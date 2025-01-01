Альтернативы - Shipway

AfterShip
aftership.com
AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.
FarEye
fareye.com
FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.
Shipmondo
shipmondo.com
Shipmondo упрощает управление доставкой и заказами для бизнеса, предлагая интеграцию с перевозчиками и функции отслеживания посылок.
Loop Returns
loopreturns.com
Приложение Loop Returns помогает брендам управлять процессом возврата товаров, предлагая клиентам альтернативы и аналитику для повышения удовлетворенности.
Revers
revers.io
Revers — приложение для управления возвратами в Европе, запущенное в 2018 году, помогает упростить процесс возврата товаров в электронной коммерции и розничной торговле.
nShift
nshift.com
nShift — платформа для управления доставкой, автоматизирующая процессы от выбора доставки до отслеживания и возврата, с интеграциями для различных бизнес-систем.
parcelLab
parcellab.com
parcelLab — платформа для управления опытом после покупки, оптимизирующая доставку и взаимодействие с клиентами с помощью AI-решений.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud - это мощное программное обеспечение для управления отношениями с клиентами (CRM), дополненное плагинами ReadyShipper и ReadyReturns для решения задач электронной коммерции.
Ordoro
ordoro.com
Ordoro - приложение для управления запасами, доставкой и дропшиппингом, упрощающее обработку заказов для предприятий электронной коммерции.
Parcel Perform
parcelperform.com
Parcel Perform - это платформа для управления логистикой и отслеживания посылок, оптимизирующая процессы доставки и возврата для онлайн-бизнеса.
ReturnLogic
returnlogic.com
ReturnLogic — это платформа для управления возвратами, упрощающая процесс возврата и обмена товаров для интернет-магазинов и их клиентов.
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud — это крупнейшая сеть перевозчиков для международных отправок, обеспечивающая лучшие тарифы и варианты доставки более чем в 200 стран.
LateShipment
lateshipment.com
LateShipment — облачная платформа для оптимизации доставки и возвратов товаров, позволяющая предприятиям экономить на расходах и улучшать взаимодействие с клиентами.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret помогает онлайн-продавцам на eBay и Amazon расширять международные продажи с помощью автоматизированного перевода и локализации продуктов.
Narvar
corp.narvar.com
Narvar — платформа для управления заказами и возвратами в электронной коммерции, предлагающая отслеживание, обновления и настраиваемые процессы для повышения удовлетворенности клиентов.
Outvio
outvio.com
Outvio — платформа для автоматизации процессов доставки и возвратов в электронной коммерции, улучшения обслуживания клиентов и аналитики для бизнеса.
Claimlane
claimlane.com
Claimlane — платформа для управления возвратами и претензиями, объединяющая всех клиентов в одном месте и упрощая процессы для брендов и ритейлеров.
Retino
retino.com
Retino — приложение для управления возвратами и жалобами. Оно позволяет отслеживать все открытые дела, историю клиентов и информацию о возвратах.
Metapack
metapack.com
Metapack - это программа для управления доставкой, предлагающая выбор операторов и оптимизацию логистики для бизнеса, улучшая процесс доставки и сервис для клиентов.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io - облачная ERP-система для электронной коммерции, предлагающая управление запасами, заказами и интеграцию с внешними инструментами.
RETURNGO
returngo.ai
ReturnGO - платформа управления возвратом для магазинов Shopify, автоматизирующая процессы возвратов и обменов, улучшая опыт покупателя.
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