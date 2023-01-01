Обеспечение возможностей реального времени для мобильных устройств и Интернета. Двунаправленные размещенные API, гибкие, масштабируемые и простые в использовании. Мы создаем и поддерживаем сложную инфраструктуру обмена сообщениями, чтобы вы могли быстро создавать функции реального времени, необходимые вашим пользователям.

Веб-сайт: pusher.com

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