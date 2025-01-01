Альтернативы - Middleware

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice — это облачное решение для управления ИТ-услугами, которое оптимизирует операции, автоматизирует процессы и улучшает обслуживание сотрудников.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana — это инструмент для мониторинга и визуализации данных из различных источников, позволяющий создавать панели с метриками, логами и трассировками.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic — это инструмент мониторинга доступности веб-сайтов и серверов, предоставляющий уведомления о простоях и анализ производительности.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie — решение для управления инцидентами, оптимизирующее оповещения и расписание дежурств для ИТ-команд.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty — это облачная платформа для управления инцидентами в ИТ, улучшая реагирование на проблемы через автоматизацию и интеграцию с другими системами.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7 предлагает бесплатные и платные услуги мониторинга сайтов, уведомляя о недоступности сайта и показывая графики времени работы и производительности.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

Netdata - это инструмент для мониторинга систем в реальном времени, позволяющий отслеживать метрики производительности и здоровья инфраструктуры без настройки.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal – это инструмент для мониторинга производительности приложений, отслеживания ошибок и анализа, с интеграцией для Ruby, Elixir, Node.js, Python и JavaScript.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo - это приложение для отслеживания доменов и мониторинга работоспособности сайтов 24/7 в одном месте.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime - платформа для мониторинга веб-сайтов, серверов и API с использованием реального пользовательского мониторинга и визуального синтетического мониторинга.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.

Validato

Validato

validato.io

Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor - приложение для мониторинга задач, демонов, веб-сайтов и API, обеспечивающее отслеживание выполнения и уведомления о проблемах.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.

xMatters

xMatters

xmatters.com

xMatters - это инструмент для автоматизации работы, который помогает управлять инцидентами, ускоряет реагирование и минимизирует простои в ИТ-услугах.

Squadcast

Squadcast

squadcast.com

Squadcast — платформа для управления инцидентами, автоматизирующая реагирование на инциденты и улучшения работы технических команд.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.