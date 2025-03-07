Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
Отправить новое приложение
Patreon
patreon.com
Patreon - это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают зарплату на Patreon. Благодаря продолжающемуся финансированию они могут проводить больше времени на участие в своей базе фанатов интерактивно и продолжать заполнять Интернет прекрасными вещами, которыми нравятся миллионы людей.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi-это все в одном платформе, которая помогает создателям и предпринимателям создавать успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения для превращения своих страстей, навыков и опыта в различные потоки доходов. С Каджаби любой может создать обогащающие онлайн -курсы, предлагать эксклюзивные членства, вырастить процветающее сообщество, создавать бесплатные или подписные подкасты, развивать персонализированный опыт обучения и многое другое. С Kajabi они также имеют доступ к надежной аналитике, бесшовным инструментам продаж и маркетинга, легкому оплате и непревзойденному обслуживанию клиентов, образованию и сообществу.
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть информации, передаваемая в Интернете, могла связываться с ключевой аудиторией и стимулировать действия. Универсальная платформа подключений Bitly позволяет более чем 5,7 миллионам активных пользователей в месяц и более 500 000 клиентов по всему миру — людям, влиятельным лицам, брендам и предприятиям любого размера — использовать фирменные ссылки, специальные QR-коды и решения для ссылок в биографии. как надежную платформу для привлечения аудитории и предоставления важных уведомлений, информации и опыта. Bitly гордится тем, что получил сертификат Great Place to Work®, мирового авторитета в области культуры рабочего места и опыта сотрудников, который доказал свою эффективность и обеспечивает лидирующие на рынке доходы, удержание сотрудников и рост инноваций.
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — это ведущая на рынке платформа управления ссылками, которая позволяет пользователям брендировать и сокращать собственные URL-адреса. Ребрендинг помогает компаниям любого размера безопасно управлять и измерять взаимодействие со ссылками, повышать узнаваемость бренда, улучшать коэффициенты конверсии и отслеживать расширенную аналитику. Основана в 2015 году со штаб-квартирой в США и офисами в Риме и Дублине. Ребрендинг обслуживает миллионы пользователей и мировые бренды по всему миру, включая Versace, Toyota, PayPal и Zillow. Для опытных пользователей и индивидуальных проектов Rebrandly — это самая передовая и масштабируемая платформа управления ссылками на рынке. Ребрендинг предоставляет большой набор API и поддержку опытных инженеров для создания небольших и крупных проектов на основе ссылок (SMS, транзакционные сообщения, филиалы и влиятельные лица, единый вход, oAuth и т. д.). Другие важные функции: * UTM-строитель * Ретаргетинг ссылок * Мобильные глубокие ссылки. * Условная маршрутизация URL-адресов * Открытый графический контроль * Ребрендинг ИИ * Аналитика ссылок * Настраиваемые отчеты * Несколько рабочих мест, разрешение и управление рабочими пространствами * Управление несколькими доменными именами С помощью Rebrandly вы можете создавать фирменные ссылки и делиться ими непосредственно через расширение браузера во время работы в Интернете. Затем они сохраняют их на вашей информационной панели, где вы можете измерять результаты с помощью нашего лучшего в своем классе набора инструментов. Вы можете зарегистрировать новое доменное имя напрямую с помощью Rebrandly, выбирая среди более чем 2000 расширений — от .link до .shop и всего, что между ними. Они берут на себя всю настройку, позволяя вам начать делиться фирменными ссылками всего за несколько минут. Фирменная ссылка запоминается, легко произносится и полностью настраивается. Используя фирменную ссылку, компании повышают узнаваемость своего бренда, поскольку название бренда встроено в ссылку, даже если ею делятся другие. Они повышают доверие к ссылкам, и фактически фирменные ссылки могут помочь повысить рейтинг кликов до 39% по сравнению с обычными короткими URL-адресами.
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге.
Beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok и VK. 2) Поделитесь до 500 публикациями и подключите более 100 профилей с помощью всего одной учетной записи SocialPilot. 3) Управляйте своими разговорами в социальных сетях с помощью Social Inbox. 4) Добавьте до 10 членов команды в свою учетную запись SocialPilot, чтобы делегировать общий доступ и планирование с помощью функции совместной работы в команде. 5) Запланируйте одновременно 100 публикаций, загрузив CSV-файл с функцией массового планирования. 6) Создавайте индивидуальные публикации для отдельных учетных записей в социальных сетях одновременно, а также упоминайте другие профили Facebook и Twitter для большего взаимодействия. 7) Анализируйте свою маркетинговую деятельность в социальных сетях с помощью простой для понимания аналитики и отчетности в социальных сетях. 8) Посмотрите, когда и что вы запланировали, визуально с помощью календаря социальных сетей. 9) Никогда не оставайтесь в стороне от новых идей контента, курируйте предложения по контенту и сохраняйте их как черновики для дальнейшего использования. Добавьте курируемый контент и RSS-каналы для бесконечной очереди. 10) Больше не ждите учетных данных учетной записи вашего клиента в социальных сетях — просто пригласите его и легко управляйте его учетными записями в социальных сетях с помощью функции управления клиентами. 11) Создайте свои собственные фирменные домены для большей заметности и узнаваемости с помощью инструментов сокращения URL-адресов, предоставляемых SocialPilot, и избавьтесь от длинных, нежелательных и некрасивых URL-адресов. 12) Увеличьте количество публикаций в Facebook прямо тогда, когда вы их планируете.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для продвижения вашего контент-маркетинга на всех социальных платформах и платформах блогов. Посетите наш сайт: https://contentstudio.io Почему стоит выбрать ContentStudio? И вот почему: Ускорьте создание контента: создавайте качественный контент до 10 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта, гарантируя, что ваши каналы в социальных сетях всегда будут заполнены интересными публикациями. Универсальная платформа: попрощайтесь с манипулированием несколькими инструментами. ContentStudio объединяет все под одной крышей: от поиска контента до публикации. Откройте для себя актуальный контент: будьте на шаг впереди. Используйте наши передовые алгоритмы, чтобы выявить актуальные темы, которые находят отклик у вашей аудитории. Бесперебойное командное сотрудничество: с легкостью планируйте и реализуйте свою контент-стратегию. Беспрепятственно сотрудничайте со своей командой или клиентами на платформе. Легкое планирование: автоматизируйте свой календарь контента. Запланируйте публикации заранее и поддерживайте постоянное присутствие в Интернете без хлопот. Глубокая аналитика: принимайте обоснованные решения с помощью отчетов White Label. Погрузитесь в содержательную аналитику, чтобы понять, что работает, и усовершенствовать свою стратегию. Единый почтовый ящик: управляйте всеми взаимодействиями в одном месте. Отвечайте на комментарии и сообщения на разных каналах, не теряя ни секунды. ContentStudio — это больше, чем просто инструмент; это ваш партнер в области цифровых технологий. Измените свою стратегию в социальных сетях и обеспечьте рост, как никогда раньше. Воспользуйтесь возможностями ContentStudio и позвольте вашему контенту говорить за вас.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных организаций для отслеживания пользователей с целью монетизации показателей вовлеченности аудитории и лояльности, чтобы они могли принимать решения о контенте для публикации и продвижения на своих веб-сайтах. . В августе 2010 года компания была выделена из Betaworks в отдельное предприятие. Chartbeat хвалили и критиковали как альтернативу Google Analytics для получения данных в реальном времени.
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Усовершенствованная технология AI Wondershare Virbo позволяет пользователям создавать наиболее реалистичный и персонализированный видеоконтент Ai Avatar с разнообразными национальностями и языками. Вы можете запустить профессиональные видео представителя ИИ, просто набрав и нажав с Wondershare Virbo. 300+ реалистичных AI-аватаров Virbo могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 120+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированные поля продаж, обучение и разработку, объяснения и практические видео. Более того, от маркетинговых видеороликов и продвижения продукта до учебных видеороликов, Virbo предлагает широкий спектр привлекательных шаблонов, чтобы соответствовать любой цели и предоставить ваше сообщение наиболее увлекательно и выраженно-не более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоализации видео , или актеры/актрисы.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Contentstack
contentstack.com
Contentstack является создателем headless CMS и лидером категории Composable Digital Experience Platform (DXP). Знаменитые бренды по всему миру, такие как Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi и Walmart, инвестируют в Contentstack, чтобы подняться над шумом на сегодняшних переполненных и конкурентных цифровых рынках и получить свои уникальные преимущества. Contentstack и его сотрудники преданы клиентам и сообществам, которым они служат. Компания известна своей непревзойденной заботой о клиентах и традицией оказания помощи во всем мире через программу Contentstack Cares, включая гордую поддержку Pledge 1% и Girls Who Code.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Shareaholic
shareaholic.com
Мы — глобальная команда, призванная помогать брендам и издателям привлекать свою аудиторию при каждом посещении веб-сайта. Shareaholic работает в бизнесе уже более десяти лет, любит то, что мы делаем, и живет ради удовольствия наших клиентов. Наш пакет продуктов завоевал множество престижных мировых наград (в том числе от MIT и Mozilla), и мы обладаем глубоким опытом разработки и поддержки программного обеспечения корпоративного масштаба и качества. Мы знаем, что для этого нужно — мы живем и дышим этим каждый день.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратегии более 500 тысяч маркетологов, предоставляя данные о контент-маркетинге по 8 миллиардам статей, 42 миллионам веб-сайтов, 300 тысячам взаимодействий, 500 тысячам журналистов и 492 миллионам вопросов.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Бесплатные услуги перевода видео, дубляжа, клонирования голоса и преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта. Масштабируйтесь вместе с нами до более чем 150 языков и без труда увеличьте размер своей аудитории в 10 раз!
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, которого вы хотели бы иметь, проверяя на наличие опечаток, неработающих ссылок или искаженных изображений; Портативный виджет подписки позволяет легко расширить аудиторию, где бы вы ни размещали свой сайт. И тогда Buttondown уходит с вашего пути. Акцент в Buttondown делается на скорости и простоте использования, а не на сложных наборах функций или мощной автоматизации.
Matomo
matomo.org
Matomo — это ведущая платформа веб-аналитики с открытым исходным кодом, которая используется на более чем 1,4 миллионах веб-сайтов в более чем 190 странах и переведена более чем на 50 языков. Matomo ценит защиту конфиденциальности, 100% владение данными и отсутствие выборки данных. У него есть два варианта хостинга — облачный и локальный. Облако избавляет от хлопот при установке, тогда как On-Premise — это бесплатное программное обеспечение PHP/MySQL с открытым исходным кодом, размещаемое самостоятельно, которое вы можете установить на свой собственный сервер, что дает вам максимум возможностей. гибкость. Этот премиум-инструмент веб-аналитики и оптимизации конверсий предназначен для того, чтобы предоставить вам наиболее убедительную информацию с полным набором функций, таких как тепловые карты, записи сеансов, цели, аналитика форм, электронная коммерция и воронки. Он предоставляет обновленную информацию о ваших посетителях в режиме реального времени; имеет отслеживание конверсий целей для отслеживания бизнес-целей; отслеживание событий для выявления и измерения взаимодействия пользователя с вашим сайтом; и A/B-тестирование, которое поможет вам оптимизировать кампании на веб-сайте путем экспериментирования и проведения A/B-тестов. (Матомо ранее был известен как Пивик). Пожалуйста, посетите matomo.org для получения дополнительной информации.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
EX.CO
ex.co
Ex.Co-это ведущая в мире платформа опыта контента в мире, которая позволяет издателю, бренду или малым и средним бизнесам лучше взаимодействовать с различными сегментами аудитории посредством дополнительного уровня персонализированных взаимодействий на их веб-сайте. Обновление веб-сайта-это тяжелый лифт, но использование надежной самообслуживающей платформы Ex.Co позволяет легко создавать и реализовать новые опыт работы с веб-сайтами без каких-либо разработчиков или дизайнерских ресурсов. Он предлагает полный спектр опыта от видео до поездок на сопоставление продуктов до опросов и опросов, а также сотни шаблонов, настроенных для соответствия потребностям различных отраслей промышленности.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время и снижайте риски с помощью приоритетных действий и оповещений, а также максимизируйте ресурсы за счет автоматизации важнейших задач SEO.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграции с WordPress/WooCommerce он обеспечивает удобство использования, особенно для новичков. WriteText.ai специализируется на создании первоклассных, SEO-оптимизированных мета-заголовков, метаописаний, описаний продуктов и текстов Open Graph. Он предоставляет режимы «WriteText.ai Single» и «WriteText.ai Bulk» для повышения эффективности создания контента. Более того, каждая учетная запись может вместить неограниченное количество пользователей и установок интернет-магазина, что подходит для предприятий любого размера. WriteText.ai Single предлагает авторам широкие возможности для создания контента. Помимо установки тона, стиля и целевого рынка, авторы могут провести углубленный анализ ключевых слов, выбрать семантические ключевые слова и выбрать, какие атрибуты следует включить в текст непосредственно из WooCommerce, прежде чем создавать сам контент. После ознакомления с продуктом и анализа ключевых слов WriteText.ai Single генерирует текст примерно за 50 секунд. Затем автор может просмотреть результат перед публикацией его в WooCommerce. Следовательно, эта функция обеспечивает согласованность тона, стиля и включение ключевых слов для улучшения SEO. Кроме того, он обеспечивает гибкость настройки контента каждого продукта в соответствии с конкретными потребностями целевой аудитории. С другой стороны, WriteText.ai Bulk специально разработан для одновременного создания текста для нескольких продуктов. Хотя в этой функции отсутствуют такие специфические аспекты, как анализ ключевых слов, выбор семантических ключевых слов и индивидуальный выбор атрибутов для каждого продукта, она позволяет автору поддерживать единый тон, стиль и атрибуты для всех выбранных продуктов. WriteText.ai Bulk демонстрирует высокую эффективность, генерируя текст для каждого продукта примерно в течение 30 секунд после установки окончательного выбора продукта и атрибутов целевого стиля. Это особенно полезно, когда необходимо создать большой объем текста о продукте за короткий промежуток времени, минуя необходимость детального анализа ключевых слов. Таким образом, WriteText.ai Bulk служит надежным и экономичным решением для задач быстрой и массовой генерации контента. В целом, WriteText.ai — это многофункциональный плагин, который позволяет подключаться к неограниченному количеству сайтов электронной коммерции и поддерживает неограниченное количество пользователей. Он обеспечивает прямую передачу или публикацию текста в WooCommerce, а также позволяет выбирать атрибуты продукта, тона и стили для включения в текст. Пользователи также могут выбирать целевую аудиторию и длину текста, а также настраивать роли пользователей, чтобы указать, кто может создавать, просматривать и публиковать контент. Ключевые функции включают журнал истории отзывов, массовую передачу/публикацию текста, добавление пользовательских сведений о продукте и определение собственного тона и стиля. Пользователи могут использовать эталонный продукт для генерации текста, получения целевых рынков, предложенных ИИ, определения собственных целевых рынков и переписывания текста. Плагин также поддерживает анализ ключевых слов, семантические ключевые слова, отслеживание ключевых слов и плотность семантических ключевых слов, а также поддержку нескольких магазинов. Отказ от ответственности: WriteText.ai — это независимый инструмент, разработанный для работы с WordPress/WooCommerce. Он не связан и не одобрен WordPress/WooCommerce.
Vev
vev.design
Vev — это платформа нового поколения для создания веб-страниц, созданная для разработчиков, дизайнеров и маркетологов. Объединив отсутствие кода и код, Vev помогает профессиональным командам публиковать в сети свои самые смелые идеи с полной творческой и технической свободой. Vev позволяет ведущим организациям совершенствовать свои материалы по цифровому маркетингу и создавать интерактивный опыт.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном курировании и мониторинге контента. - Scoop.it Enterprise используется тысячами компаний для управления контентом для контент-маркетинга (включая SEO, трафик и генерацию потенциальных клиентов) и бизнес-аналитики. Scoop.it Content Enterprise также помогает эффективно обмениваться контентом внутри организаций. - Служба курирования Scoop.it помогает миллионам людей и профессионалов развивать свое лидерство в Интернете. Это решение позволяет демонстрировать экспертность и генерировать трафик посредством интегрированного социального обмена. С момента запуска сервиса в 2011 году 8 миллионов пользователей опубликовали десятки миллионов фрагментов контента, ежегодно привлекая сотни миллионов читателей.
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенствовать каждое взаимодействие. Каждый член вашей команды может создавать идеальные данные для точного измерения каждого элемента маркетинговой атрибуции. Каждый клиент, посещающий вашу ссылку, каждый раз получает необходимую ему информацию без каких-либо неработающих ссылок. Нужно изменить ссылку после окончания конкурса или показать страницу на родном языке пользователя? С BL.INK это легко. Ни один другой инструмент сокращения URL-адресов или создатель QR-кода не интегрируется с вашими существующими инструментами, не помогает избежать неработающих ссылок, не обеспечивает нулевое время простоя при обновлении ссылок и не имеет платформы, построенной на основе того, как работают корпоративные компании. Только БЛ.ИНК. Нам доверяют требовательные мировые бренды с 2008 года.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты, снимки и рекламу, которые привлекают их аудиторию, увеличивают конверсию и увеличивают доход. Редактор StorifyMe прост в использовании, интуитивно понятен и предоставляет множество бесплатных и настраиваемых шаблонов, которые значительно облегчат процесс создания историй. Благодаря возможности интегрировать StorifyMe Stories на любую платформу — от мобильных устройств до Интернета, StorifyMe представляет собой универсальное решение для распространения контента в той форме, которая нравится людям!
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные истории для вашего бренда и ваших клиентов — без необходимости использования дизайнера.
Akamai
akamai.com
Akamai - это ведущая сеть поставки контента (CDN) и поставщик облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн -опыта для пользователей и предприятий. Ключевые функции: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб -контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей во всем мире. * Решения безопасности: платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту DDOS и брандмауэры веб -приложений, для защиты от онлайн -угроз. * Edge Computing: Akamai использует Edge Computing для обработки данных ближе к пользователям, повышения производительности и снижения задержки. * Масштабируемость: предприятия могут легко масштабировать свои онлайн -операции с гибкими решениями Akamai, адаптированными к различным потребностям.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты для: Визуализации каждого маркетингового проекта в одном календаре. Посмотрите, как все сразу связано с единым календарем записей в реальном времени. Напишите первый черновой текст, сгенерируйте новые идеи и обновите свои маркетинговые рабочие процессы с помощью помощника по маркетинговой аналитике на базе искусственного интеллекта. Удерживайте заинтересованные стороны
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion и другие.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему продукту и встроить его на свой маркетинговый веб-сайт. Это поможет повысить PLG и увеличить количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. (PS: Вы также можете встроить форму для потенциальных клиентов) Кампании по электронной почте. Отправляйте обзор продукта в свои почтовые кампании, чтобы показать новые функции или конкретный поток вашего продукта. Продажи: остатки демо-версии. Создайте управляемую и интерактивную демо-версию вашего продукта, адаптированную для вашего потенциального клиента, и отправьте ее им в виде оставшихся демонстрационных материалов. Это поможет вашему чемпиону-покупателю усвоить ваш продукт и ускорить сделки. Живые демонстрации — показывайте демо-версии Storylane во время ознакомительных звонков или на различных этапах POC. Ваши торговые представители могут быть обучены следовать последовательному процессу демонстрации. Предварительная продажа. Расширьте возможности своих демонстрационных версий, позволив вашей команде предпродажной подготовки запускать новые демо-версии за считанные минуты. С помощью Storylane вы сможете помочь своему отделу продаж предоставить каждому покупателю персонализированные демонстрационные возможности без традиционных сложностей, связанных с созданием нескольких демонстрационных сред.
AutoWrite
autowrite.app
ИИ, который пишет полноценный SEO-контент, который читается человеком. AutoWrite — лучший AI-помощник для SEO-писаний.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
Anyword
anyword.com
Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует продажи. Anyword, обученный на миллиардах маркетинговых данных, предлагает маркетологам мощные возможности прогнозирования эффективности и аналитику по каналам для мониторинга и улучшения эффективности копирования в режиме реального времени. С помощью Anyword маркетологи экономят деньги на дорогостоящем A/B-тестировании и времени, создавая эффективные тексты и сообщения, которые лучше всего подходят вашей целевой аудитории и повышают производительность.
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая автоматическое составление контента, безошибочное написание, варианты языкового перевода и персонализацию для конкретной аудитории для достижения убедительных результатов. WriterX гордится тем, что помогает справиться с писательским кризисом, обеспечивая мгновенное и увлекательное создание контента. Он может решать задачи: от написания сообщений в блогах и контента для социальных сетей до копирайтинга для рекламных кампаний. Еще одной ключевой особенностью WriterX является его способность перепрофилировать существующий контент или генерировать новый материал в большом масштабе, отвечая потребности в больших объемах контента в современную цифровую эпоху. Для начала пользователи выбирают шаблон и предоставляют краткое описание темы или продукта, а ИИ будет генерировать разнообразный контент. Инструмент используется разнообразной клиентской базой, включая студентов, копирайтеров, блоггеров, менеджеров по продуктам, маркетинговые команды и медиа-агентства. Он предлагает обширные решения для SEO, повышая видимость в Интернете за счет создания запоминающихся заголовков, описаний продуктов и индивидуальных обзоров. Наконец, несмотря на широкий набор функций, WriterX имеет простой в использовании интерфейс, который упрощает процесс создания контента.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, расположенным в разных местах, быстро и легко создавать геотаргетинговую рекламу на Facebook. MavSocial поддерживает Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, бизнес-профили Google и Tumblr.
Content Harmony
contentharmony.com
Рабочий процесс контент-маркетинга Content Harmony помогает вашей команде создавать подробные описания контент-маркетинга на 50–80 % быстрее, чем ручной процесс, который использует большинство команд. Мы помогаем вам быстро проанализировать цель поиска, профили ключевых слов и тем конкурентов, структуру документов, вопросы пользователей, авторитетные источники и требования к визуальному контенту для графики и видео. Затем вы сможете оптимизировать свой контент с помощью нашей тематической модели на основе искусственного интеллекта, быстро выявляя недостающие подтемы в вашем контенте. Наш рабочий процесс позволяет вашей команде отказаться от 20 вкладок браузера и часов копирования и вставки в Документы Google, чтобы вы могли сосредоточиться на создании более эффективных ресурсов контент-маркетинга.
Brandlive
brandlive.com
Принесите магию телевидения на ваши вебинары, мероприятия и встречи с Brandlive, вашей платформой для создания повышенных видеороликов. Будь то ежемесячные вебинары, запуск продуктов, встречи инвесторов или самое большое событие года, мы помогаем компаниям использовать проекты любого масштаба и сложности от скучного до Bingeworthy. Brandlive предлагает уникальное сочетание программного обеспечения и услуг, которое позволяет нашим клиентам создавать невероятный контент, внимательный поставщик и сокращать расходы - все это приведет к действию своей самой важной аудитории.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Contently
contently.com
Contently помогает брендам рассказывать замечательные истории. Наша мощная платформа корпоративного контент-маркетинга, стратегические услуги на основе данных и сеть фрилансеров мирового класса предоставляют ведущим мировым брендам все необходимое для создания контента, который радует их аудиторию и приводит к результатам. В среднем контент, который наши клиенты создают с помощью Contently, приносит их бизнесу более 13 миллионов долларов в год — это шестикратная рентабельность инвестиций. Создавать отличный контент сложно, но Contently делает это намного проще. Наша мощная технология подскажет вам, какие истории создавать, и соединит вас с командой отмеченных наградами креативщиков, которые воплотят эти истории в жизнь. Интеллектуальные рабочие процессы и рекомендации на основе искусственного интеллекта экономят время и усилия вашей команды, а наш аналитический пакет мирового класса показывает, какой контент работает лучше всего, и подсказывает, что делать дальше. Мы даже сообщаем вам, какую ценность ваш контент для вашего бренда.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
Content Launch
contentlaunch.com
Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.
FORTVISION
fortvision.com
Увеличьте свои продажи, получите больше подписчиков по электронной почте и покажите своей аудитории динамичный, персонализированный контент с помощью платформы автоматизации маркетинга и веб-персонализации FORTVISION. FORTVISION — это самый разумный способ повысить уровень вовлеченности и конверсии в одном месте. Привлекайте внимание пользователей с помощью персонализированной автоматизации и увеличивайте продажи с помощью настраиваемых динамических элементов на сайте, электронной почты, SMS, WhatsApp, рекламы и целевых страниц. FORTVISION — это комплексное решение для улучшения всех ваших продаж и маркетинговых конверсий с использованием внутренних и внешних источников данных, включая внешнее программное обеспечение CRM. С помощью нашего плагина данные собираются, анализируются и сегментируются на основе геолокации пользователя, источника трафика, поведения в Интернете, истории покупок и многого другого. Используя автоматизацию омниканального маркетинга и веб-персонализацию, FORTVISION предлагает решения для отказа от корзин, оптимизации конверсий и интеллектуальную аналитику. Веб-персонализация: привлекайте потенциальных клиентов и повышайте конверсию с помощью программного обеспечения для веб-персонализации FORTVISION. Персонализация опыта просмотра или покупок ваших посетителей будет иметь большое значение для положительного влияния на вашу прибыль. С FORTVISION вы можете персонализировать любой элемент или контент. Добавляйте или заменяйте элементы в соответствии с профилем посетителя или взаимодействием с сайтом. Рекомендуйте продукты и контент своим посетителям на основе их предпочтений при просмотре. Данные: с FORTVISION все ваши данные связаны, управляются в одном месте и позволяют вам соответствующим образом автоматизировать. Наша платформа данных использует внутренние и внешние источники данных, что позволяет вам использовать их для получения более точной информации и принятия более разумных решений. Превратите данные в сегментацию, распределите пользователей по заранее определенным аудиториям на основе взаимодействия пользователя с сайтом и нацеливайтесь на нужную аудиторию в нужное время. Затем начните привлекать своих пользователей, показывая персонализированный контент на основе их сегмента. Автоматизация маркетинга: привлекайте свою аудиторию, стимулируйте продажи и улучшайте удержание клиентов с помощью маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и WhatsApp. Когда вы настраиваете кампании по автоматизации, FORTVISION работает на вас даже в нерабочее время. Создайте потоки автоматизации приветственной электронной почты, автоматизацию SMS-сообщений с напоминанием о брошенной корзине, индивидуальную
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
OneMob
onemob.com
OneMob-это окончательная платформа для всех в одном для создания, обмена и отслеживания красивых микроситов за секунды! Независимо от того, занимаетесь ли вы продажам, маркетингу, успехам клиентов или создателю контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы поднять вашу пропаганду и привлечь больше внимания, вовлечения и ответов. Благодаря мощному микросайтеру, загрузчику контента и функциям управления OneMob, вы можете легко создать потрясающие, индивидуальные микроситы, которые демонстрируют ваш бренд и контент профессиональным и увлекательным образом. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и параметров тегов, чтобы настраивать микроситы в соответствии с вашим брендом и нацеливаться на вашу аудиторию. Но это еще не все - onemob заполнен функциями, которые помогут вам создавать, делиться и отслеживать ваш контент как профессионал. Вы можете создавать видео на Go с мобильным, веб-рекордером OneMob, а также использовать встроенный сценарий Teleprompter и инструменты для редактирования видео для усовершенствования вашего контента. Кроме того, с помощью одобрения видео и отслеживания вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом корректируют вашу стратегию. OneMob плавно интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot и многое другое, а также интеграция контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. С помощью нативного плагина для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и Insidesales вы можете легко создавать и поделиться контентом прямо из ваших любимых электронных писем и инструментов продаж. И самое приятное, что вы можете начать с OneMob бесплатно! Его бесплатный план предлагает доступ ко многим из основных функций, поэтому вы можете попробовать без риска OneMob и посмотреть, как она может преобразовать вашу контент.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — это самый продвинутый ИИ-писатель, генератор постов в социальных сетях и маркетинговый инструмент. Преобразуйте свой веб-сайт, блоги и присутствие в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта.
Connatix
connatix.com
Connatix - это видеотехнологическая компания, которая поддерживает истории мира с легкими, расширяющими и вдохновляющими решениями. Благодаря проприетарной платформе полного стека, Connatix помогает издателю доставлять, монетизировать, анализировать и создавать видео, предоставляя рекламодательцу с премиальным инвентаризацией видео и точным нацеливанием Deep Contextual ™. Сидя в авангарде инноваций, Connatix использует силу ИИ для оптимизации дохода и обеспечения актуальности, эффективности и масштабирования между кампаниями. В настоящее время Connatix работает с 350+ издательными группами на тысячах сайтов и ведущих брендов и агентств. В списке самых быстрорастущих компаний, поддерживаемый частным акционерным капиталом, был включен в список самых быстрорастущих компаний Inc. 5000 и назвал программного игрока Adexchanger в течение двух лет подряд. Основанная в 2014 году, штаб-квартира Connatix находится в Нью-Йорке и продолжает расширять свой глобальный участок с офисами в Лондоне, Cluj-Napoca и Tel Aviv.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.