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Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения
Чат-боты с искусственным интеллектом представляют собой значительный прогресс во взаимодействии человека с компьютером, используя передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) для вовлечения пользователей в разговоры, которые очень напоминают взаимодействие с людьми. В отличие от обычных чат-ботов, которые полагаются на заранее определенные сценарии, чат-боты с искусственным интеллектом используют алгоритмы понимания естественного языка (NLU) и машинного обучения (ML), чтобы понимать и реагировать на вводимые пользователем данные динамичным и контекстуально соответствующим образом. В основе чат-ботов с искусственным интеллектом лежат большие языковые модели (LLM), сложные модели машинного обучения, обученные на обширных наборах данных. Эти модели позволяют чат-ботам генерировать ответы, имитирующие модели и нюансы человеческого языка, улучшая взаимодействие с пользователем, обеспечивая персонализированное и контекстуально соответствующее взаимодействие. Анализируя огромные объемы данных, LLM позволяют чат-ботам понимать контекст, предугадывать потребности пользователей и автономно генерировать значимые ответы. Одной из отличительных особенностей чат-ботов с искусственным интеллектом является их способность работать независимо как автономные продукты, устраняя необходимость интеграции в существующие приложения или веб-сайты. Хотя некоторые решения предлагают возможности интеграции с проприетарными бизнес-системами, чат-боты с искусственным интеллектом предназначены для автономной работы, предоставляя пользователям беспрепятственный и интуитивно понятный диалог. Универсальность чат-ботов с искусственным интеллектом позволяет им выполнять широкий спектр задач, включая предоставление информации, предложение рекомендаций и даже создание контента. Более того, эти чат-боты постоянно учатся и совершенствуются в результате взаимодействия с пользователем, со временем повышая свою оперативность и функциональность. Анализируя отзывы и поведение пользователей, чат-боты с искусственным интеллектом адаптируются к индивидуальным предпочтениям и совершенствуют свои разговорные способности, обеспечивая все более человеческий опыт. Чат-боты с искусственным интеллектом находят применение в различных секторах, включая обслуживание клиентов, создание контента, личную помощь и многое другое. Их потенциал революционизировать взаимодействие пользователей с технологиями заключается в их способности предлагать интуитивно понятные и адаптивные интерфейсы, отвечающие индивидуальным потребностям и предпочтениям. Чтобы быть классифицированным как чат-бот с искусственным интеллектом, продукт должен использовать передовые технологии искусственного интеллекта, такие как NLU и ML, работать независимо как автономное решение, предоставлять персонализированные ответы на основе ввода пользователя, постоянно учиться и совершенствоваться в результате взаимодействия с пользователем, а также обеспечивать обратную связь с пользователем для улучшения. производительность с течением времени. Эти критерии гарантируют, что чат-боты с искусственным интеллектом обеспечивают сложный диалоговый опыт, отражающий человеческое взаимодействие, предлагая при этом практическую полезность в различных областях.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Google Gemini
gemini.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это система ответов, которая дает точные ответы на сложные вопросы, используя большие языковые модели.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
TypingMind
typingmind.com
Используйте ChatGPT с расширенными функциями, такими как поиск в истории чата, папки, интеграция, библиотека подсказок и т. д.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Andi
andisearch.com
Andi – это поиск нового поколения: диалоговый, анонимный и без рекламы. Это радикально лучше, потому что оно борется со спамом и защищает вас от рекламных технологий.
Team-GPT
team-gpt.com
Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.
Magai
magai.co
Ваш суперпомощник на базе ChatGPT. Измените способ создания и обработки контента с помощью революционных инструментов искусственного интеллекта Magai и интуитивно понятного интерфейса чата на базе ChatGPT + GPT-4.
AfforAI
afforai.com
Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Cognosys
cognosys.ai
Революция в сфере агентов ИИ. Представляем Cognosys, ваш мощный веб-агент искусственного интеллекта, предназначенный для революционного повышения производительности и упрощения сложных задач. Улучшите свою повседневную жизнь с помощью самых передовых технологий искусственного интеллекта.
ODIN
getodin.ai
Получите Odin AI — это идеальный инструмент, предназначенный для повышения производительности и раскрытия вашего потенциала для профессионалов и предприятий.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Salebot
salebot.ai
SaleBot — это универсальный конструктор чат-ботов, предназначенный для оптимизации взаимодействия с клиентами на различных платформах обмена сообщениями, включая Вконтакте, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp и Instagram. Эта платформа предоставляет предприятиям комплексный набор инструмент...
Twig
twig.so
Twig AI читает, анализирует и записывает ответы на запросы клиентов из справочной документации, частных источников данных и прошлых заявок в службу поддержки.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT — это автономная платформа AI-агентов, которая позволяет пользователям создавать и развертывать настраиваемые автономные AI-агенты непосредственно в браузере. Просто назначьте имя и цель своему ИИ-агенту и наблюдайте, как он отправляется в захватывающее путешествие для достижения поставленн...
Swimm
swimm.io
Swimm — это инструмент управления знаниями для кода, созданный для команд разработчиков, стремящихся к эффективному обмену знаниями. С помощью Swimm каждый разработчик может быстро понять код и внести в него свой вклад.
Gleen AI
gleen.ai
Создайте собственного чат-бота с искусственным интеллектом, обученного работе с вашими документами. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, стремящейся оптимизировать операции по обслуживанию клиентов, или частным лицом, которому нужна быстрая и эффективная помощь, наш бот с искусственным ин...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Автоматизируйте свою отчетность с помощью возможностей искусственного интеллекта с помощью Flowtrail AI, инструмента отчетности на основе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать собственные отчеты и информационные панели, визуализировать идеи и встраивать анализ данных в ваши любим...
Hebbia
hebbia.ai
Разработчик пользовательских интерфейсов для искусственного общего интеллекта (AGI). Продукт Matrix от Hebbia — это второй пилотный проект информационной работы, используемый финансовыми, юридическими, государственными и фармацевтическими компаниями. Matrix точно решает самые сложные задачи, разбива...
Arconar
arconar.com
Arconar — это торговая площадка модулей искусственного интеллекта, которая позволяет нам получать точные результаты контента с помощью различных модулей, основанных на моделях искусственного интеллекта. Торговая площадка включает в себя модули, адаптированные к потребностям пользователей, такие как ...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — это конструктор приложений искусственного интеллекта без кода, который позволяет пользователям создавать индивидуальные приложения искусственного интеллекта для автоматизации задач, создания контента, ответа на вопросы и многого другого. Он включает в себя тысячи готовых приложений искус...
Persana AI
persana.ai
Руководители Surface, скорее всего, будут покупать и использовать мощные идеи и рабочие процессы искусственного интеллекта, основанные на данных, для поиска, обогащения, исследования и отправки персонализированных сообщений потенциальным клиентам в любом масштабе. Начните бесплатно прямо сейчас
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI — это универсальная платформа с ChatGPT, Gemini и Claude, а также навигатор для тысяч глобальных продуктов искусственного интеллекта. * Магазин ИИ: Самым большим преимуществом ChatGate AI является магазин ИИ, где вы можете найти тысячи инструментов и платформ ИИ, которые охватывают все ...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Ebi.Ai
ebi.ai
Воспользуйтесь преимуществами более довольных клиентов, увеличения производительности и снижения затрат. Создайте первого в вашей компании высокопроизводительного помощника с искусственным интеллектом и начните радовать клиентов уже через 15 минут — не требуется никакого программирования или технич...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения п...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark предлагает чат-боты на базе искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения обслуживания и взаимодействия с клиентами. Эти чат-боты работают по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети и приложения для обмена сообщениями, обеспечивая круглосуточную поддержку. Ключевы...
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — это платформа искусственного интеллекта для текстовых, голосовых и видео разговоров на уровне человека. Мы помогаем предприятиям внедрять голосовые и текстовые возможности общения в любую среду. Благодаря единой интеграции он создает многоканальные интеллектуальные диалоги, адаптиров...
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI — ChatGPT Plus в WhatsApp предлагает мощный опыт чат-бота с искусственным интеллектом прямо в WhatsApp. С PocketAI вы можете повысить производительность и креативность, используя передовые модели искусственного интеллекта, включая OpenAI GPT-4 Turbo и ChatGPT Enterprise. Вот некоторые ключе...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai был создан как решение всех существующих проблем, с которыми бизнес сталкивается при использовании чат-ботов. Он обеспечивает не только текстовые ответы, является быстрым, доступным и совместим с любым веб-сайтом или отраслью, включая Shopify, Wordpress. С Voxal.ai вы можете стимулировать р...
DenserAI
denser.ai
Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция в один клик с основными платформами э...
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия иннова...
Stunning
stunning.so
Stunning.so — это инновационная платформа, предназначенная для оптимизации процесса создания веб-сайтов и генерации контента. Используя искусственный интеллект, он предлагает пользователям удобный способ создания индивидуальных веб-сайтов и создания привлекательного контента для социальных сетей с п...
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность...
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — это универсальная платформа, предназначенная для создания и интеграции чат-ботов с искусственным интеллектом на веб-сайты. Эти настраиваемые чат-боты можно обучать с использованием данных, предоставленных пользователем, которые могут быть либо документами, либо ссылками на соответствующи...
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — это веб-сайт, предоставляющий услуги чат-ботов на базе искусственного интеллекта для различных отраслей, включая обслуживание клиентов, электронную коммерцию, банковское дело, образование и многое другое. Jaweb предлагает платформу чат-ботов на базе искусственного интеллекта для автомати...
AiryChat
airychat.com
AiryChat — это чат-платформа виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям добиться большего на работе, в учебе и в жизни. Он использует расширенные возможности искусственного интеллекта, такие как генеративный искусственный интеллект, для предоставления ин...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: революция в области разговорного искусственного интеллекта Добро пожаловать в AI4Chat, ваше главное место для передовых диалоговых решений искусственного интеллекта. В AI4Chat мы используем возможности искусственного интеллекта, чтобы изменить способы взаимодействия компаний со своими клие...
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработ...
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — это передовая платформа, которая специализируется на бесшовной интеграции интеллектуальных устройств и технологий IoT (Интернета вещей). GetSeam, предназначенный для улучшения подключения и оптимизации операций, предоставляет инструменты и услуги, которые упрощают предприятиям и частным ли...
KaraboAI
karabo.ai
Создавайте собственных чат-ботов с искусственным интеллектом на основе собственных данных, которые не только отвечают на запросы пользователей, но и выполняют действия.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — это усовершенствованный агент искусственного интеллекта, предназначенный для полной интеграции со службой поддержки Gorgias. Он обеспечивает автоматизированную, человечную диалоговую поддержку для мгновенного разрешения заявок клиентов, что значительно сокращает время ответа и эксплуата...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — это передовая платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, предназначенная для использования ваших уникальных бизнес-данных для предоставления высокоточных и эффективных решений по обслуживанию клиентов. ChatMax, основанный на запатентованных больших языковых моделях, предлагает безопа...
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — это усовершенствованный виджет чата на базе искусственного интеллекта, предназначенный для повышения вовлеченности пользователей и оптимизации поддержки клиентов на вашем веб-сайте. Благодаря полной интеграции с вашим существующим сайтом InsertChat обеспечивает динамичный и интерактивны...
Zoi
askzoi.ai
Zoi — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, основанная на технологии ChatGPT, специально разработанная для конвертации посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Анализируя существующее содержимое веб-сайта, брошюры и другие документы, Zoi может предоставлять индивидуальные ответы...
WorkHub
workhub.ai
Ориентированная на конфиденциальность платформа диалогового искусственного интеллекта, использующая агентов искусственного интеллекта, коммерческую поддержку и поддержку LLM с открытым исходным кодом для централизации знаний, тем самым расширяя сотрудничество и облегчая оптимизацию автоматизации. Wo...
SmythOS
smythos.com
SmythOS меняет способы использования ИИ предприятиями. Наша революционная операционная система искусственного интеллекта, первая в своем роде, объединяет сети специализированных агентов искусственного интеллекта, позволяя им работать вместе в полной гармонии. В отличие от монолитного ИИ, этот скоорд...