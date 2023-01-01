ROUVY — ваш выбор №1 для самых реалистичных тренировок в помещении. Благодаря возможностям дополненной реальности и 3D-аватарам на велосипеде ROUVY переносит реальный мир в ваш дом. Благодаря более чем 600 AR-маршрутам и непрерывной ленте событий катание в помещении становится настоящим приключением.

Веб-сайт: rouvy.com

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