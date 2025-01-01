Альтернативы - Supplyit

MarketMan

MarketMan

marketman.com

MarketMan — это приложение для управления запасами и заказами в ресторанах, упрощающее взаимодействие с поставщиками и контроль расходов.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs - система управления безопасностью продуктов питания, которая помогает предприятиям соответствовать стандартам HACCP, ISO 22000 и другим.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket — приложение, которое использует технологии ИИ для цифровой трансформации американской пищевой цепи поставок, обеспечивая электронную коммерцию и программное обеспечение.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify - платформа управления для ресторанов и гостиничного бизнеса, оптимизирующая процессы, заказывающие товары и управляющие рецептами.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable — это программное обеспечение для управления прибылью в сфере гостеприимства, объединяющее закупки, трудозатраты, рецепты и продажи.

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrdering - платформа для оптимизации управления заказами в сфере общественного питания, объединяющая покупателей и поставщиков в одном приложении.

Procurant

Procurant

procurant.com

Procurant - мобильное приложение для управления безопасностью пищевых продуктов, автоматизирующее задачи HACCP и контроль температуры в реальном времени.

Recipal

Recipal

recipal.com

ReciPal — это программа для анализа питания, которая упрощает создание этикеток с питательной ценностью, расчёт стоимости рецептов и управление запасами.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice — приложение для школьного питания, которое поможет родителям и ученикам просматривать меню и информацию о питании и аллергиях.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarion позволяет управлять рецептами и легко предоставляет спецификации продуктов по запросу.

Meal Ticket

Meal Ticket

mealticket.com

Meal Ticket — программное обеспечение для сферы общественного питания. Помогает в управлении запасами, стоимостью продуктов, меню и маркетингом.

Klarys

Klarys

klarys.io

Klarys - приложение для оптимизации процессов в секторе свежих продуктов, улучшения прозрачности цепочки поставок и повышения устойчивости отрасли.

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