Альтернативы - SafeBase

Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Vanta
vanta.com
Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Drata
drata.com
Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Risk Ledger
riskledger.com
Risk Ledger - платформа для управления рисками и кибербезопасности, позволяющая организациям делиться данными о рисках в цепочках поставок.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine помогает организациям управлять соблюдением норм конфиденциальности данных, включая GDPR и CCPA, через структурированный подход и инструменты для оценки.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
Inventive AI
inventive.ai
Inventive — платформа для управления ответами на запросы, которая повышает эффективность процессов на 70% с помощью ИИ.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud — платформа для управления рисками и соответствием, позволяющая анализировать и предсказывать риски в реальном времени.
Secureframe
secureframe.com
SecureFrame - платформа для автоматизации соответствия стандартам безопасности, включая SOC 2, ISO 27001, HIPAA и PCI DSS.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
Loopio
loopio.com
Loopio — это приложение для управления ответами на RFP и другие запросы, позволяющее автоматизировать и оптимизировать процесс подготовки предложений.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield — комплексное решение для кибербезопасности в финансовых услугах, соответствующее основным требованиям безопасности и предоставляющее необходимые инструменты.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery - это фреймворк для интеграции данных, который извлекает и преобразует данные из облачных API в различные назначенные места для анализа.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun — платформа для наблюдения и отладки, позволяющая разработчикам добавлять журналы и метрики в работающие приложения в реальном времени без перезапусков.
UpGuard
upguard.com
UpGuard — платформа кибербезопасности, помогающая организациям предотвращать утечки данных и управлять рисками поставщиков.
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