Онлайн-редактор кода для веб-приложений. Работает на коде Visual Studio. - СтекБлиц.

Веб-сайт: stackblitz.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StackBlitz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.