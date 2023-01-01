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Northern

Northern

northernrailway.co.uk

Использовать веб-приложение

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Забронируйте поездку на поезде напрямую в Northern. Звонки на более чем 500 станций на севере Англии. Посмотреть билеты на поезд и расписание.

Веб-сайт: northernrailway.co.uk

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