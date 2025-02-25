Программное обеспечение для администрирования преимуществ - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям разрабатывать и управлять пакетами льгот для сотрудников, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти системы обрабатывают различные льготы для сотрудников, включая планы страхования и опционы на акции, а также оптимизируют периоды открытой регистрации через административную панель. Организации используют эти инструменты для просмотра и изменения пакетов льгот для сотрудников. Программное обеспечение для администрирования льгот часто включает в себя порталы для сотрудников и возможности самообслуживания, позволяющие сотрудникам просматривать, управлять и обновлять свою личную информацию и документы. Эти инструменты, используемые в основном отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу эффективно управлять пакетами льгот и способствовать их оптимальному использованию среди сотрудников. Кроме того, программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям определять наиболее ценные льготы для сотрудников, сокращать общие затраты и обеспечивать соблюдение федеральных и местных правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и отчетности медицинского страхования (HIPAA).
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PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
Forma
joinforma.com
Компании ежегодно тратят миллионы на льготы для сотрудников, которые сотрудники не ценят и не используют регулярно. Основанная в 2017 году компания Forma намеревалась создать лучшую модель, бросив вызов традиционным универсальным подходам. Программное обеспечение Forma для гибких льгот помогает компаниям предлагать конкурентоспособные пакеты льгот, одновременно снижая затраты и неэффективность, предоставляя сотрудникам больше выбора и гибкости в том, как они тратят свои льготы. Платформа также экономит специалистам по персоналу бесчисленные часы управления и поддержки различных точечных решений. Используя Forma, компании могут выбирать из набора продуктов, в который входят счета расходов на образ жизни, счета расходов на здравоохранение, механизмы возмещения расходов на здравоохранение, гибкие счета расходов и многое другое, чтобы разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы льгот - и все это на единой платформе. Затем у сотрудников есть три варианта расходования средств на счете: магазин Forma со скидкой на продукты и услуги, карта Visa Forma или запросить возмещение при поддержке команды поддержки участников мирового класса Forma. Forma помогла сотням самых уважаемых компаний в мире, включая Stripe, Zoom, Lululemon и Affirm, разработать и поддержать гибкие, инклюзивные программы льгот для почти миллиона сотрудников. И мы видим большой успех: 98% удержания клиентов, 75 NPS и 98 оценок CSAT от участников. Forma поддерживается Emergence Capital и Ribbit Capital и получила множество наград за свой экспоненциальный рост, инновации в программном обеспечении и как «Отличное место для работы».
Collective Health
collectivehealth.com
Решение для пользы здоровья, которое объединяет все это. Collective Health — это современный TPA, объединяющий администрирование плана, навигацию и пропаганду, который обеспечивает действительно привлекательную пользу для здоровья ваших сотрудников и доказанную ценность для вашей организации.
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу наилучшим образом. С Circula вы ✔️ Сэкономите до 80% времени в бухгалтерском учете и станете продуктивным деловым партнером в вашей организации ✔️ Снизите риски, связанные с соблюдением требований, и обеспечите безопасные и проверенные процессы * Карты выпускаются Transact Payments Malta Limited в соответствии с лицензией Visa Europe Limited. . Transact Payments Malta Limited должным образом уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам Мальты в качестве финансового учреждения в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года. Регистрационный номер C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для компаний, ориентированных на людей. Универсальные льготы для сотрудников не подходят для сегодняшней глобальной рабочей силы. Предоставьте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
Benepass Admin
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для компаний, ориентированных на людей. Универсальные льготы для сотрудников не подходят для сегодняшней глобальной рабочей силы. Предоставьте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
GoCo
goco.io
GoCo приносит данные HR в жизнь и предоставляет инструменты для настройки рабочих процессов для любого процесса HR, политики или контрольного списка. С Goco организации получают специальную группу поддержки, которая поддает их успеху и остается доступной после реализации. Goco предлагает все необходимое для управления HR в одном, простого в использовании управления эффективностью и заработной платы. Миссия GoCo состоит в том, чтобы помочь предприятиям проводить меньше времени на ручные, болезненные и сложные задачи HR, чтобы они могли сосредоточиться на растущих более счастливых, более продуктивных командах.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске. Добро пожаловать в современную эпоху отпусков сотрудников. Оставьте программное обеспечение для управления, которое автоматизирует сложные процедуры соблюдения требований, претензий и расчета заработной платы для отделов кадров и их сотрудников.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
League
league.com
Основанная в 2014 году, League-это технология, ориентированная на технологии, которая работает в области цифровой трансформации здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления интегрированного и персонализированного опыта здравоохранения, которые способствуют вовлечению потребителей. Миллионы людей по всему миру используют цифровые медицинские платформы, работающие на лиге, чтобы получить доступ, ориентироваться и оплачивать медицинскую помощь.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Комплексное решение по администрированию льгот, призванное помочь вашим сотрудникам улучшить здоровье и финансовые результаты, а также помочь вашей организации сократить расходы и административную нагрузку. *Полностью переданное на аутсорсинг управление льготами. Разгрузите трудоемкие процессы и сосредоточьтесь на более стратегической работе. • Право на участие и регистрация • Связь с сотрудниками • Отчетность • Соответствие ACA (доступно отдельное решение) • Администрирование COBRA • Услуги по выставлению счетов и расчету заработной платы • Потребительские счета • Добровольные льготы • И многое другое! *Привлечение опыта сотрудников. Помогите сотрудникам легко и уверенно выбирать и использовать свои преимущества. • Центр персонализированных преимуществ • Мобильное приложение с самым высоким рейтингом • Поддержка принятия решений на основе данных (доступно отдельное решение) • Круглогодичные инструменты взаимодействия • Интегрированная навигация по уходу • Центр обслуживания сотрудников *Мощный анализ данных Измеряйте эффективность программы, выявляйте возможности и двигайтесь вперед позитивные изменения. • Платформа анализа медицинских данных (доступно отдельное решение). • Услуги аудита и восстановления претензий (входят в состав аналитической платформы).
ekincare
ekincare.com
Ekincare, которой доверяют компании из списка Fortune 500, представляет собой запатентованную интегрированную платформу медицинских услуг на базе искусственного интеллекта, помогающую организациям сэкономить до 25 % расходов на здравоохранение и снизить страховые взносы. Наш продукт гарантирует, что телемедицина, медицинские осмотры, услуги по психическому здоровью, фитнесу и питанию будут легко доступны для корпоративных сотрудников на единой платформе, беспрепятственно охватывающей всю Индию, с унифицированным опытом. Наш механизм искусственного интеллекта обеспечивает оцифровку всех медицинских записей и предоставляет корпорациям в режиме реального времени полезную информацию о потенциальных рисках для здоровья и мерах по их устранению. В настоящее время мы обслуживаем более 250 компаний, управляя здоровьем более 350 000 сотрудников и их иждивенцев на платформе.
Bayzat
bayzat.com
Байзат меняет подход к работе к лучшему. Мы создали инновационные технологии управления персоналом, расчета заработной платы и страхования, а также создали условия для сотрудников мирового класса, которые приносят пользу всем. Сделав его доступным для всех работодателей, мы выведем бизнес на новый уровень и откроем совершенно новые возможности в трудовой жизни. Наши HR-технологии позволяют вам сэкономить время на HR-процессах, таких как управление отпусками, ведение учета сотрудников, отслеживание посещаемости и управление графиками смен для ваших сотрудников. Наша технология расчета заработной платы делает нас первым в ОАЭ программным обеспечением для автоматизированной обработки заработной платы и обеспечивает оптимизированный опыт управления расходами на работу как для работодателя, так и для сотрудников. Байзат также изменил то, как люди думают о своей медицинской политике и взаимодействуют с ней. Это означает, что пользоваться медицинской страховкой легко, просто, интуитивно понятно и мобильно! Наша технология медицинского страхования предоставляет мощные функции, такие как возможность поиска симптомов, льгот, методов лечения и клиник, записи на прием к врачу, подачи медицинской заявки в нашем приложении. Для сотрудников мы переосмысливаем опыт трудовой жизни с помощью технологий, которые обеспечивают рабочие льготы, финансовое благополучие и поддержку здоровья у вас под рукой.
Benme
benme.io
Benme — это платформа для персонализированного вознаграждения сотрудников и управления поставщиками.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure — это самая любимая в Индии платформа льгот для сотрудников для стартапов и предприятий в Индии. Платформа предлагает набор продуктов группового страхования здоровья, жизни и страхования от несчастных случаев с тщательно подобранными программами здоровья и благополучия.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Decisely
decisely.com
Decisely — это брокерская компания, предоставляющая услуги по предоставлению льгот и кадров, специализирующаяся на интегрированных технологических решениях для малого бизнеса. Решение Decisely, поддерживаемое лицензированными брокерами по льготам и профессионалами отрасли, обеспечивает правильное сочетание медицинских льгот, подбора персонала, администрирования кадров, соблюдения требований, расчета заработной платы и выхода на пенсию на одной простой в использовании платформе.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ — единственное в отрасли решение по защите интересов, которое вовлекает отдельных лиц и семьи в их комплексный путь к благополучию, предоставляя прямой, упрощенный доступ ко всем их преимуществам и бесперебойную поддержку со стороны профессиональных защитников, позволяющую легко ориентироваться во всем спектре их медицинских потребностей. на их условиях — будь то управление хроническим заболеванием, помощь в решении проблем психического здоровья, получение комплексных льгот, поиск подходящего врача, понимание претензии, переход к нужному лечению, управление общими рисками образа жизни или просто приобретение более здоровых привычек. Sharecare делает все это, и наши специалисты помогут вашим участникам найти именно то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Комплексные преимущества, управление персоналом и соблюдение требований. Тысячи брокеров используют программное обеспечение «Employee Navigator» со своими клиентами для управления своими преимуществами, адаптацией, ACA и многим другим на нашей простой интуитивно понятной платформе.
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обеспечьте лучшие результаты для своих сотрудников и для своего бизнеса.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-это обширная платформа HR-Tech, которая решает сложные HR-задачи, оптимизируя и автоматизируя повседневные операции HR. Доверяется современным организациям, таким как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Katar Wire Products и еще 2500 человек, Zimyo предлагает комплексный набор продуктов, которые включают HR и зарплату, посещаемость, производительность, производительность, производительность, производительность, производительность, Отслеживание кандидата, вовлечение, LMS и 50+ модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-эксплуатацию, запускать бесплатную заработную плату, выплачивать заработную плату вовремя, отслеживать посещаемость сотрудников, на борту/совершенных сотрудниках, отслеживать эффективность сотрудников, Parse резюме, отправлять письма и делать гораздо больше. Что для вас в Зимё? * Вовлечение сотрудников: Импульсные обследования сотрудников; Одноранговые прямые и групповые чаты; Объявления, дискуссионные форумы и опросы; Индекс счастья; Анонимные отзывы; Helpdesk & Billing * Core HR: управление данными сотрудников; Самообслуживание сотрудников; Документы и политика; Сотрудник по борьбе с; Сотрудники по борту; HR -аналитика и отчеты * Проекта заработной платы: автоматизация обработки заработной платы; Управление расходами и выплаты; Законодательное управление соответствием; Multi Entity Payroll * Время и посещаемость: управление посещаемостью; Гео-ограждение и гео-ограждение; Управление списком; Напоминания о посещаемости; Управление полевой поездкой * Программное обеспечение для управления производительностью: OKRS; Отзывы (KRA/KPI); непрерывная обратная связь; Один к одному; Компенсация и управление оценкой * Программное обеспечение для управления наборами: управление кандидатами; Управление талантами; Интервью расписание и оценка на основе навыков отзывы; Пользовательские потоки процесса найма; Оценка навыков; Резюме диапазон; Интеграции доски рабочих мест для поиска Кроме того, Zimyo HRMS предоставляет круглосуточную поддержку клиентов для быстрого решения ваших запросов.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько важно привлекать и удерживать таланты, оптимизировать и масштабировать вашу деятельность, стабилизировать затраты на персонал и защищать ваш бизнес. Позвольте нам взять на себя эту тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на выводе своего бизнеса на новый уровень.
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создание победных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторную информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снижает риск соответствия, повышает эффективность, позволяет сотрудникам контролировать свое финансовое здоровье и получить более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
OnPay
onpay.com
OnPay предназначен для людей, которые хотят тратить больше времени на ведение своего бизнеса (и меньше на задачи бэк-офиса). Отмеченные наградами системы расчета заработной платы и управления персоналом экономят владельцам бизнеса более 15 часов в месяц и позволяют им сосредоточиться на прибыли.
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
CharlieHR
charliehr.com
Программное обеспечение для управления персоналом, которое понравится вашей команде. Более 7000 компаний доверяют CharlieHR управление своими командами. Программное обеспечение для управления персоналом с красивым дизайном, простое и удобное в использовании.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
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