Альтернативы - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.
Happify
happify.com
Happify - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее игры и занятия для управления стрессом и развития эмоциональной устойчивости.
Valant
valant.io
Valant - облачная система электронных медицинских карт для специалистов по поведенческому здравоохранению, упрощающая администрирование и улучшение ухода за пациентами.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes - это облачное программное обеспечение для управления практикой и электронного медицинского обслуживания для специалистов в области психического здоровья.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.
Simplero
simplero.com
Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.
Wonsulting
wonsulting.com
Приложение Wonsulting помогает искать работу с помощью ИИ, предлагая инструменты для резюме и нетворкинга.
Quenza
quenza.com
Quenza - приложение для коучей и практиков психического здоровья, которое упрощает взаимодействие с клиентами и управляет их заданиями и прогрессом.
Nabla
nabla.com
Nabla — помощник ИИ для врачей, упрощает документацию и администрирование, интегрируется с электронными картами, улучшается уход за пациентами.
TheraNest
theranest.com
TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.
Jane
jane.app
Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra - приложение для психического здоровья, предлагающее ресурсы для управления стрессом и беспокойством, а также доступ к психиатрическим специалистам.
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor - платформа для соединения основателей и специалистов с опытными наставниками, предлагающая неограниченные индивидуальные сессии.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach – это онлайн-платформа для управления клинической практикой в области ABA и ухода за людьми с аутизмом и умственными нарушениями.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Supanote
supanote.ai
Supanote — приложение для автоматизации составления заметок для терапевтов, поддерживает разные форматы ввода и обеспечивает конфиденциальность данных.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell - это платформа для тренеров, объединяющая управление клиентами, платежами, контрактами и планированием в одном месте.
Valence
valence.co
Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.
Healthie
legion.health
Healthie — платформа для управления медицинской практикой, обеспечивающая электронные медкарты, планирование, выставление счетов и телемедицину.
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor - платформа для соединения опытных наставников с людьми, ищущими руководство, обеспечивая поддержку и структурированное взаимодействие.
Speexx
speexx.com
Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.
Poised
poised.com
Poised — бесплатный AI-коуч для улучшения навыков общения в онлайн-встречах с обратной связью по речи и анализом прогресса.
Vibly
vibly.io
Vibly - платформа для индивидуального роста и благополучия, соединяющая экспертное мнение и ИИ, предлагающая решения для клиентов и инструменты для тренеров.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress - это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять сайтами членства с контролем доступа к контенту и поддержкой онлайн-курсов.
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice — это платформа для терапевтов и клиницистов, позволяющая управлять SMS-напоминаниями, онлайн-записью и журналами.
Practice
practice.do
Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach - приложение для профессионалов в сфере здоровья, позволяющее управлять программами и взаимодействовать с клиентами через различные инструменты.
RYPT
rypt.app
RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.
Profi
profi.io
Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.
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