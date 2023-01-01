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Salad

Salad

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Веб-сайт: salad.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запустите Salad, самый простой майнер криптовалют для геймеров, чтобы заработать Discord Nitro, подарочные карты Amazon, игры Steam и многое другое без сложной настройки майнинга биткойнов.

Веб-сайт: salad.io

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