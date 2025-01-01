Альтернативы - Simply.Coach

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.

Happify

Happify

happify.com

Happify - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее игры и занятия для управления стрессом и развития эмоциональной устойчивости.

Valant

Valant

valant.io

Valant - облачная система электронных медицинских карт для специалистов по поведенческому здравоохранению, упрощающая администрирование и улучшение ухода за пациентами.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes - это облачное программное обеспечение для управления практикой и электронного медицинского обслуживания для специалистов в области психического здоровья.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Приложение Wonsulting помогает искать работу с помощью ИИ, предлагая инструменты для резюме и нетворкинга.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza - приложение для коучей и практиков психического здоровья, которое упрощает взаимодействие с клиентами и управляет их заданиями и прогрессом.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla — помощник ИИ для врачей, упрощает документацию и администрирование, интегрируется с электронными картами, улучшается уход за пациентами.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.

Jane

Jane

jane.app

Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra - приложение для психического здоровья, предлагающее ресурсы для управления стрессом и беспокойством, а также доступ к психиатрическим специалистам.

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor - платформа для соединения основателей и специалистов с опытными наставниками, предлагающая неограниченные индивидуальные сессии.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach – это онлайн-платформа для управления клинической практикой в области ABA и ухода за людьми с аутизмом и умственными нарушениями.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote — приложение для автоматизации составления заметок для терапевтов, поддерживает разные форматы ввода и обеспечивает конфиденциальность данных.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell - это платформа для тренеров, объединяющая управление клиентами, платежами, контрактами и планированием в одном месте.

Valence

Valence

valence.co

Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie — платформа для управления медицинской практикой, обеспечивающая электронные медкарты, планирование, выставление счетов и телемедицину.

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor - платформа для соединения опытных наставников с людьми, ищущими руководство, обеспечивая поддержку и структурированное взаимодействие.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.

Poised

Poised

poised.com

Poised — бесплатный AI-коуч для улучшения навыков общения в онлайн-встречах с обратной связью по речи и анализом прогресса.

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly - платформа для индивидуального роста и благополучия, соединяющая экспертное мнение и ИИ, предлагающая решения для клиентов и инструменты для тренеров.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress - это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять сайтами членства с контролем доступа к контенту и поддержкой онлайн-курсов.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice — это платформа для терапевтов и клиницистов, позволяющая управлять SMS-напоминаниями, онлайн-записью и журналами.

Practice

Practice

practice.do

Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach - приложение для профессионалов в сфере здоровья, позволяющее управлять программами и взаимодействовать с клиентами через различные инструменты.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.

Profi

Profi

profi.io

Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.

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