Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Мы помогаем группам по управлению рисками в сфере финансовых технологий создавать индивидуальную логику принятия решений для клиентов и транзакций без написания ни строчки кода.

Веб-сайт: sliderule.io

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