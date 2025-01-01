Альтернативы - Signicat

Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
LastPass
lastpass.com
LastPass - менеджер паролей, который безопасно хранит учетные данные и позволяет управлять ими на разных устройствах с поддержкой двухфакторной аутентификации.
1Password
1password.com
1Password — это менеджер паролей для безопасного хранения и управления паролями, кредитными картами и другой конфиденциальной информацией.
NordPass
nordpass.com
NordPass — это менеджер паролей, который помогает пользователям сохранять пароли и заметки в защищённом хранилище с возможностью автоматического заполнения на различных платформах.
Twilio
twilio.com
Twilio — облачная платформа, позволяющая интегрировать голосовые вызовы, сообщения и видео в приложения с помощью API.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.
ID.me
id.me
ID.me - приложение для проверки цифровой идентичности, обеспечивающее безопасную аутентификацию пользователей в различных секторах.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Plaid
plaid.com
Plaid - платформа, позволяющая разработчикам создавать финансовые приложения с функциями доступа к банковским счетам и управления транзакциями.
Daito Authenticator
daito.io
Daito - это сервис для управления 2FA / MFA токенами, обеспечивающий безопасную аутентификацию независимо от менеджеров паролей.
Ping Identity
pingidentity.com
Приложение Ping Identity обеспечивает безопасное управление идентификацией и аутентификацией с поддержкой многофакторной аутентификации и единого входа.
Clerk
clerk.dev
Клерк — платформа для аутентификации и управления пользователями, обеспечивающая интеграцию потоков входа и управления учетными записями в веб-приложениях.
Passage by 1Password
passage.1password.com
Проход от 1Password позволяет интегрировать безпарольную аутентификацию с помощью технологии Passkey на сайтах и в приложениях с минимальным кодированием.
OneLogin
onelogin.com
OneLogin - это облачная платформа управления доступом, которая предоставляет функции единого входа и многофакторной аутентификации для пользователей и организаций.
CyberArk
cyberark.com
CyberArk - это платформа для управления безопасностью идентификации и доступа, защищающая организации от киберугроз, управляя привилегированными учетными записями.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизации проверки идентичности и управления KYC/AML процессами, помогает защищаться от мошенничества.
LoginID
loginid.io
LoginID — платформа для аутентификации без паролей, использующая биометрию для безопасного доступа пользователей к приложениям и учетным записям.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — приложение для удаленной проверки идентификации и безопасной электронной подписи, упрощающее процесс подтверждения личности пользователей.
Pipl
pipl.com
Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизации проверки личности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований KYC в различных отраслях.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет бизнесу добавлять различные методы проверки клиентов без программирования, включая SMS, ID, банковские и голосовые проверки.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree - это платформа для обработки платежей, поддерживающая более 120 способов оплаты и предназначенная для управления внутренними и международными транзакциями.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth - приложение для управления идентификацией и доступом, обеспечивающее безопасную аутентификацию и защиту данных организаций.
GOVX
govx.com
Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal - платформа для аутентификации клиентов, предлагающая решения без паролей и многофакторную аутентификацию для бизнеса.
OTPLESS
otpless.com
OTPLESS - платформа для упрощенной аутентификации пользователей, предлагающая различные каналы входа без использования паролей и OTP.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
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