Магазин приложений для веб-приложений
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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Польша
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят от Miro в улучшении совместной разработки продуктов, ускорении вывода на рынок и обеспечении доставки новых продуктов и услуг клиентам. потребности. Визуальное рабочее пространство Миро позволяет распределенным командам объединяться для синтеза информации, разработки стратегии, проектирования продуктов и услуг, а также управления процессами на протяжении всего жизненного цикла инновации. Когда вы смотрите на доску Miro, вы можете видеть, как сотни сотрудников перемещаются по пространству в виде именованных курсоров на экране, проектируя, внося идеи, оставляя отзывы и совместно творя, используя общие инструменты и информацию.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивно понятным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с возможностью перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно множество инструментов, включая комплексное тестирование веб-сайтов, запись сеансов, сортировку карточек, древовидное тестирование, мобильное тестирование, тестирование прототипов, конкурентное тестирование удобства использования и многое другое. Эти инструменты позволяют вам изучить ваш веб-сайт с точки зрения пользователей и определить, что для них наиболее важно. UXtweak — это невероятно гибкий инструмент, который позволяет вам тестировать не только одну или две функции вашего веб-сайта, но и на протяжении всего жизненного цикла веб-сайта: от эскизов конкретных функций, создания прототипов, тестирования готового продукта или тестирования конкурентов. Благодаря расширенной аналитике, которая обеспечивает более глубокий взгляд на ваш веб-сайт даже для людей, которые ничего не знают о UX, например для заинтересованных сторон, все было тщательно продумано, чтобы быть максимально доступным для участников исследования, а также для его руководителей. Кроме того, это предоставляет прекрасную возможность тем, кто хочет оценить ваш сайт на наличие проблем с удобством использования. Вы можете интегрировать часть нашего кода в свой веб-сайт, чтобы посетители знали, что они могут помочь повлиять на дизайн таким, каким они хотят его видеть. Чтобы участники исследования знали, что их ценят, вы также можете предоставить им стимулы. Вы также можете использовать другие варианты набора участников исследования, такие как общая ссылка с кем угодно, или использовать некоторых из наших тестировщиков из более чем 130 стран с более чем 2000 конкретными характеристиками, которые вы можете выбрать, чтобы сделать ваше тестирование максимально эффективным. UXtweak выявляет проблемы с удобством использования вашего веб-сайта, о которых вы можете не знать. Вы можете отремонтировать их по своему усмотрению. Высокие показатели отказов, высокие показатели отказов и низкие показатели конверсии — все это признаки того, что что-то не работает должным образом. Используйте UXtweak, чтобы выявить проблему, получить информацию от пользователя, а затем внести коррективы в ответ на результаты.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального времени.
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего интерфейса. Sentry, любимый более чем 3,5 миллионами разработчиков и более чем 87 000 организаций по всему миру, обеспечивает наблюдение на уровне кода для многих самых известных компаний мира, таких как Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell и Rockstar Games.
expoze.io
expoze.io
Встречайте expoze.io. У expoze.io у нас четкая миссия: предоставить каждому доступ к ресурсам, необходимым для развития его наилучшего творчества. Наша платформа делает именно это. Наше решение expoze.io для прогнозирования движения глаз на основе искусственного интеллекта позволяет вам анализировать любые креативы с поразительной точностью. Для каждого загружаемого вами креатива expoze.io предскажет, что заметят ваши клиенты, используя предварительно обученную нейронную сеть. Разрабатывайте, тестируйте и улучшайте. Благодаря быстрым и практическим результатам наша платформа помогает вам разрабатывать, тестировать и улучшать любые креативы. Улучшите свой процесс проектирования, тестируя изменения, внесенные в ваше объявление, не выходя из процесса проектирования: просто зайдите на expoze.io, загрузите свои проекты и сгенерируйте тепловые карты на основе ваших предпочтений всего за несколько минут, на которых вы сможете основываться. ваши дизайнерские решения. И все это простым нажатием кнопки, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting, когда-либо выпущенных для публики. Нам доверяют более 50 000 клиентов.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Pendo
pendo.io
Pendo помогает вам предоставлять лучшее программное обеспечение для более счастливых и продуктивных пользователей и сотрудников. Pendo помогает продуктовым командам задавать и отвечать на такие вопросы, как: с какими функциями взаимодействуют клиенты или сотрудники? Что они игнорируют? Какие части продукта вызывают восторг или разочарование? Используя эти же идеи, вы можете легко настроить руководства в приложении без какого-либо написания кода, чтобы стимулировать внедрение программного обеспечения, обеспечивать поддержку и привлекать более потенциальных клиентов прямо внутри приложения. С Pendo вы можете помочь своим пользователям получить максимальную отдачу от вашего программного обеспечения, чтобы вы могли эффективно стимулировать рост.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные данные используются для создания пользовательских отчетов и измерения вовлеченности и удержания пользователей. Mixpanel работает с веб-приложениями, в частности SaaS, но также поддерживает мобильные приложения.
Gainsight PX
gainsight.com
Самая клиентоориентированная платформа пользовательской аналитики и взаимодействия с продуктами. Gainsight PX позволяет вам глубже понять, что пользователи делают в вашем продукте, собирать отзывы и создавать интерактивные материалы внутри приложения, такие как пошаговые руководства и руководства, для стимулирования адаптации и внедрения.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics предоставляет услугу улучшения конверсии, которая работает на уровне рекламы. Основным компонентом сервиса является автоматическое A/B-тестирование Google Ads.
Kickpages
kickpages.com
С помощью Kickpages вы можете создавать целевые страницы, воронки продаж, сайты членства, полноценные веб-сайты и многое другое! Kickpages, основанная в 2017 году, является частью компании First Ignition Media, базирующейся в Донеголе, Ирландия. Благодаря глобальной распределенной команде дизайнеров и разработчиков Kickpages представляет собой инновационную платформу, находящуюся на переднем крае рынка конструкторов страниц.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
Airtory
airtory.com
Airtory-это креативная платформа управления, которая позволяет рекламодателям создавать высокопроизводительные и привлекательные рекламные объявления в медиа-дисплеях в течение нескольких минут. Привлечь свои перспективы, обеспечить лучшую и более высокую рентабельность инвестиций и улучшить взаимодействие с брендами с простыми для создания богатых рекламных объявлений Airtory! У нас есть более 500 шаблонов на рабочем столе, мобильном, нативном и интерактивном видео (хотя мы можем создать шаблоны на заказ только для использования, или мы нашли способ проглатывания рекламы, встроенных в веб -дизайнер Google, и запустить их в качестве атмосферных тегов, для эти очень индивидуальные одноразовые). Они могут быть легко реализованы в DSPS или на прямых издателях. С ростом популярности платформ CTV и OTT, Airtory также представила видеообъявления, которые поддерживают динамический контент, интерактивные функции и QR -коды. Эти объявления могут быть реализованы на всех платформах CTV и OTT, что позволяет рекламодателям взаимодействовать с этими пользователями. Вы можете проверить богатые медиа -рекламы Airtory на странице Showcase: https://formats.airtory.com/ Кроме и управлять прямыми рекламными кампаниями автономно. Богатый медиа -строитель Airtory также может быть интегрирован, что является всего лишь вишней на вершине! И последнее, но не менее важное, у Airtory есть дополнительные функции, которые могут поднять ваши богатые медиа -кампании на следующий уровень. Создайте гиперличностную рекламу с помощью DCO-Suite Airtory или используйте нашу целевую страницу, чтобы включить ее в качестве предложения в следующую кампанию. Короче говоря, мы более быстрее, дешевле, проще и более ловкий поставщик в пределах вертикали создания/монетизации AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — это универсальная платформа для создания воронок и веб-сайтов, используемая частными лицами и предприятиями. Благодаря тысячам интеграций, 12 различным платежным процессорам, API и веб-перехватчикам у вас также есть возможность: - Создавать потрясающие веб-сайты с помощью нашего конструктора веб-сайтов с помощью перетаскивания. Существуют сотни готовых шаблонов, оптимизированных для мобильных устройств и не требующих кодирования. - Создавайте эпические воронки продаж - Создайте свой собственный магазин электронной коммерции - Создавайте и продавайте курсы и членство - Управление CRM Любой, кто ищет более универсальную и экономически эффективную программную платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
AdPage
adpage.io
Получите точное отслеживание. Добейтесь лучших результатов. AdPage совершает революцию в сфере электронной коммерции благодаря своему передовому решению по тегированию на стороне сервера, разработанному специально для агентств электронной коммерции, которые обслуживают широкий спектр интернет-магазинов, в том числе на Lightspeed, Shopify, Magento и WooCommerce. Наш инновационный подход гарантирует, что ваши клиенты получат самые надежные и надежные настройки отслеживания, устанавливая новый стандарт точности и производительности в аналитике электронной коммерции. С акцентом на серверную технологию, AdPage обходит общие ограничения на стороне клиента, предлагая более безопасный, быстрый и устойчивый к блокировщикам рекламы метод отслеживания. Это означает, что агентства могут предоставить своим клиентам уровень целостности и точности данных, не имеющий аналогов в отрасли. AdPage легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, обеспечивая безупречный поток данных непосредственно с сервера на вашу аналитическую панель. Наше решение создано для того, чтобы упростить настройку отслеживания, что упрощает агентствам внедрение и управление несколькими учетными записями клиентов. Помимо простого отслеживания, AdPage расширяет ваше ценностное предложение, предлагая: Расширенные модели атрибуции, которые выходят за рамки поверхностного и раскрывают истинные источники конверсий. Возможности автоматической отчетности, которые отслеживают ваши настройки отслеживания, сравнивая их с фактическими конверсиями в магазине. Неограниченная масштабируемость для роста вместе с вашим агентством, поддержка неограниченного количества клиентских учетных записей и уровней доступа пользователей. Выделенная поддержка для обеспечения бесперебойной реализации и постоянного успеха усилий по отслеживанию ваших клиентов. С помощью AdPage агентства могут предоставить своим клиентам следующие возможности: Легко и точно справляться со сложностями отслеживания электронной торговли. Используйте весь потенциал своих данных с точностью на стороне сервера. Принимайте обоснованные решения, опираясь на комплексные и надежные показатели. Улучшите свои настройки отслеживания, чтобы превзойти отраслевые стандарты и превзойти конкурентов. Выбирайте AdPage для своих клиентов электронной коммерции и будьте в авангарде технологий отслеживания, обеспечивая непревзойденную ясность и контроль над их усилиями в области цифрового маркетинга.
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строкой и удивительно быстрым программным обеспечением.
Unstack
unstack.com
Цель Unstack — предоставить следующему поколению предпринимателей и маркетинговых команд единую систему для развития вашего бизнеса. Платформа Unstack предлагает самый быстрый хостинг веб-сайтов без кода для создания красивых маркетинговых веб-сайтов, сайтов членства и динамических целевых страниц. Благодаря библиотеке шаблонов и готовых к использованию элементов дизайна вы можете запустить любую страницу за считанные минуты — ресурсы для разработки не требуются. Unstack также предлагает интегрированное A/B-тестирование, инструменты SEO, управление формами и контактами, а также показатели всей воронки продаж. Кроме того, интеграция Unstack в один клик позволяет вам работать со всеми вашими маркетинговыми инструментами. Готовы начать строительство? Зайдите на unstack.com, чтобы бесплатно протестировать платформу.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — это универсальное комплексное решение для CRM, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, предназначенное для компаний, делающих большие дела. GreenRope объединяет продажи, маркетинг и операции в одно настраиваемое программное решение, созданное для вашего бизнеса. GreenRope — это больше, чем программное обеспечение, это способ ведения бизнеса. Мы помогаем нашим пользователям разрушить разрозненность отделов и создать оптимизированные бизнес-процессы. CRM GreenRope имеет все инструменты и интеграции, необходимые для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и операционной деятельности. Настоящая сила возникает благодаря комплексному подходу, и это именно то, что предлагает GreenRope. GreenRope включает в себя расширенные возможности автоматизации маркетинга, картирование пути клиента с помощью перетаскивания, автоматизацию продаж, инструменты обслуживания клиентов и набор других функций, которые помогут управлять вашим бизнесом. GreenRope дает вам контроль над всем вашим бизнесом: от продаж до маркетинга и обслуживания клиентов. Вы получаете 360-градусное представление о своих клиентах и лучший способ управления и достижения ваших ключевых показателей эффективности. GreenRope — одно из единственных универсальных решений. Каждый в вашей организации может использовать GreenRope для управления продажами, стимулирования маркетинговых инициатив и использования данных для улучшения качества обслуживания клиентов. Плюс дополнительные пользователи всегда бесплатны. Эффективно управляйте своей воронкой продаж с помощью углубленных инструментов продаж. Настройте способ просмотра своих контактов, планируйте встречи, автоматизируйте последующие действия и легко просматривайте все возможности продаж. GreenRope предоставляет вам автоматизацию маркетинга, которую легко настроить, протестировать и использовать. Никогда не упускайте возможности обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов посредством персонализированного общения и стратегий, основанных на данных. С GreenRope вы можете управлять несколькими каналами — веб-сайтами, электронной почтой, мобильными устройствами, социальными сетями и многим другим — и все это на одной платформе. Мы здесь, когда мы вам нужны. Свяжитесь с нами круглосуточно через чат, электронную почту и т. д. Кроме того, мы обеспечиваем углубленное обучение, индивидуальное обучение, программу сертификации и сотни онлайн-ресурсов для обеспечения вашего успеха. GreenRope — это компания, созданная для предоставления исключительной ценности нашим клиентам. С момента основания в 2008 году мы превратились из одного из первых поставщиков услуг электронного маркетинга в первую по-настоящему полноценную CRM на рынке. Объединяя продажи, маркетинг и операции на единой платформе, GreenRope вдохновляет на сотрудничество с вашими клиентами, поставщиками и сотрудниками, и мы живем в этой культуре сотрудничества, прислушиваясь к таким людям, как вы, чтобы создавать то, что ВЫ хотите для ведения своего бизнеса. Complete CRM от GreenRope помогает владельцам бизнеса, менеджерам по продажам и маркетологам преодолеть разрыв между отделами и сделать данные доступными повсюду, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно и эффективно со всей информацией, необходимой команде для лучшего таргетирования и обслуживания своих потенциальных клиентов и клиентов.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
AllClients
allclients.com
Система автоматизации управления клиентами и маркетинга №1 для очень малого бизнеса. Предназначен для очень малого бизнеса. Легко управляйте своими контактами, отправляйте электронные письма и ставьте свой маркетинг на автопилот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE предназначен для поддержки вас на каждом этапе создания веб-сайта — от идеи, дизайна и разработки до обслуживания и устойчивого роста вашего бизнеса. Платформа NoCode & LowCode, которая с использованием оригинальных технологий позволяет создавать мощные проекты и достигать полной автономности в Интернете. Создание веб-сайтов, лендингов и микространиц, портфолио, резюме или блога проще и быстрее, чем вы думаете. Вы можете создавать с нуля или использовать более 500+ полностью настраиваемых шаблонов и более 570 готовых виджетов, разделов и блоков. Уникальное сочетание конструктора, приложений, маркетинговых инструментов и искусственного интеллекта сделает ваши сайты не только красивыми, но и автоматически реагирующими, быстро загружающимися и ориентированными на важные результаты поисковых систем. Вы можете создавать, анализировать и оптимизировать свой контент. Создайте потрясающий и мощный веб-проект менее чем за 1 день, независимо от того, имеете ли вы предварительный опыт программирования.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
OptimizePress
optimizepress.com
Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов, чтобы создать сайт, который будет привлекать больше потенциальных клиентов и продавать больше.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это мощный конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, позволяющий создавать веб-проекты с высокой конверсией с помощью простого в использовании конструктора. Отлично подходит для привлечения потенциальных клиентов, продажи продуктов, портфолио, мероприятий и многого другого.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает вам конвертировать посетителей сайта в потенциальных клиентов, регистраций и продаж. Используя его конструктор с возможностью перетаскивания, вы можете создавать воронки регистрации, потоки привлечения потенциальных клиентов и интерактивные многошаговые формы для создания привлекательного веб-сайта. Анализируйте эффективность своих потоков путем естественной интеграции с маркетинговыми инструментами, необходимыми маркетологам для роста. ** Сборка: выбирайте из более чем 25 строительных блоков, чтобы в кратчайшие сроки создать универсальный процесс — просто перетащите! Определите маршруты и логику «если это, то то», чтобы действовать умнее, человечнее и просто лучше. Встройте свой поток на любой веб-сайт или просто используйте его как отдельную целевую страницу. Ваш поток оптимизирован для мобильных устройств, на 100% отзывчив и загружается невероятно быстро, даже если у ваших пользователей медленное подключение к Интернету. ** Дизайн: полностью настройте свой поток так, чтобы он идеально соответствовал вашему бренду и передал ваши ценности. Используйте возможности переменных стиля и безупречный интерфейс. Более 30 000 значков в трех согласованных весах, 53 категориях и 720 подкатегориях готовы помочь вам ускорить ваш рабочий процесс. ** Анализируйте: анализируйте поведение своих пользователей с помощью аналитической панели Heyflow. Измеряйте эффективность вашего потока, интегрировав Google Tag Manager, Google Analytics или Facebook Pixel. Автоматически передавайте параметры URL-адреса с целевой страницы в поток. ** Интеграция: получайте ответы по электронной почте, через GSheets, Pipedrive, Slack, Asana и через более чем 2000 других сервисов через Zapier.
GreatPages
greatpages.com.br
Создавайте невероятно быстрые и оптимизированные страницы, конвертируйте посетителей и развивайте свой бизнес с помощью самого мощного создателя целевых страниц на рынке.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — это комплексное решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать количество подписчиков и предоставлять персонализированный опыт покупок 1:1 в масштабе. Воспользуйтесь преимуществами персонализированных текстовых сообщений с картинками и страниц продаж, чтобы получить самые высокие показатели открытий и конверсий. Используйте расширенную аналитику кампаний, чтобы привлечь больше людей и сегментировать подписчиков на основе данных о намерениях на странице продаж, которые с большей вероятностью купят определенные товары, а не другие. Наши специалисты по текстовым сообщениям всегда готовы помочь.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для технологических стартапов. Более 5000 талантливых основателей и маркетологов SaaS, мобильных приложений, настольных приложений и технологических продуктов используют нашу магию для создания веб-сайтов для своего проекта.
Marketplan
marketplan.io
Маркетинговая платформа «Все в одном». Планируйте, выполняйте, проектируйте и оптимизируйте всю свою маркетинговую стратегию — все из одного мощного места.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой производительности и беспрецедентного роста благодаря широкому спектру возможностей, охватывающих электронную коммерцию, управление клиентами, SEO, автоматизацию и маркировку «white label».
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Flowcode
flowcode.com
Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройства, и интеграцию API.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels — это облачный веб-сайт для создания воронок, который помогает конвертировать клики в потенциальных клиентов и продажи. В Lightfunnels вы можете продавать цифровые и физические продукты, настраивать дополнительные и дополнительные продажи, проводить раздельное тестирование различных целевых страниц, создавать список адресов электронной почты, подписываться на вебинары и онлайн-курсы. Lightfunnels имеет простой в использовании конструктор страниц и множество функций, которые помогут превратить посетителей в клиентов.