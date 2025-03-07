Программное обеспечение для управления компенсациями - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для управления компенсациями помогает организациям разрабатывать стратегию и управлять компенсационными пакетами сотрудников. Это программное обеспечение, которое часто называют планированием или решениями по вознаграждению, контролирует заработную плату с помощью административной панели или инструментов визуализации данных. Он облегчает создание матриц заслуг, генерирует отчеты о данных о вознаграждениях компаний и позволяет организациям пересматривать и корректировать политику вознаграждения. Более того, это помогает планировать бонусы сотрудникам, структурировать стимулы и рекомендовать корректировку заработной платы. Системы управления вознаграждениями, обычно используемые отделами кадров, дают менеджерам возможность разрабатывать эффективные стратегии вознаграждения для своих команд. Такой подход обеспечивает справедливую оплату труда сотрудников и оптимизирует фонд заработной платы. Такое программное обеспечение может функционировать независимо или как часть интегрированного пакета программного обеспечения HRMS и HCM. Многие системы интегрируются с программным обеспечением для управления производительностью, используя данные о производительности сотрудников для принятия решений о вознаграждении. Предложения Suite могут также включать в себя функции программного обеспечения для компенсации продаж, что расширяет их возможности и полезность.
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Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - платформа Global People для современной рабочей силы. Решение Enterprise HCM, Dayforce сочетает в себе заработную плату, HR, преимущества, управление талантами, управление рабочей силой и многое другое в одном облачном приложении для власти сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставить опыт, который помогает организациям раскрыть свой полный потенциал рабочей силы и управлять уверенностью, независимо от того, где они работают в мире. Дейфорс со штаб -квартирой в Торонто, Онтарио и Миннеаполисе, штат Миннесота, с операциями по всему миру. Бренд компании обещает улучшить трудовую жизнь, - это обязательство, которое она совершает не только клиентам, но и своим людям и сообществам Dayforce работает. Ключевые области продукта: * HRIS * Глобальная заработная плата, оплата по требованию * Преимущества * Управление рабочей силой, включая время, посещаемость и управление задачами * Приобретение талантов, включая рекрутинг и адаптирование * Управление талантами, включая управление эффективностью, планирование преемственности, управление компенсациями, обследования вовлечения и интегрированная система управления обучением * Усовершенствованная отчетность, аналитика и панели мониторинга * HR самообслуживание через мобильное приложение Dayforce
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создание победных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторную информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снижает риск соответствия, повышает эффективность, позволяет сотрудникам контролировать свое финансовое здоровье и получить более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
Bob HR
hibob.com
Боб - это HR -платформа, которая упрощает управление людьми и модернизирует опыт работы для каждого сотрудника - привлечение взаимодействия, культуры и производительности. Боб настраивается для того, как вы работаете - несмотря на себя, удаленная или гибридная работа. Это дает возможность HR и менеджерам повысить производительность и удержание, что приводит к более здоровым и продуктивным командам. С BOB вы можете оптимизировать свои основные HR -процессы, такие как адаптация, управление производительностью и управление компенсациями, с использованием автоматизированных рабочих процессов для повышения вашей эффективности, покрытия всех точек отслеживания и сэкономить драгоценное время. Боб предоставляет количественные данные в реальном времени, которые могут информировать стратегические решения, которые влияют на прибыль. Боб помогает динамичным компаниям выявить лучшее в своих сотрудниках. Преданные команды Хибоба по всей США, Великобритании, Европе, Израиле и Австралии работают каждый день, чтобы обслуживать более 1400 современных, быстрорастущих предприятий среднего размера.
Vena
vena.io
Vena — единственная платформа комплексного планирования, которая расширяет возможности и вдохновляет бизнес-лидеров, специалистов в области финансов и операций на Plan To Grow™. Vena использует привычный и гибкий интерфейс Excel в рамках Vena Growth Engine, платформы SaaS и методологии, которая поддерживает ваши планы и направляет ваш путь к росту. Благодаря Vena растут более 1500 ведущих компаний мира, включая Nike, Coca-Cola Consolidated и Kansas City Chiefs. Кроме того, Vena работает с более чем 100 партнерами мирового уровня. Категории G2 включают в себя: программное обеспечение для управления корпоративной эффективностью (CPM), программное обеспечение для составления бюджета и прогнозирования, программное обеспечение для финансового закрытия, программное обеспечение для управления эффективностью продаж и многое другое.
Lattice
lattice.com
Решетка-это платформа управления людьми, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и понимание, чтобы помочь организациям разрабатывать заинтересованных и высокопроизводительных сотрудников в культуре победителей. Объединив непрерывное управление эффективностью, обследования вовлечения сотрудников, управление вознаграждением и инструменты развития карьеры в одно связанное решение, решетчатая аналитика может предоставить мощную аналитику людей, используемую командами HR и People для обеспечения эффективных результатов бизнеса. Опираясь на Inc. 500 наиболее быстрорастущих частных компаний, перечисленные три года подряд и оцененный в качестве отличного места для работы на 99 процентов своих сотрудников, решетка обслуживает более 5000 клиентов по всему миру, включая Slack, Cruise и Reddit.
Salary.com
salary.com
Salary.com — это ведущий ресурс, где можно найти надежную информацию, предоставленную работодателями, об уровнях оплаты труда сотрудников, а также передовых методах, тенденциях и политике, связанных с компенсациями. Наше облачное программное обеспечение и непревзойденные знания предметной области помогают компаниям любого размера упростить связи между людьми и платить за победу в войне за таланты, одновременно предоставляя людям инструменты, советы и данные, необходимые для понимания и полной реализации своего потенциала заработка.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome-это платформа Peopled People для AI для HR Excellence и высокопроизводительных команд. Он автоматизирует, подключает и упрощает все процессы HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, от управления внедрением и управления эффективностью до вовлечения и развития сотрудников. Генеральные директора, менеджеры и команды HR в более чем 1600 прогнозных компаниях доверяют, чтобы поднять стратегию своих людей с помощью интеллектуальной информации о лучших людях, возможностях ИИ, для будущих защитников их инструментария HR и встроенные практики для развития, вовлечения и удерживая топ -талант.
Comprehensive
comprehensive.io
Универсальная платформа вознаграждения сотрудников, которая помогает компаниям принимать более обоснованные решения по оплате труда, не требуя тысячи электронных таблиц.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя запатентованную технологию Hyperblock™, Anaplan позволяет контекстуализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для более быстрого и уверенного принятия решений. Anaplan обеспечивает объединенную стратегию и планирование на всем предприятии для продвижения вашего бизнеса вперед. Компания Anaplan, базирующаяся в Сан-Франциско, имеет более 200 партнеров и более 2000 клиентов по всему миру. Категории G2 включают: управление корпоративной эффективностью, составление бюджета и прогнозирование, управление компенсациями, планирование продаж и операций, управление эффективностью продаж, планирование продаж, планирование цепочки поставок и управление персоналом.
Pave
pave.com
Платите конкурентоспособно и ответственно вместе с Pave. Pave предлагает данные в режиме реального времени и оптимизированные рабочие процессы планирования вознаграждений для эффективного управления крупнейшими расходами вашей компании. Подключите свой HRIS, чтобы получить доступ к данным о зарплатах и капитале примерно из 8000 компаний.
Ravio
ravio.com
Будучи платформой управления компенсациями №1 в Европе, Ravio помогает ведущим технологическим компаниям привлекать, удерживать и мотивировать лучшие таланты. Руководители HR и Total Reward используют сравнительный анализ вознаграждений Ravio в режиме реального времени и автоматическое выравнивание должностей, чтобы уверенно сообщать о своей стратегии вознаграждения, обеспечить прозрачность оплаты труда в масштабах всей компании и проложить путь к сокращению гендерного разрыва в оплате труда. И все это за минуты, а не месяцы. Ravio позволяет легко просматривать, анализировать, обновлять и делиться диапазонами заработной платы, которые постоянно калибруются на основе самых надежных данных рынка талантов Европы. Это означает, что больше никаких электронных таблиц. Легкие циклы обзора комп. И справедливая, прозрачная оплата. От революционных стартапов до солидных предприятий — самые быстрорастущие компании Европы доверяют Ravio ускорение управления компенсациями, улучшение процессов и превращение людей в рычаг роста.
ChartHop
charthop.com
Charthop - это динамичная платформа для операций, которая соединяет и визуализирует все данные ваших людей, чтобы расширить возможности вашей организации посредством понимания, выравнивания и действий. Charthop выполняет миссию по созданию здоровой прозрачности в организациях, чтобы процветать сотрудники и организации. Динамичная платформа для операций People, Charthop соединяет и визуализирует данные людей, чтобы расширить возможности организаций посредством понимания, выравнивания и действий. Привлекая новый подход к HR, платформа операционной операции Charthop является единым источником данных для людей и основным вопросом для повседневных программ, процессов и инициатив. От людей и руководителей финансов до менеджеров и сотрудников, Charthop предназначен для всех в организации. Charthop хорошо играет с десятками платформ с помощью надежных интеграций по всему технологическому стеку HR и обслуживает такие компании, как 1Password, Yipitdata, BetterCloud и Starburst. Основанный в 2019 году Яном Уайтом, Чарфоп поддерживается Андреессеном Горовицем и Кокс -Энтерпрайсами.
Plentive
plentive.com
Plentive — самое мощное программное обеспечение для отслеживания стимулов. Вы можете автоматически отслеживать, рассчитывать и управлять своим бонусным планом. Мотивируйте свою команду и повышайте эффективность компании с помощью нашей простой платформы управления стимулами.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — это технология оплаты по результатам работы для быстрорастущих и динамично развивающихся компаний. Конкурентоспособные, основанные на данных программы вознаграждения, которые привлекают и удерживают таланты, необходимые для достижения успеха.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их с остальными участниками рынка. LiveRem помогает клиентам принимать решения на основе данных, экономить время и повышать эффективность затрат. В конечном итоге LiveRem помогает организациям привлекать и удерживать таланты. LiveRem в настоящее время доступен в Новой Зеландии и Австралии, а вскоре будет доступен в Сингапуре и Дубае.
Pequity
pequity.com
Создайте компенсационную программу мирового уровня с помощью самых гибких и надежных решений по планированию компенсаций.
Figures
figures.hr
Цифры — это комплексное решение для управления вознаграждениями, которое упрощает (и демистифицирует!) вознаграждения и помогает компаниям лучше оценивать, планировать, корректировать и сообщать о своих решениях по вознаграждениям. С помощью рисунков вы получаете полную книгу компенсаций, содержащую более 100 тысяч точек данных для нашего сравнительного анализа рыночных данных, четкую и всеобъемлющую политику вознаграждений, полный конструктор диапазонов заработной платы с центром обмена, а также мощный калькулятор бюджета планирования компенсаций, который поможет лучше определить ваш следующий бюджет повышения заработной платы. ; в одно простое масштабируемое решение. Цифры, которым доверяют тысячи ведущих европейских компаний, от стартапов до признанных брендов, призваны помочь предприятиям сэкономить время и деньги на протяжении всего процесса вознаграждения, помогая принимать более эффективные и справедливые решения по вознаграждению людей.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp предоставляет самое мощное и простое в использовании решение для сравнительного анализа вознаграждений. BetterComp, созданный для того, чтобы помочь компаниям пройти трудный процесс масштабного рыночного ценообразования, создан экспертами по рыночному ценообразованию из таких компаний, как Salary.com, PayFactors и MarketPay, которые своими глазами увидели, что рыночное ценообразование не изменилось за 20 лет, и решили, что это так. должен был быть лучший способ. Мы помогаем вам оценить ваш глобальный каталог вакансий, используя ваши собственные семьи и уровни. Сравните и сопоставьте влияние использования различных сокращений, применяя их в масштабе. Используйте наше обнаружение выбросов, чтобы выявить исключения из вашей ценовой политики. И пусть наши мощные возможности отчетности дадут вам представление о ваших данных всего за несколько кликов.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp дает быстрорастущим компаниям возможность уверенно принимать лучшие бизнес-решения с помощью аналитики вознаграждений. Более 2000 компаний используют OpenComp для привлечения и расширения возможностей лучших специалистов справедливыми и последовательными способами, включая Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux и Reddit. Компания OpenComp, основанная в 2021 году Таном Нгуеном и Нэнси Коннери, HR-командой-учредителем Salesforce, привлекла 24 миллиона долларов венчурного капитала от JP Morgan, TIME Ventures (инвестиционный фонд Марка Бениоффа), 8VC и других. OpenComp доступен бесплатно для организаций с числом сотрудников до 50 человек, а для других организаций предусмотрены многоуровневые цены и услуги в зависимости от размера и потребностей. Зарегистрируйтесь на www.opencomp.com и подключайтесь на www.linkedin.com/opencomp.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — это комплексная платформа управления вознаграждениями, которая помогает вам компенсировать, сохранять и развивать свою команду. Менеджеры, рекрутеры и HR-команды используют Aeqium, чтобы более эффективно принимать более обоснованные решения и быстрее развивать свой бизнес. Aeqium предоставляет набор мощных инструментов для оптимизации и модернизации системы вознаграждения вашей команды. Вы можете: * Запускать эффективные циклы компенсации с помощью настраиваемых рабочих процессов Aeqium. * Объясняйте кандидатам о вознаграждении в веселой фирменной форме, используя интерактивные письма с предложениями, которые визуализируют общие вознаграждения и демонстрируют индивидуальность вашей компании с помощью настраиваемых изображений, цветов и видео. * Быстро принимайте более эффективные решения по вознаграждению, используя диапазоны ставок и данные о предложениях у вас под рукой. * Адаптируйтесь к конкурентному рынку труда, автоматически собирая показатели успешности предложений и точки данных от конкурирующих предложений кандидатов, чтобы принимать решения на основе данных. * Получайте в режиме реального времени информацию о данных о компенсациях и справедливой оплате труда, а также устраняйте проблемы до их возникновения.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Complete
complete.so
Complete позволяет компаниям создавать, планировать и масштабировать свою практику вознаграждения. От писем с предложениями до создания уровней и диапазонов вознаграждения — Complete позволяет вам плавно масштабировать штат от 30 сотрудников до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — это программное обеспечение для управления численностью персонала и планирования вознаграждений. На сотрудников приходится +70% всех операционных затрат, но управление ими по-прежнему осуществляется с помощью таблиц и электронной почты. Мы управляем всеми расходами людей на одной платформе, интегрированной в ваш стек финансов и кадров. Возможности продукта включают в себя: - Планирование численности и заполнения - Сценарии бюджета штата по отделам - Планирование цикла заслуг - Аналитика, включая отток сотрудников, выигрыши/убытки при приеме на работу, сжигание денежных средств
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные структуры стимулирования и комиссионных. Благодаря игровым элементам, вознаграждениям, признанию, коммуникативным и аналитическим возможностям Compass позволяет вам вовлекать и стимулировать ваши команды, приносящие доход. Результат — повышение продуктивности продаж, ускорение продаж, сокращение времени обработки стимулов, экономия поощрительных бюджетов и многое другое. Compass работает в разных отраслях, поддерживая различные варианты использования: от банковского дела до финансовых услуг, страхования, FMCG, SaaS и логистики — и это лишь некоторые из них. Подключите Compass к своей CRM, HCM, ERP или любому из ваших повседневных рабочих инструментов. Он поставляется с предварительно встроенной интеграцией с такими популярными инструментами, как Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet и другими. Благодаря таким методам развертывания, как API, веб- и мобильные приложения, приложение с единым входом и опциям SDK на выбор, Compass легко внедрить и масштабировать по мере роста.
Xactly
xactlycorp.com
Предсказуемость. Рентабельность. Устойчивость. Превратите операции по получению доходов вашей компании в интеллектуальные механизмы получения дохода. Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям, увеличивая при этом выручку и прибыль. Добро пожаловать на интеллектуальную платформу доходов Xactly
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