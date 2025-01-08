Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.
Отправить новое приложение
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечивает контроль доступа и несколько функций совместной работы, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а с 2018 года она является дочерней компанией Microsoft. GitHub предлагает свои основные услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года GitHub предлагает неограниченное количество частных репозиториев для всех планов, включая бесплатные учетные записи, но бесплатно разрешено только до трех соавторов на каждый репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 г. бесплатный план позволяет неограниченное количество соавторов, но ограничивает частные репозитории до 2000 минут действий в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что у него более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозиториев (включая не менее 28 миллионов общедоступных репозиториев), что делает его крупнейшим хранилищем исходного кода в мире.
Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команде выполнить работу.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Дмитрием. Запорожец и Валерий Сизов. Первоначально код был написан на Ruby, некоторые части позже были переписаны на Go, первоначально как решение для управления исходным кодом для совместной работы внутри команды по разработке программного обеспечения. Позже оно превратилось в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем и весь жизненный цикл DevOps. Текущий стек технологий включает Go, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым ядром, где основные функции выпускаются под лицензией с открытым исходным кодом (MIT), а дополнительные функции — под частной лицензией.
Shortcut
shortcut.com
Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тысяч разработчиков используют Shortcut для управления программными проектами. Бесплатно навсегда для небольших команд. Быстрый, легкий и мощный подход к планированию проектов и созданию продуктов.
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, ведите базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие процессы, соответствующие вашим бизнес-процессам. Никогда больше не заставляйте свой процесс соответствовать ограничениям инструмента. В отличие от других инструментов управления проектами, YouTrack можно настроить под свои нужды!
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальный онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач, контроля версий и отслеживания ошибок. Объединив управление проектами и кодом, команды могут планировать работу, отслеживать прогресс и выпускать код на одной платформе. Команды используют Backlog, чтобы повысить прозрачность, устранить разрозненность, работать более эффективно и упростить сложные проекты. Примечательные функции включают управление подзадачами, настраиваемые статусы, доски в стиле Канбан, диаграммы Ганта, диаграммы сгорания, интеграцию Git и SVN и вики.
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего интерфейса. Sentry, любимый более чем 3,5 миллионами разработчиков и более чем 87 000 организаций по всему миру, обеспечивает наблюдение на уровне кода для многих самых известных компаний мира, таких как Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell и Rockstar Games.
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - это платформа координации уязвимости и платформы Bug Bounty, которая соединяет предприятия с тестерами проникновения и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, чтобы принять и использовать исследователей по безопасности и кибербезопасности краудсорсинга в качестве линхпинов своей бизнес-модели; Это крупнейшая фирма кибербезопасности в своем роде. По состоянию на май 2020 года сеть Hackerone заплатила 100 миллионов долларов в настилах.
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
todo.vu
todo.vu
todo.vu сочетает в себе управление задачами и проектами с отслеживанием времени и выставлением счетов, предоставляя универсальный универсальный инструмент повышения производительности для фрилансеров, консультантов и команд. Управление любым количеством клиентских или внутренних задач становится простым. Быстро фиксируйте задачи, визуально организуйте свою рабочую нагрузку, делегируйте, сотрудничайте и отслеживайте время, затраченное на выполнение задач, — при любой почасовой ставке. Уникальная интеграция задач todo.vu с отслеживанием времени и выставлением счетов означает, что команды могут работать бесперебойно, а общие затраты времени рассчитываются автоматически в фоновом режиме. Посмотрите, на что уходит каждая минута вашего рабочего дня, отслеживайте прогресс команды и проекта, выставляйте подробные счета за считанные минуты и используйте реальные данные для точной настройки своей работы. Все это приводит к повышению эффективности, прибыльности и прозрачности услуг, которые превосходят ожидания клиентов.
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — это программное обеспечение для совместного отслеживания ошибок от Zoho, бренда, которому доверяют более 35 миллионов пользователей по всему миру. BugTracker помогает вам отслеживать жизненный цикл ошибок от начала до закрытия, гарантируя, что вы каждый раз создаете и выпускаете отличные продукты вовремя. Настройте автоматические уведомления, бизнес-правила и настраиваемые рабочие процессы, чтобы быстрее отслеживать и устранять ошибки. Определите реалистичные ожидания для своих клиентов и превзойдите их с помощью соглашений об уровне обслуживания.
Rollbar
rollbar.com
Упреждающе обнаруживайте, прогнозируйте и устраняйте ошибки в режиме реального времени с помощью платформы непрерывного улучшения кода Rollbar. Rollbar обеспечивает полный охват всех приложений, от которых зависят и которые любят ваши пользователи. Автоматизируйте реагирование на ошибки в режиме реального времени, повысьте удовлетворенность клиентов и производительность команд разработчиков с помощью Rollbar.
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag отслеживает приложения на наличие ошибок и предоставляет полезную информацию для повышения стабильности приложений, чтобы вы могли принимать основанные на данных решения о том, следует ли сосредоточиться на создании функций или исправлении ошибок. BugSnag обеспечивает видимость вашего приложения в режиме реального времени благодаря мощной сегментации и целенаправленным оповещениям для определения приоритетности важных ошибок. Благодаря более чем 30 интеграциям комплексный мониторинг BugSnag работает с вашими любимыми инструментами для быстрого расследования и маршрутизации ошибок, сводя к минимуму дальнейшее влияние на взаимодействие с пользователем.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Marker.io
marker.io
Marker.io: идеальное решение для обратной связи для команд веб-разработчиков. Обзор: Marker.io — это революционный инструмент, меняющий способы сбора, управления и реагирования команд веб-разработчиков на основе обратной связи. Независимо от того, являетесь ли вы оживленным веб-агентством, динамичной SaaS-компанией или управляете сложными платформами электронной коммерции, Marker.io — это идеальное решение для более организованного, эффективного и совместного процесса обратной связи. Ключевые особенности: * Виджет обратной связи: легко сохраняйте отзывы с помощью аннотированных снимков экрана. * Сбор метаданных: автоматически собирает важные данные, такие как тип устройства, версия браузера и URL-адрес обратной связи. * Видео повторов сеанса: узнайте контекст с помощью коротких видеороликов, фиксирующих действия пользователя. * Глубокая техническая информация: собирайте журналы консоли и сетевые запросы для полного понимания обратной связи. * Страница обратной связи: пользователи могут просматривать, комментировать и загружать документы, связанные с их отзывами. * Бесшовная интеграция: подключается к популярным инструментам, таким как Asana, Trello, Jira и GitHub. Преимущества: * Оптимизированная организация: попрощайтесь с хаотичными электронными таблицами и здравствуйте с организованным управлением обратной связью. * Расширенное сотрудничество: способствует улучшению взаимодействия между разработчиками и заинтересованными сторонами. * Экономия времени: сэкономьте драгоценные часы, управляя отзывами непосредственно в ваших любимых инструментах. * Повышенная эффективность: создание веб-сайтов быстрее и точнее с меньшим количеством ошибок. Идеально подходит для: * Агентства веб-разработки: управляйте отзывами как внутренних команд, так и внешних заинтересованных сторон. * Менеджеры проектов: переход от неорганизованных инструментов, таких как электронная почта и Excel, к оптимизированной системе Marker.io. * SaaS-компании: улучшите процесс обратной связи и улучшите общение с пользователями. * Менеджеры по электронной коммерции: эффективно собирайте отзывы и действуйте на их основе для создания превосходного конечного продукта. * Разработчики веб-сайтов: прозрачная интеграция с существующими инструментами для более плавного рабочего процесса.
Assembla
assembla.com
Assembla — самая безопасная платформа для контроля версий и совместной работы над проектами в мире. Мы предоставляем безопасный облачный хостинг для репозиториев Subversion, Perforce и Git с интегрированным управлением проектами для более чем 5500 клиентов по всему миру. Assembla помогает командам разработчиков соответствовать стандартам соответствия HIPAA, SOC 2, PCI и GDPR и даже превосходить их с помощью нашей передовой практики VCS. Используйте гибкость, соблюдайте нормативные требования и оставайтесь инновационными, управляя всеми своими проектами и исходным кодом из центральной точки управления с лучшими в отрасли требованиями соответствия и безопасности.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — это платформа обратной связи с пользователями, предназначенная для продуктовых команд для сбора информации по конкретному продукту, ускорения пользовательского тестирования и улучшения обратной связи с заинтересованными сторонами. Продуктовые команды стремятся к процессам, ориентированным на пользователя, и полагаются на Usersnap, чтобы получить ясность при принятии решений по продукту. Такие компании, как Red Hat, Erste Bank, Lego и Гарвардский университет, сотрудничают с Usersnap, чтобы добиться успеха в развитии и операционной деятельности своего предприятия. Usersnap — это платформа для сбора, организации, реагирования и масштабирования отзывов пользователей для гибкого тестирования продуктов и мгновенной проверки функций. Вот наиболее популярные варианты использования: - Обратная связь от клиентов сайта. - Гарантия качества проектирования и разработки. - Управление UAT (приемочное пользовательское тестирование) или бета-тестирование. - Сбор запросов на добавление функций. - Исследование пользователей внутри продукта. Как понять, что вам нужно решение для обратной связи с пользователем? Задайте себе эти 3 вопроса: - Почему вы пропускаете раунды пользовательского тестирования и обратной связи с заинтересованными сторонами? Четкие отчеты об ошибках со снимками экрана, аннотациями, голосовой обратной связью и автоматическими метаданными от Usersnap могут высвободить время на постоянное устранение неполадок и сделать циклы обратной связи на 30 % более эффективными. - Почему вы принимаете только подержанные запросы на функции от продаж и CS? Внесите отзывы пользователей из первых рук в повседневные рабочие процессы с помощью более чем 50 надежных интеграций, таких как Jira, Zendesk, Slack, Asana. Предоставьте своим командам возможность видеть проблемы глазами пользователя и решать правильные проблемы. - Почему уровень принятия пользователями низок? Как вы объясните, почему? Выясните причины поведения пользователей с помощью целевых и сегментированных интерактивных микроопросов, которые повышают процент ответов до 50%. Попробуйте Usersnap бесплатно. Первые 15 дней с нами.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — это платформа наблюдения, которая позволяет командам инженеров находить и решать проблемы, которые они раньше не могли решить. Подход Honeycomb фундаментально отличается от других инструментов, претендующих на наблюдаемость, и создан, чтобы помочь командам ответить на новые вопросы об их постоянно развивающихся облачных приложениях. Другие инструменты распределяют ваши данные по разрозненным компонентам (журналы, метрики и трассировки), работают слишком медленно и вынуждают команды отвечать только на заранее определенные вопросы. Honeycomb объединяет все источники данных в один тип, возвращая запросы за секунды, а не за минуты, и выявляя критические проблемы, которые не могут быть обнаружены с помощью журналов и показателей. Используя возможности распределенной трассировки и механизм запросов, предназначенный для высококонтекстных телеметрических данных, Honeycomb показывает, почему возникает проблема, и кто конкретно за нее затрагивается.
Raygun
raygun.com
Получите мгновенную информацию о состоянии вашего программного обеспечения, чтобы заранее выявлять и устранять проблемы до того, как они повлияют на ваших клиентов. Набор инструментов цифрового мониторинга Raygun предоставляет действенную, ориентированную на клиента информацию по всему вашему технологическому стеку. Отслеживайте и улучшайте качество и производительность программного обеспечения, чтобы обеспечить быструю и безошибочную работу, которая порадует ваших клиентов и позволит развивать ваш бизнес. Продукты Raygun охватывают три основные области, все они полностью интегрированы друг с другом, что позволяет получить глубокую ценную информацию, не похожую ни на что, с чем ваша команда сталкивалась раньше. Отчеты о сбоях. Исправляйте ошибки с большей скоростью и точностью. Выясните причину сбоев и ошибок с помощью детальной диагностики вплоть до строки кода. Репликация и решение проблем быстрее, повышение надежности и высвобождение времени для более значимой работы. Реальный мониторинг пользователей. Обеспечьте безупречную работу с программным обеспечением. Изучите цифровой опыт вашего клиента с помощью информации о реальных пользователях, которой вы можете доверять в отношении каждого пользователя, сеанса и устройства. Отслеживайте ошибки и тенденции производительности в режиме реального времени и активно решайте критически важные для бизнеса проблемы до того, как они повлияют на ваших клиентов и ваш доход. APM — необычный мониторинг производительности приложений. Получите непревзойденный обзор производительности на стороне сервера. Получите подробную информацию о производительности на стороне сервера на уровне кода с помощью комплексной разбивки трассировки сеансов, которая точно расскажет вам, как выполнялся ваш код, с точностью до миллисекунды. Raygun — это самый быстрый способ улучшить цифровое взаимодействие ваших клиентов. Попробуйте бесплатно сегодня!
DoneDone
donedone.com
Если вам нужны самые необходимые функции в трекере задач и общем почтовом ящике, обратите внимание на DoneDone. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш продукт простым и удобным в использовании, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своей работы. Благодаря DoneDone команды поддержки клиентов и продуктовые команды могут работать вместе более эффективно, чем когда-либо прежде.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это позволяет новаторам модернизировать и автоматизировать облачные операции, быстрее и безопаснее доставлять программное обеспечение, а также обеспечивать безупречный цифровой опыт.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — ведущий в мире инструмент визуальной обратной связи и отслеживания ошибок на веб-сайтах. Во всем мире тысячи отличных агентств и маркетинговых команд любят его за простоту и возможность совместной работы, которые он привносит в их веб-проекты. BugHerd произвел революцию в том, как агентства собирают и управляют отзывами клиентов и внутренних команд о веб-сайтах. Он идеально подходит для команд и отдельных лиц, занимающихся дизайном и разработкой веб-сайтов. С помощью BugHerd вы можете легко прикреплять отзывы непосредственно к конкретным элементам веб-страниц. Он действует как прозрачный слой на веб-сайте, который виден только вам и вашей команде. Отправленные отзывы и ошибки отправляются на центральную доску задач Канбана, которая обеспечивает полную видимость проекта для всех заинтересованных сторон. BugHerd — гибридная компания, сотрудники которой работают полностью удаленно, из офиса или из обоих офисов. Штаб-квартира компании находится в Мельбурне, Австралия.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Instabug охватил более 25 000 компаний, 400 миллионов сообщили о проблемах и получили отзывы, а 2 миллиарда устройств используют их SDK по всему миру. Комплект разработки программного обеспечения (SDK) Instabug, используемый Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin и веб-разработчиками во время бета-тестирования, а также в рабочих версиях своих приложений. Он известен настраиваемой функцией «Встряхнуть для отправки» на стороне мобильного пользователя и подробными отчетами на стороне разработчика. Пользователи могут прикреплять аннотированные снимки экрана, видеозаписи и голосовые заметки в дополнение к своим отчетам об ошибках, которые автоматически включают журналы сети и устройств, а также этапы воспроизведения. SDK также интегрируется с рядом сторонних инструментов, используемых разработчиками, включая Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk и другие.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это самый быстрый способ для групп по продуктам, маркетингу, продажам и поддержке собирать визуальные отзывы, сотрудничать и управлять идеями с помощью таких инструментов, как отзывы с веб-сайта, отслеживание ошибок, отзывы о мобильных приложениях и отзывы клиентов. В настоящее время для проверки и отслеживания ошибок на веб-сайтах и в мобильных приложениях люди часто прибегают к традиционным методам, таким как создание снимков экрана, создание длинных цепочек электронных писем или трудоемкие встречи с разработчиками. Эти методы могут разочаровывать и часто приводят к недопониманию и задержкам во всем процессе. Вот почему мы создали руттл! Благодаря его мощным функциям пользователи теперь могут легко редактировать контент, заменять изображения и вносить изменения в дизайн веб-элементов, одновременно беспрепятственно обмениваясь всеми видами изменений, которые должны быть реализованы разработчиками. Имея более 15 000+ пользователей, ruttl упростил процесс визуальной обратной связи и стал незаменимым инструментом для дизайнеров, разработчиков и агентств по всему миру.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — это больше, чем просто краудсорсинговая компания по обеспечению безопасности; мы — сообщество энтузиастов кибербезопасности, объединенных общей целью: защитить организации от злоумышленников. Связывая наших клиентов с нужными доверенными хакерами для их нужд через нашу платформу на базе искусственного интеллекта, мы даем им возможность вернуть себе контроль и опережать даже самые сложные угрозы. Платформа знаний Bugcrowd Security заменяет стоимость/сложность нескольких инструментов унифицированным решением для краудсорсингового тестирования на проникновение как услуги, управляемого вознаграждения за обнаружение ошибок, управляемого приема/раскрытия уязвимостей и управления поверхностью атаки (доступны цены по меню) - с возможностью совместного использования всего одна и та же инфраструктура для масштабирования, согласованности и эффективности. Bugcrowd имеет более чем 10-летний опыт работы и сотни клиентов во всех отраслях, включая OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio и Министерство внутренней безопасности США.
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и поведения ваших пользователей с помощью опросов в приложениях, таких как показатели NPS, CES и CSAT. Добавьте глубокий контекст к любому отзыву с помощью функций полного воспроизведения сеанса. Создавайте сегменты пользователей и отслеживайте каждого пользователя с момента его входа в систему. Опрашивайте только те когорты, которые важны для вас, и изучайте ваш пользовательский опыт на протяжении всего жизненного цикла, от пробного периода до оттока. Завершите все это фирменными порталами функций, общедоступными дорожными картами и централизованным хранилищем всех ваших отзывов, чтобы сократить накладные расходы на обратную связь на 70 % и увеличить время закрытия обратной связи в 10 раз. Нет кода? Нет проблем, начните немедленно с расширения для браузера без кода, которое идеально подходит для внутреннего контроля качества и отслеживания ошибок. Это платформа, созданная для того, чтобы сделать небольшие команды сильнее.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — это «система отслеживания дефектов» или «система отслеживания ошибок». Системы отслеживания дефектов позволяют отдельным разработчикам или группам разработчиков эффективно отслеживать выдающиеся ошибки в своих продуктах. Большинство коммерческих поставщиков программного обеспечения для отслеживания дефектов взимают огромные лицензионные сборы. Несмотря на то, что
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK объединяет наиболее важные инструменты для любого программного проекта. Отслеживание ошибок и проблем, исходный код в Git или Subversion и справочные материалы — все это легко сосуществует в среде, знакомой всей вашей команде.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневной бесплатной пробной версии вы сможете создавать всевозможные проекты, контролировать правильное управление процессами тестирования, контролировать, организовывать и быть эффективными.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — это бесплатный инструмент обратной связи и программное обеспечение для проверки веб-сайтов, предназначенное для менеджеров и команд, позволяющее легко совместно работать над изменениями веб-сайта в режиме реального времени. Совместная работа над разработкой веб-сайта может оказаться затруднительной. Получите контроль и дайте своим командам ясность! Используйте единую платформу для клиентов, менеджеров и команд разработчиков, чтобы оставлять визуальные отзывы и эффективно сотрудничать в проектах веб-разработки.
Shake
shakebugs.com
Получите нереальные данные, чтобы исправить реальные проблемы в вашем приложении или в Интернете. Shake — это не просто инструмент для отчетов об ошибках и сбоях — он объединяет всех разработчиков, технических директоров и тестировщиков на одной странице.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — это самое простое программное обеспечение для отслеживания ошибок, созданное для быстро развивающихся современных технологических команд. Легко отслеживайте, сообщайте и управляйте проблемами. Сотрудничайте с командами, поставщиками и клиентами, чтобы быстрее устранять ошибки.
Axosoft
axosoft.com
Мы любим программное обеспечение. Нам нравится помогать другим создавать программное обеспечение. Нам нравится конкурентное преимущество, которое программное обеспечение может дать бизнесу. Нам нравится, что программное обеспечение делает нашу жизнь проще каждый день: от резервирования столика на ужин до автоматического торможения наших автомобилей и спасения жизней. Программное обеспечение просто великолепное! И мы будем рады ускорить доставку вашего программного обеспечения. У вас есть Scrum-команда? Затем попробуйте управлять своими бэклогами продуктов, спринтами и пользовательскими историями в Axosoft Scrum. Вашей команде понравятся автоматизированные диаграммы сгорания, настраиваемые рабочие процессы и возможности планирования релизов, которые сделают практику Scrum еще более эффективной. Когда ваша команда объединит Axosoft Scrum с другими компонентами, вы сможете связывать дефекты с выпусками и превращать запросы функций в элементы невыполненной работы. Для команд, которым просто нужно отслеживать ошибки, Axosoft Bug Tracker — лучший инструмент для быстрого отслеживания дефектов и проблем. Команды могут быстро добавлять новые ошибки, назначать их выпускам или пользователям и перемещать их через различные настраиваемые рабочие процессы. Когда Axosoft Bug Tracker интегрирован с другими компонентами, ваша команда может автоматически преобразовывать инциденты в дефекты и использовать диаграммы сгорания, чтобы увидеть, насколько быстро устраняются ошибки. Плюс это всего лишь 1 доллар в год! Мы также обеспечим вас билетами в службу поддержки. Служба поддержки Axosoft предоставляет возможность лучше отслеживать и решать проблемы поддержки ваших клиентов с помощью автоматизации преобразования электронной почты в заявку, готовых ответов и обсуждений в приложении. Ваши клиенты также будут иметь возможность самостоятельно сообщать о проблемах на веб-портале для клиентов. Как только ваша команда интегрирует службу поддержки с другими компонентами, служба поддержки сможет мгновенно преобразовывать инциденты в дефекты и пользовательские истории.
Errorception
errorception.com
Errorception помогает находить ошибки JavaScript и группировать их.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs — это инструмент отслеживания и управления ошибками, помогающий техническим и нетехническим группам — разработчикам, специалистам по контролю качества, дизайнерам, службе поддержки и другим — создавать подробные отчеты об ошибках за считанные секунды, чтобы экспоненциально сократить время обработки проблем.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X позволяет командам комментировать и редактировать любой действующий веб-сайт или веб-приложение непосредственно в Chrome. Больше не нужно тратить время и энергию на снимки экрана, видеозвонки, бесконечную электронную почту и чаты. Улучшите любую страницу и поделитесь результатом со своей командой за считанные секунды.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — это платформа непрерывной оценки уязвимостей, которая проводит комплексные операции по обеспечению безопасности, такие как программы поиска ошибок и пентесты следующего поколения (VAPT), чтобы помочь стартапам и предприятиям эффективно выявлять, управлять и смягчать уязвимости.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, основанная в 2015 году, представляет собой глобальную платформу Bug Bounty и VDP. YesWeHack предлагает компаниям инновационный подход к кибербезопасности с помощью Bug Bounty (плата за обнаруженную уязвимость), объединяя более 45 000 экспертов по кибербезопасности (этических хакеров) из 170 стран с организациями для защиты своих открытых областей и сообщения об уязвимостях на своих веб-сайтах, в мобильных приложениях, инфраструктура и подключенные устройства. YesWeHack запускает частные (только по приглашению) и публичные программы для сотен организаций по всему миру в соответствии со строжайшими европейскими правилами. В дополнение к платформе Bug Bounty YesWeHack также предлагает: решение для создания и управления политикой раскрытия уязвимостей (VDP), платформу управления пентестами, платформу обучения для этических хакеров под названием Dojo и платформу обучения для образовательных учреждений YesWeHackEDU.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, созданное для объединения всех необходимых инструментов в одном централизованном рабочем пространстве — больше не нужно переходить от приложения к приложению. Наша платформа органично интегрирует проекты, цели, задачи, документы и сотрудничество, обеспечивая целостное решение для того, как работает бизнес сегодня. Ключевые особенности: * Эффективность на основе искусственного интеллекта. В основе Kroolo лежит мощный механизм оркестрации искусственного интеллекта Kroo AI. Kroo AI, оснащенный более чем 1000 шаблонами, гарантирует, что создание проектов, целей и документов происходит не только молниеносно, но и результаты очень актуальны и сразу полезны, устанавливая новый стандарт производительности на основе искусственного интеллекта. * Бесшовная интеграция: мы понимаем важность взаимосвязанности в современной цифровой трудовой жизни. Kroolo обеспечивает полную интеграцию с наиболее популярными инструментами повышения производительности. Попрощайтесь с дублированием записей и потерей данных, поскольку Kroolo обеспечивает бесперебойную и консолидированную работу пользователей. * Интуитивное рабочее пространство: мы создали Kroolo таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать. Меньше времени, потраченного на изучение того, как работают инструменты, означает больше времени на продуктивность. Мы думаем, что это имеет значение.
Memfault
memfault.com
Memfault — это инструмент наблюдения за встроенными устройствами. Автоматически собирайте комплексные данные об отладке и сбоях, а также критические показатели работоспособности и производительности после развертывания ваших устройств в полевых условиях. Memfault также позволяет вам управлять распространением OTA-обновлений в вашем парке с помощью контролируемого, повторяемого процесса с низким уровнем риска. Memfault поддерживает любое встроенное устройство под управлением Linux, Android и MCU, работающее под управлением любой RTOS или «голого железа».
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot помогает командам SaaS быстрее избавиться от ошибок, с которыми сталкиваются пользователи. С помощью Bugpilot служба поддержки клиентов и инженеры получают всю необходимую информацию для понимания, устранения и исправления ошибок за считанные секунды. Благодаря нашему автопилоту на базе искусственного интеллекта даже нетехнические люди могут понять, в чем дело. ### Получите **подробности** Служба поддержки клиентов может мгновенно понять, что происходит на экране конечного пользователя, не задавая никаких вопросов и не дожидаясь их ответа; благодаря интеллектуальной записи сеансов Bugpilot каждый член команды получает записи экрана и множество технических подробностей всякий раз, когда пользователь начинает разговор со службой поддержки. **Автоматизируйте скучные задачи!** Если вы и ваша команда все еще вручную заполняете формы отчетов об ошибках, спорите о недостающих деталях, ведете бессмысленные разговоры «работает на моем компьютере» и просите пользователей присылать вам снимки экрана, то Bugpilot для вас. . Bugpilot предоставляет стандартизированный отраслевой отчет, в котором всегда есть все, что нужно вам и вашей команде. ### Поймите, что не так, за считанные секунды Каждый член команды может определить, что не так, просто просмотрев отчет Bugpilot в течение 5 секунд; наш автопилот на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные проблемы на странице и в пользовательской среде; неясные проблемы, вызванные блокировщиками рекламы, медленным интернет-соединением, прокси-серверами, остались в прошлом. Все на одной странице: запись видео; четкие шаги по воспроизведению; журналы консоли и сетевая активность. **Понять, что не так, за считанные секунды** Каждый член команды может определить, что не так, просто просматривая отчет Bugpilot в течение 5 секунд; наш автопилот на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные проблемы на странице и в пользовательской среде; указывает на неясные проблемы, вызванные блокировщиками рекламы, медленным подключением к Интернету и прокси-серверами, остались в прошлом. Все на одной странице: запись видео; четкие шаги по воспроизведению; журналы консоли и сетевая активность. ### Сделайте свою команду более эффективной. Тратьте меньше времени на исправление ошибок. Инженеры могут сразу же приступить к устранению проблем, при этом все детали будут красиво отформатированы в стандартном формате отчета об ошибках. Ни одна деталь больше никогда не будет упущена: инженеры сэкономят часы общения и избавятся от общения с конечными пользователями и службой поддержки клиентов. С помощью гибкого API Bugpilot вы можете собирать всю необходимую дополнительную информацию, такую как версия приложения, дата выпуска и любую информацию о пользователе.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — это облачный инструмент, который помогает оптимизировать проекты внедрения и обслуживание системы. Благодаря функциям тестирования, составления требований, отслеживания ошибок и отчетов это единственный инструмент, который вам нужен для достижения успеха в обеспечении качества. У Reqtest более 12 000 пользователей по всему миру. Это облачный инструмент №1 для управления всем жизненным циклом сложных систем, таких как ERP или CRM. Этот инструмент позволяет вам: - Выпускать новое программное обеспечение с полной уверенностью благодаря функции комплексного управления тестированием со 100% отслеживаемостью. - Легко поддерживать и улучшать качество ваших систем с течением времени. - Стандартизировать и масштабировать ваши цифровые проекты.
zipBoard
zipboard.co
Визуальная проверка, утверждение и отслеживание проблем с цифровым контентом. Размечайте, записывайте экран и сотрудничайте быстрее. Зарегистрируйтесь бесплатно!
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестирование Inspectiv и полностью управляемое вознаграждение за ошибки как услуга помогают командам безопасности обнаруживать серьезные уязвимости до того, как они будут использованы, без сложностей, затрат и хлопот, связанных с традиционным вознаграждением за обнаружение ошибок и ручным тестированием. Платформа Inspectiv позволяет вам просматривать приоритетные выводы об уязвимостях, фильтровать шум, получать важный для вас сигнал и плавно координировать свои действия. Узнайте больше на сайте Inspectiv.com.
Keypup
keypup.io
SaaS-решение Keypup позволяет командам разработчиков и всем заинтересованным сторонам, занимающимся разработкой программного обеспечения, лучше понять свои инженерные усилия, объединяя в реальном времени информацию из своих Git (GitHub, GitLab и Bitbucket) и/или систем обработки заявок (Jira, ClickUp и Trello). Решение объединяет несколько источников данных в единую базу данных, а также удобную панель мониторинга и интерфейс конструктора аналитических данных. Пользователи Keypup могут настраивать проверенные шаблоны (включая метрики DORA, время цикла, доставку программного обеспечения, качество процессов, аудит и соответствие требованиям, продуктивность разработчиков и многое другое) или создавать свои собственные отчеты, аналитику и информационные панели, чтобы получить полную картину своей деятельности. Краткий обзор операций по развитию с учетом их конкретных потребностей.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — это надежная платформа цифрового взаимодействия, которая сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг ошибок внешнего интерфейса, аналитику продуктов и определение приоритетов в одно целое, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. Что вы можете сделать с Zipy? > Понимайте поведение пользователей, чтобы избежать оттока > Отслеживайте живых пользователей и ошибки в режиме реального времени, чтобы получить полезную информацию > Сократите время на устранение ошибок JS и API с помощью встроенных инструментов разработки > Сотрудничайте с членами вашей команды над проблемами обслуживания клиентов > Получайте видеоповтор пути клиента, сеть журналы, журналы консоли и трассировка стека — все в одном месте. Кто может использовать Zipy? Zipy наиболее полезен для продуктовых команд, бизнес-аналитиков, специалистов по работе с клиентами, службы поддержки клиентов и разработчиков, которым приходится решать проблемы клиентов. Чего вы добьетесь с помощью Zipy? > Снизьте TTR на 50 % и сэкономьте время отладки вашей команды поддержки и разработки. > Сократите отток клиентов за счет упреждающего решения их проблем. > Создайте лучший продукт и стратегию GTM на основе понимания поведения пользователей командами продуктов и аналитиков.
Sifter
sifterapp.com
Отслеживать ошибки и проблемы должно быть легко. Слишком сложное программное обеспечение для отслеживания проблем усложняет работу. Sifter помогает командам разработчиков программного обеспечения и сайтов сосредоточиться на том, что важно.
LogMill
logmill.io
Если вы разработчик, тестировщик или член группы поддержки клиентов, LogMill — ваш новый лучший инструмент. LogMill использует интеллектуальные датчики для мониторинга работоспособности вашего приложения и уведомляет вас при обнаружении каких-либо ошибок, позволяя вам быстро действовать для их исправления. Поддержка группового использования и доступа на основе ролей обеспечивает бесперебойную совместную работу в команде, а Simple Mail Transfer Protocol означает, что журналы поступают непосредственно к вам. Вся необходимая информация будет в одном месте, сгруппирована для удобства анализа. Начните работу бесплатно с нашей 30-дневной бесплатной пробной версией.
Disbug
disbug.io
Disbug — это расширение Chrome, которое позволяет записывать экран с голосовым сопровождением и публиковать сообщения в jira вместе с техническими журналами одним нажатием кнопки. От контроля качества до исправления: сэкономьте массу времени, затрачиваемого на исправление ошибок. Проще для тестировщиков, эффективно для разработчиков!
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — это инструмент отчетности об ошибках и сбоях, который также известен как инструмент отслеживания проблем, который позволяет разработчикам видеть ошибки и сбои. Этот инструмент поможет разработчикам избавиться от сложной и трудоемкой задачи по составлению отчетов об ошибках и сбоях.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.
Gleap
gleap.io
Ваш универсальный инструмент обратной связи с клиентами для приложений и веб-сайтов. Исправляйте ошибки в 10 раз быстрее с помощью подробных отчетов, общайтесь со своими пользователями один на один, узнавайте, чего действительно хотят ваши пользователи, с помощью запросов функций и опросов.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — это мониторинг производительности приложений, который упрощает устранение неполадок, помогая разработчикам находить и устранять проблемы с производительностью до того, как их заметят клиенты. Благодаря оповещениям в реальном времени, пользовательскому интерфейсу, ориентированному на разработчиков, и логике отслеживания, которая связывает узкие места непосредственно с исходным кодом, Scout APM помогает вам тратить меньше времени на отладку и больше времени на создание отличного продукта. Быстро выявляйте, расставляйте приоритеты и решайте проблемы с производительностью (раздувание памяти, запросы N+1, медленные запросы к базе данных и т. д.) с помощью агента, который инструментирует необходимые вам зависимости с минимальными затратами. Scout APM создан разработчиками для разработчиков и отслеживает приложения Ruby, PHP, Python и Elixir.
Dashbird
dashbird.io
Мониторинг бессерверных приложений на AWS. Посмотрите на свои бессерверные приложения. Обеспечьте безупречный пользовательский опыт с помощью видимости в реальном времени, оповещений и устранения неполадок для приложений, созданных на AWS Lambda. Dashbird позволяет вам быстрее разрабатывать и уверенно управлять производственными нагрузками без изменений кода. Полная наблюдаемость обеспечивается для сервисов AWS: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
Embrace
embrace.io
Embrace дает инженерам возможность управлять сложными мобильными устройствами для создания более качественного и смелого опыта. В то время, когда мобильность важна как никогда, команды часто сталкиваются с фрагментированными решениями, отсутствием данных и неспособностью выявить проблемы. С помощью Embrace инженеры могут выявлять и приоритизировать влияние любых проблем с подробным техническим контекстом и мгновенно решать их. Избегая догадок, Embrace открывает возможности для улучшения производительности и создания наилучшего опыта.
Essembi
essembi.com
Essembi — это центр инноваций в области программного обеспечения, который помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения ускорить цикл инноваций, чтобы стать лидером на своем рынке. В современном быстро меняющемся мире программного обеспечения потребность в создании отличного программного обеспечения выше, чем когда-либо. Скорость вашего цикла инноваций в области программного обеспечения играет решающую роль в вашем успехе. Успешные лидеры отрасли часто имеют самый быстрый цикл инноваций в программном обеспечении: быстро собирают ценные отзывы, принимают обоснованные решения по новым функциям продуктов и предоставляют высококачественные обновления продуктов быстрее, чем их конкуренты. Essembi помогает командам разработчиков программного обеспечения ускорить цикл инноваций в области программного обеспечения, предоставляя функциональные возможности для управления этим циклом в одной системе. Когда ваши команды по управлению продуктами, разработке, поддержке клиентов, продажам и маркетингу органично взаимодействуют на одной платформе, выигрывают все: ваши клиенты получают новые функции быстрее, ваш продукт растет быстрее, а ваш бизнес быстрее масштабируется.