Альтернативы - Lightcast

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow — платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для управления заявками, резюме и профилями пользователей от экспертов индустрии.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI — приложение для создания индивидуальных вопросов для собеседований на основе ИИ, помогающее упростить процесс отбора кандидатов.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Приложение Kahuna позволяет продавать подписки на свои знания с помощью ИИ, который основан на вашей уникальной базе знаний.

Gem

Gem

gem.com

Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow автоматизирует набор персонала, отправляя письма и следя за кандидатами, упрощая процесс для работодателей и соискателей.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre – платформа для поиска работы и найма, предлагающая вакансии в различных сферах, включая IT, продажи и финансы.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами и рекрутингом, которая использует ИИ для оптимизации процессов набора персонала и HR.

Wilco

Wilco

trywilco.com

Wilco помогает новым пользователям осваивать продукт через практические задания в виртуальной лаборатории, повышая удовлетворенность и уменьшая количество обращений в поддержку.

Harver

Harver

harver.com

Harver - платформа для оптимизации найма, предлагающая инструменты для оценки кандидатов и снижения смещения в процессе обработки заявок.

Phenom

Phenom

phenom.com

Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.

Censia

Censia

censia.com

Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.

Pulsifi

Pulsifi

pulsifi.me

Pulsifi помогает организациям улучшить набор и управление талантами с помощью ИИ и прогнозирующей аналитики, оценивая навыки и характеристики кандидатов.

BrightHire

BrightHire

brighthire.com

BrightHire - платформа для оптимизации найма, автоматизирует запись и транскрипцию интервью, помогая проводить более объективные и быстрые собеседования.

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