Альтернативы - Supplyit

MarketMan
marketman.com
MarketMan — это приложение для управления запасами и заказами в ресторанах, упрощающее взаимодействие с поставщиками и контроль расходов.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs - система управления безопасностью продуктов питания, которая помогает предприятиям соответствовать стандартам HACCP, ISO 22000 и другим.
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket — приложение, которое использует технологии ИИ для цифровой трансформации американской пищевой цепи поставок, обеспечивая электронную коммерцию и программное обеспечение.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify - платформа управления для ресторанов и гостиничного бизнеса, оптимизирующая процессы, заказывающие товары и управляющие рецептами.
Craftable
craftable.com
Craftable — это программное обеспечение для управления прибылью в сфере гостеприимства, объединяющее закупки, трудозатраты, рецепты и продажи.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering - платформа для оптимизации управления заказами в сфере общественного питания, объединяющая покупателей и поставщиков в одном приложении.
Procurant
procurant.com
Procurant - мобильное приложение для управления безопасностью пищевых продуктов, автоматизирующее задачи HACCP и контроль температуры в реальном времени.
Recipal
recipal.com
ReciPal — это программа для анализа питания, которая упрощает создание этикеток с питательной ценностью, расчёт стоимости рецептов и управление запасами.
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice — приложение для школьного питания, которое поможет родителям и ученикам просматривать меню и информацию о питании и аллергиях.
Eclarion
eclarion.com
Eclarion позволяет управлять рецептами и легко предоставляет спецификации продуктов по запросу.
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket — программное обеспечение для сферы общественного питания. Помогает в управлении запасами, стоимостью продуктов, меню и маркетингом.
Klarys
klarys.io
Klarys - приложение для оптимизации процессов в секторе свежих продуктов, улучшения прозрачности цепочки поставок и повышения устойчивости отрасли.
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