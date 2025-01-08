Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупок, адаптируя его к индивидуальным потребностям потребителей. Отслеживая поведение пользователей в режиме реального времени по различным каналам, это программное обеспечение предоставляет персонализированные сообщения, которые помогают пользователям находить и приобретать продукты или услуги. Маркетологи и специалисты в области электронной коммерции используют это программное обеспечение для увеличения онлайн-продаж. Обычно программное обеспечение для персонализации электронной коммерции предлагается как отдельное решение, которое интегрируется с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и системами управления информацией о продуктах (PIM). Кроме того, некоторые поставщики объединяют его с программным обеспечением для электронной торговли или программным обеспечением для многоканальной розничной торговли для более комплексного подхода.
Отправить новое приложение
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы превратите все свои данные о клиентах в динамические сегменты в Drip и будете привлекать клиентов с помощью разовых и автоматизированных маркетинговых кампаний. Используйте средства автоматизации, электронную почту и сообщения на месте Drip, чтобы клиенты возвращались за новыми покупками. Экономьте расходы, используя красиво оформленные электронные письма и расширенные всплывающие окна на одной платформе. Попробуйте Drip в течение 14 дней и узнайте, почему ваши любимые бренды электронной коммерции переходят на Drip.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevance Cloud™ использует технологии поиска, аналитики и машинного обучения для объединения разрозненного контента и данных и автоматизации доставки актуальной персонализированной информации. Coveo предоставляет решения для электронной коммерции, обслуживания клиентов и повышения квалификации персонала. Компания признана лидером в магическом квадранте Gartner для систем аналитики, лидером в рейтинге The Forrester Wave™: когнитивный поиск и сильным игроком в рейтинге The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
MyAlice
myalice.ai
Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
Jebbit
jebbit.com
Платформа корпоративного опыта Jebbit позволяет брендам создавать красивые интерактивные возможности, которые собирают данные нулевых сторон в любом масштабе по каждому каналу. От рекомендаций по продуктам и личностных опросов до викторин, каталогов товаров для покупок, более качественных опросов, опросов, форм и многого другого — опыт Jebbit способствует повышению вовлеченности, поскольку он превосходит ожидания потребителей и предлагает реальную ценность в обмен на соответствующую информацию об их предпочтениях, интересах, образе жизни и т. д. намерения. Эти данные, задекларированные потребителем и независимые от сторон, являются абсолютным конкурентным преимуществом для брендов и обеспечивают ощутимую рентабельность инвестиций на каждом этапе жизненного цикла клиента. Клиенты Jebbit, в том числе: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, НФЛ, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide и другие, используют программную платформу Jebbit для создания лучшего потребительского опыта, который стимулирует индустрию. -увеличение вовлеченности, сбор большого объема сторонних данных, привлечение потенциальных клиентов, увеличение количества онлайн-конверсий, повышение лояльности и LTV.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут оставить ручные процессы позади, инициировать любую коммуникацию и автоматизировать определение «кто, что, когда и где» для каждого электронного письма, мобильного телефона, сайта и платных СМИ. сообщение для каждого отдельного покупателя. Более 400 брендов доверяют Bluecore быстрое увеличение удержания клиентов и получение прогнозируемого дохода, включая Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga и Lulu & Georgia.
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp и другие, обращаются к VWO за проведением и масштабированием своих цифровых экспериментов. VWO — это ведущая в мире платформа веб-тестирования и оптимизации конверсий, которая позволяет растущим компаниям оптимизировать работу в Интернете на настольных, мобильных и других устройствах, обеспечивая уникальный опыт. Сбор информации о пользователях, определение приоритетности гипотез, планирование дорожной карты, проведение тестов, анализ результатов — VWO позволяет вам охватить целых 9 ярдов. VWO тщательно разработан для удобства экспериментирования. Вы можете запустить тест за считанные минуты без помощи ИТ-специалистов. Обладая сертификатами, включая BS и ISO, VWO полностью соответствует требованиям GDPR и обеспечивает надежную безопасность по умолчанию и по умолчанию. Благодаря лучшей в отрасли круглосуточной поддержке и уровню удовлетворенности клиентов 98 %, обслуживанию миллиарда запросов в день и обеспечению 100 % бесперебойной работы — VWO создан для предприятий! Глобальная клиентская база VWO включает в себя такие бренды, как Vodafone, Samsung, Toyota и eBay. На сегодняшний день компания помогла более чем 4500 брендам по всему миру провести более 600 000 экспериментов.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от любого другого точечного решения, объединяющего изображения, видео и текстовые данные со всего предприятия, декодируя их с помощью своего стека искусственного интеллекта, позволяя передавать аналитические данные по всему предприятию для принятия решений на основе данных. Благодаря сочетанию готовых к использованию API, инструментов без программирования и с низким кодированием, Vue.ai позволяет командам по маркетингу, продуктам, бизнесу и технологиям оказывать существенное влияние на рост доходов, эффективность и сокращение затрат. . В настоящее время Vue.ai используется в нескольких отраслях, включая розничную торговлю, финансы, страхование, логистику и здравоохранение. Vue.ai — это бренд Mad Street Den, основанный Ашвини Асоканом и Анандом Чандрасекараном.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — это инструмент общения с клиентами для выпусков продуктов, который открывает двустороннюю связь прямо из вашего приложения, чтобы легко связаться с вашими клиентами, привлечь их и услышать их.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Findify
findify.io
Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия и более высокой конверсии. Сочетая сервис «в белых перчатках» с передовыми технологиями, Maropost упрощает взаимодействие с клиентами.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одно из оригинальных и пользующихся наибольшим доверием решений для электронной коммерции. За последние 16 лет компания Searchspring разработала целый набор продуктов для электронной коммерции, которые помогают интернет-магазинам обеспечивать максимальное качество обслуживания покупателей посредством поиска, мерчандайзинга, персонализации и отчетности. Команда экспертов по электронной коммерции Searchspring обеспечивает полную интеграцию с персонализированным внедрением и постоянную поддержку со стороны отмеченной наградами команды по работе с клиентами. Будучи платформой поиска, мерчендайзинга и персонализации №1, созданной исключительно для электронной коммерции, Searchspring предоставляет нужный продукт нужному человеку в нужное время. Такие клиенты, как Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet’s Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang и Ripcurl, доверяют Searchspring, чтобы помочь увеличить размер корзины, количество конверсий и количество постоянных клиентов.
Experro
experro.com
Experro — это идеальная платформа цифрового опыта, которая может предоставить каждому посетителю быстрый, персонализированный и запоминающийся опыт электронной коммерции. Эта полностью управляемая платформа является полностью компонуемой и включает в себя Headless CMS, Visual Site Builder, AI-поиск и мерчендайзинг, платформу данных о клиентах и будущие функции автоматизации маркетинга. Используя Experro, клиенты могут наслаждаться молниеносным и интересным опытом, а команды маркетинга и электронной коммерции могут использовать инструменты без программирования для запуска новых цифровых возможностей по требованию. Разработчики могут сосредоточиться на значимой работе, а не на сложных стеках технологий. Если вы хотите создать невероятно быстрый веб-сайт или автономный магазин электронной коммерции, Experro — это революционное решение, которое вам нужно.
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на его алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение клиентов (Customer Intelligence) и привлечь их (автоматизация маркетинга) с помощью универсального маркетингового облака для электронной коммерции. Система состоит из двух разделов: Learn & Engage. Узнайте: расширенная статистика, RFM-сегментация и подробный просмотр каждого клиента (даже со статистикой социальных сетей). Взаимодействуйте: 20 готовых к отправке сценариев, включая восстановление брошенных карт, отправку рекомендаций и увеличение доходов с помощью перекрестных продаж на основе наших алгоритмов анализа клиентов. Маркетинговая машина — это нечто большее, чем простая система рекомендаций: она позволяет легко реализовать идею единого сегмента в каждой электронной коммерции.
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический опыт работы с нашими услугами, присоединившись к 30-дневной неограниченной бесплатной пробной версии. Базируясь в Праге, мы обслуживаем более 300+ довольных клиентов по всему миру, которые рады поделиться своим опытом.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx — это конструктор опыта в эпоху пост-ИИ в Интернете. Это универсальная интерфейсная платформа, которая позволяет компаниям любого размера создавать аутентичные, высокопроизводительные цифровые возможности. Deco.cx — это создатель опыта для эпохи Интернета после искусственного интеллекта. Это универсальная интерфейсная платформа, которая позволяет компаниям любого размера создавать аутентичные, высокопроизводительные цифровые возможности.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart доверяют более 3000 магазинов Shopify и Shopify Plus. Мы предлагаем предприятиям электронной коммерции возможность увеличивать продажи и отношения с клиентами посредством диалогового текстового маркетинга. Используя TxtCart, ваша команда сможет расширить список подписчиков, соответствующий требованиям, использовать исторические данные Shopify вашего магазина для создания целевых маркетинговых SMS-кампаний, сократить количество брошенных корзин и вести двусторонние беседы с клиентами, открывая совершенно новый маркетинговый канал для повышения рентабельности инвестиций. . Мы настолько уверены в предлагаемой нами продукции, что гарантируем 10-кратную окупаемость инвестиций или возврат ваших денег — лучшая в отрасли статистика. Мы — полностью удаленная команда из более чем 20 сотрудников в США, Канаде и за их пределами! Мы являемся компанией, в первую очередь ориентированной на поддержку клиентов, но, прежде всего, наше конкурентное преимущество заключается в том, что мы невероятно ориентированы на результат, от наших гарантий до наших результатов и наших цен.
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — это ведущая платформа социальной коммерции, предназначенная для автоматического импорта интернет-магазинов в Facebook, при этом они полностью настраиваются в соответствии как с ареной Facebook, так и с внешним видом оригинального бренда.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльных клиентов. PureClarity позволяет вам предоставлять вашим клиентам высоко персонализированный и актуальный опыт онлайн-покупок с помощью широкого спектра интеллектуальных функций персонализации электронной коммерции, превращая ваших онлайн-посетителей в лояльных клиентов. Программное обеспечение совместимо со всеми платформами электронной коммерции и предлагает плагины/расширения для Magento 1x и 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce и Kooomo. PureClarity эффективно работает с любыми объемами данных и приступает к работе с первого дня. Предприятия обычно быстро начинают видеть положительные результаты. Возможности PureClarity включают в себя: Персонализированный контент — позволяет вам вести релевантный и увлекательный диалог 1-2-1. Показывайте целевой контент и рекламные баннеры, которые актуальны для каждого вашего онлайн-посетителя. Превратите их в постоянных и лояльных клиентов, показывая акции, предложения и изображения, которые им интересны. Интеллектуальные рекомендации, которые знают, чего хотят ваши клиенты, еще до того, как они это сделают. Показывая клиентам нужный продукт в нужное время на их пути к покупке, вы можете увеличить онлайн-конверсию и доход. Позвольте искусственному интеллекту PureClarity продавать и перекрестно продавать продукты в режиме реального времени на протяжении всего пути клиента, чтобы максимизировать ваши онлайн-продажи. Персонализация в поиске: переводите клиентов из поиска прямо к оформлению заказа. Вы можете облегчить клиентам поиск именно того, что они ищут, отображая персонализированные рекомендации по продуктам и контент в режиме реального времени во время поиска на вашем веб-сайте и на страницах результатов поиска. Персонализация в электронной почте, которая вернет ваших клиентов в вашу воронку продаж. Привлекайте клиентов обратно на свой веб-сайт, добавляя продукты, адаптированные к их опыту на сайте. Убедите своих клиентов купить, купить еще раз или снова посетить брошенную корзину. Почему бы не добавить стимул, чтобы действительно заинтересовать их. Всплывающие окна, которые привлекут внимание ваших клиентов! Создавайте персонализированные всплывающие окна и всплывающие окна для захвата электронной почты, чтобы привлечь внимание и повысить коэффициент онлайн-конверсии. Информация и аналитика, которые понимают ценность и потенциальную покупательную способность каждого из ваших клиентов. Вы можете получить полное представление о поведении ваших посетителей, сегментах клиентов и эффективности кампании, а также узнать, как максимизировать потенциал вашего веб-сайта для дальнейшего увеличения дохода.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ был разработан для увеличения конверсии продаж, AOV и CLTV с помощью лучшей из существующих систем управления подписками и выставления счетов. Благодаря более чем 500 прямым интеграциям вы теперь можете исключить комиссию за сторонние приложения и позволить Checkout Champ выполнить всю работу. С помощью нашего простого конструктора с функцией перетаскивания вы можете создать самую быструю загрузку оформления заказа и потоки дополнительных продаж в один клик за считанные минуты, что мгновенно увеличит ваши продажи в 2-3 раза. А с нашей системой сплит-тестирования A/B вы сможете по-настоящему оптимизировать процесс оформления заказа. Вы также можете построить всю витрину своего магазина в системе, что даст вам полный контроль, увеличение продаж и значительное снижение затрат.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого размера лучшие в своем классе решения для обеспечения увлекательной видеокоммерции в режиме реального времени. Благодаря комплексным решениям для систем торговых точек, оптимизации склада, прямых продаж, автоматизации маркетинга, приложений для покупок и интернет-магазинов, CommentSold предлагает все, что нужно бизнесу для процветания в Интернете.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого обучения, мгновенно предоставляет точные рекомендации на основе сеансов, которые не нарушают и не ставят под угрозу конфиденциальность клиентов. Мы помогаем бизнесу привлекать своих клиентов. Мы помогаем людям открывать для себя продукты, которые им нравятся. Мы помогаем превратить любопытство в лояльность.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных электронной почты, оптимизации конверсий, таргетинга и персонализации.
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Ecommerce Search & Discovery совместим с безголовым интерфейсом и включает в себя поиск по сайту на основе искусственного интеллекта, интеллектуальный мерчандайзинг по категориям, интеллектуальные рекомендации и механизм персонализации, все из которых основаны на намерениях покупателей в режиме реального времени. Klevu помог продавцам: увеличить конверсию из поиска в 6 раз, увеличить AOV через поиск на 6 % и увеличить конверсию электронной торговли на всем сайте на 15 %. Платформа поиска и обнаружения Klevu AI включает в себя: Klevu AI Поиск по сайту электронной коммерции. Богатое автозаполнение и релевантные результаты поиска. Поиск по мере ввода. Обработка естественного языка (NLP). Самообучающаяся панель поиска на месте на основе искусственного интеллекта. , стоп-слова и флексии Автоматическое пополнение каталога товаров Тенденции поиска и персонализация в режиме реального времени Визуальный мерчендайзинг результатов поиска Поиск Продвижение товаров на основе ключевых слов ----------------------- --------- Klevu AI Электронная коммерция Мерчендайзинг Баланс ИИ и стратегический контроль Автоматический и визуальный мерчандайзинг страниц коллекций Динамические фильтры и оптимизированные для SEO макеты страниц коллекций Заранее планируйте кампании и добавляйте рекламные баннеры Перетаскивание визуального мерчандайзинга Продукты Pin Hero чтобы всегда оставаться на вершине коллекций. Планируйте ограниченные по времени кампании для визуальных баннеров и продвижения продуктов. Экономьте время с помощью простого копирования правил для всех категорий или выбранных категорий ------------------ -------------- Персонализированные рекомендации по продуктам Сверхрелевантные рекомендации по продуктам с использованием искусственного интеллекта на основе поиска. Самообучение при каждом клике, поисковом запросе и покупке. Выбирайте различные типы рекомендаций, включая трендовые, новые, высоко- рекомендации по самым популярным продуктам (на основе кликов, просмотров и поиска). Поощряйте дополнительные продажи и перекрестные продажи на домашней странице, странице коллекции, странице сведений о продукте и корзине. Механизм персонализации. Отображение наиболее актуальных продуктов в наилучшее время. Простая активация «из коробки», полностью настраиваемая с помощью Klevu API. Персонализация всех страниц веб-сайта, включая домашнюю страницу, страницы списков, страницы сведений о продуктах и страницы оформления заказа. Персонализация с небольшой историей взаимодействия, используя обучение у других. -------------------------------- Почему стоит выбрать Клеву? Простота в использовании и быстрая окупаемость Программное обеспечение Klevu ориентировано на API и совместимо с безголовым интерфейсом. При поиске используется обработка естественного языка. Искусственный интеллект и машинное обучение по всему продукту. Поддержка 24/7. Поиск, не зависящий от языка, специально разработанный для международного магазина ----- --------------------------- Klevu помогает людям найти продукты, которые они хотят купить. Благодаря технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и НЛП Klevu позволяет продавцам предоставлять сверхрелевантный персонализированный опыт, основанный на намерениях покупателей в режиме реального времени. Технология обнаружения Klevu сочетает в себе автоматизацию искусственного интеллекта и стратегический контроль, быстро и легко устанавливается и совместима со всеми платформами электронной коммерции. Klevu управляет тысячами предприятий электронной коммерции по всему миру и имеет офисы в Великобритании, США, Швеции, Финляндии, Австралии и Индии.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize — это инструмент на основе искусственного интеллекта, который помогает магазинам электронной коммерции получать максимальную отдачу от каждого посетителя веб-сайта, повышая конверсию, AOV и удержание клиентов посредством персонализированных рекомендаций по продуктам. Aqurate предоставляет каждому посетителю веб-сайта узконаправленные рекомендации по продуктам на основе их предыдущего взаимодействия с магазином. Aqurate предоставляет несколько типов рекомендаций по продуктам, к которым можно получить доступ после интеграции магазина электронной коммерции: перекрестные продажи, дополнительные продажи, аналогичные, заменители, рекомендованные для вас, новые в магазине, популярные сейчас и многое другое. Клиенты могут выбирать, на каких конкретных страницах их отображать, чтобы повысить свои маркетинговые ключевые показатели эффективности. Персонализированные рекомендации по продуктам Aqurate могут отображаться на различных страницах веб-сайта, приложения или отправляться по электронной почте и в WhatsApp. Он автоматически отображает рекомендации даже для вновь добавленных товаров. Aqurate интегрирован с различными платформами и инструментами электронной коммерции, такими как Shopify, Magento, Shopware, Mailchimp, Klaviyo и т. д.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance — это универсальная платформа персонализации, которая помогает коммерческим предприятиям обеспечивать повышение доходов на веб-сайтах, в приложениях, электронной почте, SMS и рекламе — никаких технических знаний не требуется. Платформа экономит ваше время, повышает конверсию и интегрируется с вашим технологическим стеком. В среднем клиенты видят, что 30% онлайн-продаж зависят от Fresh Relevance.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, персонализировать пользовательский опыт и стимулировать рост доходов. Salesfire использует возможности искусственного интеллекта для выявления большего количества покупателей, улучшения ретаргетинга и преобразования данных о посетителях в продажи — от сбора собственных данных до расширенной аналитики.