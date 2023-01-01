Listverse — это место для исследователей. Вместе мы ищем самые увлекательные и редкие жемчужины человеческих знаний. Три топ-10 списков, наполненных фактами, ежедневно.

Веб-сайт: listverse.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Listverse, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.