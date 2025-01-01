Альтернативы - Prepostseo

Grammarly
grammarly.com
Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero - инструмент для определения, создан ли текст ИИ, поддерживающий анализ на уровне предложений, параграфов и документов.
PlagiarismCheck.org
plagiarismcheck.org
PlagiarismCheck.org - инструмент для проверки плагиата, находящий сходства и ошибки, поддерживающий несколько языков и обеспечивающий конфиденциальность данных.
Trinka
trinka.ai
Trinka - это AI-инструмент для проверки грамматики и стилистики, предназначенный для академического и технического письма.
Article Rewriter
articlerewriter.net
Приложение «Перепис» использует ИИ для создания уникального контента, переписывая статьи, параграфы и предложения при сохранении исходного смысла.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks – платформа для обнаружения плагиата и AI-контента, предлагающая глубокий анализ и защиту оригинальности материалов.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — это программное обеспечение для управления SEO-контентом, от исследования ключевых слов до написания статей с учетом оригинальности и оптимизации.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI - инструмент для обнаружения контента, сгенерированного ИИ, помогает проверять оригинальность текста и выявлять элементы, созданные искусственным интеллектом.
PlagiarismSearch
plagiarismsearch.com
PlagiarismSearch - онлайн инструмент для проверки оригинальности текста на плагиат, подходит для студентов, преподавателей и писателей.
Compilatio
compilatio.net
Compilatio помогает образовательным учреждениям в борьбе с плагиатом, предоставляя инструменты для анализа текстового сходства и обучающие ресурсы.
CustomWritings
customwritings.com
Приложение CustomWritings проверяет тексты на плагиат, обеспечивая уникальность академических работ и статей, доступно онлайн и бесплатно.
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