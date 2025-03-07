Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Vodlix

vodlix.com

Vodlix-это потоковая передача видео с белой маркой и платформу OTT (Over-The Rover), которая предлагает облачные решения для потребностей IPTV и VOD (видео по запросу). Это позволяет предприятиям и частным лицам легко создавать и запускать свои собственные услуги потоковой передачи видео, без необходимости строить все с нуля. Vodlix предоставляет высококачественный опыт просмотра для конечных пользователей с такими функциями, как EPG (Руководство по электронной программе) и живое телевидение, которые позволяют зрителям легко просматривать полный список того, что происходит, и смотреть их любимые шоу в эфире. Кроме того, Vodlix предлагает систему управления пучками, которая облегчает предложение зрителям настраиваемые пакеты контента, обеспечивая большую гибкость и контроль над тем, к чему могут получить доступ зрители. Благодаря прозрачным ценам, которое включает в себя кодирование видео, и никаких дополнительных затрат на мобильные и телевизионные приложения в профессиональных и корпоративных планах, Vodlix помогает предприятиям максимизировать свой доход и минимизировать затраты. Vodlix также предлагает различные функции безопасности и поддержки клиентов, чтобы гарантировать, что ваш потоковой сервис работает плавно и безопасно. В целом, Vodlix - это комплексная платформа потоковой передачи видео, которая предоставляет предприятиям и частным лицам инструменты, необходимые для создания успешного потокового сервиса.