WebCatalog
Mynet

Mynet

mynet.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mynet в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Текущие цены на золото, последние новости, спорт, игры, еда и многие услуги, которые могут вас заинтересовать, всегда с вами на ведущей интернет-платформе Турции Mynet!

Веб-сайт: mynet.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mynet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hürriyet

Hürriyet

hurriyet.com.tr

Sözcü Gazetes

Sözcü Gazetes

sozcu.com.tr

Yeni Şafak

Yeni Şafak

yenisafak.com

Son Dakika

Son Dakika

sondakika.com

Haber Global

Haber Global

haberglobal.com.tr

Sabah

Sabah

sabah.com.tr

KARAR

KARAR

karar.com

BBC Türkçe

BBC Türkçe

bbc.com

Milliyet Gazete

Milliyet Gazete

milliyet.com.tr

VOA Türkçe

VOA Türkçe

amerikaninsesi.com

AKŞAM

AKŞAM

aksam.com.tr

Decathlon Türkiye

Decathlon Türkiye

decathlon.com.tr

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности