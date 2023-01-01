Наш коллектив – это любознательная команда специалистов, открытая для ваших идей, предложенных изменений и стремится детализировать дневник, чтобы приблизить систему к потребностям каждой школы.

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