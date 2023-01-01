Фанеру — это динамичное, преобразующее жизнь и влияющее на поколения служение, целью которого является преобразование наций и всего мира словом Божьим.

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