WebCatalog
Liveuamap

Liveuamap

liveuamap.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Liveuamap в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Live Universal Awareness Map Liveuamap — ведущий независимый глобальный новостной и информационный сайт, посвященный фактическому освещению различных важных тем, включая конфликты, проблемы прав человека, протесты, терроризм, размещение оружия, вопросы здравоохранения, стихийные бедствия и истории, связанные с погодой, в том числе другие, из огромного количества источников.

Веб-сайт: liveuamap.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Liveuamap, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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