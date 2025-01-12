Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Польша

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно множество инструментов, включая комплексное тестирование веб-сайтов, запись сеансов, сортировку карточек, древовидное тестирование, мобильное тестирование, тестирование прототипов, конкурентное тестирование удобства использования и многое другое. Эти инструменты позволяют вам изучить ваш веб-сайт с точки зрения пользователей и определить, что для них наиболее важно. UXtweak — это невероятно гибкий инструмент, который позволяет вам тестировать не только одну или две функции вашего веб-сайта, но и на протяжении всего жизненного цикла веб-сайта: от эскизов конкретных функций, создания прототипов, тестирования готового продукта или тестирования конкурентов. Благодаря расширенной аналитике, которая обеспечивает более глубокий взгляд на ваш веб-сайт даже для людей, которые ничего не знают о UX, например для заинтересованных сторон, все было тщательно продумано, чтобы быть максимально доступным для участников исследования, а также для его руководителей. Кроме того, это предоставляет прекрасную возможность тем, кто хочет оценить ваш сайт на наличие проблем с удобством использования. Вы можете интегрировать часть нашего кода в свой веб-сайт, чтобы посетители знали, что они могут помочь повлиять на дизайн таким, каким они хотят его видеть. Чтобы участники исследования знали, что их ценят, вы также можете предоставить им стимулы. Вы также можете использовать другие варианты набора участников исследования, такие как общая ссылка с кем угодно, или использовать некоторых из наших тестировщиков из более чем 130 стран с более чем 2000 конкретными характеристиками, которые вы можете выбрать, чтобы сделать ваше тестирование максимально эффективным. UXtweak выявляет проблемы с удобством использования вашего веб-сайта, о которых вы можете не знать. Вы можете отремонтировать их по своему усмотрению. Высокие показатели отказов, высокие показатели отказов и низкие показатели конверсии — все это признаки того, что что-то не работает должным образом. Используйте UXtweak, чтобы выявить проблему, получить информацию от пользователя, а затем внести коррективы в ответ на результаты.