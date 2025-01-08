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Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
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Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасно, точно и очень быстро.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности и потребностей человека. OpenAI стремится поставить это соответствие интересов на первое место — выше прибыли. Чтобы выполнить нашу миссию, мы должны охватить и оценить множество различных точек зрения, голосов и опыта, которые формируют весь спектр человечества. Наши инвестиции в многообразие, справедливость и инклюзивность продолжаются, реализуются посредством широкого спектра инициатив, отстаиваются и поддерживаются руководством. В OpenAI мы считаем, что искусственный интеллект потенциально может помочь людям решать огромные глобальные проблемы, и мы хотим, чтобы преимущества ИИ были широко распространены.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу (мужской, женский, небинарный), возрастной группе, возрасту и расе. Создавайте диаграммы посещаемости и аналитику. Лица можно извлекать с помощью + импорта изображений + импорта видео + веб-поиска (FB, LinkedIn, Instagram) + импорта папок + веб-камеры и IP-камеры + IOT и камер безопасности. + USB-ключи и внешние устройства FaceMRI использует возможности распознавания лиц для получения аналитических данных из изображений и видео. Пользователи могут загрузить приложение на свой Mac или ПК и импортировать изображения и видео. Он будет извлекать лица и людей из видео и изображений, пользователи могут добавлять лица клиентов и создавать собственные отчеты. Кроме того, сотрудники могут создавать демографические диаграммы на основе возраста, пола и расы на основе видео и видеть, кто ваши клиенты. FaceMRI также имеет технологию поиска людей, поэтому пользователи могут создавать собственные отчеты. Сотрудники могут отслеживать посещаемость звонков Zoom, кто присутствовал на звонке компании, а кто отсутствовал. Сотрудники могут подключаться к веб-камерам, камерам видеонаблюдения и камерам Интернета вещей, чтобы отслеживать, кто входит в ваш бизнес. FaceMRI создает персональные отчеты на основе видеопотоков, чтобы пользователи могли отслеживать, кто входит в ваш бизнес.
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к Notta! Помимо расшифровки видео/аудиофайлов и живых выступлений, Notta интегрируется с ведущими платформами видеоконференций, включая Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, для автоматического создания заметок о встречах. Оно также позволяет пользователям просматривать, искать, редактировать, экспортировать и делиться расшифровками с членами команды для беспрепятственного сотрудничества. Notta дает вам возможность максимизировать ценность каждого разговора.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может сгенерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Krisp
krisp.ai
Krisp — это интеллектуальное приложение, предназначенное для повышения эффективности и ясности онлайн-встреч и звонков. В первую очередь он использует искусственный интеллект для шумоподавления, эффективно устраняя фоновые шумы, голоса и эхо во время онлайн-взаимодействий. Эта функция обеспечивает четкое и качественное общение в различных условиях: от индивидуальных разговоров до командных встреч и колл-центров. Помимо шумоподавления, Krisp также предлагает транскрипцию встреч в реальном времени, что повышает доступность и помогает вести записи. Кроме того, он обладает способностью генерировать краткие заметки и резюме встреч, эффективно выступая в качестве помощника на собраниях с помощью искусственного интеллекта. Еще одна примечательная особенность — функция записи собраний Krisp, которая автоматически записывает виртуальные встречи во всех коммуникационных приложениях. Специально для колл-центров Krisp предоставляет функцию локализации акцента с помощью искусственного интеллекта, которая преобразует акценты агентов в режиме реального времени в соответствии с родным акцентом клиентов для более четкого общения. Он также безопасно расшифровывает разговоры агентов и клиентов в режиме реального времени. Сервисы приложения можно интегрировать в различные продукты с помощью предоставляемого SDK для разработчиков. Будучи многофункциональным инструментом искусственного интеллекта, Krisp обслуживает широкий круг пользователей, включая частных лиц, фрилансеров, гибридные рабочие группы, группы продаж, профессиональные услуги и колл-центры.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может конвертировать ваш голос искусственного интеллекта на более чем 100 языков. Resemble Fill — это наша функция генеративной заливки (зарисовки звука), которая позволяет вам изменять существующую речь с помощью клонированного голоса искусственного интеллекта. Fill можно использовать для редактирования программных аудиообъявлений, динамической вставки потоковой рекламы (SAI), голосовых помощников и многого другого. Недавно мы выиграли премию Webby Award 2023 за «Лучшее использование голосовых технологий» за вклад нашего голосового искусственного интеллекта в фильм Netflix «Дневники Энди Уорхола», номинированный на премию «Эмми». Наряду с Netflix мы сотрудничаем с Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures и другими.
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы с искусственным интеллектом за считанные секунды с помощью Jammable, а сотни загруженных сообществом моделей голоса с искусственным интеллектом уже доступны для творческого использования!
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа. Roboflow создает продукты «программное обеспечение как услуга», упрощающие создание проектов с помощью компьютерного зрения. Более 250 000 разработчиков используют Roboflow для управления данными изображений, аннотирования и маркировки наборов данных, применения предварительной обработки и дополнений, преобразования форматов файлов аннотаций, обучения модели компьютерного зрения одним щелчком мыши и развертывания моделей через API или на периферии.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или публиковать. Испытайте мощь нашего инструмента на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует ваши произнесенные слова в краткое и информативное изложение.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmart родился из страсти к публичным выступлениям. Основатели PromptSmart обучали и обучали студентов MBA искусству публичных выступлений. Понимая, что многим ораторам будет лучше поддерживаться интуитивно понятным телесуфлером, управляемым через динамик, мы также осознали, что современные мобильные устройства могут удовлетворить эту потребность. С учетом этого был создан PromptSmart. PromptSmart также отвечает потребностям ораторов, которые предпочитают использовать заметки вместо полностью написанных выступлений. Мы разработали функцию цифровых заметок, чтобы докладчики могли оставаться в курсе происходящего, отслеживая ключевые сообщения, которые необходимо осветить. Конечным результатом является то, что PromptSmart — самый продвинутый инструмент публичных выступлений для любого стиля выступления!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, называемой реестром npm.
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам внедрять интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов и удостоверений личности, модерацию контента, распознавание лиц, оптическое распознавание символов и многие другие конечные точки API.
Gladia
gladia.io
Gladia — это платформа инфраструктуры знаний искусственного интеллекта, которая предоставляет готовые к использованию API, позволяющие пользователям максимально эффективно использовать свои данные. API преобразования речи в текст Alpha — это их последнее предложение, предлагающее обработку в реальном времени и уровень ошибок в словах всего 1%. Он построен на моделях Whisper от Open AI и способен расшифровать один час аудио всего за 10 секунд. API доступен бесплатно и поддерживает 99 языков. Gladia возглавляют Жан-Луи Кегинер, основатель и генеральный директор, и Джонатан Сото, соучредитель и технический директор. Кегуинер имеет степень магистра в области символического искусственного интеллекта и в одиночку создал чат-бота для курирования, классификации и унификации всех приложений искусственного интеллекта в одном магазине. Сото получил степень магистра Массачусетского технологического института и является автором множества научных статей. Gladia предоставляет пользователям учебные пособия и документацию, а также проводит индивидуальные встречи с их командой. Они стремятся сделать свои API доступными и более доступными, чем что-либо еще на рынке, не жертвуя при этом качеством.
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые под любой бренд, позволяют командам создавать персонализированный контент в любом масштабе — при этом не требуются навыки дизайна или редактирования. Кроме того, благодаря быстрому рендерингу и высочайшему уровню безопасности Hour One выделяется как лучшая операционная система для работы с контентом, разработанная для корпоративных нужд. То, что раньше занимало месяцы, теперь занимает всего несколько минут и обеспечивает более высокий уровень вовлеченности... работайте умнее, а не усерднее с Hour One и создавайте персонализированные бизнес-видео, которые приносят пользу. * HourOne — это инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видеоролики и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, широкий выбор голосов и персонажей, быстрая обработка и время загрузки, а также поддержка команды по работе с клиентами. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как роботизированная функция текстового общения, ограниченные возможности аватара, необходимость обучения для обычных пользователей, ограниченные возможности брендинга, медленное время загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voice Detector — это инструмент, предназначенный для различения голосов, сгенерированных компьютером, и реальных человеческих голосов, специально для случаев использования в бизнесе, обеспечивая подлинность контента и надежные отчеты при взаимодействии со службой поддержки клиентов. * Рецензенты высоко оценивают реализацию программного обеспечения для защиты от манипуляций со звуком и голосового мошенничества, его простоту использования, быструю обработку и способность беспрепятственно обрабатывать широкий спектр форматов аудиофайлов без каких-либо проблем. * Пользователи упомянули такие ограничения, как система, требующая, чтобы аудиофайлы длились не менее 8 секунд и не содержали фоновой музыки, периодическое ошибочное определение реальных голосов как фальшивых и наоборот, а также ограниченные возможности интеграции программного обеспечения.
Dictanote
dictanote.co
Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной интеграцией речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для преобразования речи в текст, которое позволяет вам использовать голос для ввода текста в любое текстовое поле на любом веб-сайте.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — это веб-программное обеспечение для распознавания речи и перевода голоса, которое включает в себя автоматическую пунктуацию, автосохранение, временные метки, возможность редактирования текста, транскрипцию аудиофайлов, параметры экспорта и многое другое. * Speechlogger — это инструмент, предназначенный для автоматического создания субтитров и перевода выступлений, встреч или мероприятий в реальном времени, с дополнительными функциями, такими как автоматическая пунктуация, идентификация говорящего и анализ настроений. * Рецензенты ценят способность Speechlogger точно расшифровывать речь даже на шумном фоне, его удобный дизайн и его уникальные функции, такие как автоматическая пунктуация, идентификация говорящего и анализ настроений, которые, по их мнению, превосходят некоторые платные инструменты транскрипции. * Пользователи сталкивались с такими проблемами, как реклама, влияющая на производительность в бесплатной версии, случайные ошибки в переводе, меньшая точность при расшифровке менее распространенных акцентов, отсутствие голосового управления и неверные интерпретации в инструментах анализа настроений и моделирования тем.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — компания, занимающаяся речевым искусственным интеллектом, которая занимается созданием новых современных моделей искусственного интеллекта, которые могут расшифровывать и понимать человеческую речь. Наши клиенты, такие как CallRail, Fireflies и Spotify, выбирают AssemblyAI для создания невероятных новых возможностей и продуктов на основе искусственного интеллекта на основе голосовых данных. Модели и платформы AssemblyAI включают в себя: - Преобразование речи в текст с помощью искусственного интеллекта - Аудиоаналитика, включая обобщение, анализ настроений, обнаружение тем, модерацию контента, редактирование личных данных и многое другое. - LeMUR, платформа для применения мощных LLM к расшифрованной речи, где вы можете задавать сложные вопросы, извлекать действия и резюме из вашей расшифровки и многое другое.
Picture to Text
picturetotext.info
Их конвертер изображений в текст делает преобразование изображений в редактируемый текст простым и эффективным. Независимо от того, есть ли у вас отсканированные документы, рукописные заметки или любой другой визуальный контент, их инструмент с легкостью справится со всем этим. Наслаждайтесь высокой точностью и надежным извлечением текста из изображений различных типов. Его удобный интерфейс гарантирует, что каждый сможет использовать его без каких-либо проблем. Кроме того, они поддерживают несколько языков, поэтому вы можете легко обрабатывать текст на разных языках. Одной из выдающихся функций является возможность отправлять большие объемы изображений, что экономит ваше время при обработке больших объемов данных. Они также поддерживают несколько форматов изображений, что делает их универсальными для любого проекта. Самое приятное то, что их инструмент можно использовать совершенно бесплатно. С помощью конвертера фотографий в текст вы можете: * Экономьте время, легко преобразуя изображения в текст. * Повышение производительности за счет быстрых и точных результатов * Упростите свой рабочий процесс с помощью простого в использовании инструмента. Раскройте потенциал своего визуального контента с помощью нашего высокоточного, многоязычного и универсального преобразователя изображений в текст.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai — компания по поиску видео, которая создает усовершенствованный искусственный интеллект для организации мирового видео.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа свойств кожи лица, фиксируя такие детали, как морщины, поры, прыщи и мешки под глазами, для понимания состояния кожи каждого клиента. Face Age разработан для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает различные варианты интеграции, что делает процесс установки простым и эффективным. Независимо от того, управляете ли вы небольшим бутиком или крупным рынком, Face Age легко адаптируется к вашим техническим требованиям.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics — это инструмент искусственного интеллекта, который улучшает качество звука речи с помощью передовых алгоритмов. Их технология Generative Speech AI позволяет пользователям получать звук профессионального уровня в любой ситуации, будь то запись подкаста, видеоконференция или передача звука. Инструмент не только подавляет фоновый шум, но и устраняет резонансы помещения, компенсирует некачественные гарнитуры и исправляет цифровые артефакты, чтобы улучшить четкость и качество произнесенных слов. Он даже возвращает потерянные компоненты и частоты аудиосигнала. Инструмент искусственного интеллекта идеально подходит для любого приложения, ориентированного на аудио, включая телекоммуникации, платформы подкастов, оборудование для записи или передачи звука, а также системы преобразования речи в текст. Интеграция ai|coustics в аудиоприложение проста благодаря HD-SPEECH API И SDK и доступна для платформ Windows, Mac, Linux, Web, Android и iOS, работающих во встроенных, настольных и облачных средах. Пользователи могут лично ощутить возможности этого инструмента, посетив свою СТРАНИЦУ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ, где они смогут увидеть и услышать преобразующий эффект AI Speech Enhancement в действии. ai|coustics также предоставляет контактную информацию, включая электронную почту, телефон и адрес, а также ссылки на уведомление на сайте и политику конфиденциальности. Пользователи, желающие улучшить качество звука в своих речевых приложениях, могут воспользоваться передовыми алгоритмами искусственного интеллекта ai|coustics, которые поднимают качество звука до стандартов профессионального уровня.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
SoundHound
soundhound.com
Являясь ведущим новатором в области разговорного интеллекта, мы предлагаем независимую платформу голосового искусственного интеллекта, которая позволяет компаниям из разных отраслей предоставлять своим клиентам лучшие в своем классе возможности общения. Усовершенствованная платформа голосового искусственного интеллекта SoundHound, созданная на основе запатентованных технологий преобразования речи в смысл® и глубокого понимания смысла®, обеспечивает исключительную скорость и точность и позволяет людям взаимодействовать с продуктами и услугами так же, как они взаимодействуют друг с другом — говоря естественно. SoundHound доверяют компании по всему миру, включая Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA и Stellantis.
SpeechAce
speechace.com
В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, в которых они могут улучшиться. Хотя первая версия нашего API распознавания речи предоставляла только оценку произношения, теперь мы расширили наши предложения, включив в них полную транскрипцию речи, а также оценку навыков более высокого уровня, таких как словарный запас, грамматика, беглость речи, связность и релевантность. SpeechAce может похвастаться разнообразной клиентской базой по всему миру, в которую входят некоторые из самых маленьких (но самых популярных) стартапов, а также некоторые из крупнейших поставщиков услуг по изучению языков в мире.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram — это основополагающая компания в области искусственного интеллекта, миссия которой заключается в понимании человеческого языка. Мы предоставляем любому разработчику доступ к самой современной транскрипции и пониманию речи с помощью искусственного интеллекта с помощью всего лишь вызова API. Наши модели обеспечивают самую быструю и точную транскрипцию наряду с контекстными функциями, такими как обобщение, анализ настроений и определение тем. Помимо этого, разработчики могут: * Обработка потокового или предварительно записанного аудио. * Расшифровка на десятках языков * Обучайте пользовательские модели для уникальных случаев использования. * Доступ к глубокому NLU с помощью унифицированного API. * Создавайте приложения на любом языке программирования с помощью наших SDK. * Развертывание локально или в управляемом облаке DG. * Получите масштабируемую инфраструктуру графического процессора для обучения и вывода. Deepgram является гордым партнером NVIDIA и компанией Y Combinator. Недавно мы завершили проект серии B стоимостью 72 миллиона долларов, чтобы определить будущее ИИ-понимания речи, что делает нас самой финансируемой компанией в области речевого ИИ на данном этапе. Партнер NVIDIA и компания Y Combinator.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет создателям преобразовывать свои голосовые записи и подкасты в персонализированные видеоролики. С помощью этого инструмента пользователи могут легко создавать потрясающий видеоконтент всего за несколько минут. Технология искусственного интеллекта, лежащая в основе Jupitrr AI Video Maker, автоматизирует процесс создания стоковых видеороликов для видеороликов авторов, включая стоковые кадры, диаграммы, субтитры и многое другое. Инструмент может похвастаться удобным интерфейсом, похожим на редактирование текстового документа, устраняющим необходимость в сложных временных шкалах и упрощающим редактирование видео. Он предлагает удобный доступ одним щелчком мыши к обширной библиотеке стоковых видеороликов, избавляя пользователей от необходимости искать нужные кадры. Jupitrr AI Video Maker поддерживает несколько языков, включая испанский, хинди, французский, китайский и многие другие, что делает его доступным для широкого круга авторов по всему миру. Помимо стоковых видеороликов, инструмент также предоставляет возможности добавления субтитров и надписей различных размеров и стилей. Он даже включает в себя увлекательные диаграммы, созданные искусственным интеллектом, призванные упростить процесс включения визуальных данных в видео. Jupitrr AI Video Maker стремится расширить возможности авторов, позволяя им сосредоточиться на своем творческом видении вместо того, чтобы тратить чрезмерные усилия на редактирование видео. Благодаря своей простоте и универсальности Jupitrr AI Video Maker является ценным инструментом для создателей контента, желающих улучшить процесс производства видео.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия с хостом с помощью искусственного интеллекта.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки человеческой речи в текст независимо от демографических данных, возраста, пола, акцента, диалекта или местоположения в режиме реального времени и на записанных носителях. Объединив эти расшифровки с новейшими речевыми возможностями на основе искусственного интеллекта, компании создают продукты, в которых используются резюме, темы, настроения, главы, перевод и многое другое. Speechmatics ежемесячно обрабатывает транскрипцию за более чем 300 лет по всему миру на 50 языках. Будучи пионером машинного обучения в распознавании речи, ее нейронные сети учитывают акустику, языки, диалекты, несколько говорящих, пунктуацию, использование заглавных букв, контекст и неявные значения. Штаб-квартира Speechmatics находится в Кембридже, Великобритания, а также офис в Нью-Йорке. Speechmatics является зарегистрированной торговой маркой.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров глубокого обучения, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческих знаний. В число клиентов входят Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Национальная лаборатория Лос-Аламоса, Disney и Министерство обороны.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной интеграции и управлению данными мы даем предприятиям возможность создавать наборы данных и успешные конвейеры машинного обучения. Сотрудничайте с опытными и профессионально управляемыми сотрудниками SuperAnnotate, занимающимися аннотациями, которые помогут вам быстро предоставлять высококачественные данные для создания высокопроизводительных моделей.
Altered
altered.ai
Altered — это аудиоредактор нового поколения, который объединяет несколько технологий голосового искусственного интеллекта в удобное приложение для создания высококачественного голосового контента для различных отраслей, включая подкастеры, студии видеоигр и электронное обучение.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic предоставляет специализированные модули, включая преобразование звука в текст, речь в текст, разговор в текст и делегирование задач, — все через одну панель управления. * Только аудио: традиционный аудиодиктант, при котором звук записывается и отправляется расшифровщику, который может находиться где угодно (в том числе работая из дома). * Аудио в текст. Цифровая трансформация позволяет мгновенно преобразовывать голос в текст. При таком подходе звук записывается и отправляется на расшифровку, а звук преобразуется в текст до того, как он достигнет транскрибатора. Мы предлагаем несколько вариантов задания, которые вы можете изучить. * Преобразование речи в текст: мы также предлагаем возможность преобразования речи в текст в режиме реального времени. Рабочий процесс такой же, как и в случае с другими диктовками, которые можно отправить любому транскрибатору. * Разговор с текстом: модуль «Дикталогический разговор» — это решение для преобразования речи в текст, которое сочетает в себе распознавание речи, идентификацию говорящего и атрибуцию предложений каждому говорящему (также известное как диаризация), чтобы обеспечить в реальном времени и/или асинхронную транскрипцию любого разговора — все это заключено в защищенный портал, доступный в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
ArtPro
artpro.com
ArtPro — это программное обеспечение для управления запасами произведений искусства, предназначенное для каталогизации, архивирования, отслеживания, обмена и хранения произведений искусства в Интернете.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 14 языков, помимо английского. Основные характеристики: * Многоязычная транскрипция: преодолевайте языковые барьеры благодаря поддержке 14 языков. Получите точные и надежные транскрипции в различных лингвистических контекстах. * Универсальное решение для транскрипции: API и онлайн-платформа: для предприятий и частных лиц SpeechFlow предлагает интерфейс API распознавания речи и функции онлайн-транскрипции, которые просты и удобны в использовании. * Точные транскрипции: воспользуйтесь преимуществами высочайшей в отрасли точности, понимания отраслевой терминологии и контекста для комплексной и надежной транскрипции. * Отраслевые модели. Наши хорошо обученные модели распознавания речи, адаптированные к уникальным потребностям различных секторов, повышают эффективность работы в сфере здравоохранения, финансов, юриспруденции, обслуживания клиентов и образования. * Молниеносная обработка: оцените быструю транскрипцию: 1 час аудио транскрибируется менее чем за 3 минуты, что экономит ваше драгоценное время. * Бесплатная расширенная пробная версия каждый месяц: 5 часов бесплатной транскрипции речи в текст на пользователя в месяц. * Экономически эффективные цены: цены всего от 0,0002 доллара США в секунду. Платите только за то, что используете, благодаря нашей гибкой оплате с оплатой по факту использования. Основная применимость: * Контакт-центры: извлекайте ценную информацию из разговоров с клиентами, повышайте производительность агентов и сокращайте расходы. * Субтитры к видео: повысьте доступность и охватите более широкую аудиторию с помощью точных транскрипций видео. * Виртуальные встречи: легко расшифровывайте встречи и получайте ценную информацию по каждому обсуждению, независимо от фонового шума. * Мониторинг СМИ: создайте более безопасную платформу, с высокой точностью обнаруживая конфиденциальный контент, такой как разжигание ненависти и ненормативная лексика. * Создатели контента: легко расшифровывайте интервью и лекции для целенаправленного анализа. * Переводчики: улучшите рабочий процесс и обеспечьте точные переводы. Требования к использованию: Первоклассная точность SpeechFlow, быстрая обработка, многоязычная поддержка и экономичная цена делают SpeechFlow идеальным выбором для всех ваших потребностей в преобразовании речи в текст. Нажмите сейчас, чтобы оптимизировать процесс транскрипции и вывести свой бизнес на новый уровень с помощью SpeechFlow!
Capsolver
capsolver.com
Автоматический решатель капчи Capsolver предлагает самое доступное и быстрое решение для решения капчи. Вы можете быстро объединить его со своей программой, используя простую опцию интеграции, чтобы достичь наилучших результатов за считанные секунды. С вероятностью успеха 99,15% Capsolver может отвечать на более чем 10 миллионов капч каждую минуту. Это означает, что ваша автоматизация или очистка будут иметь время безотказной работы 99,99%. Вы можете купить пакет капчи, если у вас большой бюджет. По самой низкой цене на рынке вы можете получить различные решения, включая reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, преобразование изображения в текст и многое другое. С помощью этого сервиса 0,1 с — это самая медленная скорость, когда-либо измеренная. CapSolver теперь предоставляет клиентам услуги по распознаванию изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Цель их работы — использовать искусственный интеллект в большем количестве областей, расширяя возможности в технологических средах.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — инновационная чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2006 году с целью раскрыть голосовой потенциал с помощью голосовой биометрии и технологий распознавания речи. Благодаря тесному сотрудничеству с известной группой исследования речи в Технологическом университете Брно, Phonexia превращает последние научные достижения в повседневную реальность с помощью высокоточных современных технологий, основанных на глубоких нейронных сетях. Phonexia предлагает портфель передового программного обеспечения для государственного, судебно-медицинского и коммерческого секторов, позволяющий реализовывать инновационные проекты в более чем 60 странах мира.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново изобретает диктовку для медицинских работников. Независимо от того, работаете ли вы в ветеринарной или медицинской сфере, Talkatoo — это программное решение для преобразования речи в текст. Talkatoo совместим как с Windows, так и с Mac, работает в любом поле, которое вы можете ввести (включая PIM и EHR), и очень прост в использовании. * Talkatoo — это настольное решение для диктовки, предназначенное для клинического использования и ориентированное на преобразование речи в текст, включая специализированные словари и медицинские термины. * Рецензенты ценят способность Talkatoo точно преобразовывать речь в текст, включая сложные медицинские термины, а также удобный интерфейс, который помогает повысить эффективность и производительность при создании медицинских записей. * Рецензенты отметили, что Talkatoo может работать медленно при обработке большого количества инструкций, время от времени возникают трудности с распознаванием конкретных, менее распространенных терминов, а ответ службы поддержки клиентов может задерживаться.
Vatis Tech
vatis.tech
Революция в распознавании речи с превосходной точностью и доступностью. API Vatis Tech предоставляет передовую технологию преобразования речи в текст, которая автоматически преобразует аудио- или видеофайлы в текст с точностью более 95 %, используя собственные алгоритмы распознавания речи с глубоким обучением. Vatis Tech предлагает свой механизм API для преобразования речи в текст и веб-платформу гибким стартапам, гигантским предприятиям, подкастерам, журналистам и разработчикам. Это позволяет поставщикам решений и услуг интегрировать технологию в свои приложения независимо от отрасли или варианта использования. * Развертывание локально или в облаке. * Создавайте приложения на любом языке программирования с помощью нашего API. * Получите масштабируемую инфраструктуру графического процессора для обучения и вывода. * Контекстуальные функции, такие как диаризация говорящего, обнаружение объектов, пунктуация, использование заглавных букв или преобразование цифр. * Функции редактирования текста внутри веб-приложения. * Расшифровка в режиме реального времени или в заранее записанных файлах.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальная компания облачного видеонаблюдения, которая упрощает управление видео и обеспечивает экономичное масштабирование систем. Помогаем создавать индивидуальные решения мирового класса для системного интегратора, систем безопасности, контроля доступа, искусственного интеллекта, видеомониторинга, телекоммуникаций и SaaS-компаний с более чем 150 000 подключенных камер. Настоящая открытая облачная платформа предназначена для интеграции с другими решениями или создания новых сервисов, работающих с IP-камерами. VXG — это ориентированная на будущее инновационная технологическая платформа и механизм Cloud VMS для SaaS-компаний, который является полностью гибким, масштабируемым, экономичным, «белым» и настраиваемым. Предоставляем самый быстрый и простой путь к настоящему облачному видеонаблюдению, а также предоставляем полноценную VMS с полным исходным кодом и всеми необходимыми компонентами. Ключевое значение полностью открытой (независимой от продукта) платформы позволяет клиентам развертывать решение в собственном облаке/центре обработки данных и интегрировать свои собственные или сторонние системы. Это приводит к минимальным усилиям со стороны клиента и максимально быстрому выходу на рынок. Предоставляя им полный контроль, брендинг и владение продуктом.
Shownotes
shownotes.io
Shownotes — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который автоматически обобщает эпизоды подкаста и создает целевую страницу с полной расшифровкой и файлом подписей. Он использует ChatGPT для преобразования автоматических подписей YouTube и создания запоминающихся цитат, а также может создать сообщение в блоге на основе стенограммы. Shownotes предлагает три плана: Free, Creator и Pro. Бесплатный план предоставляет одно шоу в месяц, краткую стенограмму, целевую страницу, и все шоу являются общедоступными. План Creator включает два показа в месяц, краткую стенограмму, целевую страницу, возможность делать показы частными, редактор целевой страницы, полную стенограмму, а также «ум и ах». План Pro предоставляет неограниченное количество показаний, краткую стенограмму, целевую страницу, возможность делать шоу частными, редактор целевой страницы, полную стенограмму, «ум и ах» и файл подписей.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации о доходах, мероприятия и вебинары, удаленное сотрудничество, контакт-центр и аналитика по подбору персонала. Функции Symbl.ai поддерживают пользовательские трекеры, обобщение, тематическое моделирование, транскрипцию, аналитику разговоров, а также готовый пользовательский интерфейс и компоненты для голосовых, аудио и текстовых данных. Благодаря своей технологии API Symbl.ai обеспечивает асинхронное распознавание речи в реальном времени для неструктурированных человеческих разговоров, позволяя инструменту добавлять интеллектуальные функции с помощью одного вызова API. Кроме того, платформа обеспечивает обнаружение ключевых слов, фраз и намерений в режиме реального времени, как менее чем за 400 миллисекунд, так и с помощью пакетных/асинхронных запросов. Symbl.ai включает интеграцию речи в текст, что обеспечивает наиболее точный и асинхронный API распознавания речи, созданный для человеческого общения. Аналитика разговоров этого инструмента генерирует различные показатели для улучшения аналитики разговоров пользователей или агентов, такие как соотношение разговоров и прослушиваний, слов в минуту, время разговора и настроения на основе тем. Symbl.ai также поддерживает обработку разговоров и извлечение информации по различным каналам разговора, таким как видео- или аудиофайлы, телефония и потоковая передача. Более того, Symbl.ai уделяет приоритетное внимание поддержке клиентов, предоставляя гибкие планы без обязательств по использованию и возможности масштабируемого роста.