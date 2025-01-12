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Программное обеспечение для формирования спроса - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместность и узнаваемость Slack, чтобы побудить сотрудников делиться одобренными блогами, новостями, объявлениями о вакансиях и другим контентом и/или взаимодействовать с ними в Twitter, LinkedIn и Facebook. Доступный и эффективный, Please Share предоставляет компаниям возможность активизировать маркетинговые инициативы по защите интересов сотрудников, социальные сети и продажи в социальных сетях, одновременно упрощая процесс поощрения членов команды к обмену контентом компании в социальных и профессиональных сетях.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Dripify
dripify.io
Ускорьте привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью Dripify. Многофункциональный инструмент автоматизации LinkedIn, призванный помочь вашему отделу продаж улучшить поиск потенциальных клиентов в LinkedIn и заключить больше сделок — и все это на полном автопилоте.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic — самый точный продукт для идентификации веб-сайтов для бизнеса. Наш продукт предоставляет предприятиям наиболее точные идентификационные данные, даже если их посетители работают из дома. Мы расскажем вам о компании и предоставим рекомендуемые контакты для потенциальных клиентов. Кроме того, теперь мы предоставляем ВАМ API для размещения данных на вашей СОБСТВЕННОЙ платформе данных клиентов или синхронизации данных. (Сегментация или Google Analytics) Невероятно раскрыть возможности и создавать персонализированные сайты, а также предоставлять своим новым потенциальным клиентам лучший контент с соответствующей персонализацией. Мы единственное программное обеспечение для идентификации посетителей, которое позволит вам владеть нашими данными. Это неслыханно в мире программных платформ для идентификации потенциальных клиентов!
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
Texau
texau.com
TexAu — это набор инструментов для автоматизации роста, который позволит вам привлекать новых потенциальных клиентов, быстро и легко связываться с ними, а также улучшать знания о своих пользователях.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целевых списков, используя наш портал бесплатно.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith — это инструмент для профилирования веб-сайтов, привлечения потенциальных клиентов, конкурентного анализа и бизнес-аналитики, обеспечивающий внедрение технологий, данные электронной коммерции и аналитику использования Интернета.
Entytle
entytle.com
Entytle помогает промышленным OEM-производителям повысить лояльность, сократить отток клиентов и получить пожизненную выгоду от установленной базы. Наш SaaS использует AI/ML, чтобы наши пользователи могли легко выявлять, расставлять приоритеты и курировать предложения для существующих клиентов.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффективные маркетинговые и информационно-пропагандистские кампании по электронной почте и получать ценные данные о своих потенциальных получателях.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — это мощное веб-программное обеспечение для создания потенциальных клиентов, которое не только находит соответствующих потенциальных клиентов, но и находит их контактные данные. Все данные могут быть сохранены в вашей учетной записи, экспортированы, а также перенесены на другие сайты, такие как SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp и т. д. Это мощное программное обеспечение для поиска и анализа продаж, которое работает с такими сайтами, как LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а также вы можете загрузить свои собственные списки.
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте и заключайте больше сделок с помощью точной базы данных B2B InFynd, которая включает более 15 миллионов СДР, соответствующих требованиям Великобритании. Наши данные помогают командам маркетинга и продаж эффективно и действенно масштабировать инициативы по исходящему маркетингу. InFynd, основанная в 2020 году, представляет собой перспективный и перспективный инструмент обработки данных, которому доверяют более 100 клиентов, от стартапов до предприятий.
Findymail
findymail.com
Findymail помогает вам находить и проверять электронные письма B2B для использования в ваших продажах. Мы предоставляем вам только проверенные электронные письма, которые не возвращаются, чтобы обеспечить безопасную доставляемость вашей электронной почты. Вы также можете автоматизировать ручную работу по экспорту, которую вы сейчас выполняете на популярной платформе для поиска потенциальных клиентов, такой как Linkedin Sales Navigator или Apollo, чтобы вы могли больше сосредоточиться на заключении сделок, а не на сборе данных.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и предприятиям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, которые позволяют пользователям определять уникальные критерии поиска, подходящие для их целевой аудитории. Эти фильтры особенно полезны для агентств, которые используют их для создания целевых списков с учетом своих конкретных потребностей. Результаты поиска предоставляют информацию о компании и прямые контактные данные для лиц, принимающих решения, и сотрудников каждого предприятия. Этот непрерывный процесс позволяет легко находить компании, соответствующие определенным критериям, и связываться с ключевыми заинтересованными сторонами без необходимости дополнять исследование другими внешними источниками или инструментами.
SonarList
sonarlist.io
Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Captain Data
captaindata.co
Captain Data — это платформа для извлечения и автоматизации данных без кода. С помощью Captain Data вы можете извлекать веб-данные, обогащать их несколькими источниками или поставщиками данных и интегрировать их в используемые вами инструменты, такие как электронные таблицы или CRM. Варианты использования включают поиск потенциальных клиентов и компаний, расширение потенциальных клиентов, автоматизацию ABM и многое другое. Вы можете создавать рабочие процессы для объединения нескольких средств автоматизации и подключения Captain Data к вашим любимым инструментам SaaS!
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и продавать более разумно. Синхронизируйте контакты по продажам и маркетингу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Найдите свои лучшие возможности с помощью системы оценки потенциальных клиентов и отслеживания веб-посетителей. Работает с Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce и популярными маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly и т. д.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane открывает возможность генерации потенциальных клиентов благодаря ИИ. Sparklane помогает вам на протяжении всего вашего пути к поиску потенциальных клиентов, а также: - Определяет, сопоставляет и рекомендует лучшие аккаунты для взаимодействия на основе бизнес-сигналов, оцененных искусственным интеллектом - Предоставляет полную профессиональную контактную информацию о ваших потенциальных клиентах (сотовый телефон и электронная почта) - Привлекает нужных клиентов на в нужное время с помощью интеллектуальных и гиперконтекстуализированных последовательностей электронных писем. Почему Sparklane? - Единственное полностью интегрированное на рынке решение для поиска - Доступ к лучшему озеру данных о компаниях и контактной информации в Европе - Более 3 миллионов бизнес-сигналов получают и анализируют каждый год - Быстрая и интуитивно понятная адаптация - Воспользуйтесь преимуществом охвата всех стран: Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Испания, Голландия, Италия — 100% соответствие GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагировать на новых потенциальных клиентов в течение нескольких секунд, более последовательно взаимодействовать с потенциальными клиентами по большему количеству каналов и создавать более квалифицированные возможности продаж. Во всем мире тысячи пользователей используют систему продаж VanillaSoft на основе очередей и интеллектуальную маршрутизацию для реализации автоматизации ритмичности продаж, что приводит к существенному увеличению скорости привлечения потенциальных клиентов, устойчивости, производительности и дохода на каждого представителя. VanillaSoft — частная компания, базирующаяся в Плано, штат Техас, США. Чтобы узнать больше, посетите www.vanillasoft.com. Одной из сверхспособностей решения VanillaSoft является его заслуженная эффективность в кампаниях по сбору средств. Полностью настраиваемое, управляемое пользователем программное обеспечение для фонатов VanillaSoft дает менеджерам фонатов максимальный контроль над их кампаниями по фонатонам. Интеллектуальная автоматизация рабочих процессов гарантирует последовательное применение лучших институциональных практик, а также оптимизирует эффективность и результативность работы ваших фонатов. Динамические сценарии звонков, сегментация данных и автоматизация управления обеспечивают наиболее эффективную стратегию охвата, а также улучшают качество опыта для выпускников, доноров и сборщиков средств. Узнайте больше: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, удержания и расширения большего количества клиентов. Продукты Successeve управляются тремя основными механизмами: централизацией данных, оценками и автоматизированными действиями.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence от MadKudu помогает командам, занимающимся сбором доходов, сосредоточиться на прогнозировании и определении приоритетов правильных действий, приносящих доход. Автоматизируя ключевые рабочие процессы, расставляя приоритеты для действенных сигналов и работая там, где уже находятся ваши команды, вы можете позволить своим командам по доходам полностью сосредоточиться на управлении и закрытии конвейера.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных продаж и выявления клиентов, подвергающихся риску. Ключевые функции включают оценку потенциальных клиентов с помощью искусственного интеллекта, оценку MQL в реальном времени, фильтры графов идентичности и живое обогащение. Он также предоставляет такие функции, как автоматическое объединение данных о клиентах и механизмы предотвращения оттока клиентов. Интеграция Toplyne Sync и CRM Copilot обеспечивает плавную синхронизацию данных с системами CRM, гарантируя включение ключевых лиц, принимающих экономические решения, в базу данных CRM. Прогнозные модели Toplyne созданы для быстрого внедрения и обеспечивают более быстрое воздействие на бизнес по сравнению с собственными прогнозными моделями. Платформа позволяет пользователям персонализировать взаимодействие, автоматизировать рабочие процессы продаж и маркетинга. Помимо прогнозирования потенциальных клиентов и продаж, Toplyne также предоставляет информацию о моделях использования и сигналах, которые определяют намерения клиентов, что можно эффективно использовать в продажах и маркетинговых кампаниях. Платформа нашла применение в различных отраслях и командах, включая B2B SaaS, банковские и финансовые услуги, потребительский Интернет, страхование, продажи, финансовые операции, маркетинг, управление счетами и успех клиентов.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Goava
goava.com
Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и о чем вам следует поговорить. Простой интерфейс позволяет вам получить непревзойденное время и несправедливо отслеживать своих потенциальных клиентов и клиентов.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который помогает организации продолжить поиск своего бизнеса с помощью проверенных потенциальных клиентов. Это идеальное решение для компаний при поиске подходящих B2B-клиентов для кампаний электронного маркетинга и телемаркетинга. Leadpyramid имеет возможность предоставлять данные для информационных технологий (ИТ), здравоохранения, человеческих ресурсов, маркетинга или любого списка лиц, принимающих решения, из любой отрасли. Это решение помогло многочисленным организациям приобрести и создать правильное индивидуальное решение для их маркетингового подхода, ориентированного на клиентов. LeadPyramid создает базу данных, которая проверяется в режиме реального времени и позволяет вам получить максимальную точность доставки базы данных.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.