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Программное обеспечение для управления каталогами оптимизирует и централизует данные о продуктах электронной коммерции в цифровой каталог, что приносит пользу как продавцам, так и покупателям. Он служит хранилищем информации о продуктах в онлайн-бизнесе. В отличие от программного обеспечения для управления информацией о продуктах (PIM), программное обеспечение для управления каталогом фокусируется на улучшении данных о продуктах посредством редактирования, добавления и изменения деталей, в то время как программное обеспечение PIM имеет более широкий взгляд. Оно обеспечивает качество данных, позволяя администраторам обновлять сведения о продуктах, позволяя клиентам совершать осознанные покупки. Продавцы помогают покупателям, предоставляя важную информацию, такую как названия продуктов, фильтры, описания, цены и коды. Некоторые решения, часто интегрированные с инструментами контент-маркетинга электронной коммерции, также доступны в виде платформ с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществами пользователей.
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Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные каталоги цифровым клиентам, выбрав более устойчивый и экономически эффективный путь для своего бизнеса. Мощные функции, такие как кнопки покупок, видео, GIF-файлы, привлекательные слайд-шоу из фотографий, настраиваемые формы для потенциальных клиентов, встраивания и многое другое, помогут вам выделиться среди конкурентов. Также доступны расширенная статистика и параметры брендинга, которые помогут вам предложить своим читателям незабываемые впечатления. Создавайте рабочие пространства, управляйте различными проектами, приглашайте товарищей по команде и назначайте разные роли. Обеспечьте единообразие бренда и сотрудничайте со своей командой для создания потрясающих публикаций. Все в Flipsnack. Публикация через Flipsnack позволяет добавлять в каталоги мультимедийные материалы: видео, аудио, онлайн-формы, виджеты покупок, подписи и многое другое. Ваш каталог будет работать на всех типах устройств, включая смартфоны и планшеты, и его можно легко встроить в любой веб-сайт.
OnWhatsApp
onwhats.app
Самый быстрый инструмент для коммерции, позволяющий запустить интернет-магазин, удобный для мобильных устройств, и принимать заказы в WhatsApp. Думайте об этом как о Shopify для масс всего за доллар в месяц!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимодействие с рынком и социальная коммерция, распространение контента о продуктах, а также привлечение продавцов и поставщиков. Он обрабатывает более двух триллионов товаров в месяц для более чем 900 брендов, включая IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble и ALDI, обрабатывая больше ежемесячных запросов данных, чем служба поиска потребителей Google.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, WhatsApp или напрямую интегрируйтесь с вашим интернет-магазином. Платформа iPaper создана с учетом потребностей вашего бизнеса, и мы предлагаем расширенные функции для полной автоматизации вашей настройки.
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме розничной торговли. Cymbio поддерживает более 800 розничных продавцов, торговых площадок, универмагов и бутиков (таких как Nordstrom, Kohl’s, Macy’s, Farfetch, Urban Outfitters) и обслуживает сотни брендов, включая Steve Madden, Marchesa, Camper и другие. Мы гордимся тем, что автоматизируем полную настройку розничной торговли для брендов без изменения каких-либо существующих систем или процессов, оптимизируя данные о продуктах, изображения, картографирование, таксономию, синхронизацию запасов, заказы, выставление счетов, отслеживание, возвраты и многое другое.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo-это облачное веб-и мобильное решение, которое помогает малым и средним оптовым продавцам и розничным продавцам обеспечить доход и сэкономить время. Его функции включают управление заказами, каталог продуктов, управление клиентами и аналитику. Его мобильное приложение позволяет торговым представителям писать заказы и управлять запасами на ходу, в то время как менеджеры по доставке могут эффективно организовать выполнение и доставку. SimpleDepo-это полностью решение на основе SaaS.
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавцов в многоканальных продажах по всей Европе. Благодаря ShopVibe вся соответствующая информация о продуктах может управляться централизованно и в цифровом формате и оптимизироваться для всех каналов продаж и партнеров. Наше облачное решение позволяет всем заинтересованным сторонам работать вместе. Благодаря центральной структуре данных shopvibes предлагает уникальные функции для повышения качества данных. Таким образом, данные о продуктах можно оптимизировать специально для каналов, партнеров по продажам или ассортиментов. С помощью ИИ даются четкие рекомендации к действию по оптимизации данных. Распространение данных по всем каналам и партнерам полностью автоматизировано, без ручной подготовки и обработки. Это экономит до 90 % усилий и в то же время обеспечивает максимальное и стабильное качество данных во всех каналах. С помощью функций аналитики важные идеи выделяются и могут быть реализованы непосредственно в решении. В результате анализ осуществляется напрямую, а потенциал используется быстрее. Интуитивное универсальное решение shopvibes идеально подходит для малых и средних брендов, производителей и розничных продавцов по всей Европе, которые продают множество товаров по нескольким каналам.
GeekSeller
geekseller.com
Многоканальная платформа управления запасами и заказами. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair и других платформах.
Salsify
salsify.com
Salsify помогает тысячам производителей, дистрибьюторов и ритейлеров брендов в более чем 140 странах сотрудничать, чтобы добиться успеха на цифровой полке. Платформа Product Experience Management (PXM) компании позволяет организациям централизовать весь контент своих продуктов, подключаться к коммерческой экосистеме и автоматизировать бизнес-процессы, чтобы обеспечить наилучшее качество продуктов в каждом пункте продаж. Узнайте, как крупнейшие мировые бренды, в том числе Mars, L'Oreal, Coca-Cola, Bosch и ASICS, а также ритейлеры и дистрибьюторы, такие как DoorDash, E.Leclerc, Carrefour, Metro и Intermarché, каждый день используют Salsify для повышения эффективности. , рост мощности и лидерство на цифровой полке.
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions является поставщиком программных решений для индустрии полевых и домашних услуг с более чем 10 -летним опытом. Основной в южной части Испании, его основным продуктом является STEL Order, который помогает более 5000 клиентов в более чем 100 странах оптимизировать свой бизнес и каждый день упростить их жизнь. STEL Order - это комплексное программное обеспечение для управления полевыми услугами, которое предоставляет полностью интегрированный подход к управлению бизнесом домашнего обслуживания. Это устраняет необходимость в нескольких программных решениях для различных аспектов операций и управления. STEL Order предоставляет одно место для организации рабочих мест, рабочих заказов, планирования, отправки, выставления счетов, отслеживания расходов, функций бухгалтерского учета и многого другого. Его унифицированная платформа способна предоставлять информацию в реальном времени всем пользователям с одновременным доступом на нескольких платформах и местоположениях, даже в автономном режиме. Когда полевые работники используют заказ STEL для выполнения рабочего заказа, они могут немедленно генерировать счет-фактуру и собирать платеж от клиента на своем мобильном устройстве, используя интеграцию с ведущими отраслевыми платформами обработки платежей, таких как Stripe и PayPal. Эта информация и документация доступны в режиме реального времени для других пользователей независимо от устройства, ОС или местоположения, используемого для доступа к STEL Order (облачный iOS, Android и веб-приложения). Заказ на работу может быть сгенерирован из запроса на работу и назначен полевой технологии, которая уведомлена в приложении, обеспечивая отслеживание сквозного документа. Уведомление включает в себя сайт работы, необходимые детали, контактную информацию и любые другие соответствующие детали. Технология может связаться с клиентом непосредственно через приложение до прибытия или запланировать посещение на более поздний срок и включить других членов команды на мероприятие, используя функцию общего календаря. Порядок STEL может использоваться для мониторинга состояния и местоположения технических специалистов с использованием интегрированных функций отслеживания календаря и GPS. Это гарантирует, что контракт на обслуживание услуг не пропадает через пробелы с расширенным управлением активами, включая возможность автоматизировать задачи и уведомлять как основные офисные, так и специалисты о ожидаемых потребностях в обслуживании. Пользователи могут настраивать шаблоны и процессы выставления счетов для удовлетворения уникальных потребностей бизнеса. С помощью STEL Order пользователи могут связаться с специальными управляющими учетными записями по телефону, чату и электронной почте, чтобы решить любые проблемы. Полная библиотека видео и статьи о поддержке доступна для обеспечения плавного процесса адаптации, а также регулярно запланированных семинаров с командой Stel Order Customer Company.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют многочисленные процессы, такие как настройка ленты, управление заказами и защита данных. Фидономика дает вам свободу сосредоточиться на других областях вашего бизнеса. Как продавцу или агентству, которое его поддерживает, вам не придется тратить время и ресурсы на очистку данных о продуктах, настройку экспорта, устранение ошибок и обновление требований к фидам только для управления фидами продуктов.
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чтобы оставаться конкурентоспособными и внедрять инновации с помощью интегрированного целостного решения. Беспрепятственное масштабирование: управляйте сложными каталогами продуктов, данными и активами любого размера и на любом этапе бизнеса с помощью одной готовой платформы. Повысьте эффективность и упростите работу с помощью решения, которое интегрируется с вашей ERP и включает в себя все: от управления информацией о продуктах (PIM) и поиска до управления контентом, маркетинга и платежей. Обеспечьте наилучшее качество обслуживания клиентов. Предоставьте своим клиентам гибкость и простоту поиска и заказа того, что им нужно, когда им это нужно. Благодаря надежной системе рекомендаций по продуктам, интеллектуальному поиску и полностью интегрированному мобильному приложению ваши клиенты смогут легко заказывать, выкупать и отслеживать покупки в любое время и в любом месте. Оптимизируйте денежный поток: сведите к минимуму трудности между совершением продажи и проведением платежа, одновременно увеличивая денежный поток за счет консолидации процессов продаж, выставления счетов и платежей у одного поставщика.
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специально для ландшафта электронной коммерции, предлагая набор функций, которые оптимизируют операции за небольшую часть стоимости и сложности. Почему выбирают Кентро? Современное решение ERP: созданный для эпохи электронной коммерции, Kentro превосходит системы старой школы благодаря интуитивному дизайну и расширенным возможностям. Эффективно: испытать мощность высококлассной системы ERP, такой как Netsuite или SAP, но по гораздо более доступной цене. Интерфейс, удобный для пользователя: перейдите по вашим операциям электронной коммерции с интерфейсом, который легко используется и высокоэффективен. Операция в режиме реального времени: оставайтесь вперед с управлением запасами в реальном времени, выполнением заказов и пониманием цепочки поставок. Ключевые функции: встроенный интернет-магазин B2B: плавное управление продажами клиентов и бизнеса. Управление запасами в режиме реального времени: всегда знайте уровни ваших акций и эффективно управляйте ими. Заказ выполнение и маршрутизация: плавная и автоматизированная обработка заказа. Автоматизации по падению: упростите процесс выброса. Управление цепочками поставок: Получите полный контроль над вашей цепочкой поставок. Управление каталогом продуктов: легко управлять и обновлять списки продуктов. Многоканальный список: интегрируйте и синхронизируйте ваши продажи на различных платформах. Автоматизация рабочего процесса: настраиваемые правила двигатель для автоматизации ваших ежедневных задач. Автоматизация бухгалтерского учета: держите ваши финансовые данные синхронизировать и обновлять. Поставщик/поставщик панель управления: выделенные порталы для ваших деловых партнеров. Автоматизация связи: автоматические уведомления по электронной почте и SMS и оповещения. Управление возвратом: оптимизируйте процессы возврата. Пользовательская интеграция API: открытый канал и магазин API для интеграции на заказ. Ваши операции по электронной коммерции, переопределенный Kentro-это больше, чем ERP; Это стратегический партнер в вашем путешествии электронной коммерции. Благодаря прямой интеграции с более чем 100 внешними инструментами и 5000+ ZAP, кентро соединяет разрыв между разрозненными процессами, превращая сложные операции в упорядоченные рабочие процессы. Готовы преобразовать свою деятельность в сфере электронной коммерции? Откройте для себя разницу Kentro сегодня!
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — это платформа социальной коммерции для продаж прямо из вашего почтового ящика в социальных сетях. Функции включают в себя управление запасами и каталогом продуктов, удобную проверку, автоматизированный чат-бот, автоматизацию отказа от корзины, трансляцию и многое другое. Сократите время ответа с помощью автоматизированной поддержки клиентов и управляйте своим бизнесом с помощью различных интеграций.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — это универсальная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает оптовикам, дистрибьюторам и производителям B2B оцифровывать свои сквозные продажи; начиная с регистрации новых потенциальных клиентов и заканчивая приемом заказов, оплат и многого другого! Пользователи могут принимать заказы на выставках, в Интернете или на местах; находите скрытые возможности дополнительных продаж и принимайте решения на основе данных с помощью расширенных отчетов. WizCommerce интегрируется со всеми веб-сайтами, ERP, CRM и платформами электронной коммерции, помогая пользователям управлять всем своим бизнесом на одной платформе.
Catalog Bar
catalogbar.com
Панель каталогов — это веб- и мобильный магазин для организаций, у которых есть отделы продаж, дилеры, розничные продавцы и магазины для продажи своей продукции.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обучения. Наше решение предлагает релевантные теги на основе изображений продуктов вашего бренда.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin — ведущая SaaS-компания в области электронной коммерции. Наша миссия — революционизировать и внедрять инновации в индустрию программных решений для электронной коммерции с помощью обновленного подхода. Централизуя критически важные операции электронной коммерции на единой надежной платформе, мы даем возможность брендам и ритейлерам уверенно масштабировать свой бизнес и преодолевать сложности, связанные с ростом и расширением. До разработки OneChannelAdmin основатели были ведущими онлайн-продавцами. Благодаря нашему совокупному опыту продавцов в электронной коммерции и навыкам разработки программного обеспечения, мы знаем, с какими проблемами сталкиваются бренды и розничные продавцы в своей повседневной деятельности, и мы стремимся сосредоточиться на предоставлении соответствующих решений и возможностей, а также на своевременной поддержке клиентов в белых перчатках. Комплексная платформа электронной коммерции для всех, кто продает в магазине и через Интернет.
Stedger
stedger.com
Наше решение: Stedger — это современное SaaS-решение, которое легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, такими как Shopify, Prestashop и Magento. Наша интеграция распространяется на поставщиков и бренды, которые связаны с этими магазинами электронной коммерции. Ключевые особенности: Автоматическое создание продуктов. Клиенты могут быстро создавать продукты, просто выбирая их. Это уменьшает количество ручных усилий и ошибок. Актуальные обновления запасов и цен: мы гарантируем, что данные о ваших продуктах всегда будут актуальными, постоянно синхронизируя их с данными поставщика. Это гарантирует наличие товара на складе в режиме реального времени и точную информацию о ценах. Автоматизированные заказы прямой поставки: заказы, полученные на подключенных платформах электронной коммерции, автоматически передаются через Stedger. Эти заказы разумно распределяются между разными поставщиками и беспрепятственно передаются в их системы заказов. Почему компании электронной коммерции выбирают нас: Безрисковое масштабирование: расширяйте ассортимент продукции без связанных с этим рисков, связанных с хранением запасов. Автоматизация: оптимизирует процессы управления продуктами и заказами, экономя драгоценное время. Преимущества для поставщиков: Stedger предлагает поставщикам свои услуги бесплатно. Это дает им возможность помогать своим реселлерам электронной коммерции в эффективном масштабировании. Через Stedger поставщики не только увеличивают объемы своих заказов за счет прямой поставки, но и выходят на новые рынки, преимущественно в Европе.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей технологической платформе и экспертным услугам 1WorldSync решает проблемы, связанные с контентом продуктов, влияющие на доходы, с которыми сталкиваются ведущие бренды и ритейлеры в сфере потребительских товаров/розничной торговли, DIY, бытовой электроники, здравоохранения и общественного питания. 1WorldSync — один из немногих поставщиков контента и пулов данных GDSN, получивших сертификат ISO 27001. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.1worldsync.com.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают онлайн. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательского интерфейса. -Реплицируйте списки продуктов, управляйте ими и отправляйте их на выбранные вами торговые площадки. -Управляйте запасами и синхронизируйте их между всеми местами, где вы продаете. -Подключитесь к существующему процессу выполнения заказов, включая Amazon FBA и другие 3PL. -Используйте другие интересные инструменты в программном обеспечении, такие как прогнозирование запасов. -Экономьте массу времени, синхронизируя все каналы продаж за считанные минуты! От данных о списках продуктов до управления запасами — мы предлагаем комплексные многоканальные решения, позволяющие сэкономить время и уменьшить количество ошибок при онлайн-продажах. Наше мощное программное обеспечение автоматизирует и усиливает ваши многоканальные продажи, чтобы вы могли думать о росте. Самое приятное то, что Listing Mirror предлагает персонализированную поддержку по телефону или электронной почте, поэтому все работает так, как вам нужно. ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ИЮЛЬ 2022 ГОДА: Мы только что выпустили потрясающий инструмент прогнозирования запасов. Этот инструмент теперь поставляется с вашей подпиской на Listing Mirror! Продавайте больше, работайте меньше™ с помощью Listing Mirror.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — это ведущая в мире платформа PIM (управление информацией о продуктах), которая помогает компаниям автоматизировать сложные B2B-процессы и подключать свои продукты к любой корпоративной платформе или инструменту продаж внутри или за пределами организации по всей цепочке поставок. Благодаря индивидуальному внедрению, адаптированному к вашему бизнесу, а также самому быстрому внедрению в отрасли (в среднем 6 недель по сравнению с 6+ месяцами при использовании устаревших решений) внедрение PIM еще никогда не было таким простым. Мы стремимся предоставить вам лучший PIM на рынке, поэтому мы предоставляем вам: - PIM №1 в мире для удовлетворения потребностей клиентов - Эксклюзивная пробная версия с полным доступом, бесплатно в течение 30 дней - Разъемы Plug-and-Play для все ваши каналы — все функции включены в стандартную комплектацию Хотите узнать, что говорят наши клиенты о работе с нами? Ознакомьтесь с нашими практическими примерами на странице saleslayer.com/casestudies.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo — компания, занимающаяся опытом работы с продуктами (PX), и мировой лидер в области управления информацией о продуктах (PIM); создание мира, в котором каждое взаимодействие с продуктом — это опыт, который помогает потребителям и профессионалам сделать лучшую покупку в любое время и в любом месте. Akeneo расширяет возможности бизнес-лидеров с помощью программного обеспечения, образования и заинтересованного сообщества, ориентированного на практику управления опытом использования продуктов. Ведущие мировые бренды, производители, дистрибьюторы и розничные продавцы, в том числе Chico’s, CarParts.com, TaylorMade Golf, Rail Europe, Kering и другие, доверяют Akeneo масштабирование и индивидуализацию своих омниканальных коммерческих инициатив. Используя интеллектуальное облако продуктов Akeneo, компании могут создавать расширенные возможности продуктов с помощью удобного для пользователя обогащения данных о продуктах на основе искусственного интеллекта, управления, распространения и внедрения данных о поставщиках; а также обширный рынок приложений и партнерскую сеть для удовлетворения потребностей бизнеса и покупателей. Для получения дополнительной информации: https://www.akeneo.com.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — это первое облачное решение, специально созданное для обеспечения исключительного качества обслуживания в организациях, доменах и клиентах. Наши решения MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndicate и Enhanced Content, а также крупнейшая доступная интегрированная сеть для распространения контента ускоряют успех розничных продавцов, брендов, дистрибьюторов и производителей в их коммерческой деятельности, сокращая время достижения эффективности. производительность и масштабируемость. Нам доверяют более 14 000 предприятий по всему миру, поскольку мы обеспечиваем их успех на цифровой полке и работаем с организациями в различных ключевых отраслях, включая продукты питания, общественное питание, жесткие линии, обустройство дома/сделай сам, домашних животных, здоровье и красота, автомобилестроение, одежду, энергетика и здравоохранение.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуальной разработкой.
Plytix
plytix.com
Plytix PIM — это любимое в мире программное обеспечение для управления информацией о продуктах (PIM) для малого и среднего бизнеса благодаря удобному интерфейсу, доступным ценам, простому и быстрому внедрению и отличной поддержке клиентов. Благодаря программному обеспечению Plytix PIM вам больше не нужно переключаться между тысячами электронных таблиц, папок и медиа-файлов, чтобы найти, редактировать и распространять информацию о вашем продукте. Вы получаете инструмент для совместной работы, который поможет вам оптимизировать процессы управления информацией о продуктах, предоставляя центральный источник достоверной информации, который позволяет вам и всей вашей команде с легкостью организовывать, обогащать и распространять информацию о продуктах — больше никаких электронных таблиц, никакой головной боли. Plytix PIM поможет вам: * Избавьтесь от разрозненных данных раз и навсегда * Сократите ручные и повторяющиеся задачи. * Продавайте больше с меньшими усилиями * Покоряйте многоканальную коммерцию * Сократите время выхода на рынок …и многое другое!
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать бренд со второй группой, требуется нечто большее… и именно это предоставляет Publitas. Он предлагает захватывающий опыт покупок, призванный вдохновлять покупателей, дополняя при этом цели интернет-магазина, офлайн-магазина и электронной коммерции. Клиент сообщил, что коэффициент конверсии от 40% до 308% выше по сравнению с аудиторией, которая просто просматривает публикацию Publitas. Более 2000 клиентов, в том числе ведущие ритейлеры, такие как METRO Cash & Carry, Crate & Barrel и Williams-Sonoma, публикуют свои каталоги онлайн с помощью Publitas, чтобы увеличить охват и конверсию. Как работодатель, Publitas заботится о людях и их влиянии. Это означает, что результаты важнее, чем потраченные часы. Он хочет, чтобы каждый работал на своих условиях и наслаждался жизнью цифрового кочевника. Путешествуйте по миру или просто работайте, сидя на надежном диване. Пользователь может подключаться удаленно и быть полностью независимым от местоположения. Если пользователь получает больше от своего дня, то и Publitas тоже! Мы ценим каждого человека и стремимся помочь ему найти и улучшить свои сильные стороны и увлечения. В процессе найма мы гарантируем, что кандидаты получат реальный опыт работы на должности, на которую они претендуют. Им предстоит пройти ряд испытаний и встретиться с будущими членами своей команды. Publitas предпочитает видеть себя разнообразной и интернациональной спортивной командой, в которой каждый человек преуспевает на предпочитаемой им игровой позиции. Чтобы нанять лучшего человека с нужными навыками и культурным соответствием, компания нанимает сотрудников по всему миру.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — ведущая облачная платформа для закупок бизнеса и автоматизации точек доступа. Наше полностью автоматизированное решение «от закупок до оплаты» поможет вам расти быстрее и прибыльнее за счет оцифровки ваших покупок, счетов поставщиков, расходов и платежей. Решение Vroozi на базе искусственного интеллекта — это современные закупки для современной сложной бизнес-среды. Интуитивно понятная и удобная платформа экономит время и деньги финансовых руководителей, одновременно улучшая контроль расходов и повышая эффективность. Vroozi предназначен для быстрорастущих организаций, которые хотят расширить возможности своих сотрудников, автоматизировать AP и закупки, а также поддерживать видимость расходов из любого места и в любое время. P2P-платформа Vroozi используется компаниями всех размеров для снижения затрат, усиления финансового контроля и увеличения прибыли. Vroozi оцифровывает 100 % операций по финансам и закупкам для обеспечения беспрепятственного взаимодействия с пользователем, включая: • Торговую площадку: быстро находите и совершайте покупки у утвержденных поставщиков в любое время и в любом месте. • Покупки: отслеживайте запросы, утверждайте заказы на покупку и централизуйте расходы в одном месте. • Счета-фактуры: избавьтесь от необходимости. бумажные счета-фактуры с интегрированной цифровой системой. Повышение эффективности, точности и цикличности. • Оплата: легко утверждать, планировать и автоматизировать платежи. • Расходы: упрощать отчетность и отслеживание расходов. • Аналитика расходов: принимать более обоснованные решения с помощью аналитики расходов. • Интеграция ERP: повысить эффективность внедрения сотрудниками за счет расширения существующих финансовых и ERP-систем. системы с современным и простым в использовании опытом покупок
Sellercloud
sellercloud.com
В Sellercloud мы стремимся помогать интернет-магазинам продавать товары везде, где они продаются. Наша платформа интегрирована с более чем 200 каналами продаж и торговыми площадками, что помогает вам привлечь больше клиентов и увеличить продажи. Наше программное обеспечение для управления запасами и заказами предоставляет мощный набор инструментов для решения задач многоканальных продаж посредством синхронизации, упрощения и автоматизации. Управляйте заказами, заказами на поставку, запасами, доставкой и всеми промежуточными этапами с помощью полного решения Sellercloud для любого бренда и бизнеса, продающего онлайн.
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