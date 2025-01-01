Альтернативы - Middleware

Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice — это облачное решение для управления ИТ-услугами, которое оптимизирует операции, автоматизирует процессы и улучшает обслуживание сотрудников.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Grafana
grafana.com
Grafana — это инструмент для мониторинга и визуализации данных из различных источников, позволяющий создавать панели с метриками, логами и трассировками.
New Relic
newrelic.com
New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic — это инструмент мониторинга доступности веб-сайтов и серверов, предоставляющий уведомления о простоях и анализ производительности.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie — решение для управления инцидентами, оптимизирующее оповещения и расписание дежурств для ИТ-команд.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty — это облачная платформа для управления инцидентами в ИТ, улучшая реагирование на проблемы через автоматизацию и интеграцию с другими системами.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 предлагает бесплатные и платные услуги мониторинга сайтов, уведомляя о недоступности сайта и показывая графики времени работы и производительности.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Netdata
netdata.cloud
Netdata - это инструмент для мониторинга систем в реальном времени, позволяющий отслеживать метрики производительности и здоровья инфраструктуры без настройки.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal – это инструмент для мониторинга производительности приложений, отслеживания ошибок и анализа, с интеграцией для Ruby, Elixir, Node.js, Python и JavaScript.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.
Netumo
netumo.com
Netumo - это приложение для отслеживания доменов и мониторинга работоспособности сайтов 24/7 в одном месте.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.
Uptime
uptime.com
Uptime - платформа для мониторинга веб-сайтов, серверов и API с использованием реального пользовательского мониторинга и визуального синтетического мониторинга.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.
Raygun
raygun.com
Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.
logit.io
logit.io
Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.
Validato
validato.io
Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.
Witbe
witbe.net
Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor - приложение для мониторинга задач, демонов, веб-сайтов и API, обеспечивающее отслеживание выполнения и уведомления о проблемах.
Checkly
checklyhq.com
Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.
xMatters
xmatters.com
xMatters - это инструмент для автоматизации работы, который помогает управлять инцидентами, ускоряет реагирование и минимизирует простои в ИТ-услугах.
Squadcast
squadcast.com
Squadcast — платформа для управления инцидентами, автоматизирующая реагирование на инциденты и улучшения работы технических команд.
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