Альтернативы - PayrollPanda

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерии и выставления счетов, помогающая малому бизнесу и фрилансерам управлять финансами и автоматизировать административные задачи.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts - платформа для управления командой в ресторанах, предлагающая инструменты для планирования смен, учета рабочего времени и повышения эффективности работы.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

greytHR

greytHR

greythr.com

GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.

Zoho Payroll

Zoho Payroll

zoho.com

Zoho Payroll — облачное приложение для автоматизации расчетов заработной платы, налогов и удержаний с учетом законодательства Индии, ОАЭ и США.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit - это облачная платформа для автоматизации расчета заработной платы и управления HR, которая упрощает процессы выплаты заработной платы и учета труда.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.

Fourth

Fourth

fourth.com

Приложение управляет выплатами и HR-администрацией для компаний в сфере гостеприимства, включая расчёт зарплаты и управление пособиями.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR - облачное HR-приложение для управления зарплатами, набором, посещаемостью и эффективностью сотрудников с функциями самообслуживания и аналитики.

Namely

Namely

namely.com

Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.

Horilla

Horilla

horilla.com

Horilla — бесплатное и настраиваемое программное обеспечение для управления человеческими ресурсами с функциями подбора, управления производительностью и учета рабочего времени.

Wrapbook

Wrapbook

wrapbook.com

Wrapbook - платформа для управления заработной платой и учетом в производстве фильмов и ТВ, облегчая оплату, отслеживание затрат и соблюдение стандартов.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

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