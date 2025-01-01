Альтернативы - Lightcast

Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Metaview
metaview.ai
Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для управления заявками, резюме и профилями пользователей от экспертов индустрии.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI — приложение для создания индивидуальных вопросов для собеседований на основе ИИ, помогающее упростить процесс отбора кандидатов.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Kahuna
joinkahuna.com
Приложение Kahuna позволяет продавать подписки на свои знания с помощью ИИ, который основан на вашей уникальной базе знаний.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow автоматизирует набор персонала, отправляя письма и следя за кандидатами, упрощая процесс для работодателей и соискателей.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre – платформа для поиска работы и найма, предлагающая вакансии в различных сферах, включая IT, продажи и финансы.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами и рекрутингом, которая использует ИИ для оптимизации процессов набора персонала и HR.
Wilco
trywilco.com
Wilco помогает новым пользователям осваивать продукт через практические задания в виртуальной лаборатории, повышая удовлетворенность и уменьшая количество обращений в поддержку.
Harver
harver.com
Harver - платформа для оптимизации найма, предлагающая инструменты для оценки кандидатов и снижения смещения в процессе обработки заявок.
Phenom
phenom.com
Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.
Censia
censia.com
Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi помогает организациям улучшить набор и управление талантами с помощью ИИ и прогнозирующей аналитики, оценивая навыки и характеристики кандидатов.
BrightHire
brighthire.com
BrightHire - платформа для оптимизации найма, автоматизирует запись и транскрипцию интервью, помогая проводить более объективные и быстрые собеседования.
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