50 лет истории переводов, продолжение. Узнайте больше о том, как Legacy Standard Bible продолжает традиции NASB.

Веб-сайт: lsbible.org

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