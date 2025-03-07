Triple Whale

triplewhale.com

Мы помогаем вам получать более точные данные, объединяя все ваши каналы в одном месте, чтобы вы могли принимать более эффективные и быстрые решения для своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Triple Whale — первая в мире универсальная операционная система для электронной коммерции. Благодаря мощному агрегированию данных, визуализации и улучшенному отслеживанию атрибуции Triple Whale дает компаниям электронной коммерции четкое, быстрое и прозрачное представление о важных показателях. Мы говорим о таких показателях, как маржа вклада (в разбивке по продуктам, кампаниям, как вам угодно), истинный AOV, возврат, цена за конверсию для новых клиентов и многое другое. Настройте свои показатели так, чтобы они точно рассчитывали то, что вам нужно, и добавьте их на панель мониторинга, где вы сможете отслеживать их в режиме реального времени. Поделитесь этим со всей командой, чтобы наконец у вас появился единый источник правды для всей компании — от медиабайеров до генерального директора. Благодаря полной интеграции с ведущими приложениями и сетями, такими как Shopify, Klaviyo и Facebook, Triple Whale обеспечивает целостное представление об эффективности вашего бизнеса, обобщая все ваши маркетинговые данные на одной настраиваемой информационной панели. Triple Whale также является единственным программным решением, предлагающим полнофункциональные мобильные приложения для iOS и Android, позволяющие клиентам получать доступ к данным о производительности в реальном времени из любого места и в любое время. В отличие от других инструментов, которые для атрибуции полагаются на смоделированные данные и догадки, Triple Whale использует свои собственные данные для непосредственного отслеживания данных о покупках клиентов вплоть до уровня рекламы и по различным каналам. Кроме того, Triple Whale предлагает неограниченное количество пользователей и интеграцию магазинов, автоматические отчеты по электронной почте и Slack, данные о среднем, медианном и режиме AOV, LTV и когортный анализ, путешествие продукта и набор других мощных функций, предназначенных для обеспечения большей прозрачности компаний электронной коммерции. их данные. Благодаря Triple Whale маркетологи наконец могут: - Получать доступ к данным о производительности в режиме реального времени, где бы они ни находились - Тратьте меньше времени на обработку данных и больше времени на их использование для развития своего бизнеса - Будьте спокойны и тратьте деньги с уверенностью, зная, что атрибуция включена Point - Предоставьте своим командам точную и простую в использовании автоматизированную отчетность.