в мире мероприятия в сфере моды, одежды и мероприятий на открытом воздухе. Расширьте свой охват и развивайте свой оптовый бизнес с помощью нашей эксклюзивной сети цифровых выставок. Для демонстрации посетите: https://www.nuorder.com/