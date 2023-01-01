Sighten
engine.sighten.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sighten в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: engine.sighten.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sighten, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Pylon
app.getpylon.com
OpenSolar
app.opensolar.com
Plasfy
app.plasfy.com
SpotlerUK
signon.communigator.co.uk
Indy
weareindy.com
Salonized
app.salonized.com
Bidsketch
signup.bidsketch.com
Ringy
app.ringy.com
Call Connect
app.callconnect.ai
Getlead CRM
app.getlead.co.uk
Aisle Planner
aisleplanner.com
Better Proposals
betterproposals.io