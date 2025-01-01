Альтернативы - Signicat

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass - менеджер паролей, который безопасно хранит учетные данные и позволяет управлять ими на разных устройствах с поддержкой двухфакторной аутентификации.

1Password

1Password

1password.com

1Password — это менеджер паролей для безопасного хранения и управления паролями, кредитными картами и другой конфиденциальной информацией.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass — это менеджер паролей, который помогает пользователям сохранять пароли и заметки в защищённом хранилище с возможностью автоматического заполнения на различных платформах.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — облачная платформа, позволяющая интегрировать голосовые вызовы, сообщения и видео в приложения с помощью API.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

ID.me

ID.me

id.me

ID.me - приложение для проверки цифровой идентичности, обеспечивающее безопасную аутентификацию пользователей в различных секторах.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.

Daito Authenticator

Daito Authenticator

daito.io

Daito - это сервис для управления 2FA / MFA токенами, обеспечивающий безопасную аутентификацию независимо от менеджеров паролей.

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

Приложение Ping Identity обеспечивает безопасное управление идентификацией и аутентификацией с поддержкой многофакторной аутентификации и единого входа.

Clerk

Clerk

clerk.dev

Клерк — платформа для аутентификации и управления пользователями, обеспечивающая интеграцию потоков входа и управления учетными записями в веб-приложениях.

Passage by 1Password

Passage by 1Password

passage.1password.com

Проход от 1Password позволяет интегрировать безпарольную аутентификацию с помощью технологии Passkey на сайтах и в приложениях с минимальным кодированием.

OneLogin

OneLogin

onelogin.com

OneLogin - это облачная платформа управления доступом, которая предоставляет функции единого входа и многофакторной аутентификации для пользователей и организаций.

CyberArk

CyberArk

cyberark.com

CyberArk - это платформа для управления безопасностью идентификации и доступа, защищающая организации от киберугроз, управляя привилегированными учетными записями.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.

LoginID

LoginID

loginid.io

LoginID — платформа для аутентификации без паролей, использующая биометрию для безопасного доступа пользователей к приложениям и учетным записям.

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust — приложение для удаленной проверки идентификации и безопасной электронной подписи, упрощающее процесс подтверждения личности пользователей.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly позволяет бизнесу добавлять различные методы проверки клиентов без программирования, включая SMS, ID, банковские и голосовые проверки.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

SecureAuth

SecureAuth

secureauth.com

SecureAuth - приложение для управления идентификацией и доступом, обеспечивающее безопасную аутентификацию и защиту данных организаций.

GOVX

GOVX

govx.com

Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal - платформа для аутентификации клиентов, предлагающая решения без паролей и многофакторную аутентификацию для бизнеса.

OTPLESS

OTPLESS

otpless.com

OTPLESS - платформа для упрощенной аутентификации пользователей, предлагающая различные каналы входа без использования паролей и OTP.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.

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