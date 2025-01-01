Альтернативы - Shipway

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

Shipmondo упрощает управление доставкой и заказами для бизнеса, предлагая интеграцию с перевозчиками и функции отслеживания посылок.

Loop Returns

Loop Returns

loopreturns.com

Приложение Loop Returns помогает брендам управлять процессом возврата товаров, предлагая клиентам альтернативы и аналитику для повышения удовлетворенности.

Revers

Revers

revers.io

Revers — приложение для управления возвратами в Европе, запущенное в 2018 году, помогает упростить процесс возврата товаров в электронной коммерции и розничной торговле.

nShift

nShift

nshift.com

nShift — платформа для управления доставкой, автоматизирующая процессы от выбора доставки до отслеживания и возврата, с интеграциями для различных бизнес-систем.

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

parcelLab — платформа для управления опытом после покупки, оптимизирующая доставку и взаимодействие с клиентами с помощью AI-решений.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud - это мощное программное обеспечение для управления отношениями с клиентами (CRM), дополненное плагинами ReadyShipper и ReadyReturns для решения задач электронной коммерции.

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro - приложение для управления запасами, доставкой и дропшиппингом, упрощающее обработку заказов для предприятий электронной коммерции.

Parcel Perform

Parcel Perform

parcelperform.com

Parcel Perform - это платформа для управления логистикой и отслеживания посылок, оптимизирующая процессы доставки и возврата для онлайн-бизнеса.

ReturnLogic

ReturnLogic

returnlogic.com

ReturnLogic — это платформа для управления возвратами, упрощающая процесс возврата и обмена товаров для интернет-магазинов и их клиентов.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud — это крупнейшая сеть перевозчиков для международных отправок, обеспечивающая лучшие тарифы и варианты доставки более чем в 200 стран.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

LateShipment — облачная платформа для оптимизации доставки и возвратов товаров, позволяющая предприятиям экономить на расходах и улучшать взаимодействие с клиентами.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret помогает онлайн-продавцам на eBay и Amazon расширять международные продажи с помощью автоматизированного перевода и локализации продуктов.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Narvar — платформа для управления заказами и возвратами в электронной коммерции, предлагающая отслеживание, обновления и настраиваемые процессы для повышения удовлетворенности клиентов.

Outvio

Outvio

outvio.com

Outvio — платформа для автоматизации процессов доставки и возвратов в электронной коммерции, улучшения обслуживания клиентов и аналитики для бизнеса.

Claimlane

Claimlane

claimlane.com

Claimlane — платформа для управления возвратами и претензиями, объединяющая всех клиентов в одном месте и упрощая процессы для брендов и ритейлеров.

Retino

Retino

retino.com

Retino — приложение для управления возвратами и жалобами. Оно позволяет отслеживать все открытые дела, историю клиентов и информацию о возвратах.

Metapack

Metapack

metapack.com

Metapack - это программа для управления доставкой, предлагающая выбор операторов и оптимизацию логистики для бизнеса, улучшая процесс доставки и сервис для клиентов.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io - облачная ERP-система для электронной коммерции, предлагающая управление запасами, заказами и интеграцию с внешними инструментами.

RETURNGO

RETURNGO

returngo.ai

ReturnGO - платформа управления возвратом для магазинов Shopify, автоматизирующая процессы возвратов и обменов, улучшая опыт покупателя.

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