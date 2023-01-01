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MISSYEMPIRE

MISSYEMPIRE

missyempire.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать в приложение МИССИЕМПИРЕ! Покупайте нашу новейшую одежду и аксессуары. Missy Empire — это место для всех модниц, мы предлагаем быстрые модные и #трендовые кампании по доступным ценам. Мы находимся в авангарде сегодняшнего поколения онлайн-шоппинга и стремимся к женской силе, поэтому станьте #missygirl и проложите путь в нашей постоянно развивающейся женской одежде и аксессуарах. Покупайте смелые платья, милые сочетания, любимые вязаные вещи, джинсовые мечты и хорошую обувь на подошве в этом сезоне и круглый год! От летних новичков до зимних теплых вещей, мы ежедневно выпускаем детали! Также мы предлагаем доставку на следующий день в Великобританию для малышек, которые хотят эффектно выглядеть в двойном размере.

Веб-сайт: missyempire.com

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