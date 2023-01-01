Pinafore — это веб-клиент для Mastodon, созданный для скорости и простоты.

Веб-сайт: pinafore.social

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pinafore, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.