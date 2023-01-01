WebCatalog
Striga

Striga

striga.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Striga в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Крипто и банковская инфраструктура. Полностью совместимые криптографические и банковские API для Европы. Сделано разработчиками для разработчиков

Веб-сайт: striga.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Striga, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

OnFinality

OnFinality

onfinality.io

zapEHR

zapEHR

zapehr.com

Knock

Knock

knock.app

MX

MX

mx.com

SPACEGOATS

SPACEGOATS

spacegoats.io

PointPay

PointPay

pointpay.io

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

Pipedream

Pipedream

pipedream.com

Instantpay

Instantpay

app.instantpay.in

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

Hellotax

Hellotax

hellotax.com

Launch Control

Launch Control

launchcontrol.us

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности