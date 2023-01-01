WebCatalog
LSB

LSB

read.lsbible.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LSB в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

50 лет истории переводов, продолжение. Узнайте больше о том, как Legacy Standard Bible продолжает традиции NASB.

Веб-сайт: lsbible.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LSB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Texas Monthly

Texas Monthly

texasmonthly.com

LifeLegacy

LifeLegacy

app.lifelegacy.io

OnShift

OnShift

app.onshift.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Coinbold

Coinbold

coinbold.io

Church Fathers

Church Fathers

churchfathers.org

Omnique

Omnique

app.omnique.com

Privy

Privy

dashboard.privy.com

History Today

History Today

historytoday.com

EqualTo

EqualTo

app.equalto.com

Biblia

Biblia

biblia.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности